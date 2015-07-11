Тур де Франс-2017: Гороховая майка, фавориты

Горная классификация, одна из самых труднопредсказуемых на Гран-туре, на Тур де Франс-2017, скорее всего, покорится гонщику из отрыва, потому что маршрут этого выпуска составлен так, что всего лишь на трёх этапах на финише горные очки удвоятся, причём лишь один из таких финишей на вершине высшей категории.

Система начисления горных очков осталась прежней, но в этом выпуске Тур де Франс организаторы уменьшили количество очков, присуждаемых на вершинах высшей категории – вместо максимальных 25 очков теперь 20, и получат их не первые 10, а первые 8 гонщиков.

Победитель горной классификации Тур де Франс-2017 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) и Мирового Тура (UCI WorldTour) (1-3 место: 120; 50; 25).

В прошлом году польский гонщик Рафал Майка стал победителем горной классификации второй раз (первый раз он выиграл гороховую майку в 2014 году). В 2015 и 2013 гороховая майка доставалась генеральщикам – Крису Фруму и Наиро Кинтане.

Итоговая горная классификация Тур де Франс-2016 года, топ-10:



1 Rafal Majka (Pol) Tinkoff 209

2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 130

3 Jarlinson Pantano (Col) IAM Cycling 121

4 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA 84

5 Rui Costa (Por) Lampre-Merida 76

6 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 62

7 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 53

8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana 36

9 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 36

10 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 33

Система начисления очков за покорение горных вершин в 2017 году

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за первое место.



Удваиваются очки на финишных горах 5, 12 и 18 этапов. Самая "дорогая" вершина - финишная гора высшей категории на 18 этапе, где победитель этапа получит 40 очков в зачет гороховой майки.

В этом году основные горные очки на Тур де Франс-2017 рассредоточены по маршруту: в Юре, Пиренеях и Альпах на 9, 12, 17 и 18 этапах максимально можно заработать 233 очка.

Королевский горный этап в Юре под номером 9 - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2017 - максимум для одного гонщика составит 70 очков.

Горы на Тур де Франс-2017:

7 горных премий высшей категории (Categorie H)

11 горных премий 1 категории

5 горных премий 2 категории

14 горных премий 3 категории

16 горных премий 4 категории

Если главные фавориты будут следить друг за другом и отдавать этапы отрывам, то шансы на гороховую майку появляются у гонщиков, которые предпочитают уезжать в длительные отрывы.

«Горный король» Тур де Франс-2017 определится, скорее всего, после финиша 18 этапа на Изоаре, но борьба за право хотя бы на несколько дней надеть гороховую майку начнётся уже с 1 этапа и обещает быть острой и интересной. Горная классификация – одна из самых труднопредсказуемых.

В борьбу за гороховую майку могут вмешаться и те генеральщики, которые по ходу гонки потеряют шансы на высокое место в общем зачёте.

27-летний польский гонщик немецкой команды Bora-Hansgrohe Рафал Майка (Rafał Majka) в прошлом году стал горным королем Тур де Франс второй раз в карьере, выиграв классификацию лучшего горного гонщика с преимуществом в 79 очков над бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal Томасом Де Гендтом. В этом году он обозначил свои амбиции на генеральную классификацию.



Томас Фёклер (Europcar) – победитель горной классификации Тур де Франс 2012 года. На прощальном для себя Тур де Франс, после которого собирается завершить карьеру, 38-летний французский гонщик, возможно, пострается повторить свой успех, хотя ему придётся нелегко, так как у него будет много более молодых соперников.



30-летний французский гонщик Пьер Роллан (Cannondale-Drapac) в этом году отказался от роли генеральщика и сосредоточился на борьбе за этапы, в чём преуспел, выиграв этап Джиро д’Италия-2017, где также занял 5-е место в классификации лучшего горного гонщика. Его лучшим результатом в этой классификации на Тур де Франс было 3-е место в 2013 году, когда в борьбе за горох он проиграл только Наиро Кинтане и Крису Фруму.

Также в горной классификации могут проявить себя Томас Де Гендт (Lotto Soudal), занявший в горной классификации Тур де Франс-2016 2-е место, проиграв Рафалу Майке, Лилиан Кальмежан (Direct Energie), проявивший себя в прошлом году на своём дебютном Гран-туре, выиграв этап на Вуэльте Испании-2017, и многие другие.