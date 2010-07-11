Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT), 14 км

Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в Германии, в древнем городе Дюссельдорфе (Düsseldorf), столице самой населённой немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Наряду с Берлином, Франкфуртом-на-Майне, Мюнхеном и Гамбургом, Дюссельдорф входит в пятёрку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических городов Германии. Финансовые компании и банки, офисы крупнейших компаний страны находятся в Дюссельдорфе, который также является столицей искусства и центром моды. Многочисленные высшие учебные заведения, в частности Дюссельдорфская академия художеств и Университет Генриха Гейне, являются гордостью города.



Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Название города можно перевести дословно как «деревня на Дюсселе», именно так она и появилась в V-VII веках, заложенная германскими племенами в большой излучине Рейна, вблизи места слияния великой реки с Эрфтом и Дюсселем. Впервые под своим сегодняшним именем город Дюссельдорф упоминается в летописях 1135 года, правда тогда он именовался Dusseldorp.



При императоре Фридрихе Барбароссе маленький город Кайзерсверт (Kaiserswerth, сейчас это северный пригород Дюссельдорфа) стал хорошо укреплённой заставой, контролирующей все нижнее течение Рейна, а в 1288 году граф Адольф V фон Берг пожаловал Дюссельдорфу статус города. Причём это было сделано явно в пику епископату близлежащего Кёльна, старавшемуся прибрать к рукам все окрестности.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Бывшая рыбацкая деревушка насчитывает более чем 800-летнюю историю. Граф Адольф V фон Берг и курфюрсты укоренили сегодняшний облик города. Визит в Дюссельдорф немецкого поэта, мыслителя, философа и естествоиспытателя Иоганна Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) нашёл отражение в автобиографии «Поэзия и правда», а визит Наполеона Бонапарта (Napoleone Buonaparte) подарил городу прозвище «маленький Париж».



Бурное развитие Дюссельдорфа - строительство многочисленных храмов и дворцов, основание гимназии и торговых комплексов - началось с момента, когда в 1380 году он стал резиденцией герцога Вильгельма II фон Берга (Willem II van Berg). Последующая династическая борьба местных правителей не смогла значительно поколебать статуса города. Лишь Наполеоновские войны смогли несколько пошатнуть его репутацию регионального центра, впрочем, быстро выправившуюся в период индустриальной революции (в 1882 году здесь проживало 100 000 жителей, а десятилетием позже - вдвое больше! К слову, в 2011 году перепись населения города показала цифру в 592 393 человек.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Город Дюссельдорф за свою многовековую историю сохранил в окрестностях многочисленные памятники истории и архитектуры. Однако, он сильно пострадал во время Второй мировой войны - был практически стёрт с лица земли. Бесконечные бомбёжки союзниками промышленных объектов города, особенно заводов синтетического топлива в районе Райсхольц (Reisholz), превратили Дюссельдорф в руины, поэтому 18 апреля 1945 года американская 97-я пехотная дивизия захватила его практически без боя. В 1946 году Дюссельдорф стал столицей новой федеральной земли Северная Рейн - Вестфалия, и его восстановление пошло стремительными темпами. Город быстро превратился в крупный центр, один из самых богатых городов страны, который теперь воплощает экономический успех послевоенной Западной Германии.



Хотя после восстановления и реконструкции город и приобрёл новый, современный облик, насыщенный офисами и банками, в нём, также сохранились и исторические здания на левом берегу Рейна, хотя и подвергшиеся реконструкции, они несут дух исторического наследия прошлого.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Центром Дюссельдорфа считается его старая часть - Альтштадт (Altstadt), где сосредоточены более 260 баров и ресторанов, благодаря которым эта часть города получила название «Самая длинная в мире барная стойка», а также там сосредоточены многочисленные магазинчики и бутики. Именно здесь продают популярное пиво «альт», которые пользуются неизменной популярностью - потому что варят пиво прямо на месте, в нескольких местных пивоварнях, расположенных тут же.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Самой старинной пивоварней-рестораном Дюссельдорфа является Zum Schiffchen. Первые упоминаниям об этом заведении датируются 1628 годом. Здесь бывал даже Наполеон. С 1848 года варят собственное пиво и в местечке Im Fuchschen – что также стало частью истории города. Пивоварня-ресторан Zum Uerige варит собственное пиво с 1862 года.



В Дюссельдорфе частично сохранился Старый город с базарной площадью, готическая Ратуша и несколько старых зданий и церквей.



Около Ратуши на площади Бургплатц (Burgplatz) находятся два самых знаменитых символа города - базилика Святого Ламберта (Sankt Lambertus) и замковая башня Шлосстурм (Schlossturm), построенные в XIII веке. Немного восточнее расположена церковь Апостола Андреаса (Andreaskirche), одна из самых важных в городе. В общей сложности в Дюссельдорфе 154 церкви, официально зарегистрированных как христианские, и относящихся к различным конфессиям и группам. Из них 8 православных.

Базилика Святого Ламберта является наиболее старым сооружением Дюссельдорфа, включающим в себя множество культурных и религиозных достопримечательностей. В VIII веке на месте впадения речки Дюссель в Рейн святой Виллеик основал небольшую часовню, освящённую в честь святого миссионера Ламберта, епископа Маастрихтского. От того первого культового сооружения Дюссельдорфа до наших дней не сохранилось ничего, даже камня. В XIII веке на месте этой часовни была возведена деревянная церковь, в романском стиле. 1288 год стал знаковым в истории города. Тогда на поле при Воррингене состоялось кровопролитнейшее сражение, в котором противостояли войска графа Адольфа V фон Берга и войска кёльнского архиепископа Зигфрида Вестербургского. Победу в сражении одержал граф Адольф. Тогда-то он и даровал (в качестве благодарности местным жителям присоединившихся к его войску для сражения) деревне Дюссель статус города, хотя Кёльн был категорически против этого. Документ был подписан 14 августа 1288 года, а уже через месяц церковь стала преобразовываться в центр нового города, правда уже в качестве монастырского сооружения.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Несмотря на то, что при жизни граф Адольф V фон Берг проявлял интерес к развитию Дюссельдорфа и жертвовал большие суммы на постройку центральной церкви города, по-настоящему город стал расти только с 1380 года. Тогда Бергское наследство досталось герцогу Вильгельму I, решившему сделать Дюссельдорф своей резиденцией. Современная церковь была освящена 13 июля 1394 года в честь Божьей Матери. В качестве покровителей церкви были признаны святые Ламберт, Аполлинарий, Фома и Панкратий. В церкви хранилось множество церковных реликвий и святых мощей, поэтому в конце XIV века церковь стала одной из самых посещаемых паломниками церквей прирейнских земель.



В 1585 году базилика Святого Ламберта стала центром празднования свадьбы герцога Иоганна Вильгельма Пфальцского (Яна Веллема) с Якобой Баденской (Jakobe von Baden), а в 1592 году в ней был захоронен герцог Вильгельм V. С 1974 года церкви присвоен папский титул малой базилики.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



Церковь Апостола Андреаса находится на улице Андреасштрассе (Andreasstraße) в «Старом городе». Здание церкви построено в стиле южнонемецкого барокко времён контрреформации. В первой половине XVII века пфальцграф Вольфганг Вильгельм фон Пфальц-Нойбург разрешил деятельность ордена иезуитов в герцогстве Юлих-Берг. В связи с этим в 1622-1629 году в Дюссельдорфе сооружается иезуитская церковь и освящается в честь Апостола Андрея. Во второй половине XVII века с западной стороны к церкви пристраивается здание коллегии иезуитов. В 1716-1717 годах с северной стороны к зданию церкви архитектором Симоном дель Сарто (Simone Del Sarto) пристраивается усыпальница семейства Виттельсбахов, к которому относились правители герцогства Юлих-Берг и курфюрсты Пфальца. В частности, в усыпальнице находится роскошный саркофаг умершего в 1716 году курфюрста Пфальца Иоганна-Вильгельма, памятник которому находится на площади Маркплатц (Markplatz) перед зданием Дюссельдорфской ратуши. После роспуска ордена иезуитов папой Климентом XIV в 1773 году церковь Апостола Андрея стала служить приходской церковью, вплоть до 2005 года, когда она была передана ордену доминиканцев. Здание церкви с 1984 года находится под охраной государства.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)



В Дюссельдорфе, у каждого моста, проложенного через Рейн, имеется своя история. Например, Оберкассельский мост (Oberkasseler Brucke) - вантовый мост через Рейн соединяет Старый город с левобережным районом Оберкассель. Как и все остальные мосты Дюссельдорфа Оберкассльский мост был взорван 3 марта 1945 года отступающими войсками вермахта. В тот же день Оберкассель был занят американскими войсками. В том же году был сооружён понтонный мост, который был сильно повреждён во время ледохода 1947 года, а окончательно мост был разобран в декабре того же года после корабельного столкновения. В 1948 году на этом месте построили лёгкий мост для трамвайного и автомобильного движения.



С 1969 по 1973 год строительная компания Hein, Lehmann & Co по проекту архитектора Фридриха Таммcа (Friedrich Tamms) построила новый мост. Мост был сооружён несколько выше по течению Рейна, чтобы не сносить действующий мост и не прерывать движение транспортного потока. После сноса временного моста 7-8 апреля 1976 года была произведена уникальная операция по перемещению нового моста на его нынешнее место. Конструкция весом 12 500 тонн была перемещена на 47,5 м.

Мост Рейнкни (Rheinkniebrücke) - вантовый мост соединяет районы Дюссельдорфа Унтербильк и Оберкассель. Своё название он получил по месту расположения (на излучине Рейна, буквально - мост на колене Рейна, Knie - колено, изгиб, лука). Решение о его строительстве было принято в 1962 году. Разработка проекта была поручена архитектору Фридриху Таммсу. Главным инженером был назначен Фриц Леонардт. Строительство моста было начато в 1965 году компаниями Deutsche Maschinenbau-Aktiengesellschaft (Demag AG), Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb и Hein, Lehmann & Co. В эксплуатацию мост сдали 16 октября 1969 года. На момент открытия это был вантовый мост с самым длинным пролётом в мире.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 1 этап, Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT)

Первоначально в пилоне моста Рейнкни планировалось разместить световые часы, но идея так и не была воплощена в жизнь. Зато световые часы вмонтированы в «ноге» телевизионной башни Рейнтурн (Rheinturm), находящейся неподалёку от моста Рейнкни. Дюссельдорфскую Телебашню построил профессор Гарольд Дайманн (Harald Deilmann) в 1979–1982 годах. Рейнская телебашня - самый высокий символ Дюссельдорфа. Высота телебашни 240,5 метров. На высоте 172,5 метра находится вращающийся ресторан "Top 180", за час он совершает оборот вокруг своей оси. А на высоте 168 метров находится обзорная смотровая площадка и кафе. Архитектурный конус башни напоминает огромную летающую тарелку, особенно если находиться прямо под ней.



Это единственная башня в мире с децимальными часами (световыми) - в неё встроены лампочки, по которым можно определять время. «Световые часы телевизионной Рейнской башни» - это 62 светильника, разбитых на десятичные группы, по которым можно определять текущее время (GMT+1). Читать их показания следует сверху вниз (часы-минуты-секунды). Световая вертикальная линия белых огней разделена короткими красными горизонтальными линиями огней на три парных отрезка, соответствующих двузначному числу часов, минут и секунд. Эти часы, согласно книге рекордов Гиннесса, являются самыми большими часами в мире.

Дюссельдорф впервые принимает старт этапа и Гран-депар всего Тур де Франс. Французский Гран-тур стартует в Германии с индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Разделка равнинная, проложена по Дюссельдорфу вдоль набережных Рейна протяженностью 14 км с преодолением двух мостов и 13-ю опасными поворотами. Со старта на Стокюмер Кирхштрасе (Stockumer Kirchstraße) гонщики отправятся на юг и через 4.3 км длинной прямой по набережной, и после двух поворотов поедут на запад примерно 1 км по мосту Оберкасселер (Oberkasseler) на противоположный берег Рейна. Спустившись с моста и повернув на юг, ещё через километр дистанции участники повернут на юго-восток и проедут по километровому мосту Рейнкнибрюке (Rheinkniebrücke). Далее спуск с моста и поворот на северо-восток, затем поворот на восток и через 600 м прямого участка поворот на север.

Добравшись до промежуточной отсечки времени, расположенной на отм. 8.1 км, гонщики продолжат ехать на север. Через 1.8 км с четырьмя 90-градусными поворотами трасса пройдёт под мостом Оберкасселер (Oberkasseler) и далее вдоль той же набережной, по которой участники ехали со старта, только уже на север, вдоль плавного поворота реки Рейн на северо-запад.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени, например ветер с Рейна может как помогать гонщикам, так и мешать. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 16 минут до 19 минут. Первый велогонщик стартует в 15:15 CET, последним стартует победитель прошлого года - Крис Фрум, в 18:32 CET. Лимит времени 25%.

Подобная столообразная разделка протяженностью 14 км, проложенная с севера на юг, а затем с юга на север, с длинными прямыми дорогами и серией поворотов подходит генеральщикам-раздельщикам. Победитель этапа получает первую желтую майку лидера Тур де Франс-2017, а также зеленую майку лидера в классификации по очкам.

Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в разделке немецкого гонщика Тони Мартина, словенца Приможа Роглича, чемпиона Европы в разделке испанца Джонатана Кастровьехо, нидерландца Йоса Ван Эмдена, швейцарца Стефана Кюнга. Среди генеральщиков-раздельщиков отметим Криса Фрума, Альберто Контадора, Алехандро Вальверде, Ричи Порта, Геранта Томаса и других.

Хорошие результаты могут показать в разделке и спринтеры, в надежде на перехват желтой майки на следующем этапе за счет бонификации, например, немец Марсель Киттель, словак Петер Саган, австралиец Майкл Мэттьюс и другие.

Некоторым горнякам-генеральщикам придется минимизировать свои отставания, например Наиро Кинтане, Роману Барде, Якобу Фульсангу, Фабио Ару, Саймону Йейтсу, Дэну Мартину и другим. Разрывы между генеральщиками будут достигать 1 минуты.



Финишировать участникам первого этапа Тур де Франс-2017 предстоит тут же – в Дюссельдорфе. И мы продолжим вас знакомить с этим удивительным городом в превью ко второму этапу Тур де Франс-2017.

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