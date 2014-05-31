Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле, 189.5 км

На старт пятнадцатого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2017 участники велогонки выйдут в небольшом городке Лессак-Северак-л’Эглиз (Laissac-Sévérac l'Eglise). Во Франции есть два городка, которые носят одно название - Лессак. Нас интересует Лессак, который находится в регионе Юг-Пиренеи, в округе Родез. Более того, этот городок сам по себе не существует с 2016 года. В самом начале 2016 года две небольшие коммуны - Лессак и Северак-л’Эглиз были объединены в одну, название у нового города сложилось по прежним названиям двух коммун - Лессак-Северак-л’Эглиз.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



В Лессак-Северак-л’Эглиз из достопримечательностей и памятников истории сохранилось несколько монументов, среди них: церковь XIX века: башня Рессеёр (La Tour Rességuier) XVI века; старинная часовня Капелетт (La Capelette); старинная мельница (Maquefabes), датируема 1305 годом и перестроенная в небольшой замок в 1656.



В Лессак-Северак-л’Эглиз находится рынок крупного рогатого скота (созданный мэром Лессака Фернаном Каасс (Fernand Causse), он был мэром в период с 1965 по 1983) второй по величине подобный рынок во Франции.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Есть ещё один древний памятник, доставшийся новому городу от прошлого Северак-л’Эглиз - дольмен Кейруль (dolmen des Cayroules). Дольмен - древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов (то есть к сооружениям, сложенным из больших камней). Название происходит от внешнего вида обычных для Европы конструкций - приподнятой на каменных опорах плиты, напоминающей стол. Дольмен Кейруль получил статус памятника истории в 1955 году.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Лессак - хорошо известен маунтинбайкерам. Каждый год, в апреле, в окружающих коммуну лесах проходит одна из самых известных велогонок по маунтинбайку «Roc Laissagais». 26 июня 2016 года Лессак-Северак-л’Эглиз принимал чемпионат мира по маунтинбайк-марафону, в нём принимали участие маунтинбайкеры из 37 стран мира.



И вот новая запись в новейшей истории коммуны Лессак-Северак-л’Эглиз - старт этапа легендарной французской многодневной велогонки Тур де Франс.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 15 этап



Среднегорный этап перед днём отдыха. Со старта гонщики отправятся на северо-восток вдоль берегов реки Сер (Serre), через 12 км по равнине начнётся спуск с многочисленными поворотами к реке Ло (Lot). Переехав её, гонщики начнут восхождение на гору 1-й категории Монте де Наве д'Обрак (Montee de Naves d'Aubrac), протяжённость 8.9 км, 488-1058 м, перепад 570 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%. Вершина подъёма расположена на 28.5 км маршрута, далее ещё 1.5 км подъёма до отм. 1130 м над уровнем моря в Ле-Кат (Les Cats).



Далее 9 км пересечённого рельефа до подножия подъёма 3-й категории Кот де Вьёраль (Cote de Vieurals), протяжённость 3.3 км, 1163-1358 м, перепад 195 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 9%.



После вершины подъёма - наивысшей отметки 15-го этапа Тур де Франс-2017, пойдут 53 км спуска до промежуточного спринта, разыграв который гонщики начнут преодолевать некатегорийный подъем протяжённостью 10 км с набором высоты в 400 м.



Последующие 34 км - это спуск на север, заключительные 7 км скоростного спуска до Сан-Аркон-д'Алье (Saint-Arcons-d'Allier), откуда гонщики повернут на восток и через 7 км по равнине подъедут к подножию Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade) 1-я категория, протяжённость 8.3 км, 574-1190 м, перепад 616 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 14%.



Подъем начинается с 4-х километрового участка со средним градиентом в 6.4%, после короткой полочки и начнётся стенка протяжённостью 1.7 км со средним градиентом 12% и максимальными градиентами в 14%. Заключительные 2.3 км с градиентами от 4 до 8%.



Преодолев вершину подъёма, гонщики отправятся на спуск протяжённостью 17 км до подножия подъёма 4-й категории Кот де Сан-Видаль (Cote de Saint-Vidal), протяжённость 1.9 км, 727-856 м, перепад 129 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 11%. Вершина подъёма расположена за 13 км до финиша.



Спуск с многочисленными поворотами прервётся прохождением небольшого километрового подъёма со средним градиентом 6%, вершина которого расположена за 5 км до финиша, после которого спуск продолжится до финиша в Ле-Пюи-ан-Веле (Le Puy-en-Velay, департамент Верхняя Луара, регион Овернь - Рона - Альпы).

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Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 15 этап



Ле-Пюи-ан-Веле - это жемчужина, главный город исторического региона Овернь (нагорье Центрального массива). Этот маленький городок широко известен благодаря многовековой связью с христианством. Особенным его делает уникальный пейзаж: скалистая долина, в которой он расположен, буквально утыкана одиночными утёсами разной степени крутизны, зачастую словно бы растущими на ровном месте. И на территории самого города подобных утёсов из вулканической породы три. На каждом находится по одной из знаменитейших религиозных, культурных и исторических достопримечательностей Ле-Пюи-ан-Веле - на одной стоит маленькая церквушка, на другой статуя Богородицы с младенцем.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Городок появился здесь ещё в античные времена, но позднее через него прошёл паломнический путь святого Якова. Это паломническое путешествие предпринял местный епископ Готшальк (Gottschalk). Его успех сделал Ле-Пюи-ан-Веле на долгие годы одной из четырёх отправных точек для тех, кто решался впоследствии повторить путь святого в Испанию. Первая церковь была построена в городе в 430 году: тогда, согласно легенде, на месте древнего варварского поселения людям явилась Богородица. А сегодня сотни путешественников, и верующих, и обычных туристов, съезжаются в Ле-Пюи-ан-Веле, чтобы проделать трудный путь к главной христианской святыне здешних мест - церковь Святого Михаила (Église Saint-Michel d'Aiguilhe).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Церковь была выстроена в 962 году в честь успешного завершения первого паломничества по пути святого Якова в Сантьяго-де-Компостелла. Колокольня моложе самой часовни на пару веков; примерно в этот же период к церкви добавились портики и галереи. Снаружи здание украсили новые фрески, а старые были восстановлены. Церковь Святого Михаила выстроена на отдельно стоящей крутой скале Эги (Aiguilhe) вулканического происхождения, и подниматься к ней нужно на высоту 85 м. Для этого в крутом утёсе выдолблены 268 ступеней, но и с ними это восхождение вовсе не каждому покажется лёгким. По сравнению с городским собором церквушка на вершине утёса выглядит подчёркнуто сурово и аскетично, а её вид венчающий холм на фоне неба придаёт не только глубокий религиозный смысл, но и восхищает глаз своим неповторимым величием.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Ещё одна святыня Ле-Пюи-ан-Веле - гигантская статуя Богородицы с младенцем, которая возвышается над городом на живописном и почти неприступном утёсе, самом высоком из всех. 8 сентября 1855 года, в день большого праздника Рождения Святой Богородицы, генерал Жан-Жак Пелисье (Jean Jacques Pélissier) побеждает в битве при Севастополе. В честь этого события он советует епископу Огусту де Морлону (Auguste de Morlhon) попросить у императора Наполеона Третьего пушки для создания статуи, которую епархия города посвятила бы Святой Богородице.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Скульптуру отлили из 213 русских пушек, которые были захвачены в ходе Крымской войны, в Севастопольской битве. Автором розовой статуи стал скульптор Жан-Мари Боннасьё (Jean-Marie Bonnassieux), торжественное открытие монумента состоялось 12 сентября 1860 года, и собрало 120 000 зрителей. Высота статуи - 16 метров (22,70 метра вместе с пьедесталом), общий вес - 835 тонн (110 тонн весит сама статуя, 680 тонн - пьедестал из камня и 45 тонн - её одеяние из железа).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



И, наконец, третья монументальная достопримечательность города и тоже напрямую связанная с религией - это кафедральный собор Богородицы (La cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation). Собор Нотр-Дам составляет хороший контраст с церковью Святого Михаила: это не привычная глазу средневековая французская готика и даже не романская церковь. Ближе всего архитектурный стиль собора определил бы термин «мавро-византийский». Возможно, влиянием архитектуры Ближнего Востока объясняется необычный облик собора Нотр-Дам, который при нём строился в Ле-Пюи-ан-Веле, но в целом здесь смешаны элементы всех вышеупомянутых архитектурных стилей, с V по XV век. Основу нынешней постройки составляет конструкция первой половины XII века. Предположительно, нетипичный облик был придан собору как раз из-за походов на Святую землю: религиозный лидер Первого крестового похода был епископом из Ле-Пюи-ан-Веле.



Подъём сюда не слишком крут, и лестница к главному входу в центральном нефе достаточно широка, чтобы до собора могли добраться все желающие. Оказавшись на горе Корнелии, на которой стоит Нотр-Дам, к центральной арке нужно подняться по 60 ступеням. В центре собора стоит скульптура, изображающая святого Якова, а близ неё - дверь, служившая символическим проходом к началу паломнического пути. Кафедральный собор Богородицы включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть паломнического пути в испанский Сантьяго-де-Компостелла.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



В список наследия ЮНЕСКО внесено и здание больницы для бедных Святого Якова (Hôtel-Dieu Saint-Jacques). Построенная в XII веке, эта больница принимала нуждающихся паломников и вообще любых неимущих больных. На сегодняшний день это здание, доверенное архитектору Жану-Мишелю Вильмотту (Jean-Michel Wilmotte), находится в процессе реставрации.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Но не только своими религиозными монументами гордится Ле-Пюи-ан-Веле. Славится городе ещё и своими кружевами, которые плетут на коклюшках. Техника коклюшечного плетения позволяет создавать высокохудожественные вещи и имеет простор для фантазии. Ле-Пюи-ан-Веле славится своими восхитительными произведениями из кружев, которые выставляются на выставках по всему миру.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



В 1640 году Парламент Тулузы по указу короля Людовика XIII запретил ношение кружев для того, чтобы ограничить его производство. Кружевниц в те времена было настолько много, а это приносило стабильный доход, что богатые люди не могли найти себе прислугу, так как многие женщины предпочитали заниматься именно плетением кружев. Известный религиозный деятель Жан-Франсуа Режи (Jean-François Régis), беспокоившийся за судьбы бедных, старался помочь кружевницам, предвидя тот факт, что скоро этот указ отменят. Просил миссионеров, уезжавших в другие страны, распространять молву о качестве местного кружева. Почитаемый местными женщинами кружевницами за помощь, он стал их покровителем после канонизации в 1737 году. Его имя стало в ряд с другими христианскими именами, которые можно использовать при Крещении.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 15 этап, Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле



Но не только из тонких нитей можно плести кружева. Известны на весь мир и мастера кузнечного дела из Ле-Пюи-ан-Веле, многие века прославлявшие своё мастерство, создавая шедевры ковки. Издавна знатные и состоятельные люди украшали свои дома декоративными коваными элементами. Кузнецы Ле-Пюи-ан-Веле придавая металлу оригинальную форму, создавали самые настоящие произведения искусства.



Ле-Пюи-ан-Веле известен ещё двумя особенными блюдами. Во-первых, это местная разновидность зелёной чечевицы (Lentille verte du Puy), очень мелкой и почти чёрного цвета. В её составе сравнительно много белка и мало углеводов, за что она особенно ценится. Чечевица идёт в супы и в качестве гарнира к гусю, утке и колбаскам, а её название защищено по географическому происхождению. Второй здешний деликатес - это зелёный ликёр «Вервейн» (Verveine du Velay) с ароматом вербены.



В середине сентября в городе проходит фестиваль с забавным названием «Птичий Король». Он посвящён старинной игре, которую впервые устроили здесь в 1524 году на День Святого Духа. Победитель в игре освобождался на год от уплаты налогов и получал право носить меч. В наши дни во время фестивальной недели город наполняют колоритные костюмированные лучники, ремесленники, торговцы и знатные господа.

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