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- Сегодня, 18:32
Тур де Франс-2017, превью этапов: 8 этап, Доль - Станция Де Руссе, 187.5 км
Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в городе Доль (Dole), который расположен на пересечении сразу нескольких рек - Ду, Клож и канала Рейн-Рона. Археологические раскопки и найденные артефакты указывают, что рядом с нынешним городом некогда существовало кельтское поселение, которое было основано в римскую эпоху. В 5-м веке Доль стал центром архиепископства королевства бургундов. С 11-го века Доль, укреплённый крепостью, служит одной из столиц графов и пфальцграфов Бургундии, ставших вассалами Священной Римской империи.
В 30-е годы 12 века граф Буругндии выступил против правителя Священной Римской империи Конрада, и в результате этого военного конфликта Доль получает права вольного имперского города и выходит из состава королевства бургундов. Граф Рено III делает Доль своей главной резиденцией. При нём выстраиваются новые фортификационные стены, большой каменный мост с семнадцатью арками, по берегам реки Ду выстроились мельницы, организуется ярмарка, основывается цистерцианский монастырь, командорство ордена тамплиеров. Его зять Фридрих Барбаросса расширяет замок графов Амау.
После кончины графа Рено III прямых наследников по мужской линии не осталось. Его единственная дочь Беатриса вышла замуж за императора Фридриха Барбароссу и Доль вновь превратился в одну из провинций Священной Римской империи. По приказу императора Барбароссы в Доле был перестроен графский замок - его расширили и выглядеть он стал заметно богаче, как снаружи, так и внутри. После его смерти о Доле вновь позабыли. Его наследница, графиня Аликс Меранская, в 1274 году даровала Долю вольную хартию, и город получил право на самоуправление.
В последующие века Доль переходил от одного владельца к другому. В 1361 году, Бургундия, в состав которой к этому времени вошёл Доль, перешла в руки Короля Франции Иоанна Доброго. По его распоряжению фортификационные стены были перестроены, в результате чего, вокруг города выросла высокая стена с двадцатью одной башней, пройти через высокие стены можно было только через ворота, которых было всего четыре.
«Золотой век» для города наступает в 15-м веке, когда пфальцграфством владеют герцоги второго Бургундского дома. Но после гибели последнего из них, Карла Смелого, в ходе войны за его наследство наёмники Людовика XI разграбили и практически уничтожили город. Большая часть местного населения была убита, а те, кому удалось выжить, были выставлены на продажу в качестве рабов. Фортификационные стены были разгромлены, городские постройки сожжены. В 1493 году город в составе графства был возвращён наследникам Карла Смелого - Габсбургам - и вскоре был восстановлен в готическом стиле.
В 1670-х годах после нескольких осад перешёл в руки Короля-Солнца. Местный парламент и Бургундский университет, основанный в 1423 году Филиппом Добрым, были переведены в Безансон. Доль стал небольшим патриархальным городом.
В годы Великой французской революции, Доль питал надежды стать столицей департамента Юра, но потерпел поражение в пользу города Лон-ле-Сонье.
В последний раз в своей истории Доль был захвачен и разрушен в годы Второй мировой войны. Город подвергся длительным бомбардировкам, в результате которых был захвачен немецкой армией 17 июня 1940 года. Он был освобождён войсками союзников лишь четыре года спустя - 9 сентября 1944 года.
Из исторических и архитектурных памятников до наших дней сохранились лишь некоторые. Среди них коллегиальная церковь Богоматери (Collégiale Notre-Dame de Dole) 16-го века. Собор Богоматери была построена в период с 1509 по 1586 года, на месте старинной церкви, которую снесли 1479 году. Собор Богоматери должен был отражать высокий статус города, ведь на то время он был столицей пфальцграфства и резиденцией парламента Франш-Конте. Над собором возвышалась 75-метровая колокольня, символизирующая возрождение Доля после кровавых войн 15-го века.
В 1610-1613 годах на средства членов коллегии адвокатов Доля в церкви была построена Святая капелла. В 1754 году в соборе появился орган, насчитывающий более 3 000 труб. Орган был изготовлен известным мастером - Карлом Рипп (Karl Riepp). И в наши дни можно насладиться величием звуков, исходящим из органа.
Ещё одно старинное здание в Доль - странноприимный дом (Ancien Hôtel-Dieu). Его назначение - лечение малоимущих. Его строительство началось в 1613 году по приказу одного из парламентария Доля - Жаном Боивином (Jean Boyvin). В 1663 году на территории больницы монахини из ордена Марты основали первую монашескую общину.
Вплоть до 1973 года в стенах странноприимного дома функционировала больница, затем он стал домом престарелых, так как в городе была открыта новая современная больница. С 2000 года в стенах странноприимного дома размещается городской архив и библиотека.
Новая больница Доля получила имя Луи Пастера (Louis Pasteur). И это не простая случайность. Лу Пастер - уроженец Доля - французский микробиолог и химик, член Французской академии. Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путём доказав невозможность этого. Его имя широко известно в ненаучных кругах благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации, без которой пищевая промышленность современного мира просто не может существовать.
Луи Пастер был награждён орденами почти всех стран мира. Всего у него было около 200 наград. Интересный факт - несмотря на его научные открытия у него не было ни медицинского, ни биологического образования. В 1868 году у него произошло кровоизлияние в мозг, в результате которого он стал инвалидом - его левая рука была парализована. После этого, он совершил свои самые значительные открытия: создал вакцину против сибирской язвы и прививки против бешенства. Когда учёный умер, оказалось, что огромная часть мозга была у него разрушена. Скончался Пастер от уремии. В городе Доль имеется ещё много и других замечательных исторических памятников, музеев, рассказывающих историю этого древнего города и региона.
8-a этап Тур де Франс-2017 - среднегорный этап с финишем после преодоления вершины 1-й категории, расположенной в горном массиве Юра (Jura).
Со старта гонщики отправятся на юго-восток и через 30 километров по равнине въедут в предгория Юры, продолжив свое движение на юг, на 45 км маршрута разыграют промежуточный спринт.
Последующие 50 км - пересеченный маршрут до подножия подъема 3-й категории Коль де ла Жу (Col de la Joux), протяженность 6.1 км, 758-1043 м, перепад 287 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 9%. Далее 30 км спуска до начала подъема 2-й категории Кот де Вири (Cote de Viry), протяженность 7.6 км, 353-748 м, перепад 395 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%. Это первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2017.
Преодолев вершину Кот-де-Вири, гонщики отправятся на северо-запад и на 164 км маршрута окажутся у подножия подъема 1-й категории Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин (Montee de la Combe de Laisia Les Molunes) протяженность 11.7 км, 447-1202 м, перепад 755 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%.
Вершина подъема расположена за 12 км финиша этапа на Станции Де Русcе (Station Des Rousses, департамент Юра, регион Бургундия - Франш-Конте). Окончание этапа напоминает 20-й этап Джиро д'Италия-2017.
Станция Де Руссе - франко-швейцарский горный курорт, расположенный в самом сердце национального парка Франш-Конте департамента Юра. Курорт востребован и зимой, и летом, предлагая своим гостям множество видов активного отдыха в горах и на воде. После финиша этапа, участники Тур де Франс-2017, скорее всего, смогут попробовать местные разновидности сыра, но вряд ли им удастся запить их местным вином. Зато туристы могут себе это позволить, как и совмещение походов в местные музеи с активным отдыхом.
Для отдыхающих здесь есть всё и на все сезоны - от воздухоплавания на воздушных шарах до катания на коньках и всевозможных видах лыж. Возможно, велосипедисты, глядя на профили ближайших двух этапов, совсем не отказались бы остаться в одном из уютных местных отелей, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией после жаркой, во всех смыслах, первой недели гонки. Но не получится - впереди участников Тур де Франс-2017 ждет горный массив Юра.
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