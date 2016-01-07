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Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км

 

На старт этапа дружбы - завершающего по традиции Тур де Франс (Tour de France) -  участники трёхнедельного французского Гран-тура выйдут в пригороде Парижа - городке Монжерон (Montgeron). И это символично! Именно в Монжероне 1 июля 1903 года в 15:00 дня, рядом с кафе «Будильник» (Reveille-Matin) располагавшегося в то втремя на Авеню Жана Жореса (22, Avenue Jean Jaurès), был дан старт первого в истории велоспорта издания Тур де Франс. Префект Парижа не позволил стартовать в самом городе, поэтому стартовую линию «Большой Петли» перенесли за 17 км от Парижа. Монжерон уже был известен как город старта многих соревнований, с Тур де Франс он вошёл в историю великой велогонки.  

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поляТур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля


   Монжерон хранит следы появления на французской земле русской княжны, жены французского короля Генриха I; выданная замуж в 1049 году она была известна во Франции как Анна Русская или Анна Киевская. Анна Ярославна (младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого) облюбовала эти богатые на дичь леса, совершенно необитаемые в то время, и купила здесь участок земли для постройки загородной резиденции. Красивая, умная и образованная королева основала в Санлисе женский монастырь, у которого были в Монжероне земли и мельница - Мулэн де Санлис (Le Moulin de Senlis), известный в современной русской общине Франции под неофициальным названием Шато Монжерон (Chateau Montgeron). Санлис - соседствующий рядом город и огромный заповедный лес. Говорят, что Анна была первой русской, ступившей на французскую землю. Она привезла с собой Евангелие на славянском языке, и все французские короли до революции давали присягу на нём, не зная на каком таинственном языке оно написано.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поляТур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля


  В своё время в замке были свои подвалы и конюшни, сейчас же они перестроены в жилые помещения. Здесь было не только место для пиров и приёма гостей, но и целое самостоятельное хозяйство. Король, сам провинциал, выросший в похожем замке в одной из провинций Франции, создал его, видимо, по памяти своего детства и частенько приезжал сюда, неизвестно только - на гугенотскую сходку или на встречу с очередной красоткой. А может быть, он прятался здесь от двора, чтобы побыть немного в тишине и покое.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля


   Место, действительно, удивительное и мирное. Густой лес, окружавший когда-то замок, почти весь вырублен. С трёх сторон поместье обступили здания разрастающихся пригородов, но на паре гектаров парка сохранилась нетронутая природа, настолько не затоптанная и чистая, насколько это вообще возможно в наше время. С задней стороны замка за кирпичным забором чьё-то заброшенное поместье, на лугу которого пасутся козы и лошади. Парк пересекается рекой, или, скорее, большим ручьём Йер, притоком Сены. В речушке плавают кувшинки, над водой склонились ивы.


  В этом месте всегда собирались и рисовали импрессионисты. Помните кувшинки в пруду на картине Моне? Это те самые, у Монжероновского замка.


   В каталоге достопримечательностей Франции поместье Мулэн де Санлис именуется «Местом встреч короля Генриха IV».

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля


   Если говорить о геопатогенных местах, то поместье Мулэн де Санлис, безусловно, является таким. Вместо аббатства, обветшавшего от времени, был построен в пятнадцатом веке замок Мулэн де Санлис. Ходят легенды, что в прошлом веке замок принадлежал ордену розенкрейцеров. В доказательство показывают на фронтоне главного здания необычный герб с розой и крестом. Говорят, розенкрейцеры освятили это место и закляли его. Может быть, поэтому замок никогда не был разрушен завоевателями. Чего вокруг только не происходило - войны, революции. А на стенах замка нет ни одной отметины, кроме естественных признаков возраста. Соседний город Виль-Сан-Жорж, крупный железнодорожный узел, почти полностью был разрушен во время Второй мировой войны. А поместье Мулэн де Санлис фашисты не тронули.


   Старожилы уверяют, что раньше в главном корпусе замка жило привидение, дама в белом. Никто не знал, кого представляла эта дама - Анну Ярославну, фаворитку Генриха IV или русскую беженку. К безобидному белому облаку, маячившему в конце коридора после полуночи, привыкли и не боялись. Внезапно привидение пропало. Может, отбыло в мир иной, а может, перебралось поближе к столице Франции.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поляТур де Франс-2017, превью этапов: 21 этап, Монжерон - Париж, Елисейские поля


   В 1953 году поместье Мулэн де Санлис вновь попало в русское владение. Софья Зернова, активная участница Русского студенческого христианского движения (РСХД) в Европе, много сделавшая для помощи эмигрантам из России, приобрела поместье в Монжероне на собранные пожертвования, чтобы устроить здесь Русский детский дом. История существования приюта для детей русских эмигрантов - это тоже удивительная история: каким-то чудом всегда удавалось находить средства на ремонт и содержание замка, переоборудованного в детское учреждение. В 1957 году было решено построить церковь, деньги на неё собирали всем миром, в том числе сами воспитанники приюта продавали нарисованные кирпичики в Париже, выручая таким образом пожертвования на храм. При строительстве за образец была взята одна из церквей на Охридском озере в Македонии, в память о бабушке Анны Ярославовны - византийской принцессе. Иконостас храма расписал Григорий Круг - один из талантливейших иконописцев Русского Парижа середины ХХ века.


   Мы не станем задерживаться на других достопримечательностях Монжерона и отправимся на финиш Тур де Франс-2017 в Париж, с городом, которые наши читатели уже неоднократно прогуливались со страниц превью к этапам Тур де Франс.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этап


   Из Монжерона, расположенном юго-восточнее Парижа, гонщики отправятся, распивая шампанское, до Парижа (Paris) столица Франции, который принимает финиш Тур де Франс-2017.


    Гонщики впервые пересекут линию финиша этапа на Елисейских полях на 48-м км маршрута 21 этапа. На 63.5 км маршрута разыграют промежуточный спринт. Финиш этапа и всего Тур де Франс-2017 будет на 9-м пересечении линии финиша примерно в 19:15 по местному времени.


Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 21 этап

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2017 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 8.07.2017

    Вперед Кристофф! Вперед Катюша!
    Победа в Париже на Елисейских полях  стоит этапов всего тура.
    Ждем, верим в победу!

  2. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 20:34 | Регистрация: 7.01.2016

    Вот такой вопрос, предусмотрена ли завтра ли какая-либо нейтрализация этапа? Как известно, Скай в Париже в победные годы Фрума всегда устраивала парад на финише. В 2013 им засчитали отставание как на стандартном спринтерском этапе, в 2015 все понятно: падения на последних 3км, положенная нейтрализация. В 2016 вроде падений не было на последних километрах, но все финишировпли так, будто была нейтрализация. Как в этом году? Все-таки с разрывом 54 секунды Скай без нейтрализации себе не может позволить финишировать как в предыдущие годы.

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Комментарии

  • MSG
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    MSG-Фото
    Фрум побеждает на самых разноплановых маршрутах Тура( от чисто горного 2015 до Тура2016, выйгранного засчет разделок) и делает это всегда в разном стиле. У Нибали же формула успех очень проста и стандартна.....)
  • marketbk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    marketbk-Фото
    Угу, вот только Вы забываете, что в протоколах с 99 по 05 гг строка победителя пуста. Догадки есть почему?
  • ktilp-12
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    ktilp-12-Фото

     У Фрумма только Тур, а на Джиро не осмелиться, боится  замерзнуть, все таки из Кении. Вуэльту не получается выиграть, два Тура подряд тяжеловато идет. У Нибали 2- Джиро, Тур де Франс и Вуэльта. Отдохнув после Джиро, подготовившись, может  в пятый раз выиграть Тур. Нибали не надоедает, т.к. побеждает в разных Турах и в разные годы, а Фрумм только на Тур де Франс.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    Yuriy 17-Фото
    Может соперничать с Ураном
  • MSG
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    MSG-Фото

    Вот такой вопрос, предусмотрена ли завтра ли какая-либо нейтрализация этапа? Как известно, Скай в Париже в победные годы Фрума всегда устраивала парад на финише. В 2013 им засчитали отставание как на стандартном спринтерском этапе, в 2015 все понятно: падения на последних 3км, положенная нейтрализация. В 2016 вроде падений не было на последних километрах, но все финишировпли так, будто была нейтрализация. Как в этом году? Все-таки с разрывом 54 секунды Скай без нейтрализации себе не может позволить финишировать как в предыдущие годы.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вперед Кристофф! Вперед Катюша!
    Победа в Париже на Елисейских полях  стоит этапов всего тура.
    Ждем, верим в победу!

  • RexDroid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    RexDroid-Фото
    А если нет, то Контадор один на один с кленбутиролом остается?
  • motte
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    motte-Фото

    Цитата: Student
    Этап не видел, но если и Бардэ и в будущем хочет быть конкурентоспособным ему надо что-то делать с разделкой. 2 минуты на 20 км, и не стол. Может день плохой. Надеюсь завтра пройдёт без эксцессов и все будет хорошо. И Фрума высоки шансы на Вуэльту, если, конечно, туда поедет, там соперничать будет не с кем.

    Момент...как не с кем? А Нибали? Он и его ребята, кто с ним шел Джиро, теперь спецом готовятся к Вуэльте, пропустив тдф...Нибали полон решимости положить в карман свой 5-й ГТ, если не ошибаюсь ибо четыре он уже взял.

    ЗЫ то, что Фрум пойдет на дубль, это очевидно и Вуэльта будет прекрасна, да еще такая горная

  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    Student-Фото
    Этап не видел, но если и Бардэ и в будущем хочет быть конкурентоспособным ему надо что-то делать с разделкой. 2 минуты на 20 км, и не стол. Может день плохой. Надеюсь завтра пройдёт без эксцессов и все будет хорошо. И Фрума высоки шансы на Вуэльту, если, конечно, туда поедет, там соперничать будет не с кем.
  • motte
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    motte-Фото

    Цитата: LLL
    А когда ЧМ состоится?

    17-24 сентября, вся инфа здесь, на сайте нашем

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