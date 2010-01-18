Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 11 этап, Порто-Сант-Эльпидио - Римини



Одиннадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Порто-Сант-Эльпидио (Porto Sant'Elpidio). Этот итальянский город расположен в регионе Марке, в провинции Фермо. Он был основан не так давно, как многие итальянские города, вскоре после Второй мировой войны - 14 ноября 1952 года. И хотя город совсем еще молодой, но во время раскопок, провожимых археологами в окресностях Порто-Сант-Эльпидио, было найдено много важных археологических находок, которые подтверждают наличие некоторых виллановских захоронений.



Город Порто-Сант-Эльпидио появился после наводнения 1950 года. Тогда, проливные дожди увеличили русло реки, а полное отсутствие системы канализации усугубило проблему. Не прошло и дня, как большое количество грязи и воды заполнило улицы городка Сант-Эльпидио-а-Маре (Sant'Elpidio a Mare). Практически все дома были разрушены, а также были смыты потоком воды посевы. Восстановление города после этой катастрофы было медленным, но вскоре после этого жизнь возобновилась и на карте появился новый город - Порто-Сант-Эльпидио.



Альтиметрия 11-го этапа Джиро д’Италия-2020

Порто-Сант-Эльпидио в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2004 году. 11-й этап - спринтерский вдоль побережья Адриатического моря.

Джиро д'Италия-2020 продолжает свое движение на северо-запад вдоль побережья Адриатики. На 111 км маршрута расположена единственная горная премия на этапе - вершина подъ²ма 4-й категории Монте Сан Бартоло (Monte San Bartolo, 8 – 167 м, протяжённость 3,9 км, перепад 159 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%), которую начнут преодолевать после прохождения промежуточного спринта. Ряд неровностей на последующих 50 км для спринтеров не должны представлять трудности.



Заключительные 20 км по равнине под небольшой спуск приведут пелотон с запада в Римини (Rimini, административный центр провинции Римини, регион Эмилия-Романья), которая в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1960 году. На заключительных 6 км борьбу осложнят многочисленные неприятные повороты, последние из которых расположены за 500 м до финиша этапа.



Финиш 11-этапа Джиро д’Италия-2020 принимает город Римини — крупнейший итальянский курорт на адриатическом побережье, столица одноимённой провинции в Эмилии-Романья. Римини является символом Адриатического побережье Романьи. Город Римини расположен на берегу Адриатического моря, между реками Мареккья и Ауза, в нескольких километрах от горы Титано и государства Сан-Марино.



Это основной и самый густонаселенный город на Романьольском побережье, второй по величине город по количеству жителей (после Равенны) во всей Романье и двадцать восьмой по величине город Италии.



Уже в первом тысячелетии до нашей эры здесь можно было встретить организованные поселения. Этруски, стоявшие у истоков итальянской цивилизации, считаются основоположниками Римини на карте мира. Многие открытия и достижения, традиционно приписываемые Римской культуре, на самом деле позаимствованы у этрусков. Позже побережье и долины вокруг Римини завоевали галлы, и, хотя свидетельства их пребывания на этой земле нет, галлы сыграли свою роль.



Позже Римини вместе с соседкой Равенной станет одним из главных портов Адриатики, а пока здесь хозяйничали как итальянские народности, предшественники крупных культур, так и греки. Об этом достоверно говорят археологические раскопки памятников эгейской культуры.



В 268 году до нашей эры сюда пришли римляне. Им приглянулось устье реки Аримин, и они основали тут поселение-колонию, которая служила защитным форпостом против вечных соперников — галлов. Отсюда отправлялись в завоевательные походы и сюда же возвращались перевести дух после сражений. Город так и назвали, Ариминум, по имени протекающей рядом реки. Помимо военно-стратегических целей, Ариминум стал также важным транспортным узлом Империи, связывающим центр и север Италии. Здесь сходились целых три главных римских дороги.



Знаменитая виа Фламиния, что вела из Рима, от ворот Пьяцца дель Попполо, до Римини, пересекая Центральную Италию, существует и поныне. Это одна из древнейших магистралей Европы, ее основание датируют 220 годом до нашей эры. В ее продолжение проложена дорога Попилия-Энния, по которой можно было добраться из Римини в Равенну, Падую и Триест. Вторая важная транспортная артерия — виа Эмилия, вела на север, к городку Пьяченца. Считается, что именно она дала название региону Эмилия-Романья.



Ариминум был также важным портом, торговой и военной гаванью, участником многочисленных войн и сражений. Важнейшая веха в истории империи — решение перейти Рубикон, реку на север от Римини, и пойти в поход на Рим, Гай Юлий Цезарь принял именно здесь. На древней площади Ариминума, римском Форуме, Цезарь обратился к народу и войскам с речью в поддержку его решения о новых завоеваниях. Это место и сейчас центральное в городе и зовется площадью Трех Мучеников.



Раннее Средневековье печально известно нашествиями варваров. Римини также подвергся разрушениям, но выдержал натиск. В V веке он был захвачен готами, а чуть позже отвоеван Византией. С 553 года Римини вошел в состав так называемого Равеннского экзархата, одной из итальянских провинций Византийской империи. Он превращается в один из культурных и торговых центров Адриатики и на протяжении почти 200 лет живет в благополучии и довольстве под протекторатом Византии. Так продолжалось до 751 года, когда в Италию вторглись варварские племена лангобардов и завоевали всю территорию провинции.



Борьба властей светской и церковной обострилась к периоду раннего Средневековья. Римини, позиционирующий себя периодически городом-государством, выбрал партию гибеллинов, одну из двух враждующих партий, делящих власть на Апеннинском полуострове. Эти сторонники императора выступали за ограничение власти церкви и папства, что в итоге вылилось в крупный политический кризис. В 1274 году император Рудольф признает себя побежденным, и Папские области уходят под полный контроль Рима.



Победа этой партии и смена политического курса во многом связана с появлением в Римини семейства Малатеста. Этот средневековый род аристократов-захватчиков, описанный Данте, правил городом 200 лет, наводя свои порядки железной рукой. В 1528 году эпоха правления рода Малатеста закончилась. Город, управляемый папскими легатами, рос и развивался. Строящиеся храмы, дворцы и монастыри привлекали в Римини художников, скульпторов и архитекторов.



В конце XVIII века город был оккупирован французами. Затем вошел в состав объединённой Италии и сильно пострадал от мировых войн. Однако памятники исторического наследия уцелели, и в послевоенное время Римини был быстро восстановлен.



«Alea jacta est», или «жребий брошен», – с этих слов начался поход Цезаря на Рим через реку Рубикон. Она находится именно здесь, в окрестностях Римини. Этот город – родина знаменитого режиссера Феллини, а ещё здесь находится первое изображение очков и уникальные археологические находки, ради которых в Римини приезжают специалисты со всего мира. В общем, как сказал известный итальянский певец Лучано Лигабуэ, «Римини – как блюз: здесь есть все».

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