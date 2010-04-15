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Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км

 

   Пятый этап Тур де Франс-2017 стартует в городе Витель (Vittel), где накануне финишировали участники французского Гран-тура. Виттель - это прежде всего бальнеологический курорт. Его минеральные источники помогают при многих видах заболеваний. Курорт Виттель часто используется спортсменами для подготовки к ответственным соревнованиям.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий

 

  Виттель считается лидером целой цепочки курортов Южной Лотарингии. Близлежащие Контрексевиль (5 км) и Бен-ле-Бен (35 км) выполняют ту же функциональную нагрузку.


  Первая термальная станция в Витель была основана римлянами, затем была забыта на долгое время, и лишь с 1854 года её вновь начали эксплуатировать.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км

 

 

  5-a этап Тур де Франс-2017 - среднегорный этап с финишем в подъем 1-й категории, расположенный в Вогезах  (Vosges).

 

 Из Виттеля пелотон отправится на юг, повернёт на восток через 40 км, а затем пройдёт 60 км по равнине до подножия подъема 3-й категории Кот д'Эмульер (Cote d'Esmoulières), протяженность 2.3 км, 389-573 м, перепад 184 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 14%. После подъёма дорога продолжит идти вверх, ещё 15 км тягуна с набором высоты 200 м, а затем гонщиков ждёт 20-километровый спуск на юг. 

 

   Заключительные 20 км 5-го этапа проложены на восток и совпадают с заключительным отрезком 7-го этапа Тур де Франс-2012 года.

 

  Сначала 10 км тягуна с набором высоты 300 м, далее короткий спуск к подножию заключительного подъема 5-го этапа. Первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2017

 

 

   Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), подъем 1-й категории, протяженность 5.9 км, 532-1035 м, перепад 503 м, средний градиент 8.5%, максимальный градиент 20% - единственный финиш Тур де Франс-2017 в подъем 1-й категории. Подъём Ла Планш де Бель Фий в последний раз был на Тур де Франс в 2014 году на 10-м этапе.

 

  Впервые гонщики окажутся на высоте в 1 км над уровнем моря.  

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-ФийТур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий


   В исторических памятках упоминания о деревушке Ла-Планш-де-Бель-Фий встречаются с 16 века. Своё название городок получил после эпизода, произошедшего во времена «Тридцатилетней войны» - продолжавшийся с 1618 по 1648 годы военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе, затронувший, в той или иной степени, практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками империи, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней значимой религиозной войной в Европе и породил вестфальскую систему международных отношений.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий

 

   В ходе этой войны, согласно легенде, девушки из соседней деревни укрывались в горах, спасаясь от жестокости викингов, насилующих женщин на пути к завоеванию этих земель. Чтобы избежать такой участи, молодые девушки решают покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы в тёмные воды озера Трей. Местный художник, передал всю трагичность истории в своём творении в виде деревянной статуи, расположенной на одном из склонов гор.

 


   Финал этапа велогонки на этой вершине для настоящих горняков, в 2012 британский велогонщик команды Sky Крис Фрум (Christopher Froome) праздновал на Ла-Планш-де-Бель-Фий победу на 7-м этапе Тур де Франс-2012. Фрум, протянув группу пару километров, отцепив при этом от неё Дениса Меньшова, а затем с лёгкостью опередил в спринте одного из лучших горных финишёров пелотона - Кэдела Эванса (Cadel Evans).


   А в 2014 году на этапе с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий победу одержал капитан казахстанской велокоманды Astana Pro Team итальянец Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali). На первом королевском горном этапе Тур де Франс-2014 дуэль между Винченцо Нибали и капитаном российской велокоманды Tinkoff-Saxo Альбертом Контадором (Alberto Contador) ожидалась самая настоящая дуэль, но она не состоялась. 

 

    Драматичный сход испанского гонщика после падения на спуске стал одним из главных событий дня. Одним из героев дня стал Микеле Скарпони (Michele Scarponi), который не вписался в поворот на спуске, въехав в толпу болельщиков, но сумел быстро вернуться в гонку и добрать своего капитана, которому продолжал помогать на последнем подъёме. Винченцо Нибали одержал после атаки, которую предпринял за 2,5 км до финиша.

 

  Разрывы на подъеме в обоих случиях не были большими - первая 10-ка гонщиков находилась в 1 минуте.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 кмТур де Франс-2017, превью этапов: 5 этап, Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км


  Ла-Планш-де-Бель-Фий - единственный горнолыжный курорт в департаменте Верхняя Савойя. Любителям горных лыж курорт предоставляет пять склонов, 25 км трасс. Летом в Ла-Планш-де-Бель-Фий приезжают мастера маунтибайка. Курорт живёт за счёт туризма, одним из излюбленных мест посещения является национальный парк Баллон-де-Вогез (Ballons des Vosges), один из самых больших и популярных природных парков Франции.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 18:29 | Регистрация: 11.07.2015

    момент истины для генеральщиков.

    как говорит Сережа-проверка паспортов.

    гора не под Фрума.

    скорее под Кинтану.

    будет ли он атаковать-ну чо,поживем увидим.

    и я очень надеюсь,что с ним уедет и мой фаворит Чавито))

     

    по Альберто.

    видно что его форма растет.

    а значит задача пока проста-отдерживаться.

    хотя горка ЧЕТКО ПОД НЕГО.

    мож попробует Великий ногу.

     

    пы сы.

    доезжающие отрывы? не,не слышали)

     

    пы сы 2.

    великий горняк Том Дюмулан взлетел бы на эту гору первым,с приличным отрывом) это 100%)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

    1. RVL

      Вчера, 19:50 | Регистрация: 30.08.2012

      откуда видно по Альберто , что его форма растет?
      даже вчера ему сильно кряхтелось.

  2. Имя: Сергей

    Viyatich

    Вчера, 18:44 | Регистрация: 4.12.2010

    Самое время оосвежить в памяти 12 год https://www.youtube.com/watch?v=NTQTeTvOb4Y

    1. Имя: Денис

      Bjoern

      Вчера, 19:13 | Регистрация: 12.07.2014

      Благодарю, действительно вспомнил эту гору и она и под Фрума и под Порта и под Ару и под Барде и под многих кто в хорошей форме. А вот, кто в какой форме завтра и узнаем.

      Единственное, что можно прогнозировать, так это смену лидера

  3. Имя: Стас

    ungvar

    Вчера, 18:57 | Регистрация: 9.05.2012

    Будет Скайшоу? 

  4. Гонщик

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Гора как раз под Фрума , посмотрим сколько он сможет завтра привезти соперникам 

  5. Имя: Максим

    MSG

    Вчера, 19:47 | Регистрация: 7.01.2016

    Для какого-либо анализа надо брать именно этап 12 года, в 14 году перед этим была куча горок первой категории. И тогда(в 12году)за Скаем лишь Нибали с Эвансом усидели. Но тогда уровень конкуренции был явно меньше, скай тогда выглядел еще более монолитным(отсюда и разрывы на этапе). Там даже до финального восхождения человек 40 в пелотоне не было, хотя рельеф такой же, как завтра.

    Жесткая раздача Скай вполне предсказуема. Но никакого весомого задела здесь сделать невозможно. Только те, кто под равномерный, но мощный натяг сами выпадут. Атаковать до последнего крутяка бессмысленно, ибо тебя скай мегатемпом проглотит.

    Наиболее вероятный расклад такой мне видится: Скай раздает, легким горнякам будет очень сложно удержаться, особенно мне тревожно за Чавеза с Барде(все-таки много нападался),в итоге к последнему крутяку человек 10-15 в группе останется, после чего горный спринт, небольшие разрывы, победа Дэна Мартина и желтая майка Фрума

    Еще бы не стал я отрицать победу отрыва завтра, может процентров 25-30 вероятность

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Фульсанг завтра должен привезти Фруми пару-тройку десятков секунд, плюс модификация очков.. Кинтана, отстой...Конта, тоже. Порт, тоже может забрать этап, если команды построят тактику против Ская и будут работать вместе. Ару, не верю.

    1. Имя: Ёжик в тумене

      смотрю вело давно

      Вчера, 20:05 | Регистрация: 28.05.2015

      в Ару я верю как и в Фульсанга

    2. Имя: Айдын

      almaty1991

      Вчера, 23:22 | Регистрация: 23.07.2016

      Гора короткая, не методичная, с высоким градиентом, при том с подножья.Не вижу за счет чего, может взять такую гору Фульсанг. Гора явно не под него. Тут скорее больше шансов именно у Ару. Ну если брать гонщиков из Астаны. А так, могут конечно пойти и Кинтана, Фрум, Мартин.

  7. RVL

    Вчера, 19:54 | Регистрация: 30.08.2012

    модификация бонификация

  8. Имя: Роман

    SoulThief

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 16.07.2011

    Фульсанг - главный фаворит ТдФ. Угу. Да. Точно. (с) С. Дали.

     

    1. Имя: Lada

      LLL

      Вчера, 20:37 | Регистрация: 15.06.2014

      smile

      Смешно и про модификацию тоже. +1

  9. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш как раз под Кинтано.

  10. RVL

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 30.08.2012

    Кинано Кинтана 

    Nairo Quintana



    Вальвердо, тоже режет слух...)))

  11. Имя: Михаил

    Михаил

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 22.11.2012

    Завтра будет видно кто фаворит Тура.

    После стольких падений фаворитов, это как лотерея. Кто лучше сохранился тот и выдаст в последней горе.

    Мое мнение что это будет Фрум.

     

  12. Гонщик

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: SoulThief
    Фульсанг - главный фаворит ТдФ. Угу. Да. Точно. (с) С. Дали.
     
    да уж , безспорно



    Цитата: Михаил
    Завтра будет видно кто фаворит Тура.
    После стольких падений фаворитов, это как лотерея. Кто лучше сохранился тот и выдаст в последней горе.
    Мое мнение что это будет Фрум.
     
    к гадалке не ходи , но вполне могут и колхозом заехать если скаю не удастся разметать конкурентов .

  13. Имя: protur

    protur

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 19.07.2014

    Посмотрим сработает ли у Фрумма "моторчик" ( 700 гр. -)))  или он, как и на КД, так и не подключится. 10 этап ТДФ 2015 - Фрумм атаковал за 6,4 км и кинул всем от минуты и далее. Градиенты конгруэтные.

  14. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 22.05.2013

    Завтра скай раздавать будет мне кажется страшно. В большинстве туров Фрум немного сдавал к последней неделе, ну или отпускал на безопасное расстояните соперников. А в начале делал задел, соответственно наверное завтра он и начнет. С другой стороны раньше он уже на Дофине был в огне, а в этом году все намного скромнее. 

    Завтра очень интересный этап.

  15. Meilleur

    Вчера, 22:17 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: MSG
    Для какого-либо анализа надо брать именно этап 12 года, в 14 году перед этим была куча горок первой категории. И тогда(в 12году)за Скаем лишь Нибали с Эвансом усидели. Но тогда уровень конкуренции был явно меньше, скай тогда выглядел еще более монолитным(отсюда и разрывы на этапе). Там даже до финального восхождения человек 40 в пелотоне не было, хотя рельеф такой же, как завтра.
    Жесткая раздача Скай вполне предсказуема. Но никакого весомого задела здесь сделать невозможно. Только те, кто под равномерный, но мощный натяг сами выпадут. Атаковать до последнего крутяка бессмысленно, ибо тебя скай мегатемпом проглотит.
    Наиболее вероятный расклад такой мне видится: Скай раздает, легким горнякам будет очень сложно удержаться, особенно мне тревожно за Чавеза с Барде(все-таки много нападался),в итоге к последнему крутяку человек 10-15 в группе останется, после чего горный спринт, небольшие разрывы, победа Дэна Мартина и желтая майка Фрума
    Еще бы не стал я отрицать победу отрыва завтра, может процентров 25-30 вероятность

    Не думаю, что Мартин выдержит инфернальный раскат от Скай или сумеет поддержать темп затяжной атаки Порта. В 2012 Фрум еще не атаковал, а ехал ровно на Уиггинса. На себя проехал бы еще быстрее.

     

    Думаю, будет:

    Фрум, Порт - одно время

    Кинтана, Ару, Барде + 10 сек

    Конта, Чавес, Фульсан, Мартин + 30

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Вчера, 23:46 | Регистрация: 3.07.2011

      Согласен. И, кстати, этап короткий, гора короткая. Вряд ли будут себя жалеть. Думаю Конта попробует.

  16. Имя: Евгений

    Nesh

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 4.07.2017

    Думаю Чавес сделает завтра всех, в том числе и Фрума.

  17. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: ungvar
    Будет Скайшоу? 

    То, что будет однозначно, каков результат, посмотрим...

  18. Имя: Алексей

    am14

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 9.09.2011

    Раскат Ская будет однозначно Томас, Энао и Ланда вжарят по полной. Но есть небольшой шанс у немеченных генеральщиков типа Ментьеса отъехать в начале подъёма и дотерпеть до финиша. Остальных генералов небесный поезд просто не отпустит.

  19. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:44 | Регистрация: 4.01.2015

    А я соглашусь что гора больше всех подходит Кинтане...и Пурито)

    Ну и Конта щёлкнул бы на ней всем и вся в свои лучшие годы, а так...рванёт может быть и первым, но потом сдуется.

    Так что беру нейтральный (каг бэ) вариант - Фульсанг (и думаю большинство со мной если не соглашатся, то хотя бы поддержат и тоже захотят этого)

    Цитата: RVL
    модификация бонификация

    намёк поняли, но не хотелось бы)

    Цитата: ungvar
    Будет Скайшоу?

    как в том мультфильме: "шо!! опять??" (с) Ну не хочется, чес.слово)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото
    Ясен пень был, что он сойдет. Думаю, что еще Деге и Свифт 50х50, возможно, по ходу следующего этапа сойдут.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    EL-Fenomeno-Фото

    КЭВ сходит с ТдФ...Сашен загрёб его с собой..ещё бы, так приложиться к барьерам + по голове великом((
    Mark Cavendish after crash (фотка)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    +++
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    Посчитал комментарий грубым, но кажется он все равно дошел до нужного адресата) Фантазии... У 80 процентов форума такие же фантазии, жаль только не о том мечтаем.
  • EL-Fenomeno
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: psi
    Какой то бред...
    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...
    SagCav
     

    Всё может быть...

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    А у Сагана было обычное движение локтем при усилии, как делает тот же Фрум, кузнечик старый добрый, вкрутил гашетку газа по-полной и вот локоть и вылез. Если бы басни про смещение баланса были правдой, то он бы мотылялся - то в одну сторону, то в другую. Бодайся, милок, ложись, комрады все равно добрые, жертву жалеют.
  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    Д

    Куда коммент-то удалил про быка? А? Иди-ка уже спать со своими фантазиями. И продолжай считать мои минусы. Поможет заснуть)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото

    Д

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    https://streamable.com/j7gqb для особенно тугих, никого не хотел оскорблять, просто факт)


    Мнения не изменил. Хамская выходка Сагана. У Кэва было обычное смещение баланса в сторону продавливаемой педали на максимальной мощности. Ну может немного еще сторонился ограждения, но не было грубости, что самое главное.

     

    ЗЫ. stalcker23, сам ты тугой)

  • SVS
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    SVS-Фото
    Сорри. коррекция - никто ничего не удалял. Просто я перепутал темы (статьи). Так что - я сам себе злобный буратино. Сорри за ошибку.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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