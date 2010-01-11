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- Сегодня, 18:41
Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, 214.5 км
Двеннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в По (Pau), где накануне финишировал 11-й этап Большой Петли. По - город юго-восточной Франции, затенённым близлежащими Тулузой и Бордо. Его можно назвать «воротами Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP) - в ясную погоду с главной улицы города - бульвара Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершины, до которых от По всего 50 км.
Прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок, тянется примерно на два километра. Бульвар утопает в зелени: по его краю располагается пальмовая аллея, деревья которой перемежаются с цветочными клумбами, а внизу в долине разбиты сады.
Бульвар проходит через парк Бомон к главной достопримечательности города – замку По (Château de Pau), который вошёл в список национальных исторических памятников ещё в 1840 году. В 1553 году в замке По родился будущий король Франции Генрих IV, он же Генрих Наваррский, он же Генрих Великий. Он и сейчас является самым популярным и любимым уроженцем По, жители которого столетиями отдавали ему разнообразные почести. К замку можно добраться и на фуникулёре, который работает с 1908 года. Он соединил бульвар Пиренеев с железнодорожной станцией, находящейся внизу, в долине. Замок По, построенный на вершине в 11 веке и нависающий над рекой Гав-де-По (Gave de Pau), и дал название городу. Ведь слово «по» (pau) на беарнском наречии означает изгородь, частокол, которым раньше был окружен замок.
В 12 веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – Мазер, Бийер и Монтозе – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, т.е. Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.
Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti \ 1804-1874) стоит перед замком. Но больше всего замок По прославил Герних IV – он родился в замке 13 декабря 1553 года и провёл в нём раннее детство.
Город По гордится своим вкладом в развитие авиации. В 1909 году в нём приветствовали братьев Райт, которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обносновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - Daher-Socata, Dassault-Aviation, Messier-Dowty, Turbomeca.
По издавна привлекал отдыхающих своим мягким климатом. Англичанам он полюбился ещё в 19 веке, в По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-60-м годах. А толчок развитию экономики города дало открытие газовых месторождений в соседнем городе Лак (Lacq) в 1951 году.
В По родились Стефан Оже (Stpehane Auge), Матье Ладанью (Mathieu Ladagnous) и Эрве Дюкло-Лассаль (Herve Duclos-Lassalle).
Не забудем упомянуть о традиционных блюдах этого региона – прежде, чем отправляться в дорогу, нужно как следует подкрепиться. В гастрономии региона чувствуется влияние соседней Испании. Прежде всего По славится супом гарбюр (garbure), представляющим собой густую овощную смесь из репы, капусты, кабачков с ветчиной или уткой, обычно он подаётся в тарелке, на дно которой уложены сухарики и сыр.
Одним из фирменных блюд По является как раз цыпленок, тушеный в горшке, которое, как говорят источники, так любил Генрих IV, ратовавший за то, чтобы каждый французский крестьянин мог позволить себе цыпленка на столе по воскресеньям. Так что о добром короле Генрихе IV в По напоминают не только архитектурные памятники и скульптуры.
Но город По известен не только своей историей. В 1950 году рядом с городом было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.
В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.
По можно назвать и спортивным городом. В 1902 году здесь был открыт первый во Франции клуб регби. В великолепном современном дворце спорта проводятся многочисленные международные спортивные соревнования. И очередной визит этапа Тур де Франс станет еще одним значимым событием в спортивной жизни города. Старт 12-го этапа Тур де Франс-2017 станет 70-м по счёту визитом Большой петли в город По. Чаще Тур де Франс посещал лишь Париж и Елисейские поля (103 раза) и Бордо (75 раз).
Старт 12-го этапа Тур де Франс-2017 совпадает с финишем 11-го этапа. Это королевский горный этап в Пиренеях с финишем в подъём 2-й категории. Набор высоты на этапе составит 4600 м.
После двух спринтерских этапов в дело вступают генеральщики. Из По пелотон направится на юго-восток, на 64 км маршрута расположена вершина подъёма 4-й категории Кот де Капверн (Cote de Capvern) протяжённость 7.7 км, 355-594 м, перепад 239 м, средний градиент 3,1%, максимальный градиент 6%.
Через 35 км по равнине участники подойдут к подножию подъёма 2-й категории Коль дез Ар (Col des Ares), протяжённость 7.4 км, 457-797 м, перепад 340 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.
После спуска с разворотом маршрута на запад и прохождением некатегорийного подъёма Коль де Бюре (Col de Buret) гонщики окажутся у подножия подъёма 1-й категории Коль де Мант (Col de Mente), протяжённость 6.9 км, 790-1349 м, перепад 559 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%. Сам подъем протяжённостью 14 км, но категория присвоена заключительным 6.9 км.
На вершине подъёма пелотон значительно уменьшится, образуются спринтерские группетто. Пройдя вершину, гонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 10 км и после ещё 10 км по равнине, на которых пелотон пополнится ранее выпавшими гонщиками, и, пополнив запасы, со 160-го км маршрута начнётся штурм заключительной связки гор 12-го этапа.
Пор де Бале (Port de Balès) подъем высшей категории, протяжённость 11.7 км, 854-1755 м, перепад 901 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%. Сам подъем протяжённостью почти 20 км с набором высоты 1300 м. В последний раз на Тур де Франс на Пор де Бале первым был Хосе Серпа в 2014 году. Вершина подъёма расположена за 40 км до финиша. На этом подъёме от пелотона, скорее всего, останется небольшая группа генеральщиков со своими ближайшими помощниками.
После 13 км спуска, когда дорога поведёт на юг, и разворота на восток начнётся подъём к вершине 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 9.7 км, 813-1569 м, перепад 756 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%. До вершины, расположенной за 5 км до финиша, будут подниматься по восточному склону.
Далее короткий скоростной спуск и разворот на запад, после чего начнётся финальный подъем дня - Пейрагюд (Peyragudes), 2-й категории, протяжённость 2.4 км, 1378-1580 м, перепад 202 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 16%, вершина которого совпадает с финишем этапа. Это единственный финиш этапа в гору 2-й категории на Тур де Франс-2017.
Пейрагуд (Peyragudes, департамент Верхние Пиренеи (Верхняя Гаронна), регион Окситания) - горнолыжная станция в Пиренеях.
В прошлый раз на Тур де Франс связка Пор де Бале, Коль де Пейреcурд и Пейрагуд была в 2012 году на 17-м этапе, тогда судьба этапа решилась, когда в атаку пошёл Алехандро Вальверде на подъёме высшей категории, сумевший продержаться до самого финиша. А между Брэдли Уиггинсом и Крисом Фрумом на самом последнем километре дистанции разыгралась странная сцена, когда Фрум демонстративно притормаживал и подзывал своего, вроде бы, отстающего капитана.
Пейрагюд – сравнительно молодой горнолыжный курорт, образовавшийся в 1988 году, но курорт чрезвычайно популярный. Еще до того, как сюда потянулись лыжники, здесь отдыхали любители термальных вод. А еще в 1997 году здесь снимали кадры для фильма о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда»: правда, Пиренеи исполняли роль Гималаев, в которых, по сценарию, происходили события. Кинематографистов привлекли безлюдные снежные склоны, освещенные солнцем, отсутствие строительства вокруг и наличие аэродрома в непосредственной близости от курорта. Подарит ли нам финал 12-го этапа такой же экшн, как в фильмах о легендарном агенте 007? Увидим совсем скоро.
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