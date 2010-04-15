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Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар, 179.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар, 179.5 км

 

   Старт восемнадцатого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2017 принимает город Бриансон (Briancon) - столица области Экрен в Верхних Альпах. Город, расположившийся на высоте 1326 метров над уровнем моря, является самым высокогорным городом Франции и словно драгоценный камень обрамлён высокими и мощными альпийскими вершинами. Сюда приезжают художники и поэты – за вдохновением, туристы - в поисках новых впечатлений, велосипедисты – чтобы покорить величественные горные склоны, вошедшие в историю велоспорта, такие как - Коль д'Изоар (Col d'Izoard), Коль де Вар (Col de Vars) и Коль Анель (Col Agnel).

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'ИзоарТур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Бриансон имеет длинную историю. Во времена расцвета феодализма город долго оставался независимым благодаря своему высокогорному положению, но впоследствии был соединён с Дофине, а в 1349 году уже присоединён к Франции. В 1697 году он перешёл к Савойскому герцогу по Рисвикскому миру, но в 1713 году был снова возвращён Франции. Причиной послужила война за испанское наследство, в ходе которой в 1709 году под Бриансоном австрийцы были наголову разбиты французами. Сегодня Бриансон – живой студенческий город, привлекающий в силу своей живописности множество туристов.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'ИзоарТур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Говоря о Бриансоне, нельзя не сказать о внушительной цитадели, возвышающейся на обрыве и внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первоначально она была построена католиками для охраны пути из Милана во Вьен на Роне. Но в XVII веке вездесущий и выдающийся военный инженер Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) перестроил крепость с учётом всех новейших веяний фортификационного искусства, превратив её в один из самых внушительных укреплённых пунктов Франции. Крутые и узкие улочки вокруг цитадели сохранились в том же виде, что и века назад, а четверо городских ворот выводят к простой университетской церкви, откуда легко подняться на стены, с которых открывается совершенно фантастическая панорама пяти долин, снежных горных пиков и перевала Монженевр (Montgenèvre) - одного из самых старых и самых важных горных проходов, связывающих Францию и Италию.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'ИзоарТур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Ещё одной из главных городских достопримечательностей считается мост Асфельд (Pont d'Asfeld), возведённый между двумя горными речками - Гизан (Guisane) и Дюрас (Durance). Он был построен в 1722 году и состоит из одной арки высотой 56 м, а длина пролёта составляет 40 м. Это поистине уникальное архитектурное строение, подобных которому нет в мире.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


  Другие важные достопримечательности Бриансона – это ворота Пинерол (Porte de Pignerol), служившие некогда входом в город; центральная улица, ведущая вверх (Grand Rue) и фонтан Франциска I, датируемый 16-м веком.


   Бриансон пользуется большой популярностью у любителей и зимних видов спорта. Недалеко от города расположено несколько горнолыжных курортов, самый близкий - Серр-Шевалье (Serre Chevalier), о котором мы рассказывали в предыдущем превью Тур-де Франс-2017. Рядом простираются территории национального парка Экрен (Parc national des Écrins).

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Национальный парк Экрен, основанный в 1978 году, занимает площадь чуть более 908 квадратных километров и является популярнейшим направлением экотуризма в регионе. Самая высокая точка в пределах парка - одноименный горный массив Экрен (Écrins), который возвышается на 4102 метра над уровнем моря. Кроме многочисленных горных зон, парк также представляет пастбища, сосновые и дубовые леса, субальпийские и альпийские луга, озера и даже ледниковые долины, которые идеально подойдут для катания на лыжах, особенно в зимнее время. Здесь также протекают реки Романш, Драк, Дюран и Гизан.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 18 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 18 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 18 этап


   Бриансон принимает старт заключительного горного этапа Тур де Франс-2017, который является единственным этапом выпуска с финишем в подъём высшей категории.


   Из Бриансона до Изора всего 19 км в гору, но организаторы не ищут лёгких путей, поэтому гонщикам предстоит проехать почти 180 км.


   Со старта гонщики отправятся на юг и через 60 км окажутся на вершине подъёма 3-й категории Кот де Демуазель Куаффе (Cote des Demoiselles Coiffees) протяжённость 3.9 км, 824-1024 м, перепад 200 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 9%.


   Далее маршрут поворачивает на восток, затем на север, и, таким образом, преодолев 50 км тягуна с набором высоты в 700 м, пелотон окажется у подножия подъёма 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars) протяжённость 9.3 км, 1420-2109 м, перепад 689 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%.


   Коль де Вар 33 раза встречался на Тур де Франс, впервые появившись в далёком 1922 году. Первым покорителем Коль де Вар стал Филипп Тис. В последний раз подъем был задействован на Тур де Франс-2000, первым на вершине был Йенс Хеппнер.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 18 этап


   Через 20 км спуска до Гийестра (Guillestre) начнется подъем до финиша этапа на Коль д'Изоар (Col d'Izoard, департамент Верхние Альпы. регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег). Самый высокогорный финиш этапа Тур де Франс-2017. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации и 40 очков в зачёт гороховой майки.


   Сам подъем протяжённостью 30 км с набором высоты в 1400 м, высшая категория присвоена заключительным 14 км. Коль д'Изоар (Col d'Izoard), высшая категория, протяжённость 14.1 км, 1337-2360 м, перепад 1023 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 14%.


   Подъем со стороны Шато Виль Вьёй (Chateau Ville Vieille) в последний раз был на Тур де Франс в 2011 году, первым на вершине был Максим Иглинский.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 18 этап


   Изоар принимает финиш этапа. Подъем начинается плавно, но заключительные 7 км, с отм. 1800 м над уровнем моря, со стабильными средними градиентами в 9-10%. За 2 км до финиша небольшой спуск и снова вверх.


   Накопившаяся усталость и километры в ногах за 18 этапов Тур де Франс-2017 вкупе с заоблачной высотой и градиентами разбросают гонщиков. После финиша мы скорее всего узнаем обладателя горной майки, но с окончательным обладателем жёлтой придётся обождать разделки в Марселе.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'ИзоарТур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Коль д’Изоар расположен в департаменте Верхние Альпы на высоте 2361 метр над уровнем моря. Между Бриансоном и Шато-Виль-Вьей (Château-Ville-Vieille), на горном массиве Кера (Massif du Queyras), что делает эту вершину связующим звеном между Южными и Северными Альпами.


   Дорога к вершине Изоар появилась благодаря королевскому инженеру маршалу Ла Блоттеру (maréchal La Blottière), проложившему её по склону в 1710 году и внесшему её в карту дорог Франции. Основательно дорога была проложена в период между 1893 и 1897 годами генералом Берже (général Berge) и несла важное для армии стратегическое значение из-за близости региона с итальянской границей. В строительстве дороги принимали участие солдаты альпийских войск, которые располагались поблизости, в крепости Шато-Кера (Château-Queyras). В честь них у подножия Коль д'Изоар, в 1924 году, даже был установлен памятник.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'ИзоарТур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Коль д'Изоар красив своими необычными пейзажами, состоящими из осыпавшихся частей горной карбонатной осадочной породы, образовавшейся в результате длительного процесса трансформации известняка, с которого, 40 миллионов лет назад, началось формирование Альп. На фоне каменистой осыпи выступают скалы с елями на своих хребтах.


   В истории Тур де Франс Коль д'Изоар вошёл в 1922 году. Первым победителем этапа с прохождением вершины Коль д'Изоар стал французский велосипедист Филипп Тис (Philippe Thys). С тех пор прошло 95 лет, за время которых Коль д'Изоар присутствовал на маршруте Тур де Франс 34 раза. И вот, в 2017 году состоится дебют Коль д'Изоар в качестве финиша этапа.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'ИзоарТур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар


   Но не только участникам французского Гран-тура знаком Коль д'Изоар. Входил подъем и в маршрут таких велогонок как Дофине Либере (Dauphiné Libéré) и Джиро д'Италия (Giro d'Italia).


   Завораживающие пейзажи Коль д'Изоар и его градиенты, быстро сформировали хорошую репутацию у участников Тур де Франс. Пять лет подряд, в период с 1922 по 1928 год, этот подъем включался в маршрут Тур де Франс. В этот период, когда горные дороги больше походили на грунтовые «козьи тропы», а велосипеды весила по 20 кг, итальянский велосипедист Бартоломео Аймо (Bartolomeo Aymo) становился покорителем Коль д'Изоар два года подряд (1925-1926).

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар / Тур де Франс-1936 (9-й этап)Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар / Тур де Франс-1936 (9-й этап)

 

   Как сказал Жак Годде (Jacques Goddet): «Это привилегия Коль д'Изоар, выявлять чемпионов» (C'est le privilège de l'Izoard de distinguer le champion). И он сказал это не безосновательно. В историю подъёма на вершину Коль д'Изоар вписали свои имена и такие легенды велоспорта как Джино Бартали (Gino Bartali); Фаусто Коппи (Fausto Coppi) - покоривший её дважды (1949, 1951); Луизон Бобэ (Louison Bobet), которому Коль д'Изоар покорился трижды - (1950, 1953, 1954); и «Каннибал» Эдди Меркс (Eddy Merckx), в 1972 году.

 

   На Тур де Франс-2011 покорился Коль д'Изоар "нашему" велосипедисту - казахстанцу Максиму Иглинскому (Maxim Iglinskiy).


   Кто впишет своё имя в новую страницу истории подъёма Коль д'Изоар нам предстоит узнать по итогам 18-го этапа Тур де Франс-2017. А заодно, проверим мнение французского велосипедиста Рафаэля Джеминиани (Raphael Geminiani), который говорил: «Тур де Франс выигрывается в Бриансоне, до того, как выиграешь его в Париже».

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 21.06.2011

    Ну наконец-то нормальный горный этап без всяких шлейфов в виде финишного спуска! "Сейчас или никогда!" - так должны сказать себе Ару и Барде на финальном подъеме. В атаку Урана не верю,он,как и Фрум,поедет от обороны. Ожидаю внятных разрывов между генеральщиками. Допускаю даже возможность потери Фрумом желтой майки (с последующим возвращеним ее на разделке).

  2. Такие дела

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 29.05.2016

    Ланде желаю выкинуть наушник и покать кто в доме хозяин!!

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Быть и впредь верным традиции взять этап как будущему победителю тдф, Фрум нацелен на этот этап.....разделка-разделкой, но...

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 15.04.2010

    Это последний этап где Ару может что-то отыграть.

    1. velostar

      Сегодня, 19:42 | Регистрация: 14.07.2017

      Теперь уже нет, только если на разделке у Барде может немного отыграть и переместиться в топ 3.
      Тем более что Курдюков говорил что протестировали короткий шлем барде в трубе и из-за этого шлема вроде бы теряется секунд 45 на разделке в 30-40 км.

  5. Имя: Роман

    SoulThief

    Сегодня, 19:44 | Регистрация: 16.07.2011

    Цитата: Такие дела
    Ланде желаю выкинуть наушник и покать кто в доме хозяин!!
    Думаю, что Ланда на это не пойдет, как не пошёл в свое время Фрум. Его карьера только начинается и прослыть человеком, которому плевать на команду не лучшее решение. Все видят что он силен и на хороший контракт он уже заработал. Ещё и подиум по пути зацепит.

  6. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 23.07.2016

    Пусть побеждают смелые ! 

     

    А не рассчетливые и ведомые...

  7. Имя: Роман

    SoulThief

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 16.07.2011

    Цитата: almaty1991
    Пусть побеждают смелые ! 
     
    А не рассчетливые и ведомые...
    Тогда выиграет Мартин, а второй будет Барде.

  8. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 20:44 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну надеюсь, что завтра мы увидим Фрум-шоу ТДФ 2017

  9. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: kwwk
    Ну надеюсь, что завтра мы увидим Фрум-шоу ТДФ 2017

    Непременно должно быть, сегодня он в СВ катался, завтра его обратка будет, я так думаю.

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Комментарии

  • StVano
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    StVano-Фото
    Похоже, что Ланда тоже не "железный", приходил в себя, а потом включился в вертушку.
  • velostrong
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    velostrong-Фото
    Типа "Полюбуйтесь ну нет каната!"
  • marketbk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    marketbk-Фото

    Впоймал себя на мысли, как очень хочется чтобы Ланда плюнул на внутрикомандную иерархию и двинул бы завтра без оглядки. Такие же крамольные мысли посещали меня и в 2012: Фрум vs Виггинз )))

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    Александра-Фото

    С грустью понимаю, что без Альберто мой интерес к велошоссе пойдет на спад. Но это лирика...

    Но Риго, Риго! Уже второй. Я просто не знаю уже, кого хочу увидеть в желтом в Париже : Барде или Урана.

    Роглич, как ни посмотри, со всех сторон прекрасен.)

     

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    0x5F375A86-Фото
    Кто еще?
  • motte
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    Ну надеюсь, что завтра мы увидим Фрум-шоу ТДФ 2017

    Непременно должно быть, сегодня он в СВ катался, завтра его обратка будет, я так думаю.

  • pa3 3a pa3om
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    pa3 3a pa3om-Фото

    момент с Ландой на предфинишном спуске я вообще не понял.
    крутится вертушка, Фрумми впахивает, но Ланду в работу не ставит… прям жестом Фруминатор и показал- "стой четвертым".
    на под'еме до этого тож самое. Чудеса…

  • M-07
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    M-07-Фото

    Цитата: am14
    Смотря на то, как спокойно, размеренно и выверенно едет Ланда, везя своего Капитана, у меня с каждым этапом крепнет уверенность, что чисто физически текущая форма позволила бы ему навсегда уехать от Фрума. Но время романтики прошло...

    Поедет он так и получит от своей команды "подарок" за это и хорошо, если не такой, что получил в 2007-м Рассмуссен от Рабобанка.

  • Костя К
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (41)
    Костя К-Фото
    Катюша команда протура. И по моему ей нужны победы на этапах, места в генерале. А засветиться в отрыве без результата, это больше для команд с волд карт.
  • Lex
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (92)
    Lex-Фото

    Но близок, близок миг победы.
    Ура! мы ломим; гнутся шведы итальянцыbrit

     

    Думаю, завтра Ару будет окончательно добит "колесниками".

     

    А Скай надо бы быть скромнее, эти переглядки на финише о многом говорят...

     

     

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