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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


  Деcятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Ланчано (Lanciano), небольшом старинном итальянском городке, приютившимся в окрестностях Пескары, на юге Абруццо (провинция Кьети).

 

  Он расположен на холме в предгорьях Майеллы. Археологические раскопки показали, что люди жили здесь еще в пятом тысячелетии до н. э. Древние римляне называли этот город Анксанум (Anxanum). По преданию он был основан в 1181 году до н. э. троянским героем Солимом Фригийским. После гибели Трои Солимо вместе со своим другом Энеем много месяцев странствовал по морям и, наконец, высадился на берегу Адриатики.

 

  Легендарный солимо основал в Абруццо два города. Сульмона и по сей день носит его имя, а Анксанум назван в память о его друге Анксо, погибшем на Троянской войне. Недавно на его территории проводились археологические раскопки, во время которых были найдены следы поселения, возраст которого составляет 7 тысяч лет.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


   Во времена Римской империи город населяло воинственное италийское племя френтанов, которое находилось под большим влиянием Великой Греции. После окончания Самнитских войн френтаны вступили в альянс с Римской республикой в почетном статусе римского муниципия. В начале нашей эры Анксанум был переименован в Ланчано. В былые времена Ланчано был процветающим торговым городом потому, что занимал стратегическую позицию на перекрестье торговых путей. Здесь издавна проходили дороги трансуманцы (сезонной миграции овечьих стад) из Аквилы в Апулию. Ланчано славился своими ярмарками, которые приносили изрядные доходы городской казне и жителям.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


   Во времена упадка Западной Римской империи город подвергался грабительским нашествиям готов, новые хозяева земель построили тут свой замок, вокруг которого начало восстанавливаться поселение, вскоре захваченное византийцами. В 571 году н.э. он был разрушен лонгобардами. В 610 году Ланчано был завоеван византийцами, а в конце VIII века перешел в руки франков. В 1060 году нормандцы превратили его в центр объединенного государства Сицилия. Ланчано снова стал процветающим городом и к 1340 году превратился в крупнейший город Абруццо с населением в 6500 человек. Здесь процветало производство керамики, шерсти, шелка, изделий из железа и золота. Открытие Америки, сопровождавшееся переориентацией торговых путей с Адриатики на Атлантику, нанесло непоправимый урон экономике Ланчано.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


   В XI столетии отошел норманнам и к середине XIV века превратился в крупнейший в Абруццо город, производивший керамику, шерсть, шелк, а также изделия из стали и золота, пока при испанцах, активно разрабатывавших доставку товаров из Америки город не обеднел.


    Две главные достопримечательности Ланчано находятся на центральной площади города – Пьяцца-дель-Плебишито (Piazza del Plebiscito). Одной из самых значимых церквей не только Ланчано, но и всей территории области Абруццо является церковь Санта Мария Маджоре (Chiesa di Santa Maria Maggiore). Здание церкви было построено в XIII веке и представляет немалый интерес для любителей старинной архитектуры. Кроме того, в ее стенах хранятся бесценные произведения искусства.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


   В церкви Святого Франческо хранится Евхаристическое чудо (Chiesa e convento di San Francesco d'Assisi - Miracolo Eucaristico). Паломники со всего христианского мира приезжают сюда, чтобы воочию увидеть материальное свидетельство первого в католицизме евхаристического чуда. В VIII веке во время таинства Евхаристии один священник не поверил в то, что хлеб и вино могут превратиться в Плоть и Кровь Христовы. Но как только он преломил евхаристический хлеб, он с удивлением обнаружил в своих руках нечто другое – человеческую плоть. Чаша же была наполнена не вином, а густой алой жидкостью. С тех самых пор в стенах церкви Сан Франческо бережно хранятся Плоть и Кровь, чудесным образом явившиеся миру. Кровь хранится в античной чаше и на протяжении 12 веков сохраняет свои физические и химические свойства! Паломники-христиане со всего мира стекаются сюда, чтобы своими глазами увидеть первое в католицизме евхаристическое чудо.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


   Напротив церкви Святого Франческо возвышается базилика «Мадонна на мосту» (Basilica della Madonna del Ponte). Название базилики отражает его расположение. Эта базилика воздвигнута над древним римским мостом. Внутри собора хранится византийская статуя Мадонны, датируемая VIII веком.


   Старинный центр города Ланчано, славится своими средневековыми постройками, – мощными стенами и оборонительными укреплениями. Особого внимания заслуживают башни Торри Монтанаре (Torri Montanare) XV века, с которых открывается фантастический вид на город.


   В центре Ланчано можно увидеть множество старинных светских построек: дворцы, виллы, дома и фонтаны. Одним из самых красивых светских зданий Ланчано считается монументальный театр Фенароли (Teatro Fenaroli), который был построен в середине XIX столетия в неоклассическом стиле.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


   Неподалеку от театра Фенароли находится еще одно интересное средневековое здание – мастерская XV века. Раньше здесь был квартал ремесленников, который состоял из зданий, выполненных в готическом стиле. На первом этаже постройки располагалась мастерская, а на верхних этажах жил хозяин с семьей и подмастерьями.


   С 1981 года в Ланчано ежегодно проводят историческую реконструкцию церемонии избрания Mastrogiurato. В былые времена Mastrogiurato был очень важной персоной в городе и назначался его «верховным правителем» на период ярмарок. Праздничная неделя, начинающаяся в последнее воскресенье августа и заканчивающаяся в первое воскресенье сентября, заполнена культурными мероприятиями: уличными представлениями, концертами старинной музыки, конноспортивными состязаниями, фейерверками и ярмарками. Для гурманов устраиваются тематические ужины в средневековой обстановке.

 

Альтиметрия 10-го этапа Джиро д’Италия-2020

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо

 

 

  Ланчано в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 1997 году. После дня отдыха велогонщикам предстоит преодолеть серию коротких и крутых стенок с градиентами до 24% в заключительной части этапа. 

 

  Со старта пелотон отправится на северо-восток к побережью Адриатического моря и далее на северо-запад вдоль берега. Объехав Пескару (Pescara) с запада, велогонщики преодолеют подъём 4-й категории Кьети (Chieti, 178 – 318 м, протяжённость 1,8 км, перепад 140 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 19%), который в последний раз как категорийный подъём присутствовал в 2013 году на Джиро д'Италия, тогда первым вершину прошёл Эмануэле Селла (Emanuele Sella).

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо

 

  И снова гонка вернется к берегу Адриатического моря и далее на северо-запад, до заключительных кругов вокруг Торторето Лидо (Tortoreto Lido, провинция Терамо, регион Абруццо).

 

  Начиная со 117 км, велогонщикам предстоит покорить 7 подъёмов. Сначала подъём 4-й категории Торторето (Tortoreto, 26 – 235 м, протяжённость 2,9 км, перепад 211 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 18%) это будет первое прохождение подъёма на этапе.

 

  Далее спуск и участок равнины до подножия подъёма 3-й категории Колоннелла (Colonnella, 8-294 м, протяжённость 3,1 км, перепад 286 м, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 18%).

 

   После прохождения вершины велогонщики направятся на спуск и через 4 км начнут подъём на короткую стенку с максимальным градиентом до 24% к промежуточному спринту, второму на 10 этапе. 

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо

 

 

  Далее последуют еще 2 короткие стенки и снова подъём 4-й категории Торторето (Tortoreto, 26 – 235 м, протяжённость 2,9 км, перепад 211 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 18%).

 

  Вершина заключительного подъёма дня расположена за 11 км до финиша в Торторето Лидо (Tortoreto Lido, провинция Терамо, регион Абруццо), из которых 4 км извилистый спуск и 7 км по равнине.


   Финиш десятого этапа Джиро д’Италия-2020 принимает Торторето Лидо (Tortoreto Lido). Это очаровательный город в Абруццо, имеющий древнюю историю, располагается на холме, неподалёку от побережья и называется просто Торторето. А Торторето Лидо – это новая современная часть города с отелями и пляжами, визитной карточкой которого стал фонтан с бронзовой статуей Сирены, созданный в 1982 году местным скульптором Габриэллой Мартини (Gabriella Martini).

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


    Старая часть города Торторето - исторический центр с руинами замка Каструм Салини (Castrum Salini). От него до нашего времени сохранились стены, смотровая башня, построенные в седьмом веке.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


    Своё название Торторето получил благодаря птицам – горлинкам (по-итальянски «tortora»). Количество птиц, обитавших в тех местах, поразило одного из настоятелей монастыря Сан Сильвестро, который в письме к папе римскому Григорию I Великому (540-604) и назвал местность Turturitus.


    Пляж Торторето – один из известнейших и самых популярных пляжей среди курортов Адриатики, расположенный в трёх километрах от исторического центра города.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 10 этап, Ланчано - Торторето Лидо


    Широкая прибрежная полоса, растянувшаяся на три с половиной километра, привлекает туристов своим золотистым песком и необыкновенно синим цветом воды. Пляж даже был награждён «голубым флагом».


    На маршруте Джиро д’Италия город Торторето появлялся трижды. В 1995 году в качестве финишного города. В 2011 и 2019 годах в качестве стартового городка.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:50 | Регистрация: 27.07.2011

    Этакая миниклассика Ну ждемс атак от нибали или фульса.

  2. Имя: Виктор

    dyneema

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 16.09.2020

    Эта Джиро до гран тура не дотягивает. Смотрится как гонка младшей серии. Контроля в пелотоне не имеет ни одна из команд т.н. генеральщиков. Тем интереснее, надеть розовую майку может любой андердог. Посмотрим... Саган? Крутоваты стенки, 24 проц. всё-таки.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Фульс это твой этап. Чисто Ломбардия.

    Вся жизнь это гонка.
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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Earl57
    Мадс Педерсен – победитель Ген ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmLoket
    Ого, какие страсти кипят между Ван Артом и Ван Дер Пулом! Еще одна интересная тема намечается - наблюдать за отношениями между ними! Чую, дальше будет жарче!

    Весной, перед карантином, журналисты свели их вместе в каком-то ток-шоу. И каждый из них прямо сказал, что этот Ван... мешает ему с детства, с самого первого детского еще соревнования. Но в то же время это соперничество вынуждает их постоянно совершенствоваться и развивваться, гонит вперед.

    Скоро у них закончится шоссейный сезон и они оба вернутся в велокросс. Там сезон уже начался. Ван Арт говорил что намерен вернуть свои позиции в велокроссе. (Включая четвертую радужную майку) И туда же отправится Том Пидкок, который собирается бороться с ними обоими. Что совсем не обрадует Тоона Артса, который смирился с тем ему не повезло быть ровесником Ван дер Пула и Ван Арта, но Пидкок уже перебор. Ибо на подиуме всего три места, четвертый уже лишний...

    Так зима обещает быть жаркой)))

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Фульс это твой этап. Чисто Ломбардия.
  • AmLoket
    Мадс Педерсен – победитель Ген ... (14)
    AmLoket-Фото

    Ого, какие страсти кипят между Ван Артом и Ван Дер Пулом! Еще одна интересная тема намечается - наблюдать за отношениями между ними! Чую, дальше будет жарче!

  • Adriano
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (10)
    Adriano-Фото

    Как-то очень резко он перестал виигрывать,потом проблемы с весом (критический,обычные у него были всю жизнь). Главное чтобы по его пути не пошел Саган,а то неприятный звоночек в этом году уже есть

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    dyneema-Фото
    Эта Джиро до гран тура не дотягивает. Смотрится как гонка младшей серии. Контроля в пелотоне не имеет ни одна из команд т.н. генеральщиков. Тем интереснее, надеть розовую майку может любой андердог. Посмотрим... Саган? Крутоваты стенки, 24 проц. всё-таки.
  • Ice
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (10)
    Ice-Фото

    Наверное, в свое время нужно было как многим спринтерам переквалифицироваться в классика. Может, до сих пор еще по несколько побед за сезон прихватывал, примеров масса. А Кэв небольшой, при должной подготовке мог бы короткие подъемы на ура проезжать, а резкости даже поубавившейся с лихвой хватило бы, чтобы из малых групп объезжать всех налегке. Конечно, со стороны рассуждать проще, но опыт последних нескольких лет показал, что хуже от подобного решения точно не стало бы.

     

  • Ice
    Эган Берналь завершил сезон 20 ... (2)
    Ice-Фото

    Даааа, размышлял о своих преспективах, силе и так далее намного больше, чем ездил. Лучше бы тренировкам все это время отдал, не пришлось бы так бесславно сезон заканчивать.

  • Ice
    Мадс Педерсен – победитель Ген ... (14)
    Ice-Фото

    Ван Арт - с гнильцой товарищ, с каждой гонкой из него вылезает все больше нарциссизма. Выигрывает - бахвалится, проигрывает - ноет, как ребенок. Он из нелюбимого мной сорта людей, у которых в проблемах виноваты все вокруг, но никак не они сами. Карма - она такая, прилетит к нему еще не раз. Ван дер Пул в его адрес никогда такой ереси не нес, а этот ванильный мондник звезду поймал преждевременно.

  • aksbor
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (10)
    aksbor-Фото

    Честно говоря, давно пора. Тяжело было смотреть на некогда великого спринтера,мучающегося травмами,прозябающего по отвалам и уже ни в малейшей степени не напоминающего себя самого, каким мы его помним по 30 победам на Туре.

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Безсомненно, один из лучших спринтеров в истории шоссейного велоспорта, настяощее "пушечное ядро" которому небыло равных в конце 00-х, начале 10-х новой эры. 146 побед за карьеру good жаль, что не дотянет до 150-й, но его успехи впечатляют.

    Mark "The Manx Missile" Сavendish 

    Возможно КЭВ проколесит ещё и классику Схелдепрайс, где он побеждал целых 3 раза?

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