Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа, 216 км

На старт шестого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2017 участники велогонки выйдут в городе Везуль (Vesoul). Это средневековый город в регионе Франш-Конте, выходящий в долину Дюржон (Durgeon), расположен на берегу реки Дюжон - приток реки Сона (Saône), у впадения в неё реки Колонбины (Colombine).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа

Многочисленные археологические находки в этих местах доказывают, что ещё в доисторическую эпоху здесь жили люди. Первые упоминания относятся к 899 году, для защиты жителей на вершине холма Везуль возвели замок-крепость Кастурм Везулиум (Castrum Vesulium). Благодаря стратегическому расположению на вершине холма, он позволял контролировать окрестные территории. В 1479 году замок был осаждён, захвачен и разрушен.



Шло время название города менялось, в разное время оно звучало как Кастурм Везулиум, Везуллум (Vesullum), Визулим (Visulium), и в 1242 году город остановился на нынешнем своём названии - Везуль.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа



Богатая история Везуля хранится в его многочисленных исторических и архитектурных памятников.



Храм Нотр-Дам (Notre-Dame-de-la-Motte) - главная достопримечательность Везуля - возвышается над долиной на вершине холма Ла Мотт (La Motte) в центре города. Строительство храма заняло много времени, включая долгий период приготовлений, конференций и процессий. Во время строительства храма на холме были найдены несколько интересных объектов, в том числе средневековая пушка, охранявшая когда-то Везуль. Пушка, которая теперь хранится в музее Жорож-Гарре (Georges-Garret), была частью старого замка.



В 1793 года на этом месте была возведена небольшая часовня Натр-Дам. Десятилетия спустя, в июле 1854 года, на территории департамента разбушевалась холера, особенно возле города Везуль. Около 10 000 человек погибло в департаменте Верхняя Сона (Haute-Saône), что составляло около 3% всего населения. Некоторые малые городки потеряли до трети своих жителей. Властями было принято решение вместо часовни возвести храм в честь Девы Марии, и холера пошла на убыль. Строительство нового храма началось весной 1855 года и завершилось два года спустя. Это самая значимая достопримечательность Везуля и популярное место паломничества.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа



Ещё одним из исторических памятников Везуля является церковь Святого Жоржа или Святого Георгия (Église Saint-Georges de Vesoul). Она была построена в период 1735-1745 года по проекту архитекторов Мэтью Дюшеса (Mathieu Duchesne) и Жан-Пьерра Гальцота (Jean-Pierre Galezot). У церкви сделан один неф с двумя боковыми проходами той же высоты, что и неф. Их окружают шесть боковых часовен и две часовни вокруг хоров. Башня церкви расположена с южной стороны, чтобы избежать уменьшения длины храма. В период Революции статус церкви был повышен до кафедрального собора диосезы Везуль, но по конкордату 1801 года она потеряла титул и стала приходской церковью новой диосезы Безансона. С 1993 года церковь включена в список исторических памятников.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа



В старой части города Везуль сохранились красивые особняки XV-XVII веков, в некоторых из них в наши дни обустроены уютные отели или музеи.



Особняк Маньонкурт (Villa de Magnoncourt), ныне отель, был первоначально построен в 1530 году, но множество элементов и все крыло датируются 18 веком. Здание внесено в список исторических памятников в 1989 году. Особняк построен в виде буквы U вокруг внутреннего дворика с воротами.



Особняк Барессоль (Villa Baressols) был построен в XV-XVI веках. Фасад в готическом стиле и крыша здания в 1979 году включены в список исторических памятников Франции.



Мэрия Везуля (Hôtel de ville) также являет собой местную достопримечательность. Вплоть до 1938 года мэрия города располагалась в здании XV века, принадлежащим изначально аристократической семье Салив (Salives), которое было продано городской администрации в 1768 году. Нынешнее здание мэрии было построено в 1619 году и предназначалось для госпиталя. Заброшенное в 1938 году, здание прошло капитальную реконструкцию. Тогда же здание было украшено стенными росписями, которые теперь классифицированы как исторический памятник. После ремонта, в 1938 году, здание превратили в мэрию. На барельефе здания можно увидеть гербы XVI века. Сбоку здания расположена примыкающая к мэрии часовня.



Примечательна и префектура департамента Верхняя Сона (Hôtel de préfecture de la Haute-Saône), расположенная в Везуле. Здание префектуры построено в 1770 году по заказу мэра Везуля, Бошамп (Beauchamp). Префектура здесь находится с 1822 года. Здание реконструировалось в 1859-1960 годах. Здание примечательно своей решёткой с 64 позолоченными пиками с шипами.



Из городских музеев стоит выделить Музей Жорж-Гаррета (Musée Georges-Garret). Основанный в 1882 году Виктором Жаннен (Victor Jeanneney), Музей Жорж-Гаррет вмещает коллекции археологических находок и изобразительного искусства и с 1981 года располагается в здании бывшего монастыря урсулинок XVII века. Музей разделён на две части: первый уровень посвящён археологии, здесь выставлены древние памятники, найденные на территории департамента Верхняя Сона. Второй уровень музея посвящён изобразительному искусству, большинство работ представлены художниками второй половины 19 века. Особый акцент сделан на творчество известного французского художника и скульптора Жан-Леона Жерома (Jean-Léon Gérôme), уроженца города Везуль.

6-й этап - спринтерский этап от Соны до Сены, с двумя подъемами 4-й категории - второй по протяженности этап на Тур де Франс-2017. Со старта гонщики отправятся на северо-запад, чтобы финишировать в Труа (Troyes).

По пути гонщики преодолеют подъемы 4-й категории Кот де Лангр (Cote de Langres), протяженность 1.3 км, 375-456 м, перепад 81 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 9% и Кот де ла Сен-Жермен (Cote de la Sainte-Germaine), протяженность 3.1 км, 173-309 м, перепад 136 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 7%.

За 2 км до финиша крутой левой поворот, далее плавный объезд Кафедрального собора Петра и Павла, за 1 км до финиша расположена круговая развязка и перед самым финишем ещё одна круговая развязка. Финальный километр с северо-востока на юго-запад.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа



Труа - историческая столица Шампани. Средневековый город Труа очаровывает, прежде всего, своими фахверковыми домами. Те, кто интересуется строительством деревянных домов, знают, что такое фахверк. Для тех, кто слышит это слово в первые, смеем заверить, что фахверковые дома вы точно видели. Технология фахверк начала развиваться ещё в XV веке в Германии, и на сегодняшний день является всё ещё популярной, особенно, в европейских странах.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 6 этап, Везуль - Труа

Преимущество этой технологии в том, что при постройке дома фактически нет несущих стен, только каркас, который создаётся из горизонтальных и вертикальных элементов, изготовленных из деревянного бруса, соединенных раскосами. Пространства между брусом заполняют различным наполнителем - кирпичами, соломой, опилками или другим материалом. Стены в таких домах не несут нагрузки, поэтому их можно быстро и легко убрать, переделав планировку буквально за считанные часы. Французы к тому же ещё для внешних стен каркаса дома используют особенный рисунок из декоративных досок, который называется фахверк Коломбаж (Colombage).



Мы продолжим знакомство с городом Труа в превью к следующему этапу Тур де Франс-2017. Приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в твиттере, фэйсбуке, одноклассниках, инстаграм, вконтакте и гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2017.