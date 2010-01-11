Тур де Франс-2017, превью этапов: 12 этап, По - Пейрагюд, 214.5 км

Двеннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в По (Pau), где накануне финишировал 11-й этап Большой Петли. По - город юго-восточной Франции, затенённым близлежащими Тулузой и Бордо. Его можно назвать «воротами Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP) - в ясную погоду с главной улицы города - бульвара Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершины, до которых от По всего 50 км.

Бульвар, протяжённость которого 1,6 км, был заложен в начале XIX века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии. Прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок, тянется примерно на два километра. Бульвар утопает в зелени: по его краю располагается пальмовая аллея, деревья которой перемежаются с цветочными клумбами, а внизу в долине разбиты сады. Бульвар проходит через парк Бомон к главной достопримечательности города – замку По (Château de Pau), который вошёл в список национальных исторических памятников ещё в 1840 году. В 1553 году в замке По родился будущий король Франции Генрих IV, он же Генрих Наваррский, он же Генрих Великий. Он и сейчас является самым популярным и любимым уроженцем По, жители которого столетиями отдавали ему разнообразные почести. К замку можно добраться и на фуникулёре, который работает с 1908 года. Он соединил бульвар Пиренеев с железнодорожной станцией, находящейся внизу, в долине. Замок По, построенный на вершине в 11 веке и нависающий над рекой Гав-де-По (Gave de Pau), и дал название городу. Ведь слово «по» (pau) на беарнском наречии означает изгородь, частокол, которым раньше был окружен замок.

В 12 веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – Мазер, Бийер и Монтозе – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, т.е. Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.

Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti \ 1804-1874) стоит перед замком. Но больше всего замок По прославил Герних IV – он родился в замке 13 декабря 1553 года и провёл в нём раннее детство.

В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В настоящее время в замке По находится музей, в числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов.

Город По гордится своим вкладом в развитие авиации. В 1909 году в нём приветствовали братьев Райт, которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обносновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - Daher-Socata, Dassault-Aviation, Messier-Dowty, Turbomeca.

По издавна привлекал отдыхающих своим мягким климатом. Англичанам он полюбился ещё в 19 веке, в По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-60-м годах. А толчок развитию экономики города дало открытие газовых месторождений в соседнем городе Лак (Lacq) в 1951 году.

В По родились Стефан Оже (Stpehane Auge), Матье Ладанью (Mathieu Ladagnous) и Эрве Дюкло-Лассаль (Herve Duclos-Lassalle).

Не забудем упомянуть о традиционных блюдах этого региона – прежде, чем отправляться в дорогу, нужно как следует подкрепиться. В гастрономии региона чувствуется влияние соседней Испании. Прежде всего По славится супом гарбюр (garbure), представляющим собой густую овощную смесь из репы, капусты, кабачков с ветчиной или уткой, обычно он подаётся в тарелке, на дно которой уложены сухарики и сыр.

Одним из фирменных блюд По является как раз цыпленок, тушеный в горшке, которое, как говорят источники, так любил Генрих IV, ратовавший за то, чтобы каждый французский крестьянин мог позволить себе цыпленка на столе по воскресеньям. Так что о добром короле Генрихе IV в По напоминают не только архитектурные памятники и скульптуры.

В честь короля Франции Генриха IV назван также и традиционный в этих местах беарнский соус (Sauce béarnaise), который готовится из растопленного сливочного масла, лука-шалота, кервеля, эстрагона и белого винного уксуса, который обычно подаётся к мясу или рыбе.

Кроме того, в ресторанах По вам предложат вина, ведь на левом берегу Гав-де-По расположилась известная винодельческая область Жюрансон (Jurancon). Виноградники растянулись на примерно сорок километров у подножья Пиренейских гор, на территории в 1000 га в холмистой зоне, где суровый горный климат сочетается с мягким океаническим. Длинное беарнское лето и южный ветер придают вину особую нежность. Белые сладкие вина из позднего винограда обладают красивым янтарным цветом, и со временем они становятся только вкуснее. Сладко-фруктовый аромат и насыщенный вкус прославили Жюрансон еще со времен короля Генриха IV во Франции и за его пределами. По преданию, в 1553 году, во время крестин Генриха IV Наваррского, его дед Анри д` Альбренатер намазал ему губы чесноком, чтобы малыш рос сильным и смелым, а потом, желая смягчить жжение, дал выпить несколько капель “Жюрансона”.