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Тур де Франс-2017: Желтая майка, фавориты

Тур де Франс-2017: Желтая майка, фавориты

 

Тур де Франс-2017: Желтая майка

   23 июля 2017 года в центре Парижа на Елисейских полях в желтой майке победителя генеральной классификации Тур де Франс-2017 будет стоять велогонщик, который быстрее всех проедет дистанцию 21 этапа французской петли. 

 

  Впервые за много лет на французском Гран-туре победу третий год подряд может праздновать один гонщик – велики шансы, что Крис Фрум выиграет гонку третий год подряд, что сделает его четырёхкратным победителем Тур де Франс.

 

  За третий титул победителя Тур де Франс будет бороться Альберто Контадор, который может подняться на высшую ступень подиума через 8 лет после прошлой победы. Остальные участники могут впервые стать победителями гонки, среди них выделим Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана, Роман Барде, Ричи Порт, Фабио Ару и Якоб Фульсанг, Дэн Мартин, Эстебан Чавес, Тибо Пино и многие другие. 

 

  Команды генеральщиков привезли сильнейшие составы, а организаторы подготовили нетипичный маршрут Тур де Франс, требующий импровизации, слаженности командных действий и активности от капитанов не только в горах, но и на равнинах. 

   

Итоговая генеральная классификация 2016 года, топ-10:

1 Chris Froome (GBr) Team Sky 89:04:48 
2 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:04:05
3 Nairo Quintana (Col) Movistar 0:04:21
4 Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange 0:04:42
5 Richie Porte (Aus) BMC 0:05:17
6 Alejandro Valverde (Esp) Movistar 0:06:16
7 Joaquin Rodriguez (Esp) Team KATUSHA 0:06:58
8 Louis Meintjes (RSA) Lampre-Merida
9 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick Step 0:07:04
10 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff 0:07:11  

 

 

 

 

 

Крис Фрум - победитель Тур де Франс-2013

 

  32-летний британский велогонщик Крис Фрум (Chris Froome) из британской команды Sky является победителем Тур де Франс-2015 и Тур де Франс-2016.

 

  Подготовка Криса Фрума к главному старту сезона в этом году напоминала программу 2016 года, хотя он не смог выиграть Критериум Дофине, став 4-м, но продемонстрировал мастерство прохождения спусков. В 2014 году он также не смог выиграть Критериум Дофине и в итоге сошел с Тур де Франс. 

 

  Состав команды Sky на Тур де Франс-2017 сильнейший по именам: Василий Кириенко, Микель Ланда, Герант Томас, Серхио Энао, Михал Квятковски, Кристиан Кнеес, Микель Ниеве и Люк Роу. Выиграть Тур де Франс очень сложно, но еще сложнее защитить титул 2 года подряд, последним кому удалось был Мигель Индурайн.

 

 

   

  В этом году 34-летний испанский велогонщик Альберто Контадор (Alberto Contador) из команды Trek - Segafredo, дважды в карьере выигравший Тур де Франс, назанимал много 2-х мест на многодневках, а на Критериум Дофине-2017 стал 11-м. В последней раз он становился победителем Тур де Франс в далеком 2009 году

 

   В составе новой для испанца команды ему будет помогать Бауке Моллема, который проехал Джиро д'Италия-2017. В целом состав помощников Контадора по именам выглядит слабее, чем у команды Sky и Movistar, да и BMC, но Контадор может бороться и в одиночку. В прошлом году он сошел с гонки.

 

 Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде

 

  Фаворитами на высокие места можно назвать 27-летнего колумбийского велогонщика Наиро Кинтану (Nairo Quintana) и 37-летнего испанского велогонщика Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), капитанов испанской команды Movistar. Вальверде - самый возрастной претендент на высокие места, с начала сезона одержал много побед.

 

  Наиро Кинтана в прошлом году стал 3-м на Тур де Франс, затем выиграл Вуэльту Испании-2016, занял 2 место в генеральной классификации Джиро д'Италия-2017, таким образом он поедет свой четвертый Гран-тур за год и впервые для себя связку Джиро и Тура. Состав команды Movistar уступает только Sky. 

 

   

 

  26-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) из команды AG2R La Mondiale в прошлом году на Критериуме Дофине занял 2-е место, а затем и 2-е место на Тур де Франс. В этом году он финишировал на Критериуме Дофине 6-м. На Тур де Франс-2015 стал 9-м, в 2014 году был 6-м. В последние выпуски он стабильно попадает в 10-ку. Индивидуальную гонку на время Роман Барде едет слабее, чем его сновные конкуренты, но в остальных компонентах он мало кому уступает из своих основных соперников за подиум.

 

  

Photo © ASO/A.Broadway

 

  32-летний гонщик Ричи Порт (Richie Porte) из команды BMC Racing Team на Тур де Франс-2017 замкнул пятёрку сильнейших. Став 2-м на Критериуме Дофине-2017, австралиец продемонстрировал свою форму в разделке и горах. Ему по силам повторить прошлогодний результат, подняться на подиум возможно при определенном стечении обстоятельств и везении, и в том случае, если ему удастся удержать свою физическую форма до Марселя. Его будет поддерживать сильный состав команды BMC.

 

Якоб Фульсанг Фабио Ару
Photo credit: ©Bettiniphoto / Astana Pro Team Foto credit: © LaPresse - Marco Alpozzi

 

  32-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), победитель Критериум Дофине-2017, и 26-летний итальянский велогонщик Фабио Ару (Fabio Aru), пропустивший Джиро д'Италия-2017 из-за травмы и ставший 5-м на Дофине, стартуют на Тур де Франс-2017 в качестве капитанов команды Astana.

 

  В прошлом году Фабио Ару целенаправленно готовился к дебютному для себя французскому Гран-туру и в итоге занял 13 место. На чемпионате Италии Фабио Ару стал чемпионом страны в групповой гонке. В 2014 году, когда Крис Фрум не выиграл Критериум Дофине, победителем Тур де Франс стал представитель команды Astana в майке чемпиона Италии. В последние годы только представители Великобритании, выступающие в составе команды Sky, побеждали на Тур де Франс, выиграв перед этим Критериум Дофине. 

 

  Дэн Мартин, Эстебан Чавес, Ригоберто Уран, Йон Исагирре, Рафал Майка, Бауке Моллема и Тибо Пино, проехавшие Джиро д'Италии-2017, трио из Lotto NL - Jumbo: Роберт Гесинк, Джордж Беннетт и Примож Роглич,  и многие другие гонщики при определённом развитии событий могут претендовать на попадание в топ-10. О гонщиках, претендующих на белую майку читайте в соответствующем обзоре.

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Теги к статье: Желтая майка Крис Фрум Альберто Контадор Наиро Кинтана Tour de France Тур де Франс-2017 Ричи Порт Мировой Тур превью Алехандро Вальверде Роман Барде

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • ZX330-5G
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (4)
    ZX330-5G-Фото

    Конечно хочется увидеть победный этап от Казахстанцев. Я думаю Баха должен хорошо прибавить в этом году.

  • Rokka
    Эусебио Унсуэ о шансах Наиро К ... (1)
    Rokka-Фото
    Правильные слова. Кинтане придётся очень нелегко в этот раз, и Унсуэ правильно заметил что до уровня Фрума ему ещё нужно дорабатывать
  • смотрю вело давно
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (4)
    смотрю вело давно-Фото

    от Казахстанцев жду победы на одном из этапов



    а от генеральщиков Астаны место на пьедестале можно и два мест на пьедестале 

  • смотрю вело давно
    Предварительные составы команд ... (79)
    смотрю вело давно-Фото

    Многие команды своих горняков которые потенциально могли бы занять место в десятке ставять со капитаном это означает что борьбы за этапы будут жестокие чем за генерал, посмотрите вторые номера команд они не конкуренты фруму но на одном этапе они очень сильны выделяются Баргиль с Пино

  • VeloVelo
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Интересная Идея! Я "консерватор", но ваша идея мне нравится.
    Но, тут возникает другая проблема. Исчезнет мотивация для Больших Атак.
    Будет один сплошной колхоз. Ведь неважно насколько далеко ты уедешь. 
    Важно будет спуртануть из колхоза на последних метрах чтобы заработать очки. 

    И не только Роллан не сможет рассчитывать на победу на этапе, но и Луценко, де Гендт,
    де Марки, Улисси, Воклер, Каммингс и много кто еще.

    А бои генеральщиков превратятся в схватки "тараканов".
     

  • Адриен
    Состав команды Movistar на Тур ... (7)
    Адриен-Фото

    Логика в том, что Кинтана подошел к Джиро не на все 100... И именно к ТДФ подогнал свой максимум, использовав Джиро как раскатку. Может быть такое ? По моему может . Насчет Ару или Фульсанга не скажу - форма и мера их готовности - загадка, а вот насчет Контадора соглашусь - объективно на данный момент Кинтана мощнее. Хотя конечно в процессе гонки все может произойти,но потенциально Кинтана на подъеме карьеры, а Контадор переживает спад...

  • VeloVelo
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да просто нужно сделать то, что уже есть в других видах спорта (лыжные гонки, например). 
    Отсчет от победителя по хронометражу. Давно уже пора.
    Тем более, что проблем нет, GPS в велогонках уже давно. 

    А безопасность. Да это важно. Но, не в ущерб честной борьбе.
    Так дойдет до того, что спринтеры будут пропускать горные этапы,
    а генеральщики и горняки - спринтерские. 
    Но, это не исключит того, что спринтеские команды будут еще опаснее зарубаться на спринтреских этапах. Возможно, опасность травм только повысится.

    Вело всегда был есть и будет Опасным видом спорта,


  • Адриен
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    Адриен-Фото

    Все равно настаиваю - все эти заморочки с общим временем, с секундными разрывами, с колхозными доездами, с этапами "отдыха" сильно вредят велоспорту. НАСТАИВАЮ - должны оцениваться не временные разрывы , а МЕСТО, которое занял гонщик на этапе. И по МИНИМАЛЬНОЙ СУММЕ мест всего тура определять победителя в генерале - т.е. - только по ОЧКАМ. И тогда, к примеру, Ролан не сможет надеяться, что ему подарят победу на этапе из отрыва, если он проигрывает лидерам минут десять. Просто все претенденты на генерал будут ВЫНУЖДЕНЫ бороться за максимально высокое место на КАЖДОМ этапе - горы, спринт, разделка, и не допускать отрывов... И у спринтеров тоже появляется реальный шанс бороться за высокое место в генерале, поэтому надо будет тур доезжать до конца. БОРЬБА ГЕНЕРАЛЬЩИКОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ГОРАХ !!! Разве это не праздник для нас, болельщиков ?

  • Николай Степаныч
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Пример 3 показывает то, что правило какое-то не универсальное. Организаторы допускают учет разрывов 1-3 секунды между большой и малыми группами, но изначальное разделение таких групп видится достаточно субъективным, поскольку допускает выделение большой группы даже при том, что внутри нее есть существенные разрывы (те же самые от 1 до 3 секунд, которые достаточны, чтобы быть зафиксированны, если судьи отнесут гонщиков к разным группам - то есть, почему бы "группу 80-ти" не разбить на "группу 45-ти" и "группу 35-ти", если внутри нее есть разрыв в 3 секунды?). В общем, не ясен критерий изначального определения групп, если по новым правилам временной уже не годится.

     

    Но сама идея, наверное, неплохая с точки зрения безопасности.

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (79)
    VeloVelo-Фото

    Штраф был 20 сек. Тут не отбрыкиваться надо было,
    а радоваться щедрости судей )

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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