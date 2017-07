 Итоги Тур де Франс-2017 по очкам Мирового Тура и Мирового рейтинга

Да уж, Андре просто "проспал" момент для финишного рывка, а вот Дилан вышел и удержал(ся). Жаль, но прервалась серия побед (хотя бы 1) для Грайпеля на ТУРах начиная с 2012(?) года.

Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(



Самый трудный ТдФ для Фрума, без единой победы на этапе и уже действительно без ФРУМи-шоу (команда Скай тут не в счёт), так что в 2018 взять 5 победу в Париже будт очень сложно, может даже уже и невозможно для британца.

P.S.

Насчёт Альберто Кондадоа (дословно): "In a maximum of 10 days I will say what I will do"...падажжём 10 дней и узанем будет с нами Конта далее или это уже алес финита.

P.P.S.

За Де Гента очень обидно. Супер Комбатив должен быть его, даже хотя бы в статусе "утешительного приза" для него лично и всей Лотто-Сюдал(ь)