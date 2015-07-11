Тур де Франс-2017: Зеленая майка, фавориты

Очковая классификация в том виде, в каком существует сейчас, появилась на Тур де Франс в 1953 году, и вот уже 64 года зелёная майка лидера этой классификации является заветной наградой для лучших спринтеров мира.

В отличие от других Гран-туров, где часто спринтерам сложно состязаться за победу в этой классификации, очковая классификации Тур де Франс действительно определяет самого сильного и стабильного спринтера, способного пройти три недели Гран-тура, преодолеть горы и сумевшего сохранить резкость в ногах до самого престижного спринтерского этапа на Елисейских Полях.

Только четыре раза в истории очковую классификацию выигрывал гонщик, ставший победителем Тур де Франс – трижды это удалось Эдди Мерксу, один раз – Бернару Ино.

И лишь Эрик Цабель шесть лет подряд надевал на финальном подиуме в Париже зелёную майку победителя очковой классификации. У словацкого гонщика немецкой команды Bora-hansgrohe Петера Сагана в этом году есть шанс повторить рекорд немецкого спринтера.

Петер Саган в прошлом году на Тур де Франс стал пятикратным, причем подряд, обладателем зеленой майки, одержав три победы на этапах и набрав в два раза больше очков, чем ближайший соперник - Марсель Киттель (470/228).

Сможет ли Саган, второй год подряд являющийся действующим чемпионом мира в групповой гонке, занять первое место в классификации по очкам и стать шестикратным обладателем зеленой майки на Тур де Франс, причем подряд, узнаем 23 июля в Париже.

Маршрут Тур де Франс-2017 благоволит спринтерам. Из 21 этапа гонки 9 обозначены как равнинные, включая этап на Елисейских полях, - 4 равнинных этапа на первой неделе Большой Петли, 2 - на второй, и 3 равнинных этапа на третьей неделе.

В этом году на равнинных этапах Тур де Франс-2017, которые потенциально могут завершиться общим спринтом, организаторами совместно с UCI введено правило 3-х секунд.







Итоговая классификация по очкам Тур де Франс-2016, топ-10:



1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff 470

2 Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick Step 228

3 Michael Matthews (Aus) Orica-BikeExchange 199

4 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 178

5 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA 172

6 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 156

7 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 154

8 Greg Van Avermaet (Bel) BMC 136

9 Chris Froome (Gbr) Team Sky 131

10 Rafal Majka (Pol) Tinkoff 120

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

20 очков за 1 место на этапах 1, 9, 12, 13, 17, 18, 20;

30 очков за 1 место на этапах 3, 5, 8, 14, 15, 16;

50 очков за 1 место на этапах 2, 4, 6, 7, 10, 11, 19, 21.



Распределение очков по местам на финише:



Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового Тура (UCI WorldTour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2017 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) и Мирового Тура (UCI WorldTour) (1-3 место: 120; 50; 25)

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

Претендентом №1 в борьбе за зеленую майку можно считать обладателя прошлогодней майки - словака Петера Сагана (Peter Sagan) из команды Bora-hansgrohe.

Действующий чемпион мира в групповой гонке в этом году в новой для себя команде разделит капитанские полномочия с Рафалом Майкой. Команда будет поддерживать Петера Сагана в спринтерской борьбе и борьбе за зелёную майку, в то время как Майка будет бороться за высокие позиции в общем зачёте.

В спринте на финише равнинного этапа Петер Саган уступит, пожалуй, только Марселю Киттелю, но с остальными спринтерами он на равных.

На своей основной территории по набору очков - на рельефе, где спринтеры будут доезжать в группетто, среди его конкурентов можно отметить олимпийского чемпиона Грега Ван Авермата, Майкла Мэттьюса, Филиппа Жильбера, и, возможно, Сонни Кольбрелли.

В этом году, радужная майка чемпиона мира на плечах дает о себе знать "проклятием майки", и в начале сезона Петер Саган не смог одержать победу на главных стартах первой части сезона - классиках-Монументах, но взял 5 побед на этапах многодневных гонок Мирового тура. Тем больше аппетита к победам будет на Тур де Франсе-2017. На Туре Швейцарии-2017 он выиграл 2 этапа и стал победителем в классификацию по очкам.





Претендент №2 - немецкий спринтер Марсель Киттель (Marcel Kittel) из команды Quick-Step Floors. В прошлом году выиграл один этап Большой Петли, проехал гонку до конца и в итоге занял 2-ю строчку в классификации по очкам.

В этом году на Тур де Франс-2017 организаторы устроили много равнинных спринтерских этапов, что подходит для Марселя и его спринтерского поезда, одного из лучших на этой гонке.

Немецкий спринтер Андре Грайпель (Andre Greipel) из команды Lotto-Belisol, французские велогонщики из французских команд Арно Демар (Arnaud Demare, FDJ) и Насер Буанни (Nacer Bouhanni, Cofidis), голландец Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) из команды Lotto NL - Jumbo, британец Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) из команды Dimension Data, норвежский велогонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff) из команды KATUSHA-Alpecin, и многие другие спринтеры при определенных раскладах способны побороться за победы на этапах и за зеленую майку лидера классификации по очкам.