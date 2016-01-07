Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км

На старт этапа дружбы - завершающего по традиции Тур де Франс (Tour de France) - участники трёхнедельного французского Гран-тура выйдут в пригороде Парижа - городке Монжерон (Montgeron). И это символично! Именно в Монжероне 1 июля 1903 года в 15:00 дня, рядом с кафе «Будильник» (Reveille-Matin) располагавшегося в то втремя на Авеню Жана Жореса (22, Avenue Jean Jaurès), был дан старт первого в истории велоспорта издания Тур де Франс. Префект Парижа не позволил стартовать в самом городе, поэтому стартовую линию «Большой Петли» перенесли за 17 км от Парижа. Монжерон уже был известен как город старта многих соревнований, с Тур де Франс он вошёл в историю великой велогонки.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля



Монжерон хранит следы появления на французской земле русской княжны, жены французского короля Генриха I; выданная замуж в 1049 году она была известна во Франции как Анна Русская или Анна Киевская. Анна Ярославна (младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого) облюбовала эти богатые на дичь леса, совершенно необитаемые в то время, и купила здесь участок земли для постройки загородной резиденции. Красивая, умная и образованная королева основала в Санлисе женский монастырь, у которого были в Монжероне земли и мельница - Мулэн де Санлис (Le Moulin de Senlis), известный в современной русской общине Франции под неофициальным названием Шато Монжерон (Chateau Montgeron). Санлис - соседствующий рядом город и огромный заповедный лес. Говорят, что Анна была первой русской, ступившей на французскую землю. Она привезла с собой Евангелие на славянском языке, и все французские короли до революции давали присягу на нём, не зная на каком таинственном языке оно написано.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля



В своё время в замке были свои подвалы и конюшни, сейчас же они перестроены в жилые помещения. Здесь было не только место для пиров и приёма гостей, но и целое самостоятельное хозяйство. Король, сам провинциал, выросший в похожем замке в одной из провинций Франции, создал его, видимо, по памяти своего детства и частенько приезжал сюда, неизвестно только - на гугенотскую сходку или на встречу с очередной красоткой. А может быть, он прятался здесь от двора, чтобы побыть немного в тишине и покое.



Место, действительно, удивительное и мирное. Густой лес, окружавший когда-то замок, почти весь вырублен. С трёх сторон поместье обступили здания разрастающихся пригородов, но на паре гектаров парка сохранилась нетронутая природа, настолько не затоптанная и чистая, насколько это вообще возможно в наше время. С задней стороны замка за кирпичным забором чьё-то заброшенное поместье, на лугу которого пасутся козы и лошади. Парк пересекается рекой, или, скорее, большим ручьём Йер, притоком Сены. В речушке плавают кувшинки, над водой склонились ивы.



В этом месте всегда собирались и рисовали импрессионисты. Помните кувшинки в пруду на картине Моне? Это те самые, у Монжероновского замка.



В каталоге достопримечательностей Франции поместье Мулэн де Санлис именуется «Местом встреч короля Генриха IV».



Если говорить о геопатогенных местах, то поместье Мулэн де Санлис, безусловно, является таким. Вместо аббатства, обветшавшего от времени, был построен в пятнадцатом веке замок Мулэн де Санлис. Ходят легенды, что в прошлом веке замок принадлежал ордену розенкрейцеров. В доказательство показывают на фронтоне главного здания необычный герб с розой и крестом. Говорят, розенкрейцеры освятили это место и закляли его. Может быть, поэтому замок никогда не был разрушен завоевателями. Чего вокруг только не происходило - войны, революции. А на стенах замка нет ни одной отметины, кроме естественных признаков возраста. Соседний город Виль-Сан-Жорж, крупный железнодорожный узел, почти полностью был разрушен во время Второй мировой войны. А поместье Мулэн де Санлис фашисты не тронули.



Старожилы уверяют, что раньше в главном корпусе замка жило привидение, дама в белом. Никто не знал, кого представляла эта дама - Анну Ярославну, фаворитку Генриха IV или русскую беженку. К безобидному белому облаку, маячившему в конце коридора после полуночи, привыкли и не боялись. Внезапно привидение пропало. Может, отбыло в мир иной, а может, перебралось поближе к столице Франции.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля



В 1953 году поместье Мулэн де Санлис вновь попало в русское владение. Софья Зернова, активная участница Русского студенческого христианского движения (РСХД) в Европе, много сделавшая для помощи эмигрантам из России, приобрела поместье в Монжероне на собранные пожертвования, чтобы устроить здесь Русский детский дом. История существования приюта для детей русских эмигрантов - это тоже удивительная история: каким-то чудом всегда удавалось находить средства на ремонт и содержание замка, переоборудованного в детское учреждение. В 1957 году было решено построить церковь, деньги на неё собирали всем миром, в том числе сами воспитанники приюта продавали нарисованные кирпичики в Париже, выручая таким образом пожертвования на храм. При строительстве за образец была взята одна из церквей на Охридском озере в Македонии, в память о бабушке Анны Ярославовны - византийской принцессе. Иконостас храма расписал Григорий Круг - один из талантливейших иконописцев Русского Парижа середины ХХ века.



Мы не станем задерживаться на других достопримечательностях Монжерона и отправимся на финиш Тур де Франс-2017 в Париж, с городом, которые наши читатели уже неоднократно прогуливались со страниц превью к этапам Тур де Франс.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этап



Из Монжерона, расположенном юго-восточнее Парижа, гонщики отправятся, распивая шампанское, до Парижа (Paris) столица Франции, который принимает финиш Тур де Франс-2017.



Гонщики впервые пересекут линию финиша этапа на Елисейских полях на 48-м км маршрута 21 этапа. На 63.5 км маршрута разыграют промежуточный спринт. Финиш этапа и всего Тур де Франс-2017 будет на 9-м пересечении линии финиша примерно в 19:15 по местному времени.



Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этап

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