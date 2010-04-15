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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти


   Девятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городке Морбеньо (Morbegno). Это небольшой, но уютный городок расположен в долине Вальтеллина, в провинции Сондрио региона Ломбардия.

 

  В 2019 году Морбеньо был признан лучшим альпийским городом года. Мало что известно о происхождении Морбеньо. В этом районе до сих пор не проводились археологические раскопки, единственное упоминание о доисторическом происхождении поселения - некоторые наскальные рисунки найденные неподалёку от городка. Что касается римской эпохи, в документах тех лет основном упоминанием является долина Вальтеллина, и неясно, принадлежало ли ей поселение или эта территория Регио XI Транспадана (Regio XI Transpadana).

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти


   Первые упоминания о реальном городском центре в этом районе относятся к раннему средневековью.  Первоначальный городской  центр Морбеньо возник вокруг каролингской церкви Сан-Мартино (chiesa carolingia di San Martino), а топоним Мосергия (Mosergia) появился в документе 724 года сомнительной достоверности, с которым король лангобардов Люпрандо (Liutprando) уступил базилику Сан-Карпофоро (Basilica di San Carpoforo).


   В среднековье районы Комо и некоторые районы верхнего Ларио, нижняя Вальтеллина, включая Мосергию, входили во владения монастырей из Комо, но также частично Милана. Именно этим и характеризовался средневековый период долины. Религиозные и церковные феодалы обоих городов стремились к альпийским территориям области Ломбардия, хорошо осознавая важность безопасных транзитных маршрутов в верхней долине. Так в Вальтеллине появились представители богатых лангобардских дворянских семей, которые с годами пустили корни в этом районе, заняли постоянное место жительства и составили костяк местной знати, главного героя позднего средневековья и эпохи Возрождения долины.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти


   Городок Морбеньо представляет из себя клубок узких улочек, окруженных древними зданиями и удивительными пейзажами.


   В нём скрываются художественные сокровища. Например, величественный дворец Малакрида (Palazzo Malacrida), который стоит в верхней части города. Дворец с великолепными салонами, прекрасным бальным залом, фасадами, украшенными коваными балконами с видом на лабиринт аллей и фресками, украшающими стены здания. Эт резиденция является прекрасным примером рококо в Вальтеллине.


   В дополнение к архитектурным сокровищам Морбеньо полон многочисленных исторических погребов, где можно попробовать и приобрести отменные вина. А к вину не забудьте приобрести сыр «Битто», который получил свое название от одноименной реки, которая пересекает город.


Город Морбеньо в истории Джиро д’Италия


   Трижды город Морбеньо появлялся на маршруте Джиро д’Италия. Впервый Морбеньо появился на 14-м этапе Джиро д’Италия-1991. Этап стартовал в Турине (Torino) и через 239 км финишировал в Морбеньо. Сильнейшим на этапе оказался Франко Баллерини (Franco Ballerini).


   Спустя 18 лет Морбеньо стал стартовым городом 8-го этапа Джиро д’Италия-2009. Этап протяжённостью 209 км финишировал в Бергамо (Bergamo) и завершился победой нашего Константина Сивцова (Kanstantsin Sivtsov).


  В последний раз Морбеньо принимал участия в Розовой гонке на 18-м этапе Джиро д’Италия-2011, опять-таки в статусе стартового городка. Эрос Капекки (Eros Capecchi) (Liquigas) одержал победу на этапе проходившем между Морбеньо и Сан Пеллегрино Терме (San Pellegrino Terme).


Альтиметрия 19-го этапа Джиро д’Италия-2020

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти" alt="" />

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти

 

   19-й этап - самый протяженный на Джиро д'Италия-2020, равнинный без категорийных подъёмов подходит для немногочисленных спринтеров, которые останутся в пелотоне, а генеральщики будут копить силы к 20-му этапу. Из Морбеньо пелотон отправится на юг, минуя Милан.

 

 

 

 

  На заключительном километре 19-го этапа Джиро д’Италия-2020 участникам велогонки предстоит преодолеть два 90-градусных поворота.


   Асти, финишный город 19-го этапа Джиро д’Италия-2020, считается одним из важных культурных городов Италии, который бережно хранит богатое художественное и архитектурное наследие. Асти является не только важнейшим городом искусств среди всех населенных пунктов Пьемонта, но также известен во всем мире своими прекрасными пейзажами и гастрономическими изысками.


  Асти расположен в центре знаменитых холмов, между Ланге и Монферрато, практически в самом сердце региона, и стоит на реке Танаро в 55 км от Турина.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти


   Началом истории Асти стал 129 год до нашей эры, с появлением римского военного лагеря. Самое тяжелое время для жителей Асти -  относится к период  великого переселения, когда в город вторгались варвары и безжалостно грабили население. Когда ломбарды разделили на три графства северную часть Италии, столицей одного из них был именно Асти.


   На протяжении долгого периода территорией Асти пытались завладеть власти соседних итальянских городов. Из-за этого разгорелась война за независимость, которая привела к разделению местного населения. В четырнадцатом веке Асти немного начал восстанавливаться, но изменения во власти не прекращались, пока город не стал принадлежать Савойской династии.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 19 этап, Морбеньо - Асти


   Самыми известными достопримечательностями Асти являются старинные башни. Башня Коментини (Torre del Comentini), восьмиугольная башня Торре-де-Реджибус (Torre de Regibus, Torre Troiana) обе возведенные в 13-м веке, и старейшая башня в городе башня Росса-ди-Сан-Секондо (Rossa di San Secondo) или 38-ми метровая красная башня (Torre Rossa). Когда римский император Август управлял городом, местные архитекторы построили крепость, после чего в ней, согласно местным преданиям, был заточен покровитель Асти. Его казнили, сбросив с самой высокой точки Торре Россы. В 11-м веке башня приобрела огненно-красный цвет, из-за особенностей используемого кирпича.


   Асти славится своим производством знаменитых во всем мире красных и белых вин. Самые известные это «Асти Мартини» (Asti Martini), его экспорт опережает даже шампанское из Франции. Традиционным блюдом Асти считается Аньолотти, которое представляет собой пасту квадратной формы, начиненную хорошо прожаренным мясом. Также данная местность славится итальянским трюфелем, который во всем мире является самым дорогим деликатесом. Кулинары Асти используют его в своих блюдах в основном в сыром виде. Соусы и приправы из трюфеля придают блюду новый изысканный аромат и вкус.


Город Асти в истории Джиро д’Италия


   Четыре издания Джиро д’Италия включали финиш этапа в городе Асти. Впервые город Асти появился на маршруте Джиро д’Италия в 1935 году. Победу на 16-м этапе Джиро д’Италия одержал Джузеппе Ольмо (Giuseppe Olmo). А в последний раз Асти принимал Джиро д’Италия в 2003 году и победу на этапе праздновал Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi).

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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В тему:

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап под Сагана, он всё же сможет выиграть финиш.

  2. Имя: Виктор

    dyneema

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 16.09.2020

    После Стельвио некому будет догонять. Ни санвеб, ни инеос не поедут. Отрыв на полчаса. Там Демар в лимит-то попал?

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:03 | Регистрация: 8.07.2013

    Что там после покера? 

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 21:33 | Регистрация: 4.08.2018

      Пента-трик. Только неясно, какое состояние будет на финише после сегодняшнего, и завтра почти 260 км.

  4. Имя: Ипполит Окутюрье

    Ипполит Окутюрье

    Сегодня, 21:07 | Регистрация: 4.10.2020

    94 место DÉMARE Arnaud 50:58

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 27.05.2017

    Отрыв скорее всего, между гор будут отдыхать.

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Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    uran-Фото

    Отрыв скорее всего, между гор будут отдыхать.

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото
    Пента-трик. Только неясно, какое состояние будет на финише после сегодняшнего, и завтра почти 260 км.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (39)
    uran-Фото
    Хиндли поставили "в хвост" с оглядкой на Келдермана, а мог же попробовать уехать от Харта и обезопасить генерал перед разделкой. По моему сглупили они конкретно. Да тот же Бильбао может ещё заехать в 3-ку.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (39)
    aksbor-Фото

    Алмейда совершенно ожидаемо провалился. По всему ощущалось,что это голый король,даже в такой скромной компании кокурентов.

    Келдерман тоже вряд ли удержится,хотя облегченный субботний этап может ему помочь.

    Нибали просто уже не способен бороться за подиум в силу возраста и усталости от долгой тяжелой карьеры.

    А вот Геогеген впервые пожалуй раскрылся по-настоящему.

    Хиндли вообще как чертик из табакерки...

  • velodoctor
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    velodoctor-Фото
    Да, редкий шанс для догонятеля всех отрывов на всех гонках.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (39)
    Серафим-Фото
    Вот именно, один этап с интригой случился на Джиро и сразу же - Джиро интересный, а Тур скучный. А до этого этапа сплошное сидение и сушка гонок. Для примера можно вспомнить вчерашний.
  • Ипполит Окутюрье
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    Сотрясение мозга у Ван дер Пула..

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    BlAr-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: BlAr
    Цитата: Гонщик
    Прозевал конечно , но выкладываться с ужастными гримассами как Мартин , не стал .
    Понял, что скорее всего, не догонит.
    При большом желании , даже шанса этому качающему головой в стиле Ару  Мартину , не оставил , впереди серьёзный этап , где можно выиграть Вуэльту . 
    Турмале отменили, как и следовало ожидать...
  • Ипполит Окутюрье
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    94 место DÉMARE Arnaud 50:58

  • Gerasim
    Маршрут 6-го этапа Вуэльта Исп ... (1)
    Gerasim-Фото

    Ну хоть что-то....жаль конечно

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