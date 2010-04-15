Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км

Пятый этап Тур де Франс-2017 стартует в городе Витель (Vittel), где накануне финишировали участники французского Гран-тура. Виттель - это прежде всего бальнеологический курорт. Его минеральные источники помогают при многих видах заболеваний. Курорт Виттель часто используется спортсменами для подготовки к ответственным соревнованиям.



Виттель считается лидером целой цепочки курортов Южной Лотарингии. Близлежащие Контрексевиль (5 км) и Бен-ле-Бен (35 км) выполняют ту же функциональную нагрузку.



Первая термальная станция в Витель была основана римлянами, затем была забыта на долгое время, и лишь с 1854 года её вновь начали эксплуатировать.

5-a этап Тур де Франс-2017 - среднегорный этап с финишем в подъем 1-й категории, расположенный в Вогезах (Vosges).

Из Виттеля пелотон отправится на юг, повернёт на восток через 40 км, а затем пройдёт 60 км по равнине до подножия подъема 3-й категории Кот д'Эмульер (Cote d'Esmoulières), протяженность 2.3 км, 389-573 м, перепад 184 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 14%. После подъёма дорога продолжит идти вверх, ещё 15 км тягуна с набором высоты 200 м, а затем гонщиков ждёт 20-километровый спуск на юг.

Заключительные 20 км 5-го этапа проложены на восток и совпадают с заключительным отрезком 7-го этапа Тур де Франс-2012 года.

Сначала 10 км тягуна с набором высоты 300 м, далее короткий спуск к подножию заключительного подъема 5-го этапа. Первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2017.

Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), подъем 1-й категории, протяженность 5.9 км, 532-1035 м, перепад 503 м, средний градиент 8.5%, максимальный градиент 20% - единственный финиш Тур де Франс-2017 в подъем 1-й категории. Подъём Ла Планш де Бель Фий в последний раз был на Тур де Франс в 2014 году на 10-м этапе.

Впервые гонщики окажутся на высоте в 1 км над уровнем моря.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий



В исторических памятках упоминания о деревушке Ла-Планш-де-Бель-Фий встречаются с 16 века. Своё название городок получил после эпизода, произошедшего во времена «Тридцатилетней войны» - продолжавшийся с 1618 по 1648 годы военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе, затронувший, в той или иной степени, практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками империи, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней значимой религиозной войной в Европе и породил вестфальскую систему международных отношений.

В ходе этой войны, согласно легенде, девушки из соседней деревни укрывались в горах, спасаясь от жестокости викингов, насилующих женщин на пути к завоеванию этих земель. Чтобы избежать такой участи, молодые девушки решают покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы в тёмные воды озера Трей. Местный художник, передал всю трагичность истории в своём творении в виде деревянной статуи, расположенной на одном из склонов гор.



Финал этапа велогонки на этой вершине для настоящих горняков, в 2012 британский велогонщик команды Sky Крис Фрум (Christopher Froome) праздновал на Ла-Планш-де-Бель-Фий победу на 7-м этапе Тур де Франс-2012. Фрум, протянув группу пару километров, отцепив при этом от неё Дениса Меньшова, а затем с лёгкостью опередил в спринте одного из лучших горных финишёров пелотона - Кэдела Эванса (Cadel Evans).



А в 2014 году на этапе с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий победу одержал капитан казахстанской велокоманды Astana Pro Team итальянец Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali). На первом королевском горном этапе Тур де Франс-2014 дуэль между Винченцо Нибали и капитаном российской велокоманды Tinkoff-Saxo Альбертом Контадором (Alberto Contador) ожидалась самая настоящая дуэль, но она не состоялась.

Драматичный сход испанского гонщика после падения на спуске стал одним из главных событий дня. Одним из героев дня стал Микеле Скарпони (Michele Scarponi), который не вписался в поворот на спуске, въехав в толпу болельщиков, но сумел быстро вернуться в гонку и добрать своего капитана, которому продолжал помогать на последнем подъёме. Винченцо Нибали одержал после атаки, которую предпринял за 2,5 км до финиша.

Разрывы на подъеме в обоих случиях не были большими - первая 10-ка гонщиков находилась в 1 минуте.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км



Ла-Планш-де-Бель-Фий - единственный горнолыжный курорт в департаменте Верхняя Савойя. Любителям горных лыж курорт предоставляет пять склонов, 25 км трасс. Летом в Ла-Планш-де-Бель-Фий приезжают мастера маунтибайка. Курорт живёт за счёт туризма, одним из излюбленных мест посещения является национальный парк Баллон-де-Вогез (Ballons des Vosges), один из самых больших и популярных природных парков Франции.

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