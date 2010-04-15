Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар, 179.5 км

Старт восемнадцатого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2017 принимает город Бриансон (Briancon) - столица области Экрен в Верхних Альпах. Город, расположившийся на высоте 1326 метров над уровнем моря, является самым высокогорным городом Франции и словно драгоценный камень обрамлён высокими и мощными альпийскими вершинами. Сюда приезжают художники и поэты – за вдохновением, туристы - в поисках новых впечатлений, велосипедисты – чтобы покорить величественные горные склоны, вошедшие в историю велоспорта, такие как - Коль д'Изоар (Col d'Izoard), Коль де Вар (Col de Vars) и Коль Анель (Col Agnel).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар



Бриансон имеет длинную историю. Во времена расцвета феодализма город долго оставался независимым благодаря своему высокогорному положению, но впоследствии был соединён с Дофине, а в 1349 году уже присоединён к Франции. В 1697 году он перешёл к Савойскому герцогу по Рисвикскому миру, но в 1713 году был снова возвращён Франции. Причиной послужила война за испанское наследство, в ходе которой в 1709 году под Бриансоном австрийцы были наголову разбиты французами. Сегодня Бриансон – живой студенческий город, привлекающий в силу своей живописности множество туристов.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар



Говоря о Бриансоне, нельзя не сказать о внушительной цитадели, возвышающейся на обрыве и внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первоначально она была построена католиками для охраны пути из Милана во Вьен на Роне. Но в XVII веке вездесущий и выдающийся военный инженер Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) перестроил крепость с учётом всех новейших веяний фортификационного искусства, превратив её в один из самых внушительных укреплённых пунктов Франции. Крутые и узкие улочки вокруг цитадели сохранились в том же виде, что и века назад, а четверо городских ворот выводят к простой университетской церкви, откуда легко подняться на стены, с которых открывается совершенно фантастическая панорама пяти долин, снежных горных пиков и перевала Монженевр (Montgenèvre) - одного из самых старых и самых важных горных проходов, связывающих Францию и Италию.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар



Ещё одной из главных городских достопримечательностей считается мост Асфельд (Pont d'Asfeld), возведённый между двумя горными речками - Гизан (Guisane) и Дюрас (Durance). Он был построен в 1722 году и состоит из одной арки высотой 56 м, а длина пролёта составляет 40 м. Это поистине уникальное архитектурное строение, подобных которому нет в мире.



Другие важные достопримечательности Бриансона – это ворота Пинерол (Porte de Pignerol), служившие некогда входом в город; центральная улица, ведущая вверх (Grand Rue) и фонтан Франциска I, датируемый 16-м веком.



Бриансон пользуется большой популярностью у любителей и зимних видов спорта. Недалеко от города расположено несколько горнолыжных курортов, самый близкий - Серр-Шевалье (Serre Chevalier), о котором мы рассказывали в предыдущем превью Тур-де Франс-2017. Рядом простираются территории национального парка Экрен (Parc national des Écrins).



Национальный парк Экрен, основанный в 1978 году, занимает площадь чуть более 908 квадратных километров и является популярнейшим направлением экотуризма в регионе. Самая высокая точка в пределах парка - одноименный горный массив Экрен (Écrins), который возвышается на 4102 метра над уровнем моря. Кроме многочисленных горных зон, парк также представляет пастбища, сосновые и дубовые леса, субальпийские и альпийские луга, озера и даже ледниковые долины, которые идеально подойдут для катания на лыжах, особенно в зимнее время. Здесь также протекают реки Романш, Драк, Дюран и Гизан.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 18 этап



Бриансон принимает старт заключительного горного этапа Тур де Франс-2017, который является единственным этапом выпуска с финишем в подъём высшей категории.



Из Бриансона до Изора всего 19 км в гору, но организаторы не ищут лёгких путей, поэтому гонщикам предстоит проехать почти 180 км.



Со старта гонщики отправятся на юг и через 60 км окажутся на вершине подъёма 3-й категории Кот де Демуазель Куаффе (Cote des Demoiselles Coiffees) протяжённость 3.9 км, 824-1024 м, перепад 200 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 9%.



Далее маршрут поворачивает на восток, затем на север, и, таким образом, преодолев 50 км тягуна с набором высоты в 700 м, пелотон окажется у подножия подъёма 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars) протяжённость 9.3 км, 1420-2109 м, перепад 689 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%.



Коль де Вар 33 раза встречался на Тур де Франс, впервые появившись в далёком 1922 году. Первым покорителем Коль де Вар стал Филипп Тис. В последний раз подъем был задействован на Тур де Франс-2000, первым на вершине был Йенс Хеппнер.



Через 20 км спуска до Гийестра (Guillestre) начнется подъем до финиша этапа на Коль д'Изоар (Col d'Izoard, департамент Верхние Альпы. регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег). Самый высокогорный финиш этапа Тур де Франс-2017. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации и 40 очков в зачёт гороховой майки.



Сам подъем протяжённостью 30 км с набором высоты в 1400 м, высшая категория присвоена заключительным 14 км. Коль д'Изоар (Col d'Izoard), высшая категория, протяжённость 14.1 км, 1337-2360 м, перепад 1023 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 14%.



Подъем со стороны Шато Виль Вьёй (Chateau Ville Vieille) в последний раз был на Тур де Франс в 2011 году, первым на вершине был Максим Иглинский.



Изоар принимает финиш этапа. Подъем начинается плавно, но заключительные 7 км, с отм. 1800 м над уровнем моря, со стабильными средними градиентами в 9-10%. За 2 км до финиша небольшой спуск и снова вверх.



Накопившаяся усталость и километры в ногах за 18 этапов Тур де Франс-2017 вкупе с заоблачной высотой и градиентами разбросают гонщиков. После финиша мы скорее всего узнаем обладателя горной майки, но с окончательным обладателем жёлтой придётся обождать разделки в Марселе.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар



Коль д’Изоар расположен в департаменте Верхние Альпы на высоте 2361 метр над уровнем моря. Между Бриансоном и Шато-Виль-Вьей (Château-Ville-Vieille), на горном массиве Кера (Massif du Queyras), что делает эту вершину связующим звеном между Южными и Северными Альпами.



Дорога к вершине Изоар появилась благодаря королевскому инженеру маршалу Ла Блоттеру (maréchal La Blottière), проложившему её по склону в 1710 году и внесшему её в карту дорог Франции. Основательно дорога была проложена в период между 1893 и 1897 годами генералом Берже (général Berge) и несла важное для армии стратегическое значение из-за близости региона с итальянской границей. В строительстве дороги принимали участие солдаты альпийских войск, которые располагались поблизости, в крепости Шато-Кера (Château-Queyras). В честь них у подножия Коль д'Изоар, в 1924 году, даже был установлен памятник.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар



Коль д'Изоар красив своими необычными пейзажами, состоящими из осыпавшихся частей горной карбонатной осадочной породы, образовавшейся в результате длительного процесса трансформации известняка, с которого, 40 миллионов лет назад, началось формирование Альп. На фоне каменистой осыпи выступают скалы с елями на своих хребтах.



В истории Тур де Франс Коль д'Изоар вошёл в 1922 году. Первым победителем этапа с прохождением вершины Коль д'Изоар стал французский велосипедист Филипп Тис (Philippe Thys). С тех пор прошло 95 лет, за время которых Коль д'Изоар присутствовал на маршруте Тур де Франс 34 раза. И вот, в 2017 году состоится дебют Коль д'Изоар в качестве финиша этапа.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар



Но не только участникам французского Гран-тура знаком Коль д'Изоар. Входил подъем и в маршрут таких велогонок как Дофине Либере (Dauphiné Libéré) и Джиро д'Италия (Giro d'Italia).



Завораживающие пейзажи Коль д'Изоар и его градиенты, быстро сформировали хорошую репутацию у участников Тур де Франс. Пять лет подряд, в период с 1922 по 1928 год, этот подъем включался в маршрут Тур де Франс. В этот период, когда горные дороги больше походили на грунтовые «козьи тропы», а велосипеды весила по 20 кг, итальянский велосипедист Бартоломео Аймо (Bartolomeo Aymo) становился покорителем Коль д'Изоар два года подряд (1925-1926).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 18 этап, Бриансон - Коль д'Изоар / Тур де Франс-1936 (9-й этап)

Как сказал Жак Годде (Jacques Goddet): «Это привилегия Коль д'Изоар, выявлять чемпионов» (C'est le privilège de l'Izoard de distinguer le champion). И он сказал это не безосновательно. В историю подъёма на вершину Коль д'Изоар вписали свои имена и такие легенды велоспорта как Джино Бартали (Gino Bartali); Фаусто Коппи (Fausto Coppi) - покоривший её дважды (1949, 1951); Луизон Бобэ (Louison Bobet), которому Коль д'Изоар покорился трижды - (1950, 1953, 1954); и «Каннибал» Эдди Меркс (Eddy Merckx), в 1972 году.

На Тур де Франс-2011 покорился Коль д'Изоар "нашему" велосипедисту - казахстанцу Максиму Иглинскому (Maxim Iglinskiy).



Кто впишет своё имя в новую страницу истории подъёма Коль д'Изоар нам предстоит узнать по итогам 18-го этапа Тур де Франс-2017. А заодно, проверим мнение французского велосипедиста Рафаэля Джеминиани (Raphael Geminiani), который говорил: «Тур де Франс выигрывается в Бриансоне, до того, как выиграешь его в Париже».

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