Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе, 187.5 км

Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в городе Доль (Dole), который расположен на пересечении сразу нескольких рек - Ду, Клож и канала Рейн-Рона. Археологические раскопки и найденные артефакты указывают, что рядом с нынешним городом некогда существовало кельтское поселение, которое было основано в римскую эпоху. В 5-м веке Доль стал центром архиепископства королевства бургундов. С 11-го века Доль, укреплённый крепостью, служит одной из столиц графов и пфальцграфов Бургундии, ставших вассалами Священной Римской империи.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе

В 30-е годы 12 века граф Буругндии выступил против правителя Священной Римской империи Конрада, и в результате этого военного конфликта Доль получает права вольного имперского города и выходит из состава королевства бургундов. Граф Рено III делает Доль своей главной резиденцией. При нём выстраиваются новые фортификационные стены, большой каменный мост с семнадцатью арками, по берегам реки Ду выстроились мельницы, организуется ярмарка, основывается цистерцианский монастырь, командорство ордена тамплиеров. Его зять Фридрих Барбаросса расширяет замок графов Амау.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе

После кончины графа Рено III прямых наследников по мужской линии не осталось. Его единственная дочь Беатриса вышла замуж за императора Фридриха Барбароссу и Доль вновь превратился в одну из провинций Священной Римской империи. По приказу императора Барбароссы в Доле был перестроен графский замок - его расширили и выглядеть он стал заметно богаче, как снаружи, так и внутри. После его смерти о Доле вновь позабыли. Его наследница, графиня Аликс Меранская, в 1274 году даровала Долю вольную хартию, и город получил право на самоуправление.

В последующие века Доль переходил от одного владельца к другому. В 1361 году, Бургундия, в состав которой к этому времени вошёл Доль, перешла в руки Короля Франции Иоанна Доброго. По его распоряжению фортификационные стены были перестроены, в результате чего, вокруг города выросла высокая стена с двадцатью одной башней, пройти через высокие стены можно было только через ворота, которых было всего четыре.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе

«Золотой век» для города наступает в 15-м веке, когда пфальцграфством владеют герцоги второго Бургундского дома. Но после гибели последнего из них, Карла Смелого, в ходе войны за его наследство наёмники Людовика XI разграбили и практически уничтожили город. Большая часть местного населения была убита, а те, кому удалось выжить, были выставлены на продажу в качестве рабов. Фортификационные стены были разгромлены, городские постройки сожжены. В 1493 году город в составе графства был возвращён наследникам Карла Смелого - Габсбургам - и вскоре был восстановлен в готическом стиле.

В 1670-х годах после нескольких осад перешёл в руки Короля-Солнца. Местный парламент и Бургундский университет, основанный в 1423 году Филиппом Добрым, были переведены в Безансон. Доль стал небольшим патриархальным городом.

В годы Великой французской революции, Доль питал надежды стать столицей департамента Юра, но потерпел поражение в пользу города Лон-ле-Сонье.

В последний раз в своей истории Доль был захвачен и разрушен в годы Второй мировой войны. Город подвергся длительным бомбардировкам, в результате которых был захвачен немецкой армией 17 июня 1940 года. Он был освобождён войсками союзников лишь четыре года спустя - 9 сентября 1944 года.

Из исторических и архитектурных памятников до наших дней сохранились лишь некоторые. Среди них коллегиальная церковь Богоматери (Collégiale Notre-Dame de Dole) 16-го века. Собор Богоматери была построена в период с 1509 по 1586 года, на месте старинной церкви, которую снесли 1479 году. Собор Богоматери должен был отражать высокий статус города, ведь на то время он был столицей пфальцграфства и резиденцией парламента Франш-Конте. Над собором возвышалась 75-метровая колокольня, символизирующая возрождение Доля после кровавых войн 15-го века.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе

В 1610-1613 годах на средства членов коллегии адвокатов Доля в церкви была построена Святая капелла. В 1754 году в соборе появился орган, насчитывающий более 3 000 труб. Орган был изготовлен известным мастером - Карлом Рипп (Karl Riepp). И в наши дни можно насладиться величием звуков, исходящим из органа.

Ещё одно старинное здание в Доль - странноприимный дом (Ancien Hôtel-Dieu). Его назначение - лечение малоимущих. Его строительство началось в 1613 году по приказу одного из парламентария Доля - Жаном Боивином (Jean Boyvin). В 1663 году на территории больницы монахини из ордена Марты основали первую монашескую общину.

Вплоть до 1973 года в стенах странноприимного дома функционировала больница, затем он стал домом престарелых, так как в городе была открыта новая современная больница. С 2000 года в стенах странноприимного дома размещается городской архив и библиотека.

Новая больница Доля получила имя Луи Пастера (Louis Pasteur). И это не простая случайность. Лу Пастер - уроженец Доля - французский микробиолог и химик, член Французской академии. Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путём доказав невозможность этого. Его имя широко известно в ненаучных кругах благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации, без которой пищевая промышленность современного мира просто не может существовать.

Луи Пастер был награждён орденами почти всех стран мира. Всего у него было около 200 наград. Интересный факт - несмотря на его научные открытия у него не было ни медицинского, ни биологического образования. В 1868 году у него произошло кровоизлияние в мозг, в результате которого он стал инвалидом - его левая рука была парализована. После этого, он совершил свои самые значительные открытия: создал вакцину против сибирской язвы и прививки против бешенства. Когда учёный умер, оказалось, что огромная часть мозга была у него разрушена. Скончался Пастер от уремии. В городе Доль имеется ещё много и других замечательных исторических памятников, музеев, рассказывающих историю этого древнего города и региона.

8-a этап Тур де Франс-2017 - среднегорный этап с финишем после преодоления вершины 1-й категории, расположенной в горном массиве Юра (Jura).

Со старта гонщики отправятся на юго-восток и через 30 километров по равнине въедут в предгория Юры, продолжив свое движение на юг, на 45 км маршрута разыграют промежуточный спринт.

Последующие 50 км - пересеченный маршрут до подножия подъема 3-й категории Коль де ла Жу (Col de la Joux), протяженность 6.1 км, 758-1043 м, перепад 287 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 9%. Далее 30 км спуска до начала подъема 2-й категории Кот де Вири (Cote de Viry), протяженность 7.6 км, 353-748 м, перепад 395 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%. Это первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2017.

Преодолев вершину Кот-де-Вири, гонщики отправятся на северо-запад и на 164 км маршрута окажутся у подножия подъема 1-й категории Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин (Montee de la Combe de Laisia Les Molunes) протяженность 11.7 км, 447-1202 м, перепад 755 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%.

Вершина подъема расположена за 12 км финиша этапа на Станции Де Русcе (Station Des Rousses, департамент Юра, регион Бургундия - Франш-Конте). Окончание этапа напоминает 20-й этап Джиро д'Италия-2017.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе

Станция Де Руссе - франко-швейцарский горный курорт, расположенный в самом сердце национального парка Франш-Конте департамента Юра. Курорт востребован и зимой, и летом, предлагая своим гостям множество видов активного отдыха в горах и на воде. После финиша этапа, участники Тур де Франс-2017, скорее всего, смогут попробовать местные разновидности сыра, но вряд ли им удастся запить их местным вином. Зато туристы могут себе это позволить, как и совмещение походов в местные музеи с активным отдыхом.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе

Для отдыхающих здесь есть всё и на все сезоны - от воздухоплавания на воздушных шарах до катания на коньках и всевозможных видах лыж. Возможно, велосипедисты, глядя на профили ближайших двух этапов, совсем не отказались бы остаться в одном из уютных местных отелей, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией после жаркой, во всех смыслах, первой недели гонки. Но не получится - впереди участников Тур де Франс-2017 ждет горный массив Юра.

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