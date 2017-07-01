Правило 3-х секунд на финишах спринтерских этапов Тур де Франс-2017

Вычисление разрывов времени на этапах, где ожидается финиш с общим спринтом из большой группы

Рабочая группа UCI по вопросам безопасности и техническим правилам приняла во внимание возросшую опасность в групповых спринтах на Гран-турах как для самих спринтеров, так и для гонщиков, претендующих на генеральную классификацию.

Опасные ситуации складываются из-за того, что уровень гонщиков команд сравнялся, количество команд, способных бороться за спринт, возросло, так же, как и увеличилось количество спринтерских поездов. И даже если команде нет необходимости развозить своего спринтера, они используют поезд, чтобы обезопасить своего лидера, претендующего на генеральную классификацию, стараясь оградить его от разрывов пелотона на финише.

Необходимо помнить, что если зафиксировано, что двух гонщиков разделило более 1 секунды, то это считается разрывом. В этом случае гонщику, который стал «жертвой» такого разрыв, даётся другое время финиша по отношению к победителю этапа.

Таким образом, гонщику фиксируют разрыв не между ним и едущим впереди него гонщиком, инициатором разрыва, а между гонщиком и победителем этапа. Это означает, что два гонщика, финишировавших в 1 секунде друг от друга, получат на финише разрыв в несколько секунд по отношению к результатам этапа.

Цель правила – адаптировать метод вычисления разрывов на финише путём увеличения временного интервала, считающегося разрывом, до 3 секунд вместо 1 секунды.

Это означает, что велогонщики, которые финишировали менее чем в 3 секундах между собой, получают одно и тот же время.

Таким образом, на финише этапа в спринте при скорости в 60 км/ч при разрыве в 1 секунду расстояние составляет 17 метров, при 3-х секундном разрыве - 50 метров.

Пример 1 - Финиш пелотона и спринт.



Правило применяется ко всем велогонщикам:

- любой гонщик, который финиширует менее чем в 3 секундах позади, получает то же самое время, что и финишировавший перед ним;

- любой гонщик, который финиширует более чем в 3 секундах позади, получает новое время.

Пример 2 - Одиночный отрыв (или небольшая группа велогонщиков в отрыве) финиширует впереди пелотона, а затем спринт из большого пелотона.

Правило применяется только из основного пелотона следующим образом:

- если первый велогонщик пелотона финишировал менее чем в 1 секунде за лидером (группой отрыва), то пелотон получает тоже самое время, как и лидер (группа отрыва);

- если первый велогонщик пелотона финишировал более чем в 1 секунде за лидером (группой отрыва), то пелотон получает новое время;

- в пределах основного пелотона будут рассмотрены только временные интервалы, превышающие 3 секунды.

Пример 3 - Пелотон на финише разделен на несколько групп (20 велогонщиков, потом 60, потом 80, потом 30).

Правило применяется только для основного пелотона - группы, состоящей из 80 велогонщиков, следующим образом:

- промежутки времени между группой 20 и группой 60, а также группами 60 и 80, регистрируются, если составляют более 1 секунды;

- промежутки времени в пределах группы 80 записываются, если составляют более 3 секунд;

- промежутки времени между группой 80 и группой 30 записываются, если составляют более 1 секунды.

Этапы Тур де Франс-2017, к которым применимо это правило:

02.07. Воскресенье. Этап 2: Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км

06.07. Четверг. Этап 6: Везуль - Труа, 216 км

07.07. Пятница. Этап 7: Труа - Нюи-Сен-Жорж, 213.5 км

11.07. Вторник. Этап 10: Перигё - Бержерак, 178 км

18.07. Вторник. Этап 16: Бриуд - Роман-сюр-Изер, 165 км

21.07. Пятница. Этап 19: Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км

23.07. Воскресенье. Этап 21: Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км

Данные этапы обозначены как "спринт из большой группы на финише".

Стоит отметить, что новый метод расчета разрывов времени не заменяет «правило трех последних километров», которое остаётся действительным «в случае падения, прокола или механического инцидента в течение последних трех километров этапа шоссейной гонке» (ст. 2.6.027).