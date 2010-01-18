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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини


   Одиннадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Порто-Сант-Эльпидио (Porto Sant'Elpidio). Этот итальянский город расположен в регионе Марке, в провинции Фермо. Он был основан не так давно, как многие итальянские города, вскоре после Второй мировой войны - 14 ноября 1952 года. И хотя город совсем еще молодой, но во время раскопок, провожимых археологами в окресностях Порто-Сант-Эльпидио, было найдено много важных археологических находок, которые подтверждают наличие некоторых виллановских захоронений.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини


   Город Порто-Сант-Эльпидио появился после наводнения 1950 года. Тогда, проливные дожди увеличили русло реки, а полное отсутствие системы канализации усугубило проблему. Не прошло и дня, как большое количество грязи и воды заполнило улицы городка Сант-Эльпидио-а-Маре (Sant'Elpidio a Mare). Практически все дома были разрушены, а также были смыты потоком воды посевы. Восстановление города после этой катастрофы было медленным, но вскоре после этого жизнь возобновилась и на карте появился новый город - Порто-Сант-Эльпидио.


Альтиметрия 11-го этапа Джиро д’Италия-2020

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини

 

 

    Порто-Сант-Эльпидио в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2004 году.  11-й этап - спринтерский вдоль побережья Адриатического моря.

 

  Джиро д'Италия-2020 продолжает свое движение на северо-запад вдоль побережья Адриатики. На 111 км маршрута расположена единственная горная премия на этапе - вершина подъ²ма 4-й категории Монте Сан Бартоло (Monte San Bartolo, 8 – 167 м, протяжённость 3,9 км, перепад 159 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%), которую начнут преодолевать после прохождения промежуточного спринта. Ряд неровностей на последующих 50 км для спринтеров не должны представлять трудности.

 

 

 

  Заключительные 20 км по равнине под небольшой спуск приведут пелотон с запада в Римини (Rimini, административный центр провинции Римини, регион Эмилия-Романья), которая в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1960 году. На заключительных 6 км борьбу осложнят многочисленные неприятные повороты, последние из которых расположены за 500 м до финиша этапа.


    Финиш 11-этапа Джиро д’Италия-2020 принимает город Римини — крупнейший итальянский курорт на адриатическом побережье, столица одноимённой провинции в Эмилии-Романья. Римини является символом Адриатического побережье Романьи. Город Римини расположен на берегу Адриатического моря, между реками Мареккья и Ауза, в нескольких километрах от горы Титано и государства Сан-Марино.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини


   Это основной и самый густонаселенный город на Романьольском побережье, второй по величине город по количеству жителей (после Равенны) во всей Романье и двадцать восьмой по величине город Италии.


   Уже в первом тысячелетии до нашей эры здесь можно было встретить организованные поселения. Этруски, стоявшие у истоков итальянской цивилизации, считаются основоположниками Римини на карте мира. Многие открытия и достижения, традиционно приписываемые Римской культуре, на самом деле позаимствованы у этрусков. Позже побережье и долины вокруг Римини завоевали галлы, и, хотя свидетельства их пребывания на этой земле нет, галлы сыграли свою роль.


   Позже Римини вместе с соседкой Равенной станет одним из главных портов Адриатики, а пока здесь хозяйничали как итальянские народности, предшественники крупных культур, так и греки. Об этом достоверно говорят археологические раскопки памятников эгейской культуры.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини


   В 268 году до нашей эры сюда пришли римляне. Им приглянулось устье реки Аримин, и они основали тут поселение-колонию, которая служила защитным форпостом против вечных соперников — галлов. Отсюда отправлялись в завоевательные походы и сюда же возвращались перевести дух после сражений. Город так и назвали, Ариминум, по имени протекающей рядом реки. Помимо военно-стратегических целей, Ариминум стал также важным транспортным узлом Империи, связывающим центр и север Италии. Здесь сходились целых три главных римских дороги.


   Знаменитая виа Фламиния, что вела из Рима, от ворот Пьяцца дель Попполо, до Римини, пересекая Центральную Италию, существует и поныне. Это одна из древнейших магистралей Европы, ее основание датируют 220 годом до нашей эры. В ее продолжение проложена дорога Попилия-Энния, по которой можно было добраться из Римини в Равенну, Падую и Триест. Вторая важная транспортная артерия — виа Эмилия, вела на север, к городку Пьяченца. Считается, что именно она дала название региону Эмилия-Романья.


  Ариминум был также важным портом, торговой и военной гаванью, участником многочисленных войн и сражений. Важнейшая веха в истории империи — решение перейти Рубикон, реку на север от Римини, и пойти в поход на Рим, Гай Юлий Цезарь принял именно здесь. На древней площади Ариминума, римском Форуме, Цезарь обратился к народу и войскам с речью в поддержку его решения о новых завоеваниях. Это место и сейчас центральное в городе и зовется площадью Трех Мучеников.

 


   Раннее Средневековье печально известно нашествиями варваров. Римини также подвергся разрушениям, но выдержал натиск. В V веке он был захвачен готами, а чуть позже отвоеван Византией. С 553 года Римини вошел в состав так называемого Равеннского экзархата, одной из итальянских провинций Византийской империи. Он превращается в один из культурных и торговых центров Адриатики и на протяжении почти 200 лет живет в благополучии и довольстве под протекторатом Византии. Так продолжалось до 751 года, когда в Италию вторглись варварские племена лангобардов и завоевали всю территорию провинции.


   Борьба властей светской и церковной обострилась к периоду раннего Средневековья. Римини, позиционирующий себя периодически городом-государством, выбрал партию гибеллинов, одну из двух враждующих партий, делящих власть на Апеннинском полуострове. Эти сторонники императора выступали за ограничение власти церкви и папства, что в итоге вылилось в крупный политический кризис. В 1274 году император Рудольф признает себя побежденным, и Папские области уходят под полный контроль Рима.


   Победа этой партии и смена политического курса во многом связана с появлением в Римини семейства Малатеста. Этот средневековый род аристократов-захватчиков, описанный Данте, правил городом 200 лет, наводя свои порядки железной рукой. В 1528 году эпоха правления рода Малатеста закончилась. Город, управляемый папскими легатами, рос и развивался. Строящиеся храмы, дворцы и монастыри привлекали в Римини художников, скульпторов и архитекторов.


   В конце XVIII века город был оккупирован французами. Затем вошел в состав объединённой Италии и сильно пострадал от мировых войн. Однако памятники исторического наследия уцелели, и в послевоенное время Римини был быстро восстановлен.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини


   «Alea jacta est», или «жребий брошен», – с этих слов начался поход Цезаря на Рим через реку Рубикон. Она находится именно здесь, в окрестностях Римини. Этот город – родина знаменитого режиссера Феллини, а ещё здесь находится первое изображение очков и уникальные археологические находки, ради которых в Римини приезжают специалисты со всего мира. В общем, как сказал известный итальянский певец Лучано Лигабуэ, «Римини – как блюз: здесь есть все».

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Палтос Края

    56X11

    Вчера, 18:05 | Регистрация: 18.06.2019

    Demare vs Sagan

    1. Имя: Рокко Сифреди

      patar

      Вчера, 22:25 | Регистрация: 25.10.2019

      Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар

  2. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 18:10 | Регистрация: 18.01.2010

    Что за этапы, спринтерская джиро.

  3. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Вчера, 19:06 | Регистрация: 13.04.2016

    Красивый этап на берегу Адриатического моря. Со спортивной стороны скука.

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 19:12 | Регистрация: 8.07.2017

    П. Саган устал? 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  5. василий

    Вчера, 21:50 | Регистрация: 15.09.2019

    просто придти посмотреть спринт ничего интересного

     

  6. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 22:27 | Регистрация: 25.10.2019

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  7. Имя: Виктор

    dyneema

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 16.09.2020

    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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