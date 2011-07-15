 Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Нантюа - Шамбери, 181.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе, 187.5 км

Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в Нантюа (Nantua). Нантюа лежит на высоте 480 м над уровнем моря, во французском департаменте Эн, в 30 км восточнее города Бурк-ан-Брес (Bourg-en-Bresse) и 45 км западнее Женевы в горах Юра, на берегу одноименного озера.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе



Город Нантюа образовался вокруг монастыря бенедикцев, основанного в этих местах в 671 году бенедиктским монахом, миссионером, просветителем Бельгии и крестителем фламандских земель Святым Амандом (Saint Amand). Здесь же, первоначально, был погребён Король Франции Карл II Лысый, затем его останки были перенесены в аббатство Сен-Дени (Saint-Denis).



В VIII веке монастырь был разгромлен и разграблен после нападения венгров. В Х веке аббатство отошло во владения аббатства Клюни (Abbaye de Cluny) - бывшее бенедиктинское аббатство в Верхней Бургундии, недалеко от Макона. И в 1100 году аббатство стало приоратом.



В годы Второй мировой войны Нантюа стала зоной действия французского сопротивления нацистскими оккупантами. В ответ на это немцы организовали несколько рейдов. 4 декабря 1943 года 150 мужчин из числа местных жителей в возрасте от 18 до 40 лет были захвачены в плен и были депортированы. Нантюа был освобождён в сентябре 1944 года в ходе Южно-французской операции, известной также как операция «Драгун» (Anvil Dragoon) - вторжение войск антигитлеровской коалиции в южную Францию, состоявшееся 15 августа 1944 года. Операция явилась частью действий союзников на средиземноморском и западноевропейском театрах военных действий Второй мировой войны. Высадка была произведена между Тулоном и Каннами. Операция «Драгун» является крупнейшей в истории морской десантной операцией в Средиземноморье. К моменту завершения операции в Южной Франции высадились американские и французские войска численностью в 21 дивизию.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе



В 1947 году город Нантюа, за действия, проявленные местными жителями в годы военных действий во время Второй мировой войны, был награждён генералом Шарлем де Голлем (Charles de Gaulle) медалью французского сопротивления. Также был возведён монумент в память героев Второй мировой войны из числа местных жителей входивших в число бойцов и партизан сопротивления, и музей Движения Сопротивления (Résistance) рассказывающий о Маки из л'Айн и Верхнего Юра (Maquis de l'Ain et du Haut-Jura).

Маки (Maquis) - часть движения Сопротивления во Франции нацистским оккупационным войскам во время Второй мировой войны, представлявшая собой по преимуществу вооружённые группы партизан, действовавших в сельской местности. Первоначально они состояли из мужчин, бежавших в горы, чтобы избежать призыва в фашистские трудовые отряды, отправляемые на принудительные работы в Германию. Созданные для попытки избежать захвата и депортации и сначала представлявшие собой небольшие разрозненные группы, близкие к бандам, через какое-то время маки стали более организованными, а к их первоначальной цели сохранить собственную свободу добавилось активное участие во Французском Сопротивлении. Значительная часть маки подчинялась организации «Французские франтирёры и партизаны», созданной Французской коммунистической партией.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе



Нантюа лежит у подножия высокой скалы из нестабильного известняка, которая находится под постоянным наблюдением. 8 августа 1973 года было произведено минирование и дальнейший подрыв части скалы. Огромная часть скалы, общим весом 12 000 тонн, была ликвидирована, потому что несла угрозу окрестностям Нантюа.



Нантюа считается транзитным городом, так как через него проходит национальное шоссе от Лиона до Женевы. Из-за этого воздух в городе сильно загрязнён, о чём говорят почерневшие от выхлопных газов крыши городских построек. Строительство автомагистрали А40, которую позднее назвали «шоссе титанов», проблему с экологией местности решило лишь частично - автомагистраль пересекала город по подвесному мосту. К тому же в городе есть железнодорожный вокзал, но грузовые перевозки были отменены, так как Нантюа представляет собой лишь небольшую станцию. Роль транспортах перевозок теперь заменили на автотранспортные перевозки.

Заключительный этап первой недели французского Гран-тура перед днём отдыха - это первый горный этап 104-го выпуска Тур де Франс и самый "урожайный" горный этап Тур де Франс-2017 в зачете гороховой майки, так как участники будут преодолевать три подъёма высшей категории.



Набор высоты составит 4400 м. Скорее всего, этап разделится на две части - отрыв уедет бороться за победу на этапе и собирать горные очки, а генеральщики станут следить друг за другом и основные действия начнут ближе к финишу на подъеме и спуске с Мон дю Ша (Mont du Chat).

Со старта в Нантюа гонщики начнут преодолевать связку подъемов 2-й и 3-й категории.

Сначала Кот дэ Нейроль (Cote des Neyrolles), 2-й категория, протяженность 3.2 км, 595-825 м, перепад 230 м, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 14%.

Затем Коль де Берантен (Col de Berentin), 3-й категория, протяженность 4.1 км, 894-1144 м, перепад 250 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 11%. Таким образом, на первых 11 км маршрута 9-го этапа гонщики поднимутся с отметки 593 м до 1144 м.

После 7 км тягуна и 17-километрового скоростного спуска участники подойдут к подножию подъема Кот де Франклан (Cote de Franclens), 3-й категория, протяженность 2.4 км, 340-484 м, перепад 144 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%.

На 57 км начнётся прохождение подъема высшей категории Коль де ла Биш (Круа де Фамбан) (Col de la Biche (Croix de Famban), протяженность 10.5 км, 369-1316 м, перепад 947 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 16%. Первый подъем высшей категории на Тур де Франс-2017.

Спуск с многчисленными поворотами подведёт к подножию подъема высшей категории Гран Коломбье (Grand Colombier), протяженность 8.5 км, 652-1501 м, перепад 849 м, средний градиент 9.5%, максимальный градиент 22%. Вершина подъема расположена на середине маршрута этапа.

В последний раз Коломьбе присутствовал на Тур де Франс в прошлом году, первым вершину тогда прошёл Рафал Майка.

После 15 км скоростного спуска, по той же дороге, что и в прошлом году, и после 22 км по равнине вдоль берега Роны гонщики, разыграв промежуточный спринт, начнут преодолевать подъем 4-й категория Кот де Жонгё (Cote de Jongieux), протяженность 3.9 км, 250-414 м, перепад 164 м, средний градиент 4.2%, максимальный градиент 9%.

После спуска с Кот де Жонгё начнется подъем до вершины Мон дю Ша. Сначала 6 км с набором высоты в 300 м, короткий спуск и гонщики окажутся у подножия подъема высшей категории Мон дю Ша (Mont du Chat), протяженность 8.7 км, 606-1504 м, перепад 849 м, средний градиент 10.3%, максимальный градиент 15%.

Вершина подъема расположена за 26 км до финиша этапа, половина из которых скоростной спуск с многочисленными поворотами. Наблюдать этот подъем можно было, на недавно завершившемся Критериуме Дофине-2017.

Завершив спуск и преодолев небольшой подъем, гонщики поедут заключительные 10 км первой недели Тур де Франс-2017 по равнине с многочисленными поворотами и круговыми развязками до финиша в Шамбери (Chambéry). Финиш - в тягун с градиентом в районе 2-3%.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе



Шамбери - главный город департамента Савойя. Своим особым очарованием город обязан своему замечательному географическому положению между массивами Бож (Bauges) и Шартрез (Chartreuse) и рядом с озерами Бурже (Bourget) и Эгеблетт (Aiguebelette). «Если есть город, где можно ощутить мягкость жизни при приятной и проверенной торговле, то это Шамбери», – говорил Жан-Жак Руссо, который провел там более 10 лет своей жизни.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе

Шамбери вырос из замка, построенного герцогом Томасом Савойским в 1285 году, и до 1563 года был столицей савойских графов, а потом герцогов. Потом столицу перенесли в Турин, однако Шамбери остался зимней резиденцией всех савойских дворян. Интересен и тот факт, что при переносе столицы из Шамбери в Турин в Италию увезли и знаменитую плащаницу со следами крови Христа, которая до этого хранилась здесь в Шамбери.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 9 этап, Доль - Станция Де Руссе

Главная достопримечательность Шамбери - Фонтан слонов (1838). Четыре слона в полный рост стоят в нишах фонтана. Так придумал герцог де Буань, возглавлявший французскую Восточно-Индскую компанию. Узкий переулочек ведет от фонтана к готической Святой Капелле, где хранилась плащаница и где поныне можно увидеть крупнейший карильон в Европе (70 колоколов). Конечно не стоит оставлять без внимания и дворец савойских герцогов (XIV век). Шамбери с его кривыми переулками, фонариками и мощеными булыжником дорожками напоминает о средневековье любому, кто заглянет в этот городок.

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