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Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви, 212.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви, 212.5 км

 

   Третий этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в бельгийском городе Вервье (Verviers). Небольшой чудесный городок расположился у самой границы Германии, в Валлонской долине на реке Фесдре, на склоне горы. До 17-го века Вервье был небольшим поселением, входившим в состав маркграфства Франшимон. В середине 19-го века здесь были построены заводы и фабрики по производству и обработке шерсти -  шерстопрядильные и шерсточесальные фабрики, в окрестностях города выделывалось много сукновальной ворсянки и добывалась валяльная глина. К концу века Вервье стал центром производства сукна и шерсти. Более 400 000 кусков сукна производилось в городе, и значительная часть его вывозилась за границу.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


   На сегодняшний день о былом «суконном и шерстяном» величии напоминают лишь сохранившиеся фасады заводов и фабрик. Каждое из этих старинных зданий является памятником архитектуры и находится под охраной городских властей. Зачастую в зданиях располагаются современные спа-салоны. Недалеко от заводов сейчас обустроена пешеходная зона с богато украшенными фонтанами.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  Ежегодно в город съезжается огромное количество сладкоежек и просто любителей вкусно поесть. Виной тому традиционный фестиваль шоколада, кондитерских изделий и гастрономии. Помимо шоколадных изделий на фестивале предлагается попробовать рисовые пудинги, ароматную и воздушную выпечку, и, конечно же, местную гастрономическую достопримечательность - вервьенский паштет. К этому деликатесу обычно предлагают, или сразу подают, бокал отличного белого вина.


   На фестивале, для всех желающих проводятся мастер-классы по изготовлению разнообразных кулинарных изделий. Очень увлекательно наблюдать, как кондитер творит невероятно вкусные шоколадные конфеты, а различные шоколадные фонтаны смогут поразить даже самых искушённых.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  Из исторических и архитектурных памятников Вервье стоит выделить две церкви. Церковь Святого Ремакла (Église Saint-Remacle) была возведена в начале XIX века на одноименной площади. Её возведение пришлось на пик индустриального развития города. В наши дни она открыта только во время больших религиозных праздников.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  Церковь Пресвятой Богородицы (Notre-Dame des Récollets) построили в XVII веке. Она стала известна благодаря Чёрной Мадонне с младенцем Иисусом на руках - в католическом религиозном искусстве и почитании обозначение картины или статуи, изображающей Деву Марию (Мадонну) с ликом крайне тёмного оттенка. В Вервье в церкви Пресвятой Богородицы находится каменная статуя Чёрной Мадонны. Есть один удивительный факт из истории этой статуи, сделавшей эту церковь местом паломничества.


  18 сентября 1692 года в Вервье произошло землетрясение. Ребёнок Иисус, находящийся в руках матери и прижатой к ней спиной, оказался уже повёрнутым к ней лицом с поднятой к матери рукой. Многочисленные свидетельства подтверждали этот факт.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви, 212.5 км

 

 

  3-a этап Тур де Франс-2017 - среднегорный этап, проложенный по территории 3 стран, на котором гонщики пересекут Арденны с севера на юг и финишируют в подъем 3-й категории.

 

 Из Вервье гонщики отправятся на юг и начнут преодолевать подъем до вершины Кот де Сар (Cote de Sart), подъем 4-й категории, протяженность 2.8 км, 400-543 м, перепад 143 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%. Вершина, расположенная на 18 км - самая высокая точка маршрута 3-го этапа. После 20-км спуска и последующих 30 км тягуна участники доедут до границы Бельгии и Люксембурга.

 

  На 89 км маршрута расположен промежуточный спринт, после чего проехав по равнине, спустятся к подножию Кот де Вильц (Cote de Wiltz), подъем 4 категории, протяженность 3.1 км, 319-467 м, перепад 148 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 7%. Его вершина подъема расположена на середине маршрута  3-го этапа Тур де Франс-2017.

 

  Преодолев вершину подъема и проехав 10 км по равнине, гонщики отправятся на скоростной спуск к подножию Кот д'Эшдорф (Cote d'Eschdorf), подъем 3 категории, протяженность 2.3 км, 300-499 м, перепад 199 м, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14% - это первый подъем 3-й категории на Тур де Франс-2017. Последующие 64 км слабопересеченной равнины приведут гонщиков на границу Люксембурга и Франции. Въехав на территорию Франции, гонщики повернут на запад и преодолеют Кот де Вийер-ла-Монтань (Cote de Villers-la-Montagne), подъем 4 категории, протяженность 1.1 км, 356-414 м, перепад 58 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%. Вершина подъема расположена за 15 км до финиша.

 

  К этому моменту отрыв будет, скорее всего, пойман и команды главных фаворитов этапа начнут готовиться к штурму заключительного подъема 3-го этапа - Кот де Релижьёс (Cote des Religieuses), подъем 3-й категории, протяженность 1.6 км, 286-379 м, перепад 93 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 11%.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви, 212.5 км

 

 Первый финиш этапа Тур де Франс-2017 в категорийный подъем расположен в Лонгви или Лонви (фр. Longwy, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион).

 

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви, 212.5 км

 

  Подъем начинается с больших градиентов с дальнейшим выполаживанием. На подъеме имеются два 180-и градусных поворота, так что без заторов в хвосте пелотона не обойтись, и команды будут стремиться вывести в голову пелотона своих капитанов. Главным претендентом на победу на третьем этапе был Алехандро Вальверде, но на первом этапе он упал и получил травму.

 

  Взять победу на третьем этапе попытаются, например, Филипп Жильбер и Дэн Мартин, Саймон Йейтс, действующий чемпион мира Петер Саган и олиймпийский чемпион Грег ван Авермат, Михал КвятковскиГерант Томас, Крис Фрум и многие другие. Также отметим нового чемпиона Италии в групповой гонке - Фабио Ару, которому в этот день исполнится 27 лет.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


   Финишный город Лонгви возник на высоте Тительберг как древнеримский каструм, на месте которого в VII веке был сооружён крепостной замок Лонкастр, центр графства. К IX веку вокруг замка образовался город, окружённый крепостной стеной, а в XI веке возник нижний, или новый, город (Нёввиль). Лонгви длительное время состоял в герцогстве Лотарингия, а в 1292 году был продан графам де Бар. В 1368 году город был продан за долги графом герцогу Люксембурга, но в 1378 году вернулся в Бар.


   В 1480 году после смерти Рене I Анжуйского, герцога Бар, и его вдовы Изабель I Лотарингии, Лонгви вместе с герцогством Бар присоединяется с герцогством Лотарингии под властью Рене II. В 1648 году французский король захватывает Лонгви, и французы занимают его вплоть до 1660 года, когда он возвращается Лотарингии герцогом Лотарингии Карлом IV. В 1670 году французы снова нападают и захватывают Лонгви, который присоединяется к королевству Франции согласно Нимвегенским мирным договорам от 19 августа 1678 года.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  После того как Лонгви окончательно отошёл к Франции, город был превращён в крепость. По приказу Людовика XIV великий военный инженер маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) построил новый город с фортом. Во время французской революции 13 августа 1792 года город был захвачен Карлом Вильгельмом Фердинандом, герцогом Брауншвейгскин, а точнее сдан под давлением населения, которое опасалось бомбардировки. После битвы при Вальми город был возвращён Франции, а прусская армия без боя покинула его 22 октября 1792 года. Город был вновь осаждён в июле 1815 году войсками принца Гессен-Хомбург.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  В годы Первой мировой войны Лонгви играл важную роль. Речь идёт о Приграничном сражении, произошедшем в период с 7 по 28 августа 1914 года. Это было одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало около 3 000 000 человек. Завершилось победой германской армии, которая в ожесточённых встречных боях смогла нанести ряд ощутимых поражений войскам Антанты. Германские войска, проведя ряд успешных операций в Арденнах, Лотарингии, Эльзасе и Бельгии, сумели оттеснить союзные войска (в основном французские) на территорию Франции и продолжили наступление в направлении Парижа. Однако после этих успехов германским войскам, несмотря на превосходство в силах и благоприятное оперативное положение, не удалось разгромить французские армии. После войны город был награждён Военным Крестом с пальмовой ветвью и орденом Почётного легиона 20 сентября 1919 года.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  Во время Второй мировой войны здесь проходили боевые действия, в период 10-13 мая 1940 года, известные под названием «Французская кампания или Падение Франции» - успешная военная операция стран «оси» в Западной Европе с мая по июнь 1940 года, приведшая к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооружённых сил, а также эвакуации Британских экспедиционных сил во Франции и обеспечившая господство в Европе Германии и её союзников. План «Гельб» - кодовое название немецкого плана блицкрига против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга; План «Рот» - против Франции.


  Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии ещё 3 сентября 1939 года, в связи с нападением последней на Польшу. В результате стремительного наступления немецких войск, использующих тактику молниеносной войны - блицкрига, союзнические войска были наголову разгромлены, и 22 июня Франция вынуждена была подписать перемирие. К этому времени большая часть её территории была оккупирована, а от армии практически ничего не осталось.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


   С конца 19 века в Лонгви стала быстро развиваться благодаря сети металлургических заводов, на которых работало подавляющее большинство местных жителей. В течение почти ста лет Лонгви был центром французской металлургии. В 1980-х годах металлургические предприятия были закрыты.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - ЛонгвиТур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви


  С 1798 года в Лонгви работает фабрика по производству керамических изделий, которые покрываются специальной эмалью создавая неповторимые рисунки на продукции фабрики (Faïenceries et émaux de Longwy).

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2017 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки

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  1. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 18:39 | Регистрация: 12.07.2014

    Этап под Жильбера

    1. Имя: Андрей

      loko78

      Вчера, 18:55 | Регистрация: 24.05.2014

      Или под Вальва(((

      1. Имя: Андрей

        Андрон

        Вчера, 23:46 | Регистрация: 4.10.2015

        Это, однако, черный юмор.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:06 | Регистрация: 15.04.2010

    Этот этап под Сагана. Он любит такие финиши.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Луц выиграет...его профиль.

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:24 | Регистрация: 4.01.2015

    Короче точно кто-то из лучших классиков-однодневщиков этого сезона что едут этот Тур:
     - Филипп Жильбер (Бельгия)
     - Грег Ван Авермаэт (Бельгия)
     - Михал Квятковски (Польша)
     - Петр Саган (Словакия)
     - Алехандро Вальверде (Испания)

    А учитывая что Квято высоко в генерале, почему бы Томасу не сделать "мах-на-мах" с поляком насчёт желтой майки)) Но если снова будет дождь, то с учётом завалов может кто-то выстрелить и с отрыва (смотря правда кто отберётся туда и когда пелотон "поймает" беглецов)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Стас

      ungvar

      Вчера, 23:57 | Регистрация: 9.05.2012

      На самом деле список намного шире. Тут и Меттьюс, и Колбрелли, и Мартин со Штыбаром, и Демар. Горка не такая уж и страшная. Это не Юи и не Бретань.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

    Не зря во время трансляции 2 этапа был сюжет о тех людях в комнаде которые занимаются восстановлением спорстменов после гонки - МАССАЖ - ЭТО ВСЁ!!

    https://twitter.com/tonygallopin/status/881417940553404416/photo/1

     

  • ungvar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    ungvar-Фото
    На самом деле список намного шире. Тут и Меттьюс, и Колбрелли, и Мартин со Штыбаром, и Демар. Горка не такая уж и страшная. Это не Юи и не Бретань.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, вот эта улыбка-взгляд Грайпеля после победы Киттеля
    http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48160&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K3

    mda

    http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48163&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K7

  • Student
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Student-Фото
    Как бы и результат, но и соперники как бы не очень ....
  • Адриен
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Адриен-Фото
    Победит-не победит - время покажет . Но что парень с огромной перспективой - он еще в прошлом году доказал. Теперь самое главное - суметь ею воспользоваться.
  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    ungvar-Фото
    Томас тоже падал, но встал быстрее.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Не будьте столь категоричны относительно перспектив сокапитанства Томаса - в конце концов, сэр при выработке стратегии на Тур мог проявить креативность, приняв за данность однозначную меченность Фрума. Не будем также забывать, что Томас целенаправленно готовился к Джиро и эта наработка никуда не ушла, а нынешние горы не чета итальянским и валлиец их может проехать запросто, пока Кинтана и иже с ним будут до последнего добросовестно караулить Фрума. Да и если принять во внимание такое понятие как кисмет,что в велоспорте весьма существенно (бедный Алехандро!), то Томас свою долю несчастий уже принял, тогда как у Фрума все может быть впереди и сегодняшний инцидент лишнее тому потверждение. Так что вполне допустимо одновременное сосуществование вариантов А и Б ... на скайевской трубе! Ввиду отсутствия интриги, не считая упаси Бог форс-мажоры, полагаю вполне корректным рассмотрение данного варианта!
    Вот когда читаешь такие высеры, офигеваешь. Тот вычерпал свою долю неведения, а вот у этого все ещё впереди, и падение лишнее тому подтверждение. Да уж, лучше порой вообще нечего не писать.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Андрон-Фото
    Это, однако, черный юмор.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Андрон-Фото
    Поймите, наш друг не читатель, он писатель.
  • almaty1991
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    almaty1991-Фото

    Скорейшего выздоровления всем гонщикам !

     

    Старайтесь больше не падать. Будем ждать вас всех в пелетоне.

     

    Пусть удача сопутствует вам на дорогах, ребята drinks

     

     

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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