VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур де Франс-2017: Гороховая майка, фавориты

Тур де Франс-2017: Гороховая майка, фавориты

 

   Горная классификация, одна из самых труднопредсказуемых на Гран-туре, на Тур де Франс-2017, скорее всего, покорится гонщику из отрыва, потому что маршрут этого выпуска составлен так, что всего лишь на трёх этапах на финише горные очки удвоятся, причём лишь один из таких финишей на вершине высшей категории.

 

  Система начисления горных очков осталась прежней, но в этом выпуске Тур де Франс организаторы уменьшили количество очков, присуждаемых на вершинах высшей категории – вместо максимальных 25 очков теперь 20, и получат их не первые 10, а первые 8 гонщиков.

 

  Победитель горной классификации Тур де Франс-2017 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) и Мирового Тура (UCI WorldTour) (1-3 место: 120; 50; 25).

 

 В прошлом году польский гонщик Рафал Майка стал победителем горной классификации второй раз (первый раз он выиграл гороховую майку в 2014 году). В 2015 и 2013 гороховая майка доставалась генеральщикам – Крису Фруму и Наиро Кинтане.

 

 

  

Итоговая горная классификация Тур де Франс-2016 года, топ-10: 

 
1 Rafal Majka (Pol) Tinkoff 209
2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 130
3 Jarlinson Pantano (Col) IAM Cycling 121
4 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA 84
5 Rui Costa (Por) Lampre-Merida 76
6 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 62
7 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 53
8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana 36
9 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 36
10 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 33

 

Система начисления очков за покорение горных вершин в 2017 году

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за первое место.
 

  Удваиваются очки на финишных горах 5, 12 и 18 этапов. Самая "дорогая" вершина  -  финишная гора высшей категории на 18 этапе, где победитель этапа получит 40 очков в зачет гороховой майки.

  

   В этом году основные горные очки на Тур де Франс-2017 рассредоточены по маршруту: в Юре, Пиренеях и Альпах на 9, 12, 17 и 18 этапах максимально можно заработать 233 очка. 

 

 Королевский горный этап в Юре под номером 9 - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2017 - максимум для одного гонщика составит 70 очков. 

 

Горы на Тур де Франс-2017:

7 горных премий высшей категории (Categorie H)
11 горных премий 1 категории
5 горных премий 2 категории
14 горных премий 3 категории
16 горных премий 4 категории

 

  Если главные фавориты будут следить друг за другом и отдавать этапы отрывам, то шансы на гороховую майку появляются у гонщиков, которые предпочитают уезжать в длительные отрывы.

 

  «Горный король» Тур де Франс-2017 определится, скорее всего, после финиша 18 этапа на Изоаре, но борьба за право хотя бы на несколько дней надеть гороховую майку начнётся уже с 1 этапа и обещает быть острой и интересной. Горная классификация – одна из самых труднопредсказуемых. 

 

В борьбу за гороховую майку могут вмешаться и те генеральщики, которые по ходу гонки потеряют шансы на высокое место в общем зачёте.

 

 

    27-летний польский гонщик немецкой команды Bora-Hansgrohe Рафал Майка (Rafał Majka) в прошлом году стал горным королем Тур де Франс второй раз в карьере, выиграв классификацию лучшего горного гонщика с преимуществом в 79 очков над бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal Томасом Де Гендтом. В этом году он обозначил свои амбиции на генеральную классификацию.

 

 

 Томас Фоклер

 

 Томас Фёклер (Europcar) – победитель горной классификации Тур де Франс 2012 года. На прощальном для себя Тур де Франс, после которого  собирается завершить карьеру, 38-летний французский гонщик, возможно, пострается повторить свой успех, хотя ему придётся нелегко, так как у него будет много более молодых соперников.

 

  30-летний французский гонщик Пьер Роллан (Cannondale-Drapac) в этом году отказался от роли генеральщика и сосредоточился на борьбе за этапы, в чём преуспел, выиграв этап Джиро д’Италия-2017, где также занял 5-е место в классификации лучшего горного гонщика. Его лучшим результатом в этой классификации на Тур де Франс было 3-е место в 2013 году, когда в борьбе за горох он проиграл только Наиро Кинтане и Крису Фруму.

 

Также в горной классификации могут проявить себя Томас Де Гендт (Lotto Soudal), занявший в горной классификации Тур де Франс-2016 2-е место, проиграв Рафалу Майке, Лилиан Кальмежан (Direct Energie), проявивший себя в прошлом году на своём дебютном Гран-туре, выиграв этап на Вуэльте Испании-2017, и многие другие.

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: гороховая майка Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 Мировой Тур UCI WorldTour превью горная классификация

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 07:32 | Регистрация: 11.07.2015

    а было бы эпично,если Фоклер выиграет)

    как мне будет не хватать его гримасок,показывания языка,неприличных жестов и разговоров сам с собою)

    его киданий бачков и размахиваний руками)

    но,шансы на успех МИНИМАЛЬНЫ.

    выросли молодые зубастые парни,которые уже не боятся Тома) ТомА

     

    а так,эта майка так и просится на плечи Де Гента.

    и думаю шансы есть)

    с одним но.

    этот ТДФ необычный.

    будет минимум доезжающих отрывов.

    потому,вполне вероятно,генералы тоже будут иметь все шансы.

    к примеру Ару)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    а было бы эпично,если Фоклер выиграет)

    как мне будет не хватать его гримасок,показывания языка,неприличных жестов и разговоров сам с собою)

    его киданий бачков и размахиваний руками)

    но,шансы на успех МИНИМАЛЬНЫ.

    выросли молодые зубастые парни,которые уже не боятся Тома) ТомА

     

    а так,эта майка так и просится на плечи Де Гента.

    и думаю шансы есть)

    с одним но.

    этот ТДФ необычный.

    будет минимум доезжающих отрывов.

    потому,вполне вероятно,генералы тоже будут иметь все шансы.

    к примеру Ару)

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (16)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    ну вот,другое дело)) кстати,говорят что Шекспир вмер)))

    смотрите сколько у вас тут и читателей и почитателей)
    так что не вешать нос)))

    Вы Контадор печатных слов,
    Вы Ныч прекраснейших сравнений.
    ОгнетуШилов совпадений,
    И к бою Вы всегда готов)

    А с Канчелларой фотографий
    У Вас прекраснейший дуэт.
    И мы Вас любим Николай.
    Несите Велоспорта Свет.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Конечно, есть еще Великий Кэв!
    Но, что у него со здоровьем - неизвестно.
    Желаю ему Удачи!

    А также Уточкину (Грайпелю), Кристофу, Киттелю и всем спринтерам! 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Вы правы, надо будет еще раз посмотреть альтиметрию
    И точки расположения промежуточных спринтов )
    Но, беглым взглядом - у Сагана не будет проблем
    с зеленью.
  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    sixpack-Фото
    это понятно, но по просмотру профилей у меня сложилось впечатление, что на этом ТДФ не так много мест, где спринтеры точно выпадут, а Петя нет. ГВА и Жильбер не будут конкурентами за зеленое, они откусят очки у Сагана. А конкурентом будет спринтер (Киттель).

    Впрочем, Петя вполне может выиграть этапа 2-3 и взять зеленое с большим запасом :-)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    VeloVelo-Фото

    У Сагана есть одно большое преимущество перед спринтерами в зачете "зеленой майки".
    Он хорошо едет среднегорные этапы и этапы с горушками перед финишем.
    Плюс он стабильно едет все 3 недели ГТ. Если ему понадобятся промежутки (даже в Горах) - он их возьмет.
    Единственный конкурент у Сагана - Мэтьюз. 

    ЗЫ: ГВА, Жильбера, Дегена тоже сложно представить в роли претендентов на "зеленую майку".
    У них нет стабильности на все три недели. Их удел - борьба за этап.

  • shiber
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    shiber-Фото
    Ну и, есесно, по-русски пишется не "по русски", а через дефис. И тэдэ.
  • Brodyazhnik
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (16)
    Brodyazhnik-Фото

    Спасибо огромное! А за то, что будут читать не беспокойтесь - обязательно будут! Просто не всегда удается прочитать сразу же, как появился материал.

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    sixpack-Фото

    если кэп не тянет, то как состав не затачивай... хотя я Кристоффу симпатизирую, буду рад, если он что-то выиграет. Спринт вообще трудно предсказуем. Как сейчас помню американских комментаторов в начале ТДФ-12. Типа молодому Сагану за счастье сама атмосфера ТДФ, проехаться рядом с Тайлером Фаррой :-) И Грайпеля перед ТДФ-14 никто высоко не ставил, и Киттеля перед ТДФ-13, итд

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    sixpack-Фото

    Цитата: HastaManana
    У Пети есть зелёная майка ТДФ, взятая без единой победы на этапе.

     

    две майки (14 и 15 годы)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 июня

Clement Chevrier (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (162)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)