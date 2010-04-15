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Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа, 101 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа, 101 км

 

   На 13 этапе Тур де Франс (Tour de France)-2017 нас ждет захватывающее зрелище - 3 подъёма первой категорий. На старт гонщики выйдут в Сен-Жироне (Saint-Girons), городе, расположенном у подножия арьежских Пиреней у слияния реки Сала и её притоков. Рельеф Пиренеев позволяет городу контролировать дорогу из Аквитании в Каталонию. Город основан в Средние века, однако уже в античности на его месте находилась священная роща, куда приходили жители соседнего Сен-Лизье, чтобы принять участие в распродаже продуктов и плодов своего труда на проводимых здесь рынках и ярмарках. Экономический расцвет Сен-Жирона пришёлся на 19 век, когда в его пределах строились мельницы, кузницы, фабрики, транспортные пути.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа


    В Сен-Жироне можно найти множество частных предпринимателей, бизнес которых сконцентрирован на производстве пива, есть даже своя жаровня кофейных зерен и бумажная фабрика, молокозавод, сыроварня, строительные компании и многое другое.


    К достопримечательностям города относятся средневековые церковь святого Валерия и здание суда, церковь святого Геронтия (1857) со средневековой колокольней, несколько памятников известным сенжиронцам.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа


    Горожане всегда приветливы и гостеприимны. Прекрасный климат и расположение Сен-Жирона позволяет принимать туристов на протяжении всего года. Близость Пиренейских вершин, таких как Монт Валье (Mont Valier) и Пик дю Грабэр (Pic du Crabère), привлекает любителей горных лыж в зимнее время, и любителей природы в летнее.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап


   Сен-Жирон принимает старт 13-го этапа в пятницу, в День взятия Бастилии 14 июля. Это наименее протяжённый этап Тур де Франс-2017, горный этап с набором высоты 2500 м.


   Со старта гонщики отправятся на юго-восток и сразу же начнётся плавный тягун протяжённостью 25 км с набором высоты 300 м до подножия подъёма 1-й категории Коль де Латрап (Col de Latrape), протяжённость 5.7 км, 694-1110 м, перепад 416 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс эта гора была в 2011 году, тогда первым на вершине был Санди Касар.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап


   После преодоления подъёма будет короткий и крутой спуск до Олю-ле-Бэн (Aulus-les-Bains) к подножию подъёма 1-й категории Коль д'Анье (Col d'Agnes) протяжённость 10 км, 750-1570 м, перепад 820 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%.


   Этот подъём появляется на Тур де Франс шестой раз, в последний раз его проходили в 2011 году, тогда первым на вершине был Сильван Шаванель.


   После розыгрыша горной премии гонщики будут спускаться северному склону 20 км, после чего начнётся восхождение на Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап


   Подъем делится на две части - первые 6 км -  пологие, а заключительные 3.3 км со средним градиентом в 12.8% и максимальным градиентом в 18%. Подъём Мюр де Пегер второй раз появляется на Тур де Франс, впервые он был в 2012 году, первым на вершине был Санди Касар.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап


   Вершина подъёма расположена за 27 км до финиша и все эти километры на восток -  под спуск, спуск проложен, как и в 2012 году на 14 этапе, тогда первым линию финиша в Фуа (Foix, административный центр департамента Арьеж, регион Окситания) пересёк Луис Леон Санчес, одержав победу из отрыва, а генеральщики заехали большой группой все вместе. За 100 м до финиша разворот на запад. Фуа принимает финиш этапа в день национального праздника во Франции.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - ФуаТур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа

 

  Фуа находится в 82 км к югу от Тулузы. Это приятный город узких переулков и полукаменных зданий XVI-XVII столетий с привлекательным старым кварталом, зажатым между реками Арьеж и Арже.

 

   Главный символ города – старинный замок знаменитых в средние века графов Фуа. Археологические находки свидетельствуют, что пещеры в скале Фуа, на которой расположен нынешний замок, были заселены еще в доисторические времена. Известно, что в эпоху Меровингов на этом месте располагался укрепленный форт, который в X столетии был переоборудован в замок. В 1002 году в завещании, составленном графом Каркассона Роджером I, говорится о том, что граф доверяет крепость на попечение Бернарда, своего младшего сына. Поскольку замок занимал важнейшую стратегическую позицию и обеспечивал контроль над долиной реки Арьеж, в 1034 году он был признан столицей графства Фуа, а в последующие два столетия являлся родовым графским домом рода де Фуа.

 

photo by tarnincolour.blogspot.it

   В начале XIII века на юге Франции разразилась череда Альбигойских войн, которые были развязанные католической церковью против катаров, к которым принадлежали и графы де Фуа. Объявив катаров еретиками, высшее католическое духовенство провозгласило против них Крестовый поход. И после падения Каркассона католическая армия, которую возглавлял граф Симон де Монфором, дважды на протяжении 1211 и 1212 годов осаждала замок Фуа, однако завладеть крепостью ему так и не удалось.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа

 

   Лишь однажды за всю свою историю замок Фуа взяли силой оружия. Это случилось в 1486 году во времена военного конфликта между двумя ветвями рода де Фуа. С 1479 года графы де Фуа становятся правителями Наварры, а после - и королями Франции. В 1607 году король Генрих IV, последний из королей Наварры, включил территории графства Фуа в состав французского королевства. Замок же продолжил свое существование в качестве надежного защитника областей и гаранта личностной безопасности губернатора. Губернаторами Фуа в разные годы были граф де Тревиль, известный всем по роману Александра Дюма «Три мушкетёра», и маршал Филипп Анри де Сегюр, занимавший должность министра при Людовике XVI. После революции замок использовался исключительно как тюрьма, хотя и в средние века в нем содержалось немало узников. После того, как замок получил статус департаментской тюрьмы, в нем стали содержать кроме осужденных, которые отбывали наказание, еще и людей, находящихся под следствием, а также задержанных за разные правонарушения. Ситуация изменилась в 1864 году, когда в Фуа было окончено строительство новой тюрьмы.

 

photo by Christophe RAMOS

   В конце XIX века благодаря появившемуся в обществе интересу к средневековому историческому достоянию, замок квалифицировали как исторический памятник, что позволило начать реставрационные работы. Используя новую на то время методику реставрации знаменитого французского искусствоведа и архитектора Виолле-ле-Дюка, реставраторы пытались вернуть замок к тому состоянию, которое он имел в средневековье. Замок Фуа, который сегодня представляется нашему взору - результат этой трудной и кропотливой работы. С 1930 года в замке располагается музей департамента Арьеж.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2017 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки

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  1. Имя: Микаэль

    Rasmussen

    Вчера, 18:47 | Регистрация: 21.06.2017

    Этап, который надо смотреть от первого до последнего километра. Такого короткого этапа с такими горами не было в моей памяти. Vive le tour!

    1. RVL

      Вчера, 21:34 | Регистрация: 30.08.2012

      этот этап мог бы быть и 74км. что принесут остальные 27 лидерам не совсем понятно.
      + мы видели, что творят такие спуски

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:58 | Регистрация: 15.04.2010

    Да этап будет интересный с самого начала. Здесь есть шанс Фруму отыграть подеренное, он умеет спускаться.

  3. explosiveua

    Вчера, 20:25 | Регистрация: 3.09.2014

    Хотелось 6ы верить в что-то хорошее от Конты, но то травма, то еще что-то..
    воо6щем ждем и верим

  4. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Вчера, 21:12 | Регистрация: 10.07.2017

     

     

    интересно  если скай не будет пахать , или кто другой ,

    астана скорей отпустит отрыв...

    а на последней горе 

    даже если кто уедет ... на спуске и равнине догонят....

    в особености , если скай начнет работать ))

     

    Жаль Мартин тогда упал за Портом )) так бы больше конкурентов было )

  5. Имя: Андрей

    Андрон

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 4.10.2015

      Короткие этапы всегда с сюрпризами. Посмотрим, что на этот раз. Но если на решающем спуске кто-то не удержится, то на спуске никого не ждут. 

  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 4.01.2015

    Такого коротко-королевского этапа я на Туре не помню, хоть смотрю ТдФ уже больше 10 лет. Вроде бы тот тяжелый Мур от финиша и далеко, но как же там будут они все ломиться, когда все эти самые 27 км. и есть спуск.

    ...спуск проложен, как и в 2012 году на 14 этапе, тогда первым линию финиша в Фуа (...) пересёк Луис Леон Санчес, одержав победу из отрыва, а генеральщики заехали большой группой все вместе.

    Если и будет победа из отрыва, что мало вероятно, то этим победителем станет велогонщик ТИПажа именно Л.Л.Санчеса, который и в горку крутую может заехеать, и спускаетя отлично и ход индивидуальный имеет на уровне.

    Учитывая, что 14 июля - День взятия Бастилия французы будут заряженны на все 200%

    Цитата: Sm1T
    потому что на родном Голандском первая буква G читаеться как ХЬ

    Сразу приходит в голову мысля с прошлой Джиро и выговаривание фамилии Кройшвайка, хотя он был в коментаторах и Кройсвиком, и даже Крюйсвиком pardon

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  7. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 21.06.2011

    Не люблю этапы с финишем под гору. Во-первых,часто нивелируется набранное преимущество в гору (и зная,что оно часто нивелируется,мало кто по-настоящему двигает). Во-вторых,на фоне усталости и желания отыграть десяток-другой секунд (или наоборот их не проиграть) резко возрастает риск падений. В третьих, этапы с финишем в серьезную гору намного интереснее и приводят к отчетливым разрывам между генеральщиками (к бабке не надо ходить,чтобы предсказать,что завтра все или почти все генеральщики приедут на финиш в одной группе). 

  8. Гонщик

    Вчера, 22:50 | Регистрация: 28.05.2017

    Ничего интересного не будет , всё решит 18й этап . где будут реальные разрывы , не Тур , а какой-то колхоз в этом году .

  9. Имя: Vlad

    Gorn9k

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 28.05.2017

    Кальмежан завтра точно поедет , точно будет на последней горе в центре внимания.

  10. Имя: Denis Pashkov

    Denis Pashkov

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 7.03.2016

    По мне так не очень интересный этап, командной работой тут ничего нового не добиться, скай также может в гору тянуть и тянуть, другое дело была бы одна гора последняя и пару холмов перед ней как на вуэльте, было бы намного интересней, там уже могли включиться не только чистые горняки 

  11. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 4.07.2013

    Победа из отрыва.

  12. TohaPtz

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 23.08.2016

    Будет интересный этап, при этом опять под гору финиш, гонщики будут рисковать, но мне кажется выиграет кто-то из отрыва, главное что бы обошлось без завалов на спуске! Всем здоровья!

  13. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 17.08.2015

    По мне, так на этом этапе во многом решится судьба генеральной классификации. Победу отрыва могу прдеставить с большим трудом, т.к. команды генеральщиков будут активны на всей дистанции.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • DIM
    Победа Романа Барде и штраф Ри ... (1)
    DIM-Фото
    Действительно, совсем этот Уран распоясался, сначала победу у француза увёл, теперь жрёт когда захочет)))
  • meniscus
    Фабио Ару надевает желтую майк ... (3)
    meniscus-Фото
    Ару с жёлтым! Однако, возить его больше некому, надежда только на себя.
  • ungvar
    Альберто Контадор и Наиро Кинт ... (1)
    ungvar-Фото

    Надеюсь на третей неделе Конта возмет красивый этап.

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    0x5F375A86-Фото

    По мне, так на этом этапе во многом решится судьба генеральной классификации. Победу отрыва могу прдеставить с большим трудом, т.к. команды генеральщиков будут активны на всей дистанции.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там па_ходу не только один Риго "словил" штраф и пенализацию но и другие

    А вот насчёт этого самого с Барде...как то не красиво от оргов выходит "свои всегда свои" ?

  • TohaPtz
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    TohaPtz-Фото
    Будет интересный этап, при этом опять под гору финиш, гонщики будут рисковать, но мне кажется выиграет кто-то из отрыва, главное что бы обошлось без завалов на спуске! Всем здоровья!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Победа из отрыва.

  • nurga95
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    nurga95-Фото

    Вы меня конечно извините...Но только ДУРАК может подумать что Sky отдали майку специально!!!вы что думаете для них это было бы не супер круто сохранить её с 1 этапа и до конца!! Впервые в истории вроде бы было такое. Простая логика вещей

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    SVS-Фото
    Надевает, извините (голосом Слонёнка из мультика) :-)...
  • Denis Pashkov
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Denis Pashkov-Фото

    По мне так не очень интересный этап, командной работой тут ничего нового не добиться, скай также может в гору тянуть и тянуть, другое дело была бы одна гора последняя и пару холмов перед ней как на вуэльте, было бы намного интересней, там уже могли включиться не только чистые горняки 

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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