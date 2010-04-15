Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа, 101 км

На 13 этапе Тур де Франс (Tour de France)-2017 нас ждет захватывающее зрелище - 3 подъёма первой категорий. На старт гонщики выйдут в Сен-Жироне (Saint-Girons), городе, расположенном у подножия арьежских Пиреней у слияния реки Сала и её притоков. Рельеф Пиренеев позволяет городу контролировать дорогу из Аквитании в Каталонию. Город основан в Средние века, однако уже в античности на его месте находилась священная роща, куда приходили жители соседнего Сен-Лизье, чтобы принять участие в распродаже продуктов и плодов своего труда на проводимых здесь рынках и ярмарках. Экономический расцвет Сен-Жирона пришёлся на 19 век, когда в его пределах строились мельницы, кузницы, фабрики, транспортные пути.





В Сен-Жироне можно найти множество частных предпринимателей, бизнес которых сконцентрирован на производстве пива, есть даже своя жаровня кофейных зерен и бумажная фабрика, молокозавод, сыроварня, строительные компании и многое другое.



К достопримечательностям города относятся средневековые церковь святого Валерия и здание суда, церковь святого Геронтия (1857) со средневековой колокольней, несколько памятников известным сенжиронцам.



Горожане всегда приветливы и гостеприимны. Прекрасный климат и расположение Сен-Жирона позволяет принимать туристов на протяжении всего года. Близость Пиренейских вершин, таких как Монт Валье (Mont Valier) и Пик дю Грабэр (Pic du Crabère), привлекает любителей горных лыж в зимнее время, и любителей природы в летнее.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап



Сен-Жирон принимает старт 13-го этапа в пятницу, в День взятия Бастилии 14 июля. Это наименее протяжённый этап Тур де Франс-2017, горный этап с набором высоты 2500 м.



Со старта гонщики отправятся на юго-восток и сразу же начнётся плавный тягун протяжённостью 25 км с набором высоты 300 м до подножия подъёма 1-й категории Коль де Латрап (Col de Latrape), протяжённость 5.7 км, 694-1110 м, перепад 416 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс эта гора была в 2011 году, тогда первым на вершине был Санди Касар.



После преодоления подъёма будет короткий и крутой спуск до Олю-ле-Бэн (Aulus-les-Bains) к подножию подъёма 1-й категории Коль д'Анье (Col d'Agnes) протяжённость 10 км, 750-1570 м, перепад 820 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%.



Этот подъём появляется на Тур де Франс шестой раз, в последний раз его проходили в 2011 году, тогда первым на вершине был Сильван Шаванель.



После розыгрыша горной премии гонщики будут спускаться северному склону 20 км, после чего начнётся восхождение на Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.



Подъем делится на две части - первые 6 км - пологие, а заключительные 3.3 км со средним градиентом в 12.8% и максимальным градиентом в 18%. Подъём Мюр де Пегер второй раз появляется на Тур де Франс, впервые он был в 2012 году, первым на вершине был Санди Касар.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 13 этап



Вершина подъёма расположена за 27 км до финиша и все эти километры на восток - под спуск, спуск проложен, как и в 2012 году на 14 этапе, тогда первым линию финиша в Фуа (Foix, административный центр департамента Арьеж, регион Окситания) пересёк Луис Леон Санчес, одержав победу из отрыва, а генеральщики заехали большой группой все вместе. За 100 м до финиша разворот на запад. Фуа принимает финиш этапа в день национального праздника во Франции.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 13 этап, Сен-Жирон - Фуа

Фуа находится в 82 км к югу от Тулузы. Это приятный город узких переулков и полукаменных зданий XVI-XVII столетий с привлекательным старым кварталом, зажатым между реками Арьеж и Арже.

Главный символ города – старинный замок знаменитых в средние века графов Фуа. Археологические находки свидетельствуют, что пещеры в скале Фуа, на которой расположен нынешний замок, были заселены еще в доисторические времена. Известно, что в эпоху Меровингов на этом месте располагался укрепленный форт, который в X столетии был переоборудован в замок. В 1002 году в завещании, составленном графом Каркассона Роджером I, говорится о том, что граф доверяет крепость на попечение Бернарда, своего младшего сына. Поскольку замок занимал важнейшую стратегическую позицию и обеспечивал контроль над долиной реки Арьеж, в 1034 году он был признан столицей графства Фуа, а в последующие два столетия являлся родовым графским домом рода де Фуа.

В начале XIII века на юге Франции разразилась череда Альбигойских войн, которые были развязанные католической церковью против катаров, к которым принадлежали и графы де Фуа. Объявив катаров еретиками, высшее католическое духовенство провозгласило против них Крестовый поход. И после падения Каркассона католическая армия, которую возглавлял граф Симон де Монфором, дважды на протяжении 1211 и 1212 годов осаждала замок Фуа, однако завладеть крепостью ему так и не удалось.

Лишь однажды за всю свою историю замок Фуа взяли силой оружия. Это случилось в 1486 году во времена военного конфликта между двумя ветвями рода де Фуа. С 1479 года графы де Фуа становятся правителями Наварры, а после - и королями Франции. В 1607 году король Генрих IV, последний из королей Наварры, включил территории графства Фуа в состав французского королевства. Замок же продолжил свое существование в качестве надежного защитника областей и гаранта личностной безопасности губернатора. Губернаторами Фуа в разные годы были граф де Тревиль, известный всем по роману Александра Дюма «Три мушкетёра», и маршал Филипп Анри де Сегюр, занимавший должность министра при Людовике XVI. После революции замок использовался исключительно как тюрьма, хотя и в средние века в нем содержалось немало узников. После того, как замок получил статус департаментской тюрьмы, в нем стали содержать кроме осужденных, которые отбывали наказание, еще и людей, находящихся под следствием, а также задержанных за разные правонарушения. Ситуация изменилась в 1864 году, когда в Фуа было окончено строительство новой тюрьмы.

В конце XIX века благодаря появившемуся в обществе интересу к средневековому историческому достоянию, замок квалифицировали как исторический памятник, что позволило начать реставрационные работы. Используя новую на то время методику реставрации знаменитого французского искусствоведа и архитектора Виолле-ле-Дюка, реставраторы пытались вернуть замок к тому состоянию, которое он имел в средневековье. Замок Фуа, который сегодня представляется нашему взору - результат этой трудной и кропотливой работы. С 1930 года в замке располагается музей департамента Арьеж.

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