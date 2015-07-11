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Тур де Франс-2017: Зеленая майка, фавориты

Тур де Франс-2017: Зеленая майка, фавориты

 Тур де Франс-2017: Зеленая майка

  Очковая классификация в том виде, в каком существует сейчас, появилась на Тур де Франс в 1953 году, и вот уже 64 года зелёная майка лидера этой классификации является заветной наградой для лучших спринтеров мира.

 

  В отличие от других Гран-туров, где часто спринтерам сложно состязаться за победу в этой классификации, очковая классификации Тур де Франс действительно определяет самого сильного и стабильного спринтера, способного пройти три недели Гран-тура, преодолеть горы и сумевшего сохранить резкость в ногах до самого престижного спринтерского этапа на Елисейских Полях.

 

  Только четыре раза в истории очковую классификацию выигрывал гонщик, ставший победителем Тур де Франс – трижды это удалось Эдди Мерксу, один раз – Бернару Ино.

 

  И лишь Эрик Цабель шесть лет подряд надевал на финальном подиуме в Париже зелёную майку победителя очковой классификации. У словацкого гонщика немецкой команды Bora-hansgrohe Петера Сагана в этом году есть шанс повторить рекорд немецкого спринтера.

 

  Петер Саган в прошлом году на Тур де Франс стал пятикратным, причем подряд, обладателем зеленой майки, одержав три победы на этапах и набрав в два раза больше очков, чем ближайший соперник - Марсель Киттель (470/228).

 

  Сможет ли Саган, второй год подряд являющийся действующим чемпионом мира в групповой гонке, занять первое место в классификации по очкам и стать шестикратным обладателем зеленой майки на Тур де Франс, причем подряд, узнаем 23 июля в Париже.

 

Маршрут Тур де Франс-2017 благоволит спринтерам. Из 21 этапа гонки 9 обозначены как равнинные, включая этап на Елисейских полях, -  4 равнинных этапа на первой неделе Большой Петли, 2 - на второй, и 3 равнинных этапа на третьей неделе.

 

  В этом году на равнинных этапах Тур де Франс-2017, которые потенциально могут завершиться общим спринтом, организаторами совместно с UCI введено правило 3-х секунд.

 

  

Итоговая классификация по очкам Тур де Франс-2016, топ-10: 

1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff 470
2 Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick Step 228
3 Michael Matthews (Aus) Orica-BikeExchange 199
4 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 178
5 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA 172
6 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 156
7 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 154
8 Greg Van Avermaet (Bel) BMC 136
9 Chris Froome (Gbr) Team Sky 131
10 Rafal Majka (Pol) Tinkoff 120

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

20 очков за 1 место на этапах 1, 9, 12, 13, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 3, 5, 8, 14, 15, 16;
50 очков за 1 место на этапах 2, 4, 6, 7, 10, 11, 19, 21.

 

Распределение очков по местам на финише:


Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового Тура (UCI WorldTour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2017 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) и Мирового Тура (UCI WorldTour) (1-3 место: 120; 50; 25)

 

 

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

  Претендентом №1 в борьбе за зеленую майку можно считать обладателя прошлогодней майки - словака Петера Сагана (Peter Sagan) из команды Bora-hansgrohe.

 

  Действующий чемпион мира в групповой гонке в этом году в новой для себя команде разделит капитанские полномочия с Рафалом Майкой. Команда будет поддерживать Петера Сагана в спринтерской борьбе и борьбе за зелёную майку, в то время как Майка будет бороться за высокие позиции в общем зачёте.

  В спринте на финише равнинного этапа Петер Саган уступит, пожалуй, только Марселю Киттелю, но с остальными спринтерами он на равных.

 

  На своей основной территории по набору очков - на рельефе, где спринтеры будут доезжать в группетто,  среди его конкурентов можно отметить олимпийского чемпиона Грега Ван Авермата, Майкла Мэттьюса, Филиппа Жильбера, и, возможно, Сонни Кольбрелли.

 

  В этом году, радужная майка чемпиона мира на плечах дает о себе знать "проклятием майки", и в начале сезона Петер Саган не смог  одержать победу на главных стартах первой части сезона - классиках-Монументах, но взял 5 побед на этапах многодневных гонок Мирового тура. Тем больше аппетита к победам будет на Тур де Франсе-2017. На Туре Швейцарии-2017 он выиграл 2 этапа и стал победителем в классификацию по очкам.

  

Марсель Киттель

 

  Претендент №2 - немецкий спринтер Марсель Киттель (Marcel Kittel) из команды Quick-Step Floors. В прошлом году выиграл один этап Большой Петли, проехал гонку до конца и в итоге занял 2-ю строчку в классификации по очкам.

 

В этом году на Тур де Франс-2017 организаторы устроили много равнинных спринтерских этапов, что подходит для Марселя и его спринтерского поезда, одного из лучших на этой гонке.

 

  Немецкий спринтер Андре Грайпель (Andre Greipel) из команды Lotto-Belisol, французские велогонщики из французских команд Арно Демар (Arnaud Demare, FDJ) и Насер Буанни (Nacer Bouhanni, Cofidis), голландец Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) из команды Lotto NL - Jumbo, британец Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) из команды Dimension Data, норвежский велогонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff) из команды KATUSHA-Alpecin, и многие другие спринтеры при определенных раскладах способны побороться за победы на этапах и за зеленую майку лидера классификации по очкам.

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Теги к статье: Tour de France зеленая майка Петер Саган Марсель Киттель Андре Грайпель Марк Кэвендиш Тур де Франс-2017 Гран-тур превью Насэр Буанни Александр Кристофф Грег Ван Авермат

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 07:51 | Регистрация: 11.07.2015

    может все таки не очковая классификация? а классификация по очкам?))  это по русски да??))))

     

    конечно же зеленую майку заберет Саган.

    потому что он не очкует,а наказывает))

    ну нет у него соперников.

    и львинную долю очков он наберет там,где чистым финишерам ничего и не светит.

    талант чо)

    хотя в этом году Тур хорошо заточен и под спринтеров)

    может легкой прогулки у Петро и не получится,тем интереснее будет посмотреть)

    очень бы хотелось что бы Марк поборолся за это дело,я про очковую классификацию.

    все таки как спринтеру ему нет равных за последние 10 лет.

    это я к справедливости))))

     

     

    В спринте на финише равнинного этапа Петер Саган уступит, пожалуй, только Марселю Киттелю, но с остальными спринтерами он на равных.

    поржал) ну да ладно)))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    Meilleur-Фото

    Думаю, горы очень сильно отпочкуют Фрума, Порта и Кинтану от всех остальных. Фрум выиграет наиболее вероятно. Кири в интервью говорил, что Фрум - гонщик с самым жёстким планированием во всем Про-Туре вокруг него 6 из 7 дней в неделю с января по июль крутятся личный тренер, физиотерапевт и диетолог. Плюс команда, плюс фармакологическая база, плюс опыт. Все эти обстоятельства делают его суперпик самым вероятным из всех прочих кандидатов. Ричи Порт мне тоже нравится, и BMC в этом году очень крутые, в том числе и на закулисном фронте, что тоже решает немало. Если Порт присовокупит к ваттам в ногах, волю и умение противостоять давлению - может запросто выиграть. Кинтане уровня на 3-ку тоже должно хватать, если Барде не прибавит значительно или Контадор не сумеет вывести кондиции на уровень близкий хотя бы к Джиро 2015. Пока это не кажется вероятным. Но великих никогда нельзя списывать, ибо они мгновенно поспешат высмеять все твои категоричные прогнозы, как Нибали в Джиро 2016 или Канч в ТТ на ОИ. Всегда опасайтесь великих. smile

  • Гонщик
    Положительная допинг-проба А н ... (2)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Тдф еще не начался, а приобретение Треком этого португальца под Тур и...коту под хвост..
    Минус один есть....Альберто??????
    Что же такое, т...
    если помошники на эпо , дело пахнет керосином 

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sixpack
     
    не очень понятно, какая аналитика вам нужна. ТДФ не классика, и на дворе не проклятые 90-е, чудеса из табакерки маловероятны. Каких откровений вы ожидаете? Редактор закинул пост в качестве темы для обсуждения, и этого в общем доствточно. Ну или сами напишите свою аналитику и зашлите главреду, в чем вопрос-то.
     
    ИМХО, при отсутствии полного форс-мажора, навроде падения с переломом, Фрумстер победит. Есть шанс, что Порт, который в этом сезоне реально хорош, проедет стабильно, но сильно меньше половины. Если говорить о ставках, перспективно выглядит Ару. 20-30/1 явный перебор. 
     
    в конторах есть ставки на Тома и Ильнура, которые ТдФ вроде не едут о-)
     
    Цитата: Гонщик
    Ару ставить выше Порта как-то преждевременно

    достижения Ару на ГТ куда весомее
    ну да конечно , одна Вуэльта вытянутая за уши это весомее , а Порт без форс-мажора на подиум Тура заедет легко , думаю что такого как в прошлом году не случиться .

  • Znak
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    Znak-Фото
    Прогнозы дело неблагодарное, но интересное. И чем еще за несколько дней до начала гонки заниматься?
    Как говорили отцы-основатели "не зная прошлого, нельзя понять будущее". Решил заглянуть в недалекое – прогнозы перед Джирой. 02.05.2017 Вы дали прогноз

    Цитата: Bjoern
    1 Кинтана
    2 Нибали
    3 Йейтс
    4 Кройсвейк
    5 Пино
    6 Моллема
    7 Закарин



    Хотелось бы понять логику отсутствия Тома в 7-ке. Реально не могу понять, исходя из того что мы все знали о нем на тот момент и наличия двух протяженных разделок.
  • Sm1T
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    Sm1T-Фото
    а я вчера овал сменил на нормальную :) а то стоя в горку неудобно ездить на овале :D
  • Sm1T
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    Sm1T-Фото
    Ура Велолайву и его Админам, вы наше все :)
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    может все таки не очковая классификация? а классификация по очкам?))  это по русски да??))))

     

    конечно же зеленую майку заберет Саган.

    потому что он не очкует,а наказывает))

    ну нет у него соперников.

    и львинную долю очков он наберет там,где чистым финишерам ничего и не светит.

    талант чо)

    хотя в этом году Тур хорошо заточен и под спринтеров)

    может легкой прогулки у Петро и не получится,тем интереснее будет посмотреть)

    очень бы хотелось что бы Марк поборолся за это дело,я про очковую классификацию.

    все таки как спринтеру ему нет равных за последние 10 лет.

    это я к справедливости))))

     

     

    В спринте на финише равнинного этапа Петер Саган уступит, пожалуй, только Марселю Киттелю, но с остальными спринтерами он на равных.

    поржал) ну да ладно)))

  • Bjoern
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    Bjoern-Фото
    Ну это шило на мыло
  • almaty1991
    Аймар Субельдия будет помощник ... (1)
    almaty1991-Фото

    Эх, легендарный мужик, этот Субельдия. Помню его 200 километровые отрывы good 

     

    Хотя, слабо верится в его форму. Ну посмотрим

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (48)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    канеш Марина-вы правы.
    кто я? даже не мясо))
    просто пыль под ногами))
    и за то что цените-тож спасибо))


    пы сы.
    просто когда видишь на заглавной странице любимого ресурса первью С ДВУМЯ ДЕСЯТКАМИ ОШИБОК-промолчать сложно.
    но я буду пытаться теперь)))
    я про промолчать))

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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