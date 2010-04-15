Тур де Франс-2017, превью этапов: 14 этап, Бланьяк - Родез, 181.5 км

14-й этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в современном пригороде Тулузы городе Бланьяк (Blagnac). От Тулузы до Бланьяка можно доехать даже на метро или трамвае менее чем за полчаса. Южную границу города создаёт река Туш, восточную – Гаронн.

Бланьяк – родной дом одной из крупнейших в мире авиастроительных компаний «Airbus». Летное поле аэродрома в Бланьяке обслуживает как Тулузский международный аэропорт, так и целых два авиастроительных предприятия: ATR и Airbus Industries. Первое строит турбовинтовые региональные самолеты, а второе является одним из двух крупнейших в мире производителей средне- и дальнемагистральных пассажирских лайнеров. Завод «Airbus» устраивает экскурсии, там можно увидеть места сборки известных самолётов, подняться на борт самого большого пассажирского авиалайнера в мире А 380 (это макет, выполненный в натуральную величину). А в конце 2013 года планируется открытие музея легендарных самолётов Caravelle, Concorde, Super Guppy и A300.

Но Бланьяк не только центр аэронавтики. С недавних пор окрестности города приглянулись любителям гольфа. 38% Бланьяка - это зелёная территория – парки, расположенные по берегам Гаронны.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 14 этап



Гонщики отправятся по равнине на северо-восток и через 80 км маршрута начнут подниматься по дорогам Массива Централь. На заключительных 100 км маршрута гонщиков ожидают многочисленные короткие спуски и подъёмы, два из которых получили 3 категорию:



- Кот дю виадук дю Виор (Cote du viaduc du Viaur), протяжённость 2.3 км, 307-468 м, перепад 161 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%

- Кот де Сантр (Cote de Centres), протяжённость 2.3 км, 349-526 м, перепад 177 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%.



Вершина последнего некатегорийного подъёма в Ле Девес (Le Devez), расположена за 12 км до финиша этапа в Родезе (Rodez, департамент Аверон, регион Окситания). В последний раз Родез принимал финиш этапа в 2015 году, победу тогда одержал Грег Ван Авермат.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 14 этап



Заключительный участок, проложенный с юга на север, совпадает с маршрутом этапа двухлетней давности, который тогда, как и в этом году, завершался финишем в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6%.



Тогда подъём ударил по ногам гонщикам отрыва, которые удерживали небольшое преимущество, но были настигнуты группой за несколько сотен метров до финиша. Грег Ван Авермат и Петер Саган на подъёме опередили остальных, сражаясь за победу на этапе. В пределах одной минуты на финиш заехали около 40 гонщиков.

Родез является столицей департамента Аверон и бывшим центром провинции Руэрг, образованной после Великой Французской революции. Родез — древняя столица Руэрга, расположенная на скале высотой 600 м у места схождения горных долин и хребтов, прорезанных реками и озерами. Отсюда открывается великолепный вид на красивейшие озера Левезу (Levezou), Обрак (Aubrac) и Сегала (Segala).



История города насчитывает уже более двух тысяч лет. Он был известен, по крайней мере, с V века до н. э. В составе Римской империи он носил имена Сегодунум (Segodunum) "ржаной холм" и Цивитас Рутенорум (Civitas Rutenorum) "город рутенов" - от кельтского племени, чьим главным городом и являлся Родез. В Средние века тут разгорались нешуточные страсти между местными графами и епископами. Результатом этого соперничества стала стена, разделившая город на две части.



Сегодня город знаменит своими достопримечательностями. Его визитной карточкой, в первую очередь, является собор Нотр-Дам де Родез (Cathédrale Notre Dame de Rodez (Aveyron) с 87-метровой колокольней. Архитектура собора представляет собой смесь стилей XIII и XVII веков, окна украшают современные витражи. Сооруженный из красного песчаника, весьма пропорционален, несмотря на значительные размеры: 107 м в длину, 36 м в ширину и 20 м в высоту. Фасад собора частично вобрал в себя участки старинной крепостной стены. Собор поражает гармонией своего внутреннего пространства. Строительство этого чуда архитектуры длилось 13 лет во время свирепствовавшей вокруг эпидемии чумы. Искусный декор собора напоминает причудливо вырезанную слоновую кость. Колокольня более поздней постройки сооружена взамен деревянной звонницы, сгоревшей в 1510 году. В настоящее время колокольня собора обустроена ажурным фонарем, увенчанным статуей Девы в окружении четырех ангелов. Собор служил местом обитания и служения епископа города Родез и Вабров.



В городе множество музеев – художественных, современного искусства, есть и археологический музей. Одна из самых красивых улиц Родеза – Авеню Виктора Гюго, напоминающая Елисейские поля в Париже.

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