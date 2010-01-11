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Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, 214.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, 214.5 км

 

   Двеннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в По (Pau), где накануне финишировал 11-й этап Большой Петли. По - город юго-восточной Франции, затенённым близлежащими Тулузой и Бордо. Его можно назвать «воротами Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP) - в ясную погоду с главной улицы города - бульвара Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершины, до которых от По всего 50 км.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, бульвар Пиренеев
   Бульвар, протяжённость которого 1,6 км, был заложен в начале XIX века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии.

 

Пиренейский бульвар

 

   Прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок, тянется примерно на два километра. Бульвар утопает в зелени: по его краю располагается пальмовая аллея, деревья которой перемежаются с цветочными клумбами, а внизу в долине разбиты сады.

 

   Бульвар проходит через парк Бомон к главной достопримечательности города – замку По (Château de Pau), который вошёл в список национальных исторических памятников ещё в 1840 году. В 1553 году в замке По родился будущий король Франции Генрих IV, он же Генрих Наваррский, он же Генрих Великий. Он и сейчас является самым популярным и любимым уроженцем По, жители которого столетиями отдавали ему разнообразные почести. К замку можно добраться и на фуникулёре, который работает с 1908 года. Он соединил бульвар Пиренеев с железнодорожной станцией, находящейся внизу, в долине. Замок По, построенный на вершине в 11 веке и нависающий над рекой Гав-де-По (Gave de Pau), и дал название городу. Ведь слово «по» (pau) на беарнском наречии означает изгородь, частокол, которым раньше был окружен замок.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, Замок По

 

  В 12 веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – Мазер, Бийер и Монтозе – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, т.е. Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд,Гастон Фуа Феб
Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд,Замок По

   Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti \ 1804-1874) стоит перед замком. Но больше всего замок По прославил Герних IV – он родился в замке 13 декабря 1553 года и провёл в нём раннее детство.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд,Колыбель Генриха IV
Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд Генрих IV
   В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В настоящее время в замке По находится музей, в числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов.

    Город По гордится своим вкладом в развитие авиации. В 1909 году в нём приветствовали братьев Райт, которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обносновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - Daher-Socata, Dassault-Aviation, Messier-Dowty, Turbomeca.

   По издавна привлекал отдыхающих своим мягким климатом. Англичанам он полюбился ещё в 19 веке, в По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-60-м годах. А толчок развитию экономики города дало открытие газовых месторождений в соседнем городе Лак (Lacq) в 1951 году.

   В По родились Стефан Оже (Stpehane Auge), Матье Ладанью (Mathieu Ladagnous) и Эрве Дюкло-Лассаль (Herve Duclos-Lassalle).

  Не забудем упомянуть о традиционных блюдах этого региона – прежде, чем отправляться в дорогу, нужно как следует подкрепиться. В гастрономии региона чувствуется влияние соседней Испании. Прежде всего По славится супом гарбюр (garbure), представляющим собой густую овощную смесь из репы, капусты, кабачков с ветчиной или уткой, обычно он подаётся в тарелке, на дно которой уложены сухарики и сыр.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд,Гарбюр

  Одним из фирменных блюд По является как раз цыпленок, тушеный в горшке, которое, как говорят источники, так любил Генрих IV, ратовавший за то, чтобы каждый французский крестьянин мог позволить себе цыпленка на столе по воскресеньям. Так что о добром короле Генрихе IV  в По напоминают не только архитектурные памятники и скульптуры.

 

Poulet au pot
  В честь короля Франции Генриха IV назван также и традиционный в этих местах беарнский соус (Sauce béarnaise), который готовится из растопленного сливочного масла, лука-шалота, кервеля, эстрагона и белого винного уксуса, который обычно подаётся к мясу или рыбе.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд,Беарнский соус
   Кроме того, в ресторанах По вам предложат вина, ведь на левом берегу Гав-де-По расположилась известная винодельческая область Жюрансон (Jurancon). Виноградники растянулись на примерно сорок километров у подножья Пиренейских гор, на территории в 1000 га в холмистой зоне, где суровый горный климат сочетается с мягким океаническим. Длинное беарнское лето и южный ветер придают вину особую нежность. Белые сладкие вина из позднего винограда обладают красивым янтарным цветом, и со временем они становятся только вкуснее. Сладко-фруктовый аромат и насыщенный вкус прославили Жюрансон еще со времен короля Генриха IV во Франции и за его пределами. По преданию, в 1553 году, во время крестин Генриха IV Наваррского, его дед Анри д` Альбренатер намазал ему губы чесноком, чтобы малыш рос сильным и смелым, а потом, желая смягчить жжение, дал выпить несколько капель “Жюрансона”.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, Жюрансон

   Но город По известен не только своей историей. В 1950 году рядом с городом было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.

 

   В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.

 

   По можно назвать и спортивным городом. В 1902 году здесь был открыт первый во Франции клуб регби. В великолепном современном дворце спорта проводятся многочисленные международные спортивные соревнования. И очередной визит этапа Тур де Франс станет еще одним значимым событием в спортивной жизни города. Старт 12-го этапа Тур де Франс-2017 станет 70-м по счёту визитом Большой петли в город По. Чаще Тур де Франс посещал лишь Париж и Елисейские поля (103 раза) и Бордо (75 раз).

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этап


   Старт 12-го этапа Тур де Франс-2017 совпадает с финишем 11-го этапа. Это королевский горный этап в Пиренеях с финишем в подъём 2-й категории. Набор высоты на этапе составит 4600 м.


   После двух спринтерских этапов в дело вступают генеральщики. Из По пелотон направится на юго-восток, на 64 км маршрута расположена вершина подъёма 4-й категории Кот де Капверн (Cote de Capvern) протяжённость 7.7 км, 355-594 м, перепад 239 м, средний градиент 3,1%, максимальный градиент 6%.


   Через 35 км по равнине участники подойдут к подножию подъёма 2-й категории Коль дез Ар (Col des Ares), протяжённость 7.4 км, 457-797 м, перепад 340 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.


   После спуска с разворотом маршрута на запад и прохождением некатегорийного подъёма Коль де Бюре (Col de Buret) гонщики окажутся у подножия подъёма 1-й категории Коль де Мант (Col de Mente), протяжённость 6.9 км, 790-1349 м, перепад 559 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%. Сам подъем протяжённостью 14 км, но категория присвоена заключительным 6.9 км.


   На вершине подъёма пелотон значительно уменьшится, образуются спринтерские группетто. Пройдя вершину, гонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 10 км и после ещё 10 км по равнине, на которых пелотон пополнится ранее выпавшими гонщиками, и, пополнив запасы, со 160-го км маршрута начнётся штурм заключительной связки гор 12-го этапа.


Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этап


   Пор де Бале (Port de Balès) подъем высшей категории, протяжённость 11.7 км, 854-1755 м, перепад 901 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%. Сам подъем протяжённостью почти 20 км с набором высоты 1300 м. В последний раз на Тур де Франс на Пор де Бале первым был Хосе Серпа в 2014 году. Вершина подъёма расположена за 40 км до финиша. На этом подъёме от пелотона, скорее всего, останется небольшая группа генеральщиков со своими ближайшими помощниками.


   После 13 км спуска, когда дорога поведёт на юг, и разворота на восток начнётся подъём к вершине 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 9.7 км, 813-1569 м, перепад 756 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%. До вершины, расположенной за 5 км до финиша, будут подниматься по восточному склону.


Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 12 этап


   Далее короткий скоростной спуск и разворот на запад, после чего начнётся финальный подъем дня - Пейрагюд (Peyragudes), 2-й категории, протяжённость 2.4 км, 1378-1580 м, перепад 202 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 16%, вершина которого совпадает с финишем этапа. Это единственный финиш этапа в гору 2-й категории на Тур де Франс-2017.


   Пейрагуд (Peyragudes, департамент Верхние Пиренеи (Верхняя Гаронна), регион Окситания) - горнолыжная станция в Пиренеях.


   В прошлый раз на Тур де Франс связка Пор де Бале, Коль де Пейреcурд и Пейрагуд была в 2012 году на 17-м этапе, тогда судьба этапа решилась, когда в атаку пошёл Алехандро Вальверде на подъёме высшей категории, сумевший продержаться до самого финиша. А между Брэдли Уиггинсом и Крисом Фрумом на самом последнем километре дистанции разыгралась странная сцена, когда Фрум демонстративно притормаживал и подзывал своего, вроде бы, отстающего капитана.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - ПейрагюдТур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд

 

 

    Пейрагюд – сравнительно молодой горнолыжный курорт, образовавшийся в 1988 году, но курорт чрезвычайно популярный. Еще до того, как сюда потянулись лыжники, здесь отдыхали любители термальных вод. А еще в 1997 году здесь снимали кадры для фильма о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда»: правда, Пиренеи исполняли роль Гималаев, в которых, по сценарию, происходили события. Кинематографистов привлекли безлюдные снежные склоны, освещенные солнцем, отсутствие строительства вокруг и наличие аэродрома в непосредственной близости от курорта. Подарит ли нам финал 12-го этапа такой же экшн, как в фильмах о легендарном агенте 007? Увидим совсем скоро.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 21.06.2011

    Профиль интригующий. Есть надежда на зрелищный и напряженный этап. На одном только последнем торчке можно минуту легко привезти...

  2. Гонщик

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 28.05.2017

    ну вот и доехали до разборок , хотя ключевым скорее будет этап 18ть

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для горников и наверно будут разборки. Кой-кому нужно отыгрываться. Финиш под Ару.

    1. Camel

      Сегодня, 19:39 | Регистрация: 29.01.2017

      Николай Н., вы в школе сколько раз на второй год оставался? Честное слово, ну попросите кого-нибудь вместо вас писать. Ну читать же невозможно - то "горники", то "спринторы"...
      Существует же элементарное понятие - уважение к читателю.

      1. Имя: Роман

        SoulThief

        Сегодня, 20:18 | Регистрация: 16.07.2011

        Ему это говорят уже не один месяц. Но "чукча не читатель, чукча писатель" (с) не мое. Я его посту просто пропускаю, читать там нечего.

  4. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 19:26 | Регистрация: 7.01.2016

    Скорее всего пресноватый этап будет, на последнем торчке небольшие разрывы сделают(все-таки группой на 16% не заехать), почти гарантированная победа кого-то из соискателей горных очков.  Все в уме держат послезавтрашний этап, уже на презентации этот этап отдельно был отмечен, все-таки воспоминания об этапе до Формигаль на Вуэльте16 все еще свежи. 

  5. Имя: Андрей

    sab

    Сегодня, 19:39 | Регистрация: 14.04.2017

    Вангую атаку Ару в предпоследнюю гору с надеждой отдержаться до финиша. Фрум сразу не поедет, догонит на спуске а в последнем торчке упрочит свое лидерство на фоне усталости Фабио, секунд на 15-25 еще кинет

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Сегодня, 20:44 | Регистрация: 3.07.2011

      Полагаю аналогично. Если Ару все же не атакует, все равно будет атака Фрума км.за 2 до финиша. Фрум явно обретает былые кондиции. Чето перестал я верить в перспективы легких горняков в этом году. Даже не знаю почему, интуитивно. Так что Ару, Мартину и Барде думаю привезут. Небольшие, но важные секунды. А вот от Урана фиг знает чего ожидать-может занять в прологе 95 место. А может Фруму на разделке бросить минуту. Непрогнозируемо. Одно слово-колумбиец)..

  6. Имя: Сергей

    Viyatich

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 4.12.2010

    Сразу вспомнились шутки после этапа 12 года про "Вася, я с тобой".

  7. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 7.01.2016

    Финиш кстати другой и сложнее,чем в 2012. Тогда по пологому последние сотни метров докатывали, сейчас гонщики на этот странный аэродром заедут, там мгновенные градиенты и за 20 будут....

  8. tim147

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 7.09.2014

    Этап 17 ТдФ-2012 запомнился мне по двум причинам - 1. Эффектная победа Вальверде после атаки на Порт де Бале и последующего более чем 35 км одиночного рейда и 2. Демонстрация Фрумом своей силы перед носом у капитана Уиггинза. Так вот, если меня не подводит память, тогда финальный подъем на Пейрагюд был длиной порядка 3,5 км (в превью завтрашнего этапа указана длина 2,4 км) да и секций под 16% там вроде бы не наблюдалось. Возможно на этот раз выбран другой, более короткий и крутой маршрут? Если ошибаюсь, прошу поправить.

    1. Velolive-Team

      Сегодня, 20:48 | Регистрация: 11.01.2010

      Тогда поднимались до 1603 м над уровнем моря и заключительный километр была полка.

      1. tim147

        Сегодня, 21:03 | Регистрация: 7.09.2014

        Благодарю за оперативное и четкое разъяснение!

  9. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 21:06 | Регистрация: 12.07.2014

    Среди фаворитов выбор вовсе не велик - ожидаю атак Ару и Барде, но на финише шансы Фрума ничуть не меньше, хоть финиш под Ару и Барде 

  10. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 22:02 | Регистрация: 19.07.2014

    Может и желтая майка поменять хозяина, если Скай решат немного отдохнуть.

  11. Meilleur

    Сегодня, 22:07 | Регистрация: 15.07.2011

    13-го этапа, конечно, опасаются, но не настолько, чтобы заморозить гонку и отфинишировать впятером или всемером. На 2-километровое сольное усилие Фрума должно хватить - будет пробовать. Или еще раньше начнут дергать Ару и Барде. Все прочие почти наверняка пойдут на выживание.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    Александра-Фото
    А что с Катальдо случилось?
  • Meilleur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Meilleur-Фото

    13-го этапа, конечно, опасаются, но не настолько, чтобы заморозить гонку и отфинишировать впятером или всемером. На 2-километровое сольное усилие Фрума должно хватить - будет пробовать. Или еще раньше начнут дергать Ару и Барде. Все прочие почти наверняка пойдут на выживание.

  • protur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    protur-Фото

    Может и желтая майка поменять хозяина, если Скай решат немного отдохнуть.

  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    Zhanzhak-Фото
    Это Ваше мнение, которое имеет право быть. Спор не имеет смысла, тем более все уже высказались и каждый остался при своём. Но в одном не соглашусь: "Петька" очень яркий гонщик у которого милионы поклонников, так что о забвении и речи быть не может. Хотя есть и те кто его не любит. Тоже надо признать. :( А мне он нравится.
  • El kUn ^_^
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    El kUn ^_^-Фото
    Хочу чтобы уже Дилан выиграл какой раз он уже второй
  • Bjoern
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Bjoern-Фото

    Среди фаворитов выбор вовсе не велик - ожидаю атак Ару и Барде, но на финише шансы Фрума ничуть не меньше, хоть финиш под Ару и Барде 

  • tim147
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    tim147-Фото
    Благодарю за оперативное и четкое разъяснение!
  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Velolive-Team-Фото
    Тогда поднимались до 1603 м над уровнем моря и заключительный километр была полка.
  • Sezar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Sezar-Фото

    Полагаю аналогично. Если Ару все же не атакует, все равно будет атака Фрума км.за 2 до финиша. Фрум явно обретает былые кондиции. Чето перестал я верить в перспективы легких горняков в этом году. Даже не знаю почему, интуитивно. Так что Ару, Мартину и Барде думаю привезут. Небольшие, но важные секунды. А вот от Урана фиг знает чего ожидать-может занять в прологе 95 место. А может Фруму на разделке бросить минуту. Непрогнозируемо. Одно слово-колумбиец)..

  • Boris
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    Boris-Фото

    Похоже, Киттелю теперь нужно просто доехать до Парижу )))

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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