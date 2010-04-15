Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви, 212.5 км

Третий этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в бельгийском городе Вервье (Verviers). Небольшой чудесный городок расположился у самой границы Германии, в Валлонской долине на реке Фесдре, на склоне горы. До 17-го века Вервье был небольшим поселением, входившим в состав маркграфства Франшимон. В середине 19-го века здесь были построены заводы и фабрики по производству и обработке шерсти - шерстопрядильные и шерсточесальные фабрики, в окрестностях города выделывалось много сукновальной ворсянки и добывалась валяльная глина. К концу века Вервье стал центром производства сукна и шерсти. Более 400 000 кусков сукна производилось в городе, и значительная часть его вывозилась за границу.



Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



На сегодняшний день о былом «суконном и шерстяном» величии напоминают лишь сохранившиеся фасады заводов и фабрик. Каждое из этих старинных зданий является памятником архитектуры и находится под охраной городских властей. Зачастую в зданиях располагаются современные спа-салоны. Недалеко от заводов сейчас обустроена пешеходная зона с богато украшенными фонтанами.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



Ежегодно в город съезжается огромное количество сладкоежек и просто любителей вкусно поесть. Виной тому традиционный фестиваль шоколада, кондитерских изделий и гастрономии. Помимо шоколадных изделий на фестивале предлагается попробовать рисовые пудинги, ароматную и воздушную выпечку, и, конечно же, местную гастрономическую достопримечательность - вервьенский паштет. К этому деликатесу обычно предлагают, или сразу подают, бокал отличного белого вина.



На фестивале, для всех желающих проводятся мастер-классы по изготовлению разнообразных кулинарных изделий. Очень увлекательно наблюдать, как кондитер творит невероятно вкусные шоколадные конфеты, а различные шоколадные фонтаны смогут поразить даже самых искушённых.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



Из исторических и архитектурных памятников Вервье стоит выделить две церкви. Церковь Святого Ремакла (Église Saint-Remacle) была возведена в начале XIX века на одноименной площади. Её возведение пришлось на пик индустриального развития города. В наши дни она открыта только во время больших религиозных праздников.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



Церковь Пресвятой Богородицы (Notre-Dame des Récollets) построили в XVII веке. Она стала известна благодаря Чёрной Мадонне с младенцем Иисусом на руках - в католическом религиозном искусстве и почитании обозначение картины или статуи, изображающей Деву Марию (Мадонну) с ликом крайне тёмного оттенка. В Вервье в церкви Пресвятой Богородицы находится каменная статуя Чёрной Мадонны. Есть один удивительный факт из истории этой статуи, сделавшей эту церковь местом паломничества.



18 сентября 1692 года в Вервье произошло землетрясение. Ребёнок Иисус, находящийся в руках матери и прижатой к ней спиной, оказался уже повёрнутым к ней лицом с поднятой к матери рукой. Многочисленные свидетельства подтверждали этот факт.

3-a этап Тур де Франс-2017 - среднегорный этап, проложенный по территории 3 стран, на котором гонщики пересекут Арденны с севера на юг и финишируют в подъем 3-й категории.

Из Вервье гонщики отправятся на юг и начнут преодолевать подъем до вершины Кот де Сар (Cote de Sart), подъем 4-й категории, протяженность 2.8 км, 400-543 м, перепад 143 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%. Вершина, расположенная на 18 км - самая высокая точка маршрута 3-го этапа. После 20-км спуска и последующих 30 км тягуна участники доедут до границы Бельгии и Люксембурга.

На 89 км маршрута расположен промежуточный спринт, после чего проехав по равнине, спустятся к подножию Кот де Вильц (Cote de Wiltz), подъем 4 категории, протяженность 3.1 км, 319-467 м, перепад 148 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 7%. Его вершина подъема расположена на середине маршрута 3-го этапа Тур де Франс-2017.

Преодолев вершину подъема и проехав 10 км по равнине, гонщики отправятся на скоростной спуск к подножию Кот д'Эшдорф (Cote d'Eschdorf), подъем 3 категории, протяженность 2.3 км, 300-499 м, перепад 199 м, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14% - это первый подъем 3-й категории на Тур де Франс-2017. Последующие 64 км слабопересеченной равнины приведут гонщиков на границу Люксембурга и Франции. Въехав на территорию Франции, гонщики повернут на запад и преодолеют Кот де Вийер-ла-Монтань (Cote de Villers-la-Montagne), подъем 4 категории, протяженность 1.1 км, 356-414 м, перепад 58 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%. Вершина подъема расположена за 15 км до финиша.

К этому моменту отрыв будет, скорее всего, пойман и команды главных фаворитов этапа начнут готовиться к штурму заключительного подъема 3-го этапа - Кот де Релижьёс (Cote des Religieuses), подъем 3-й категории, протяженность 1.6 км, 286-379 м, перепад 93 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 11%.

Первый финиш этапа Тур де Франс-2017 в категорийный подъем расположен в Лонгви или Лонви (фр. Longwy, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион).

Подъем начинается с больших градиентов с дальнейшим выполаживанием. На подъеме имеются два 180-и градусных поворота, так что без заторов в хвосте пелотона не обойтись, и команды будут стремиться вывести в голову пелотона своих капитанов. Главным претендентом на победу на третьем этапе был Алехандро Вальверде, но на первом этапе он упал и получил травму.

Взять победу на третьем этапе попытаются, например, Филипп Жильбер и Дэн Мартин, Саймон Йейтс, действующий чемпион мира Петер Саган и олиймпийский чемпион Грег ван Авермат, Михал Квятковски, Герант Томас, Крис Фрум и многие другие. Также отметим нового чемпиона Италии в групповой гонке - Фабио Ару, которому в этот день исполнится 27 лет.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



Финишный город Лонгви возник на высоте Тительберг как древнеримский каструм, на месте которого в VII веке был сооружён крепостной замок Лонкастр, центр графства. К IX веку вокруг замка образовался город, окружённый крепостной стеной, а в XI веке возник нижний, или новый, город (Нёввиль). Лонгви длительное время состоял в герцогстве Лотарингия, а в 1292 году был продан графам де Бар. В 1368 году город был продан за долги графом герцогу Люксембурга, но в 1378 году вернулся в Бар.



В 1480 году после смерти Рене I Анжуйского, герцога Бар, и его вдовы Изабель I Лотарингии, Лонгви вместе с герцогством Бар присоединяется с герцогством Лотарингии под властью Рене II. В 1648 году французский король захватывает Лонгви, и французы занимают его вплоть до 1660 года, когда он возвращается Лотарингии герцогом Лотарингии Карлом IV. В 1670 году французы снова нападают и захватывают Лонгви, который присоединяется к королевству Франции согласно Нимвегенским мирным договорам от 19 августа 1678 года.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



После того как Лонгви окончательно отошёл к Франции, город был превращён в крепость. По приказу Людовика XIV великий военный инженер маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) построил новый город с фортом. Во время французской революции 13 августа 1792 года город был захвачен Карлом Вильгельмом Фердинандом, герцогом Брауншвейгскин, а точнее сдан под давлением населения, которое опасалось бомбардировки. После битвы при Вальми город был возвращён Франции, а прусская армия без боя покинула его 22 октября 1792 года. Город был вновь осаждён в июле 1815 году войсками принца Гессен-Хомбург.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



В годы Первой мировой войны Лонгви играл важную роль. Речь идёт о Приграничном сражении, произошедшем в период с 7 по 28 августа 1914 года. Это было одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало около 3 000 000 человек. Завершилось победой германской армии, которая в ожесточённых встречных боях смогла нанести ряд ощутимых поражений войскам Антанты. Германские войска, проведя ряд успешных операций в Арденнах, Лотарингии, Эльзасе и Бельгии, сумели оттеснить союзные войска (в основном французские) на территорию Франции и продолжили наступление в направлении Парижа. Однако после этих успехов германским войскам, несмотря на превосходство в силах и благоприятное оперативное положение, не удалось разгромить французские армии. После войны город был награждён Военным Крестом с пальмовой ветвью и орденом Почётного легиона 20 сентября 1919 года.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



Во время Второй мировой войны здесь проходили боевые действия, в период 10-13 мая 1940 года, известные под названием «Французская кампания или Падение Франции» - успешная военная операция стран «оси» в Западной Европе с мая по июнь 1940 года, приведшая к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооружённых сил, а также эвакуации Британских экспедиционных сил во Франции и обеспечившая господство в Европе Германии и её союзников. План «Гельб» - кодовое название немецкого плана блицкрига против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга; План «Рот» - против Франции.



Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии ещё 3 сентября 1939 года, в связи с нападением последней на Польшу. В результате стремительного наступления немецких войск, использующих тактику молниеносной войны - блицкрига, союзнические войска были наголову разгромлены, и 22 июня Франция вынуждена была подписать перемирие. К этому времени большая часть её территории была оккупирована, а от армии практически ничего не осталось.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



С конца 19 века в Лонгви стала быстро развиваться благодаря сети металлургических заводов, на которых работало подавляющее большинство местных жителей. В течение почти ста лет Лонгви был центром французской металлургии. В 1980-х годах металлургические предприятия были закрыты.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 3 этап, Вервье - Лонгви



С 1798 года в Лонгви работает фабрика по производству керамических изделий, которые покрываются специальной эмалью создавая неповторимые рисунки на продукции фабрики (Faïenceries et émaux de Longwy).

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