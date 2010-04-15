Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер, 165 км



Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер

16-й этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует из городка Бриуд (Brioude), расположенного на берегу реки Алье (Allier) в Верхней Луаре. Бриуд сформировался как поселение вокруг старинной базилики Святого Жулиана (Saint-Julien de Brioude), построенной в XI-XIII веках на могиле римского солдата, обезглавленного в 304 году за принятие христианства. По легенде солдат, которого звали Жулиан, бежал от гонений на христиан в Овернь, но затем сдался властям и был обезглавлен в Бриуде. После казни римские легионеры омыли голову убитого в роднике. Вскоре родник стал настоящим источником чудес, к которому начали стекаться паломники. В XII веке над родником установили грот, за которым ухаживали монахи из близлежащих монастырей.



Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



Этот храм – самая крупная церковь романского периода в Оверни. Святой Жулиан стал покровителем города, а его мощи и родник на месте его казни стали привлекать паломников. В храме сохранились статуи римского периода. На полу крипты можно увидеть геометрические и цветочные узоры из базальта и кварца IX–XVI веков.



В историю Бриуда вошли не только святые, но и мошенники. Луи Мандрен (Louis Mandrin) - французский разбойник и контрабандист, живший в Дофине, стал персонажем французского фольклора.

Луи Мандрен родился в бедной семье кузнеца. Его отец умер, когда ему было 17 лет. В 1748 году он взялся доставить французской армии в Италию около сотни мулов, но при переходе через Альпы большая часть животных погибла, в результате чего он не получил денег. В 1753 году Мандрен и его друг Бриссо были вовлечены в драку и убили своих противников, которые оказались знатными людьми. Они были арестованы, Бриссо приговорили к повешению, а Мандрена - к отправке на галеры, но ему удалось бежать. Не сумев поймать Мандрена, власти повесили его брата Пьера. После этого Мандрен «объявил войну» правительству и особенно прославился своей борьбой против существовавшего во Франции генерального откупа.



Он присоединился к банде контрабандистов, промышлявших самыми разными товарами, которые орудовали во Франции, Швейцарии и независимой на тот момент Савойи, вскоре став её главарём. Возглавив отряд из примерно 300 человек и располагая несколькими складами оружия, он представлял серьёзную угрозу для французских властей на юго-востоке страны, несколько раз вступая в сражения с правительственными войсками. Его люди часто убивали сборщиков налогов, причём обычно самых жестоких и ненавистных местному населению, благодаря чему Мандрен пользовался огромной любовью и поддержкой простого народа и даже заслужил прозвище «французского Робин Гуда».



Мандрена поймали в 1755 году на территории Савойи французские сборщики налогов, которым это удалось, потому что Мандрена предали двое его людей. Хотя король Савойи потребовал, чтобы знаменитый преступник был выдан ему, сборщики налогов поспешили казнить его. Мандрена сначала колесовали, причём, как сообщается, он вынес пытку без единого крика, а затем задушили, выставив его изуродованное тело на обозрение простым людям.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



После казни Луи Мандрен стал героем большого количества народных легенд и баллад, в особенности после Великой Французской революции. О нём писали Вольтер (Voltaire) - один из величайших французских философов-просветителей XVIII века, и Анн Робер Тюрго (Anne Robert Jacques Turgot) - французский экономист, философ и государственный деятель, о его жизни было написано множество романов, а в XX веке было снято несколько фильмов и телесериалов, последний полнометражный фильм был снят в 2011 году.



В Бриуде есть одно старинное здание, его называют домом Мондрана, останавливавшегося здесь в 1754 году. Сейчас в этом доме проходят выставки современного искусства.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



И в наши дни Бриуд заставляет говорить о себе. Когда все способы подчеркнуть преимущества бренда исчерпаны, руководители компаний идут на отчаянные меры – начинают открыто издеваться над конкурентами. В прошлом году Бриуд прогремел на весь мир как место «битвы» двух конкурирующих сетей ресторанов быстрого питания McDonaldʼs и Burger King. Они по очереди выпустили рекламные ролики, в которых подшучивают друг над другом.



McDonald's установил два билборда. На одном был указан путь до ближайшего McDrive, который находится всего в 5 км от указателя, на другом не без ехидства замечалось, что до ближайшего Burger King – 258 км. Таким образом McDonaldʼs решил продемонстрировать своё превосходство: у сети во Франции больше тысячи пунктов для автомобилистов, тогда как у Burger King - два десятка. Ответ Burger King не заставил себя долго ждать: всего через несколько дней они выпустили ролик, герои которого заезжали в McDrive за кофе и объясняли на кассе, что им предстоит долгий путь, после чего на экране появлялась надпись: «Всего 253 километра до ближайшего воппера (фирменный гамбургер в Burger King). Спасибо, McDonald's, что ты есть везде».

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 16 этап



Бриуд принимает старт заключительной недели Тур де Франс-2017. Гонщики покинут Массив Централь. Со старта пелотон отправится на восток, и сразу же начнется подъем протяжённостью 23 км с набором высоты в 650 м, по пути гонщики преодолеют вершину 3-й категории Кот де Буссуле (Cote de Boussoulet), протяжённость 4.5 км, 920-1204 м, перепад 284 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 9%.



Последующие 40 км пересечённого рельефа завершатся на вершине 4-й категории Коль дю Рувей (Col du Rouvey), протяжённость 2.8 км, 1093-1250 м, перепад 157 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 9%.



Через 40 км спуска до берега Роны участники переберутся на противоположный берег реки, где разыграют промежуточный спринт. Заключительные 40 км - преимущественно по равнине долины реки Рона и ее левого притока - реки Изер (Isere).



Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 16 этап



16-й этап финиширует в Роман-сюр-Изер (Romans-sur-Isère), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.



Переехав реку Изер, гонщики на заключительном километре пройдут тягун со средним градиентом в 2%, несколько круговых развязок и поворотов. Финальные метры этапа проложены с востока на запад.



Этап после дня отдыха подходит для спринтеров, а команды генеральщиков будут готовиться к баталиям в Альпах.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



Роман-сюр-Изер находится в регионе Рона-Альпы, а правом берегу реки Изер (Isère) рядом с городом-близнецом Бург-де-Пиж (Bourg-de-Péage), от которого отделен живописной быстрой рекой.



Город основан в 838 году на месте монастыря архиепископа Веннского - Барнард. Своё название получил по имени Сятого Романа (Saint-Romain) в XI веке. На протяжении семи веков город процветал и славился своими суконными и обувными производствами.



После 1850 года ручное производство и небольшие фабрики отошли на второй план, а на первый вышли большие фабрики с промышленными объёмами, на которых трудилось 5 000 человек.



И в наши дни Роман-сюр-Изер славится своей кожевенной промышленностью, которая играет важную роль в обувной промышленности не только Франции, но и всей Европы.



Одной из самых удивительных достопримечательностей Роман-сюр-Изер можно назвать Международный Музей Обуви, который находится в здании бывшего монастыря, являющегося великолепным образцом итальянской архитектуры, где хранятся сотни шедевров мастеров-ремесленников, начиная с древних времён и до наших дней. В музее представлена история развития обуви по всему миру на протяжении веков: от ужасных туфель из Китая (для уменьшения роста стопы) и до замечательных творений ведущих сапожников современности.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



Роман-сюр-Изер не богат на памятники истории и архитектуры, но, тем не менее он располагает несколькими из них, достойных внимания. Собор Святого Бернара (Saint Bernard) является основным историческим и культурным памятником города. Он был построен на берегу реки Изер в XII веке, после того как огнём была уничтожена предыдущая церковь. Хотя здание имеет черты романского стиля, в сегодняшнем облике собора можно наблюдать традиционную готическую реконструкцию XIII века. Церковь также претерпела изменения в XVI веке во время Религиозных войн.



Рядом с церковью когда-то были расположены монастыри, но они были разрушены в годы революции или снесены во время постройки речного порта. Фасад, колокольня и декоративная каменная кладка на входе стали визитной карточкой церкви Святого Бернара, в то время как хоры внутри собора являются его «изюминкой». Хоры были реставрированы, чтобы освежить роспись, и теперь каждый посетитель может увидеть, как они выглядели в XIV веке.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



Также Роман-сюр-Изер славится своими прекрасными старинными гобеленами, украшающие и стены церкви Святого Бернара. В часовне Святого Сакремена (Chapelle de Saint-Sacrement) хранится девять больших гобеленов, датированных серединой XVI века. На них изображены «Страсти Христовы», начиная со сцен в оливковом саду и заканчивая Воскресением Иисуса.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



Ещё одной визитной карточкой Роман-сюр-Изер является Башня Жакмар (La tour Jacquemart), которая первоначально служила воротами в защищённый город, сегодня бастион уже разрушен. В 1429 году ворота были заблокированы, а строение превращено в грандиозную часовую башню. Часы на Жакмар автоматизированы и отбивают каждый час, поэтому башню венчают шпиль и колокол, отсчитывающий время.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 16 этап, Бриуд - Роман-сюр-Изер



У города Роман-сюр-Изер есть и «вкусная» визитка - хлеб Понь (Pogne) округлой формы, испечённый по древним традициям в виде цветка апельсинового дерева. В честь этого хлеба даже имеется собственный музей в городе – Музей Понь (Museè de Pogne).

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