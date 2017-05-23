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Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак, 178 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак, 178 км

 

   Десятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в Перигё (Périgueux). Совершив перелет-переезд в день отдыха, Тур де Франс-2017 начинает вторую неделю в центре Франции. Город Перигё расположен на северо-востоке региона в исторической части Аквитании. Перигё, являясь культурной и туристической столицей Дордони, расположен в центре района Белый Перигор на известняковом плато в долине реки Иль в границах исторической области Центральный Перигор. Город известен во Франции благодаря самым лучшим трюфелям в стране, вкуснейшей фуа-гра, грецким орехам, фестивалю пластического искусства и необычной архитектуре.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


     Археологические находки, обнаруженные в пещерах Ласко и Кро-Маньон в 40 км от современного Перигё, подтверждают, что люди здесь проживали еще 30 тысяч лет назад. Согласно римским источникам поселение на этом месте появилось в эпоху римского завоевания Галлии; кельтские племена петрокориев  основали здесь поселение, и это поселение позже стало древнеримским центром племени. Римляне образовали на равнинном участке берега Иля поселение Весуна; в настоящее время на этом месте находится южный район города.

  Город Перигё родился в 1240 году при слиянии поселений "Ситэ" (древняя Весуна) и "Пюи-Сен-Фрон". Перигё и далее оставался столицей провинции Перигор, бывшей частью Аквитании, а впоследствии стал префектурой департамента Дордонь. В 1813 году в состав Перигё включили соседнюю коммуну Сен-Мартен. Расцвет города Перигё пришелся на период после открытия Америки благодаря интенсивной морской и работорговле между Америкой, Африкой и Европой. Столетняя война и гугенотские волнения в XVI веке нанесли городу огромные убытки, полностью разорив его. От религиозных войн пострадал не только Перигё, территорию страны покидали богатые торговцы и не присоединившиеся к движению реформации профессиональные мастера, что значительно ослабило экономику Франции.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


    Главной достопримечательность Перигё является, собор Святого Фронта. Святой Фронт был первым епископом города, его мощи хранились в аббатстве Риу-Сан-Фронт, которое во времена Средневековья соперничало с городом до их юридического объединения в 1251 году. В 1120 году в аббатстве случился пожар, а на руинах был возведен собор Сен-Фрон, строительство которого завершили в 1170 году. Гробница святого Фронта была защищена крышей, а церковь его имени восстановили на прежнем месте. Собор построен из белого известняка на берегу реки Иль. Сложно обозначить определенный архитектурный стиль собора, поскольку за свою долгую историю он приобрел эклектические черты. Начало строительства собора приходится на 1120-1150 года, а закончено оно было лишь в 19 веке архитекторами Виолетт Ле Дюком и Полем Абади. Многие знатоки архитектуры считают их работу бездарной, однако именно смешение стилей придают церкви особого шарма. Помимо кафедрального собора в Перигё находятся четыре другие католические церкви.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


    В Перигё имеется три музея - художественный и археологический музей Перигора, созданный в 1835 году, является первым музеем в департаменте. Военный музей Перигора был образован в 1911 году с целью увековечения памяти о подвигах Национальной гвардии Перигё в 1870 и 1871 годах. Эти музеи благодаря высокому качеству своих экспозиций обладают статусом национальных. В художественном музее представлена ценная коллекция предметов Африки и Океании, которые жители Перигора собрали в ходе путешествий по этим регионам в середине XIX века.


    Здание Музея галло-римской эпохи, "Музея Весуны", является одной из последних работ французского архитектора Жана Нувеля. В городе сохранились многочисленные постройки эпохи Средневековья и Ренессанса: Замок Баррьер (XII-XVI век), отель Фаярд (hôtel Fayard), башня Матагерр, отель Сальтон, дом консулов и усадьба Ламбер.

 

 Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак, 178 км

 

 

    После дня отдыха гонщикам предстоит проехать спринтерский этап с двумя подъемами 4-й категории:

 

- Кот де Домм (Cote de Domme) протяженность 3.5 км, 69-184 м, перепад 115 м, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 6%;
- Кот дю Бюисон-де-Кадуэн (Cote du Buisson-de-Cadouin) протяженность 2.1 км, 78-196 м, перепад 118 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 9%. 

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак, 178 км

 

  Заключительные 80 км до финиша проложены на запад по долине реки Дордонь. Бержерак (Bergerac) принимает финиш 10-го этапа. В последний раз финиш этапа Тур де Франс был в 2014 году, победителем стал Рамунас Навардаускас, обманувший спринтеров. На заключительном километре два левых 90-градусных поворота и финальные 500 м дистанции 10-го этапа гонщики проедут с востока на запад по аллее Lucien Videau.


    Бержерак очень древний город. В ходе раскопок одного из городских кварталов были обнаружены следы поселения периода неолита датированные 3500-3000 годами до н.э. Археологи обнаружили ряд домов на деревянной основе прямоугольной формы, длиной от 15 до 25 метров и шириной 4-5 метров. До сих пор в Бержераке открываются места для археологических исследований, так в 2012 году при строительстве объездной дороги рабочие наткнулись на некрополь меровингов, датированный 5-6 веком.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


    Город Бержерак обязан своим происхождением основанному здесь в 1080 году аббатству Святого-Мартена. К тому же Бержерак был некогда важной крепостью, игравшей видную роль в английских войнах. С 1561 года Бержерак был главным укрепленным пунктом гугенотов; в 1621 году осажден Ришелье, взят и лишен укреплений. Своей прежней богатой промышленности и торговли город Беракер лишился навсегда после того, как вследствие отмены Нантского эдикта (1685) 40000 местных жителей эмигрировали.


    В настоящее время из промышленных заведений в городе имеются винодельческие заводы, кожевенная фабрика, гончарный завод и другие. В Бержераке расположен филиал Торгово-промышленной палаты Дордони.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


    На протяжении более 10 лет Бержерак активно развивает туристический сектор экономики. Поскольку город является центром самого крупного в регионе винодельческого района, конечно же, главный акцент сделан на развитие винодельческого туризма. Помимо винодельческих туров с размещением в гостиницах и отелей, развито речное судоходство и круизный речной туризм. Разнообразные туристические предложения дополняются богатым историческим наследием, живописной долиной Дордони.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


    В центре города расположено местное архитектурное чудо - неоготическая церковь. Построенная французским архитектором Полем Абади в период между 1852 и 1868 годами, она до сих пор принимает прихожан. Церковь в 2002 году была включена в список национальных исторических памятников Франции. Здесь же, в центре, расположено не менее красивое здание городского суда. Город, с его уютными узкими улочками, неповторимой архитектурой и множеством клумб, очень располагает к себе. И многие туристы, побывавшие здесь, не жалеют, что выбрали для отдыха именно это место.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак 

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 10 этап, Перигё - Бержерак


    Каждый год в середине июля в Бержераке проводятся "Застолья у Сирано", на открытом воздухе любители региональной кухни и уличной музыки устраивают массовые застолья. Так как Бержерак регион винодельческий, то и в приготовлении блюд обязательно используется местное вино. Из мясных блюд, подают мясо ягненка тушеное в красном вине или антрекот под густым соусом, на основе опять же красного вина, пряных трав и лука шалота. С белым вином подают морепродукты. И даже на десерт, вам предложат груши тушеные в красном вине или грушевый пирог.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 23.05.2017

    Хороший этап после дня отдыха-рельеф простой, умеренно протяжённый, жары не предвидиться. Спринтерам воздастся за их мучения вчера.

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • levonardo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (1)
    levonardo-Фото

    Хороший этап после дня отдыха-рельеф простой, умеренно протяжённый, жары не предвидиться. Спринтерам воздастся за их мучения вчера.

  • SoulThief
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (197)
    SoulThief-Фото
    Мде. Вот так маски сползают. Я считал Вас одним из самых интересных и умных комментаторов. Но такой переход на личности ставит все на свои места.
  • protur
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    protur-Фото

    Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.

  • SVS
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    SVS-Фото
    А чего ещё здесь ждать? Ару нарушил неписанные правила, Фрум - просто правила.
    Наказание (ну хоть предупреждение) было бы весьма уместным.
  • Astanaforever
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Да, Фруми поступил гадко, выталкивая Ару с трассы. Но орги ничего не предпримут для наказания Фрума. Я, думаю, что это не красит Тур. Что положено Юпитеру, не положено быку. Так же и было в прошлом году когда Кинтана в наглую прицепился к машине и проехал бесчетное количество метров в гору на том злосчастном этапе с бегом Фруми. Полное молчание и никакого осуждения. Много пишут о рестарте Ару , но ничего о толчке Фрума. Астане нужно собраться с силами и укатать Скай на зависть злопыхателям. Предпосылки все есть. Пример, Вуэльта-15 и Джиро-16. Стратегия, это великая сила, даже с такой машиной как Скай может сработать на Ура! Еще есть пять этапов, где можно укатать Фрума и его команду. Время покажет.
  • levonardo
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    levonardo-Фото

    Если честно, надо либо в правила вносить подобные ситуации, либо плевать с высокой колокольни. Тут, знаете ли, не не клуб крокета и лаунж тенниса, что бы ножкой расшаркивать. Техническая составляющая также важна, как и подготовка гонца. Никто же не останавливает Гран-при Ф1 если у лидера механические проблемы. Тем более Фрум ехал, крутил. Урана бы никто не ждал, если бы он остановился решать проблемы с переключателем. Но это всё с дивана, вы понимаете, надеюсь.

  • El kUn ^_^
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    El kUn ^_^-Фото
    Да ет понятно, ну кто бы сказал что ето было специально, В Ару только в таком случае появится шанс заехать выше Фрума в ГК
  • GTX
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    GTX-Фото

    Йейтс дал коментарий эпизода с Ару и Фрумом. Сказал что it’s ‘absolute bullshit’ that Aru did not see that Chris Froome had a mechanical. Тоесть Ару атаковал специально, в то же время Фрум также специально его пнул плечем в ответку. А то что они сказали позже журналистам - это все для наивных.

  • El kUn ^_^
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    El kUn ^_^-Фото
    А вы только етого и ждёте)
  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (197)
    Berdok-Фото
    потому, что многие из них любят велоспорт только в период ТдФ и фамилию Фрум произносят с придыханием

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