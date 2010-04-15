Тур де Франс-2017, превью этапов: 7 этап, Труа - Нюи-Сен-Жорж, 213.5 км

По маршруту седьмого этапа участники Тур де Франс (Tour de France)-2017 отправятся из города Труа (Troyes), в котором накануне финишировал предыдущий этап Большой Петли. Труа - второй по численности город в Шампани. Город хранит памятники исторического и архитектурного прошлого, которые дошли до наших дней со времён поселения в этих местах кельтского племени - трикассов. В I веке до н. э. городок был завоёван Юлием Цезарем. В 451 году местный епископ Луп организовал оборону города от гуннов. В 889 Труа был разорён норманнами.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 7 этап, Труа - Нюи-Сен-Жорж



В Средние века Труа стал резиденцией феодальных графов, которые правили всей Шампанью. В городе началось строительство многочисленных церквей и богаделен. А также начался расцвет торговой деятельности за счёт проведения многочисленных и многолюдных ярмарок, которые сделали Труа одним из самых процветающих центров средневековой Европы.

Именно Труа и его ярмарки дали название тройской системе весов - тройская унция, равная 31,1034768 граммов, которая в наши дни широко применяется в банковском, ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов, а также в некоторых других областях, например, в косметике для измерения веса особо ценных ингредиентов.



В аббатстве Святого Лупа действовал крупный скрипторий - мастерская по переписке рукописей. В 1129 году в Труа заседал церковный собор, принявший устав ордена тамплиеров - духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. В 1420 году в Труа был заключён англо-французский договор, едва не закончивший Столетнюю войну. В 1429 году в Труа чествовали его освободительницу - Жанну д’Арк, национальную героиню Франции, одну из командующих французскими войсками в Столетней войне.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 7 этап, Труа - Нюи-Сен-Жорж



В 15-м веке, особенно после страшного пожара 1524 года, Труа утратил былое торговое значение. Основной деятельностью, приносящей прибыль, стало чулочное производство. Во время религиозных войн местные гугеноты не раз подвергались репрессиям. После отмены Нантского эдикта в 1685 году предприимчивые кальвинисты покинули Шампань, что сильно затормозило его промышленное развитие.



Текстильное производство вновь стало основным направлением к началу 19-го века. К этому времени здесь уже действовали сотни небольших фабрик, снабжавших своей продукцией Францию и другие европейские страны. В 1914 году в городе функционировало 58 компаний, специализировавшихся на выпуске чулочно-носочных изделий. Начиная с 1970-х годов эту отрасль охватил кризис, многие фабрики закрылись, а некоторые фабричные здания были отреставрированы как памятники промышленной архитектуры и перепрофилированы в офисные центры или жилые здания с апартаментами-лофтами. Тем не менее, в Труа до сих пор работают такие крупные производители текстиля как Lacoste, Petit Bateau, DD. На их фабриках функционируют гигантские магазины-аутлеты, пользующиеся успехом не только у мелкооптовых перекупщиков, но и у простых покупателей из числа местных жителей и туристов.



Кроме текстильных фабрик, Труа гордится и другими своими фабриками: по производству шин (Kleber-Michelin), химической (Magiline), бумажной и другими.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 7 этап, Труа - Нюи-Сен-Жорж



Несмотря на войны, разрушения и пожары, которые стали настоящим бедствием для города начиная со времён Средневековья, в Труа уцелели некоторые исторические памятники, включая множество живописных деревянных зданий. В городе Труа насчитывается 42 памятника, 35 из которых сосредоточены в центральном районе города, а 21 памятник классифицирован по самому высокому разряду охраны исторического достояния страны.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 7 этап, Труа - Нюи-Сен-Жорж



Пожар 1524 года привёл к тому, что многочисленные деревянные постройки решено было снести, а на их месте возвели богатые ренессансные дворцы. С той эпохи сохранилось множество старинных построек, включённых в список исторических памятников Франции. Среди наиболее значительных памятников стоит упомянуть: отель Моро (Hotel de Mauroy) XVI в., сейчас здесь располагается здание современного Музея рабочих инструментов (Maison de l'Outil et de la Pensee Ouvriere); отель Волюисан (Hotel de Vauluisant) XVI в., сейчас здесь Музей трикотажа и Музей истории Труа и Шампани, а также синагогу Труа (открыта в 1980-х в память о еврейском учёном и богослове Раши, 1040-1105 годов) и одноименный Университетский институт, напротив которого стоит церковь Сен-Панталеон (XVII века, сейчас здесь содержится богатая коллекция скульптур), расположенная чуть севернее самая старая церковь Труа - Сен-Мадлен (XII века), Сен-Жан-о-Марш (XIII-XV веков, именно здесь в 1420 году Генри V Английский венчался с Катериной Французской, положив начало известному «позорному соглашению»), а также изящная готическая базилика Сент-Урбан (XV-XVI веков). Все это помогло Труа получить статус Города искусств и истории.



Помимо архитектурных достопримечательностей, Труа и весь департамент Об (Aube), известен знаменитыми на весь мир шампанскими винами, а также сидром, производимый в природном районе От (Pays d'Othe). Игристое шампанское производится в трёх районах, находящихся возле Кот-де-Бар, и возле деревень Монгё и Вильнокс-ля-Гранд. В целом Обские виноградники занимают площадь 7132 га, что составляет 22 % от всех земель, где разрешено производить шампанское. Поэтому Труа и его департамент являются вторым по объёму производителем шампанских вин. Что касается сидра Pays d’Othe, его производят в регионе начиная с XVI века благодаря 50 000 яблоням, урожай которых позволяет каждый год производить примерно 100 тысяч бутылок сидра. Также в регионе производятся розовое вино Розе де Рисе (Rosé des Riceys), которое входит в список лучших вин Франции, низкоалкогольный Ксибель (Cacibel), приготовляемый на основе сидра, чёрной смородины и мёда, а также ликёр Прюнэль де Труа (prunelle de Troyes) крепостью 40 °C, настаиваемый на косточках терновых ягод.

Старт 7-го этапа Тур де Франс-2017 совпадает с финишем 6-го этапа. Это спринтерский от Сены до Соны с одним подъемом 4-й категории. Со старта в Труа гонщики отправятся на юго-восток по долинам реки Сены вверх по течению. После 130 км тягуна с набором высоты в 400 м гонщики начнут спуск к подножию подъема 4-й категории Кот д'Юрси (Cote d'Urcy), протяженность 2.5 км, 311-416 м, перепад 105 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 6%.

Далее, достигнув реки Соны, гонщики повернут на запад и после ещё одного поворота, но уже на север, отправятся к городу Нюи-Сен-Жорж (Nuits-Saint-Georges), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Заключительные 5 км - прямая дорога с юго-запада на северо-восток.



Городок Нюи-Сен-Жорж - территория вина, одна из самых больших коммун Бургундии, была образована в 19-м веке. Здесь производят знаковые для Бургундии вина, тесно связанные с гастрономией региона. Территория Нюи-Сен-Жорж имеет большую протяжённость с севера на юг с различными типами почв, однако для всех вин присуще изящество, насыщенность и долговечность. В Бургундии всегда работали с виноградом одних сортов: Пино Нуар - для красных, Шардонне - для белых и Гаме - для Божоле. Виноград собирается вручную, затем проходит строжайший отбор.

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