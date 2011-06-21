Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье, 183 км

Старт семнадцатого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2017 пройдёт в небольшом городке Ла-Мюр (La Mure), он расположен всего в 32 км от Гренобля. Название города происходит от кельтского «Mor, Mur» что означает «кусок камня» или «каменистый холм». В 1339 году на каменистом холме был возведён замок графом Ла Мотте (La Motte), который стал называться так же, как и холм. С годами замок начали окружать и другие строения, так появился город Ла-Мюр.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Во время религиозных войн, в 1580 году, город был осаждён и впоследствии захвачен протестантами под командованием герцога Майеннского Шарля де Гиза (Charles de Mayenne). В 1581 году разрушили городскую церковь и уже через несколько лет, в 1587 году, разрушили и замок.



Весной 1815 года, седьмого марта, через Ла-Мюр прошёл отряд Наполеона I. Это часть истории «Сто дней» - период французской истории между возвращением Наполеона I 1 марта 1815 года и роспуском правительственной комиссии 7 июля 1815 года, которая отвечала за исполнительную власть после второго отречения от власти Наполеона I.



В ночь на 25 февраля 1815 года бриг «L’Inconstant» с Наполеоном I на борту судна в сопровождении ещё шести кораблей отплыл из Портоферрайо. Со стороны моря остров Эльба патрулировали французские и английские корабли. Один из них - французский «Зефир» под управлением капитана Андриё - заметил флотилию, идущую с Эльбы, и даже перекинулся несколькими словами с капитаном брига Наполеона I, но не обнаружил ничего подозрительного. Наполеон I и его маленькое войско достигли берегов Франции в три часа дня 1 марта 1815 года и высадились в бухте Жуан. Прибывшая таможенная стража только приветствовала императора. Пополнив запасы провианта в Каннах, оставив четыре орудия на берегу и распечатав листовки со своим воззванием в Грасе (оба города признали власть вернувшегося императора без какой-либо попытки сопротивления), Наполеон I решил идти на север через провинцию Дофине. Не задерживаясь в таких городах, как Динь и Гап, 7 марта 1815 года он вышел на Гренобль, столицу провинции.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



В отличие от многих городов, которые встречались на его пути, ворота Гренобля были закрыты для Наполеона I. Необходимо отметить, что Наполеон прекрасно осознавал значение пропаганды. Сразу при высадке он выпустил манифест к французам, в котором сравнивал себя с Карлом VII, пришедшим забрать свой престол по праву. Впоследствии были выпущены обращения к жителям Гапа, Гренобля и Лиона. Все это оказывало сильное влияние на народ, который поверил в возвращение императора. К Греноблю были стянуты правительственные войска: полк гусар и два с половиной линейных пехотных полка с артиллерией. Встреча отряда Наполеона I и правительственных войск произошла в местечке Лаффре. Командование королевскими войсками не захотело слушать парламентёров Наполеона I, тогда он сам подъехал к королевским войскам и произнёс свою знаменитую фразу: «Солдаты пятого полка! Признайте своего императора! Если кто-то хочет меня убить, то вот он я!» (Soldats du 5e! Reconnaissez votre Empereur! S'il en est qui veut me tuer, me voilà!). В ответ прозвучала команда капитана правительственных войск: «Огонь!», вместо исполнения которой войска закричали: «Да здравствует император!». Наполеон I взял Гренобль, как и остальные города, без боя. Остатки роялистов покинули город.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Несмотря на свои малые размеры, коммуна Ла-Мюр занимает площадь в 10 кв. км, в городке имеются памятники истории и архитектуры. Церковь Богородицы (Notre-Dame-de-l'Assomption) возведённая в 1890 году в нео-романо-готическим стиле. Башня колокольни высотой 60 метров, почти такая же как в Соборе Богоматери в Париже (Notre-Dame de Paris), которую из соображения безопасности снесли в 2010 году. Часовня Петра Юлиана Эймара (Pierre Julien Eymard) - святой Римско-Католической Церкви, священник, монах, основатель мужской монашеской конгрегации «Отцы Святых Даров» и женской монашеской конгрегации «Служительницы Святых Даров». В Католической Церкви почитается как «Апостол Евхаристии». Часовню возвели на месте, где ранее стояла часовня приората бенедиктинцев (в середине XI века), разрушенную протестантами во время религиозной войны в 1579 году. Эту же часовню возвели в 1606 году.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Ещё одной достопримечательностью коммуны является 30-ти километровая узкоколейная железная дорога, связывающая Ла Мюр и Сен-Жорж-де-Комье (Saint-Georges-de-Commiers). Строительство дороги началось в 1882 году и закончилось спустя шесть лет, в 1888 году. Прежде всего она предназначалась для транспортировки угля из местных шахт угольного бассейна Ла-Мюра. В 1906 году дорогу электрифицировали. В 1978 году, когда добыча угля прекратилась, железная дорога утратила своё прямое предназначение и перешла под услуги грузопассажирских перевозок локального значения.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Дорога, по которой следует поезд, очень живописна, и благодаря природному ландшафту, и из-за строительных технологий. Железнодорожное полотно проходит на высоте от 250 до 1070 метров над уровнем моря. Пересекает 18 тоннелей общей протяжённостью 4 км, длина семи тоннелей превышает 250 метров. На пути имеется 6 виадуков и 3 моста. Дорога проходит по скалистому карнизу над озером Монтейнар-Авиньоне (Lac de Monteynard-Avignonet) и лесистую местность, на территории которой находится искусственное озеро и плотина. Один из тоннелей - Фестиньер (Festinière) - расположен на высоте 925 метров, его длина около километра, на протяжении которого пассажирам скучать не приходится. В туннеле установлен театр теней, который рассказывает о работе шахтёров в угольной шахте, дорога плавно переходит в долину и рассказ продолжается, видь дорога проходит мимо рабочих посёлков и технических сооружений, связанных с добычей угля.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 17 этап



Ла-Мюр впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Это королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки Тур де Франс-2017 - Коль дю Галибье (Col du Galibier) отм. 2642 м над уровнем моря.



Со старта гонщики отправятся на восток и далее, повернув на север, начнут преодолевать подъем 2-й категории Коль д'Орнон (Col d'Ornon), протяжённость 5.1 км, 930-1271 м, перепад 341 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%. Сам подъем протяжённостью почти 20 км с набором высоты в 700 м - разминка перед главными подъёмами 17-го этапа Тур де Франс-2017.



Подъём Коль-д'Орнон появляется на Тур де Франс в восьмой раз, в последний раз её проходили в 2013 году, тогда первым на вершине был Арнольд Жансон.



Через 10 км спуска и после розыгрыша промежуточного спринта гонщики проедут по виадуку л'О-д'Оль (Viaduc de l'Eau d'Olle) и начнут восхождение на подъем высшей категории Железный Крест (Col de la Croix de Fer), протяжённость 24 км, 800-2067 м, перепад 1267 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 14%.



В этом году гору пройдут с юга через Коль дю Гландон (Col du Glandon), как в 2015 году на 18 этапе. Подъем делится на 3 участка, наибольшие градиенты сосредоточены на первых двух. Участки разделены небольшими спусками. Заключительный участок начнётся после преодоления Барраж-де-Гран-Мезон (Barrage de Grand'Maison).



Проехав вершину Коль дю Гландон, гонщики поедут дальше на восток до вершины Железный Крест, расположенной на отм. 2067 м над уровнем моря. Впервые на Тур де Франс-2017 гонщики окажутся на высоте за 2 км, но и это не предел в рамках 17-го этапа.



После розыгрыша горной премии на вершине подъёма и преодоления 25-километрового непростого спуска до Сен-Жан-де-Морьенн (Saint-Jean-De-Maurienne), начнётся восхождение до наивысшей отметки Тур де Франс-2017.



Сначала гонщикам предстоит преодолеть подъем 1-й категории Коль дю Телеграф (Col du Télégraphe) протяжённость 11.9 км, 715-1566 м, перепад 851 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 10%, на котором нет участков со сверхуклонами и нет полок, а идут стабильные градиенты в районе 6-8%.



После розыгрыша горной премии на вершине Телеграфа, пелотон ждёт примерно 5-ти километровый пологий спуск в Валлур (Valloire), откуда начнётся подъем на вершину высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 17.7 км, 1417-2642 м, перепад 1225 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%.



Первые километров пять пологие, далее градиент вырастает до 7-8% и, перевалив за высоту 2000 м над уровнем моря, градиенты будут стабильно держаться в районе 8-9%, достигая 10% на самой вершине, расположенной на отм. 2642 м.



Первый гонщик, поднявшийся на вершину Галибье, становится обладателем премии Анри Дегранжа.



Связка Телеграф-Галибье присутствовало ранее в 36 версиях Тур де Франс. В последний раз в 2011 году на 19 этапе: тогда Альберто Контадор, потерявший все шансы на общую победу и поставивший перед собой цель - взять хотя бы престижный горный этап, атаковал уже на Телеграфе. К нему быстро переложились Энди Шлек, Томас Фёклер и Кэдел Эванс. Фёклеру, однако, предложенный темп оказался не по силам, а австралиец столкнулся с механическими проблемами, и вынужден был, по меткому замечанию Джима Очовича, проехать «дополнительную разделку в рамках горного этапа». Первым на вершине Телеграфа был Горка Исагирре, а на вершине Галибье - Энди Шлек.



Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 17 этап



Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 17 этап



Далее 9 км непростого спуска до Коль дю Лотаре (Col du Lautaret) и заключительные 19 км скоростного спуска до финиша в Серр-Шевалье (Serre Chevalier).



Скорее всего этап разделится на две части - отрыв уедет за горными очками, а генеральщики будут вести свои "игры". Вершина Галибье расположена за 28 км до финиша этапа, и все эти километры до финиша - только спуск, на котором может собраться большая группа гонщиков.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Один из самых южных курортов в Альпах, и один из самых больших в Европе, Серр-Шеваль расположен рядом с итальянской границей. Его ещё называют «большой Серр-Ше», и он, действительно огромен. Он объединяет три района, в свою очередь включающие тринадцать деревень. Общая протяжённость лыжных трасс тоже впечатляет - 250 километров. Это один из самых южных альпийских курортов, но, благодаря высотам и близости моря, снежный покров здесь стабильный весь зимний сезон. Серр-Шевалье находится в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег, в 3 часах езды от Средиземного моря.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Горнолыжный курорт Серр-Шевалье расположен на границе Национального парка Экрен (Parc national des Écrins). Парк был основан в 1973 году, став пятым национальным парком Франции. Занимает площадь 91 800 га на территории Франции в Западных Альпах, включающий горный массив Пельву (Pelvoux) с одноименным заповедником, расположенным на высотах до 4102 метров. В парке возвышается более 100 вершин выше 3 тысяч метров и расположено около 40 ледников, а из животных обитают серна, альпийский сурок и беркут.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



В зоне катания горнолыжного курорта Серр-Шевалье самые разнообразные трассы, любителям горных лыж будет где провести время. Примерно половина из трасс расположены ниже 2200 метров и проходят по лесу. Самая высокая точка - 2800 м. Рельеф многообразен и подойдёт как опытным лыжникам, так и начинающим. Сложность трасс: 47 км - «зелёная», 90 км «синяя», 60 км «красная» и 33 км «чёрная». Для новичков «зелёные» трассы находятся в районе Вильнев (Villeneuve) и Шантемерль (Chantemerle) и «синие» в Ле-Монетье-ле-Бен (Le Monêtier-les-Bains). Для продвинутых лыжников - разнообразие средних трасс в лесной зоне Вильнев и Шантемерль. Для «профи» - целинные спуски в районах Ле-Гранд-Пре (Les Grands Pres) и Ла-Монтагноль (La Montagnole), а также «чёрные» длинные трассы Табюк (Tabuc), Кас-дю-Бёф (Casse du Boeuf) и Олимпик Люк Альфан (Olimpique Luc Alphand).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 17 этап, Ла-Мюр - Серр-Шевалье



Серр-Шевалье - единственный во французских Альпах курорт, где есть термальный источник – он носит название - Гран-Бэн-дю-Монтье (Grands Bains du Monetier). На территории комплекса расположено множество саун и бассейнов всех типов, есть джакузи и даже римские термы, наполняемые водой из горячего источника. Этот подарок природы открыли ещё римляне.

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