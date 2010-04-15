Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 3 этап, Энна - Этна



Третий этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в одном из самых высоких городов Сицилии - в городе Энна (Enna). Расположенный на высоте 931 метров над уровнем моря, город поражает великолепием панорамных видов, благодаря чему Энна получила прозвище «бельведера» Сицилии. Географически Энна является центром Сицилии, но это не ограничивается лишь координатами: здесь вы найдёте настоящую Сицилию, не затронутую временем и массовым туризмом. Это маленькое сонное место, расположенное на вершине плато с видом на долину Диттаино.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 3 этап, Энна - Этна



Здесь все проникнуто духом настоящей Сицилии, не изменившейся из-за большого потока туристов. Для тех, кому интересно увидеть быт жителей острова, их культурные традиции и тихую, размеренную жизнь, этот нетронутый уголок станет находкой. В Энне много исторических средневековых и античных достопримечательностей - одно время Энна была даже столицей Сицилийского королевства.



До 1927 года город назывался Кастроджованни (Castrogiovanni), получив это имя ещё при арабах в IX веке ("Qas`r Ianni" дословно означало "Форт Иоанна"). Пришедший к власти Бенито Муссолини сменил название города на данное ещё древними греками - Энна (Henna, Ηennaion).

Распространенное в регионе сельское хозяйство было основным источником жизни для населения города. Помимо этого, до наших дней дошли сведения о древних термальных курортах – найденные купальни были местом отдыха греков.



В городе много достопримечательностей. Город Энна условно делится на две части: верхняя и нижняя. Одна часть расположена по горному склону и на вершине; вторая – у подножья. Верхняя Энна — исторически-культурная часть не только самого города, но и всего района и страны в целом. Здесь туристы смогут увидеть старинный замок, с которым связано множество легенд и тайн.



Невозможно пройти мимо величественного Кафедрального Собора Дуомо (Duomo di Enna Visitazione della Beata Vergine Maria), построенного в честь встречи Девы Марии и Праведной Елизаветы, состоявшейся несколько дней спустя после Благовещения. В соборе хранятся национальные сокровища: византийские иконы, реликвии монархов, старинные монеты.



Этот образец средневековой архитектуры относится к 14-му веку, но его пришлось полностью восстанавливать уже через пару столетий после постройки. Все, что осталось от старого здания, именуемого храмом Прозерпины — это большая арка при входе. Напротив, находится храм Святого Архангела Михаила. Его история не менее увлекательна.



Ещё одно значимое место в Энне - старинный замок Ломбардии, который был воздвигнут сотни лет назад. До этого здесь находился храм Цереры, построенный в 5-ом веке до н.э. В храме было ровно 20 башен, но лишь немногие сохранились до наших времен. Самая популярная, находящаяся в лучшем состоянии, – башня Пизано.



В жаркий день приятно побывать около озера Пергуза. Это один из немногих итальянских природных водоемов. Озеро прекрасно само по себе, но легенда о нем придает водоему еще больше притягательности. Именно здесь Прозерпина была похищена богом Плутоном, влюбившимся в красавицу. А в Айдоне, еще одном пригороде Энны, находятся руины Морагнтины, которые не так известны, как Помпеи.



Улицы Энны словно сошли с полотен художников – они будто уходят в облака. Высота, на которой находится город, способствует быстрой смене погоды и, соответственно, пейзажа. Вид, открывающийся с высоты, настолько прекрасен, что кажется нереальным.



Альтиметрия 2-го этапа Джиро д’Италия-2020

Энна впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. От географического центра острова Сицилия пелотон отправится к самой высокой точке острова.

Это этап с пересечённым рельефом и с финишем в подъём первой категории. Со старта пелотон отправится на восток и примерно через 100 км повернет на север. На 131 км после розыгрыша второго промежуточного спринта на этапе в Лингваглосса (Linguaglossa) пелотон поворачивает на запад и начинается восхождение на заключительный подъём дня.

Этна (Etna, 1 категория, 545 - 1793 м, протяжённость 18,8 км, перепад высот 1248 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 13%). На первых 14 км средние градиенты в районе 5-7%, далее полочка и заключительные 3 км подъёма со средним градиентом 8,8% и максимальным в 13%.

Первый подъём 1-й категории на Джиро д'Италия-2020. Этот этап - первая проверка генеральщиков. Выиграть на этом этапе Джиро д’Италия-2020 нельзя, но проиграть можно. Покоритель Этны становится обладателем синей майки лидера горной классификации.

Фаворитами можно назвать Саймона Йейтса, Рафаля Майку, Геранта Томаса, Винченцо Нибали, Стевена Крейсвека, Якоба Фульсанга и других.

В истории итальянского Гранд-тура на Этну будут подниматься в шестой раз - впервые подъём появился в 1967 году.

В этот раз подниматься будут с восточного склона, а в последний раз на Этну поднимались с южного склона на Джиро д’Италия в 2018 году, тогда



Финиширует третий этап Джиро д’Италия-2020 на подъёме действующего стратовулкане Этна (Etna). Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. За всю историю существования вулкан Этна извергался около 200 раз.



Этна – прекрасная и ужасная одновременно. Её высота 3295 метров над уровнем моря, по данным Национального музея естественной истории на 2018 год. Этна является самым высоким действующим вулканом Европы и наивысшей точкой Сицилии. Красота величавой Этны, с вершиной, покрытой капюшоном снега, такого необычного для этих широт, а также дым, показывающий, что вулкан действующий, всегда привлекали массу туристов. Ужасной же Этну можно назвать из-за её характера – непредсказуемых извержений, часто становящихся причиной разрушений и смерти. Иногда Этна выплёскивала лаву, которая достигала прибрежной Катании.



Мифы и легенды дают своё объяснение извержениям Этны. Афина Паллада в битве олимпийских богов и гигантов придавила бессмертного гиганта Энкелада Этной, и когда Энкелад пытается выбраться на поверхность, вулкан просыпается. Может быть для того, чтобы «приручить» Этну, местные называют её «дружелюбным вулканом» - Mongibello.



В последнее время вулканологи заметили, что характер Этны стал меняться, и теперь спокойным и дружелюбным его назвать трудно. Если раньше поведение вулкана считали активным, но неопасным, то сейчас характер извержений меняется от эффузивного, когда лава изливается медленно, выделяя немного газов, к эксплозивному, взрывному. На протяжении своего существования Этна извергалась около 200 раз. Впервые это случилось 1226 году до н. э. В 396 году до н. э. извержение даже помогло спасти города Катанию и Сиракузы от захватчиков-карфагенян. Но были извержения, когда Этна не интересовалась судьбой жителей, полностью уничтожая Катанию, и так было несколько раз. В истории извержений прекрасной и ужасной были и настоящие чудеса – так, в 1928 году река раскалённой лавы остановилась перед религиозной процессией. В 1950 году на этом месте была построена часовня, а через 30 лет (в 1980) лава застыла уже перед ней.



Склоны вулкана Этна



Во время правления фашистов на Этне была построена казарма для военных, куда можно было добраться по пяти разным дорогам. После войны она была переоборудована и превратилась в знаменитый горный приют Сапиенза (Rifugio Sapienza), который называют «чудом Этны», потому что следы застывшей лавы показывают, насколько опасно она подходила к приюту, но не смогла его уничтожить. Теперь приют Сапиенза превратился в известную гостиницу на вершине вулкана.



По самому северному склону, находящемуся как раз напротив классического подъёма Николози (Nicoloso) – находится подъём Зафферана Этна (Zafferana Etnea) 17,5 км длиной, с 7,5% градиентом, завершающимся на высоте Селла дей Монти Вилвестри (Sella dei Monti Silvestri), где дорога проходит между двумя коническми кратерами, распложёнными довольно близко от Сапиенза, в полукилометре, если измерять по прямой. Эта дорога очень любима туристами, так как легко достижима, и вулкан на этой стороне не был активным уже долгое время.



Подъём «Salto del Cane» («Собачьи прыжки (сальто)») начинается от Педара (Pedara) и известен среди местных велолюбителей. Но это самый сложный из всех возможных подъёмов. Он неизменно привлекает любителей гор, потому что дорога охватывает кольцом Селла дей Монти Сильвестри и Пассо Каннелли (Passo Cannelli), расположенные на высоте 1250 м. Подъём в 17,1 м длиной, со средним градиентом 7,5% за километр до вершины соединяется с дорогой, идущей от Зафферана. Этот маршрут на вершину Этны очень впечатляет, так как дорога врезается прямо в скалы, там есть участки с градиентом до 20%, а также 100-метровый опасный тоннель - низкий, узкий, и не освещённый.



Подъём от Николози не единственный классический, но более универсальный, так как к нему можно попасть как от Педара, так и со склона от Зафферана. Его протяжённость 17,6 км со средним градиентом 6,8%.



И последний склон – западный, по которому до Сапиенза можно добраться от Адрано (Adranо) по дороге, которая затем сливается с главной, чуть дальше Гранде Альберто Этна (Grande Alberto Etna). Здесь не придётся преодолевать промежуточные неровности, поэтому этот склон со средним градиентом в 5,4% многим нравится гораздо больше, хотя мягкость градиента уравновешивается тем, что до Сапиенза придётся преодолеть больше километров – длина подъёма – 24 км.



Те, кто имеет хорошую физическую подготовку и у кого есть маунтинбайк в отличном состоянии, может попробовать проехать последний участок на пути к вершине Этны. Мелкие камешки лавы, чёрные и острые, создают более жёсткий вариант «стеррато», «белых дорог» в сочетании со значительным градиентом – 11% на последних 9 км подъёма. Дорога заканчивается у приюта с названием» Башня философа» (Torre del Filosofo) на высоте 2915 м. По легенде именно с этого места Эмпедокл из Акраганта (490 до н. э.— ок. 430 до н. э), древнегреческий философ и врач, о котором ходили легенды как о чудотворце необычайной силы, бросился в кратер Этны. По одной версии, таким способом он хотел раскрыть секреты горы, по другой, хотел, чтобы после смерти его почитали как Бога.



Величие Этны ощущается не только зрительно, его можно почувствовать, преодолевая подъёмы на велосипеде. К Рифуджио Сапиенза (Rifugio Sapienza) можно подняться по одному из пяти склонов, но кое-где есть и непреодолимый градиент. Принимая во внимание расстояние, которое нужно пройти до горного приюта с поэтичным названием «Мудрость» - Рифуджио Сапиенза – выбор склона имеет огромное значение. Градиент, который встретится на подъёме, сложным не назовёшь – он лишь слегка превышает тот, что был на Монтеверджине, но вот кажущаяся бесконечной протяжённость подъёма сделает дорогу намного тяжелее.



Вулкан Этна в истории Джиро д’Италия-2020



Судьба «Прекрасной и Ужасной» на Джиро д’Италия была не слишком счастливой. Впервые идея использовать подъём на Этну пришла зимой 1966 в преддверии празднования 50-го выпуска Джиро д’Италия в 1967 году. Организаторы надеялись создать совершенно новый маршрут, который бы сочетал в себе классику и новизну. Тогда начались поиски трёх новых подъёмов. Блок Хаус (Block Haus) и Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) на Джиро д’Италия-1967 не появились, но впоследствии произвели впечатление, а вот Этне не повезло в силу разных причин.



В 1967 проводился этап от Катании до Этны, но в пелотоне чувствовалась нервозность, велогонщики выражали протест против слишком сложного маршрута, слишком долгих трансферов. Не получилось совместить на маршруте Джиро д’Италия прохождение Этны, Блок Хаус и Тре Чиме ди Лаваредо. А подъём на Этну был не слишком сложным. В группе тогда произошёл естественный отбор, за 7 км до вершины пелотон сократился до 15 человек. В финале из этой группы оторвались четверо, которые и разыграли финиш на Этне. В результате этап, протяжённость которого составляла 169 км, был пройден со средней скоростью 29км/ч, его выиграл Франко Биттоси (Franco Bitossi).



Затем об Этне забыли на 22 года. В 1989 на Этне финишировал 2-й этап Джиро д’Италия, который выиграл португалец Акасио Да Силва (Acacio Da Silva).



После этого Этну вновь забыли на 22 года. Она вернулась на Джиро д’Италия-2011, привлекая к себе всеобщее внимание, начав кипеть и выбрасывать пепел перед самой гонкой. Но, возможно, Этне просто не терпелось вновь появиться на Corsa Rosa. Она утихомирила свой нрав перед самым стартом Джиро д’Италия-2011.

После 50 километров дистанции 9-го этапа (Мессина (Messina) - Этна (Etna),159 км) сформировался отрыв из 9 человек. В его состав вошли Ярослав Попович (Yaroslav Popovych), который был едва ли не самым активным и заметным гонщиком в составе RadioShack на прошедшей Джиро д’Италия, Джованни Висконти (Giovanni Visconti) (Farnese Vini – Neri Sottoli), Микаэль Шерель (Mikael Cherel) (AG2R La Mondiale), Ян Бакелантс (Jan Bakelants) (Omega Pharma – Lotto), Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti) (Liquigas - Cannondale), Пабло Ластрас Гарсия (Pablo Lastras Garcia) (Movistar Team), Филиппо Савини ( Filippo Savini) (Colnago – CSF Inox), Матиас Франк ( Mathias Frank) (BMC Racing Team) и Хуан Оррач (Juan Horrach) («Катюша»).

За 13 километров до финиша на склоне древнего вулкана впереди оставалась четверка гонщиков – Ластрас, Висконти, Франк, Бейкеландтс. Их преимущество составляло около двух с половиной минут. По мере приближения к началу финального подъёма разрыв между лидерами и группой фаворитов таял на глазах.

Тем временем, впереди атаковал Хосе Рухано (Jose Rujano). Венесуэльский велогонщик Androni Giocattoli уходил всё дальше. Примерно за 6,5 километров до финиша, слово взял Альберто Контадор (Alberto Contador). Он уезжал всё дальше и дальше. Поравнявшись с Рухано Контадор взял его на буксир, а за километр с небольшим до финиша сбросил венесуэльца с колеса, и первым пересек финишную черту. Приятным, но, как выяснилось потом, отнюдь не вожделенным бонусом стала для лидера Saxo Bank розовая майка лидера гонки.



Основные соперники Контадора финишировали через минуту. Это был удар. Нет, гонка еще не была проиграна в прямом смысле этого слова. Впереди еще были сложные этапы в Доломитах. Но, пожалуй, именно на Этне гонка была проиграна основными конкурентами Контадора, прежде всего, психологически. И тут дело было даже не в том, что и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), и Микеле Скарпони (Michele Scarponi) в своих интервью после окончания этапа признали превосходство испанца.

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