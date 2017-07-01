Тур де Франс-2017: Желтая майка, фавориты

23 июля 2017 года в центре Парижа на Елисейских полях в желтой майке победителя генеральной классификации Тур де Франс-2017 будет стоять велогонщик, который быстрее всех проедет дистанцию 21 этапа французской петли.

Впервые за много лет на французском Гран-туре победу третий год подряд может праздновать один гонщик – велики шансы, что Крис Фрум выиграет гонку третий год подряд, что сделает его четырёхкратным победителем Тур де Франс.

За третий титул победителя Тур де Франс будет бороться Альберто Контадор, который может подняться на высшую ступень подиума через 8 лет после прошлой победы. Остальные участники могут впервые стать победителями гонки, среди них выделим Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана, Роман Барде, Ричи Порт, Фабио Ару и Якоб Фульсанг, Дэн Мартин, Эстебан Чавес, Тибо Пино и многие другие.

Команды генеральщиков привезли сильнейшие составы, а организаторы подготовили нетипичный маршрут Тур де Франс, требующий импровизации, слаженности командных действий и активности от капитанов не только в горах, но и на равнинах.

Итоговая генеральная классификация 2016 года, топ-10:

1 Chris Froome (GBr) Team Sky 89:04:48

2 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:04:05

3 Nairo Quintana (Col) Movistar 0:04:21

4 Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange 0:04:42

5 Richie Porte (Aus) BMC 0:05:17

6 Alejandro Valverde (Esp) Movistar 0:06:16

7 Joaquin Rodriguez (Esp) Team KATUSHA 0:06:58

8 Louis Meintjes (RSA) Lampre-Merida

9 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick Step 0:07:04

10 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff 0:07:11

32-летний британский велогонщик Крис Фрум (Chris Froome) из британской команды Sky является победителем Тур де Франс-2015 и Тур де Франс-2016.

Подготовка Криса Фрума к главному старту сезона в этом году напоминала программу 2016 года, хотя он не смог выиграть Критериум Дофине, став 4-м, но продемонстрировал мастерство прохождения спусков. В 2014 году он также не смог выиграть Критериум Дофине и в итоге сошел с Тур де Франс.

Состав команды Sky на Тур де Франс-2017 сильнейший по именам: Василий Кириенко, Микель Ланда, Герант Томас, Серхио Энао, Михал Квятковски, Кристиан Кнеес, Микель Ниеве и Люк Роу. Выиграть Тур де Франс очень сложно, но еще сложнее защитить титул 2 года подряд, последним кому удалось был Мигель Индурайн.

В этом году 34-летний испанский велогонщик Альберто Контадор (Alberto Contador) из команды Trek - Segafredo, дважды в карьере выигравший Тур де Франс, назанимал много 2-х мест на многодневках, а на Критериум Дофине-2017 стал 11-м. В последней раз он становился победителем Тур де Франс в далеком 2009 году.

В составе новой для испанца команды ему будет помогать Бауке Моллема, который проехал Джиро д'Италия-2017. В целом состав помощников Контадора по именам выглядит слабее, чем у команды Sky и Movistar, да и BMC, но Контадор может бороться и в одиночку. В прошлом году он сошел с гонки.

Фаворитами на высокие места можно назвать 27-летнего колумбийского велогонщика Наиро Кинтану (Nairo Quintana) и 37-летнего испанского велогонщика Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), капитанов испанской команды Movistar. Вальверде - самый возрастной претендент на высокие места, с начала сезона одержал много побед.

Наиро Кинтана в прошлом году стал 3-м на Тур де Франс, затем выиграл Вуэльту Испании-2016, занял 2 место в генеральной классификации Джиро д'Италия-2017, таким образом он поедет свой четвертый Гран-тур за год и впервые для себя связку Джиро и Тура. Состав команды Movistar уступает только Sky.

26-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) из команды AG2R La Mondiale в прошлом году на Критериуме Дофине занял 2-е место, а затем и 2-е место на Тур де Франс. В этом году он финишировал на Критериуме Дофине 6-м. На Тур де Франс-2015 стал 9-м, в 2014 году был 6-м. В последние выпуски он стабильно попадает в 10-ку. Индивидуальную гонку на время Роман Барде едет слабее, чем его сновные конкуренты, но в остальных компонентах он мало кому уступает из своих основных соперников за подиум.

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32-летний гонщик Ричи Порт (Richie Porte) из команды BMC Racing Team на Тур де Франс-2017 замкнул пятёрку сильнейших. Став 2-м на Критериуме Дофине-2017, австралиец продемонстрировал свою форму в разделке и горах. Ему по силам повторить прошлогодний результат, подняться на подиум возможно при определенном стечении обстоятельств и везении, и в том случае, если ему удастся удержать свою физическую форма до Марселя. Его будет поддерживать сильный состав команды BMC.

Photo credit: ©Bettiniphoto / Astana Pro Team Foto credit: © LaPresse - Marco Alpozzi

32-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), победитель Критериум Дофине-2017, и 26-летний итальянский велогонщик Фабио Ару (Fabio Aru), пропустивший Джиро д'Италия-2017 из-за травмы и ставший 5-м на Дофине, стартуют на Тур де Франс-2017 в качестве капитанов команды Astana.

В прошлом году Фабио Ару целенаправленно готовился к дебютному для себя французскому Гран-туру и в итоге занял 13 место. На чемпионате Италии Фабио Ару стал чемпионом страны в групповой гонке. В 2014 году, когда Крис Фрум не выиграл Критериум Дофине, победителем Тур де Франс стал представитель команды Astana в майке чемпиона Италии. В последние годы только представители Великобритании, выступающие в составе команды Sky, побеждали на Тур де Франс, выиграв перед этим Критериум Дофине.

Дэн Мартин, Эстебан Чавес, Ригоберто Уран, Йон Исагирре, Рафал Майка, Бауке Моллема и Тибо Пино, проехавшие Джиро д'Италии-2017, трио из Lotto NL - Jumbo: Роберт Гесинк, Джордж Беннетт и Примож Роглич, и многие другие гонщики при определённом развитии событий могут претендовать на попадание в топ-10. О гонщиках, претендующих на белую майку читайте в соответствующем обзоре.

