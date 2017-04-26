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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано


   Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Пинцоло (Pinzolo), который находится в долине Рендера (Val Rendena), в регионе Трентино - Альто-Адидже, между горными группами Адамелло, Презанелла и Брента. Небольшой городок расположен в самом центре природного парка Адамелло-Брента на высоте 785 метров, и в 15 минутах от Мадонна-ди-Кампильо (Madonna di Campiglio).

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано


    Пинцоло - горнолыжный курорт в доломитовых Альпах. Практически все местные трассы являются облегченными красными и черными. Склоны для спуска практически без деревьев, катание проходит на высотах от 800 до 2100 метров над уровнем моря. Трасс в Пицоло насчитывается около 30 км. Самая длинная красная трасса носит имя ДолоМитика (DoloMitica), ее протяженность  -  почти 6 километров, а перепад высот на ней - 1248 метров. Любителям экстремального катания понравится снежный парк Брента Парк (Brenta Park) в верхней части зоны катания.


     В Пинцоло имеется собственный ледовый дворец, бассейн, центр конного спорта. Для детей построен парк развлечений Disney Mountain Fun. А любителям парапланеризма понравится лавировать в потоке местных ветров, для этого здесь есть собственный клуб и прокат необходимого оборудования. Летом в период с 2006 по 2010 годы в Пинцоло находился тренировочный лагерь футбольного клуба Ювентус.
 
    Местные фермеры производят знаменитый на все Доломиты сыр и колбасы. Только здесь можно попробовать местную настойку на корнях гречавки.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано


    Одна из достопримечательностей Пицоло - церковь святого Виджилия (епископ из Тренто, 355-405 годы, был замучен до смерти за миссионерство). Церковь построена до 1000 года (о чем свидетельствует каменная табличка, датируемая 15 веком). На фасаде церкви расположена фреска, на ней изображен танец смерти ("danze macabre").


    До 50-х годов двадцатого века в Италии наблюдалась массовая эмиграция во все страны мира. Уезжали и жители долины Рендены. Местные жители помнят своих земляков и даже ставят им памятники. На подъезде к Пинцоло имеется "Аллея эмигрантов", там установлены 92 плиты с названиями городов, куда эмигрировали некоторые жители долины в разные годы. Есть там на табличках и такие города как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Киев и Одесса.


Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2020

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано

 

 

  Пинцоло в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2015 году. Горный этап с набором высоты 5400 м и покорением наивысшей точки маршрута Джиро д'Италия-2020. Самый "урожайный" на горные очки этап 103-го выпуска итальянского Гран-тура. Со старта этапа в отрыв будут пытаться уехать велогонщики, охотники за горными очками, а пелотон поедет своим темпом.

 

  Сразу же со старта этапа велогонщикам начнут покорять вершину 2-й категории Кампо Карло Маньо (Campo Carlo Magno, 818 - 1681 м протяжённость 13,8 км, перепад высот 863 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 12%). 

 

  Первые 11,4 км полностью совпадают с финальной горой предыдушего этапа, добравшись до Мадонны-ди-Кампильо, велогонщики поедут прямо и вверх, не сворачивая налево, к финишу 17 этапа.

 

 На заключительных 1,6 км средний градиент достигнет 11%. В последний раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 2015 году, первым на вершине был Карлос Бетанкур.

 

Джиро д'Италия-2015. Альтиметрия

 Проехав вершину подъёма, велогонщики устремятся вниз на скоростной спуск протяженностью 15 км, далее по долине вниз еще 14 км и еще 6 км вверх со средним градиентом 5,6%.

 

  После небольшого выполаживания начнется подъём 1-й категории Пассо Кастрин / Хофмадьох (Hofmahdjoch/Passo Castrin, 906 - 1704 мпротяжённость 8,8 км, перепад высот 798 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 13%).

 

  Пассо Кастрин станет разминкой перед главным подъёмом дня. В прошлый раз подъём должен был появиться в 2013 году в измененном маршруте этапа, но и его отменили из-за плохих погодных условий. Тогда же была отменена и следующая вершина 18 этапа - Стельвио, остается надеяться, что погода в конце октября будет подходящей для проведения велогонки.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано

 

  Завершив спуск протяженностью 25 км, велогонщики начнут подъём протяжённостью 80 км с набором высоты в 2500 м к наивысшей точки маршрута Джиро д’Италия-2020 - на высоту 2758 метра над уровнем моря на вершину категории Cima Coppi Пассо делло Стельвио / Стилфсерьох (Passo dello Stelvio/Stilfserjoch907 - 2758 мпротяжённость 24,7 км, перепад высот 1851 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 12%).

 

  Подниматься будут по северо-восточному склону от Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch, а спускаться в сторону Бормио. В последний раз на Джиро д’Италия подъём преодолевали в 2017 году, правда в обратную сторону, первым тода был Микель Ланда, а с этой стороны в последний раз поднимались в 2005 году, тогда первым был Хосе Рухано, а подъём становится настоящим испытанием для Ивана Бассо, который из-за болезни финишировал с отставанием в 42 минуты 16 секунд от лидера.

 

  Подъём по северо-восточному склону Стельвио начинается плавно и после полочки на седьмом километре средние градиенты на многочисленных торнанте держатся в районе 7-10%.

 

   Через 16 км подъёма пелотон окажется на высоте 2000 м над уровнем моря, впервые на Джиро д'Италия-2020, но это не предел. Велогонщики продолжат подъём до отметки 2758 м. Нехватка кислорода и низкие температуры могут сказаться на участниках.

 

   Преодолев вершину и основательно утеплившись, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 20 км, но в Бормио они не поедут, а повернут на запад к подножию заключительного подъёма дня.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано

 

 

 

 

  После прохождения второго промежуточного спринта 18 этапа начнется штурм подъёма 1-й категории Торри ди Фраэле (Torri di Fraele, 1345 - 1938 м протяжённость 8,7 км, перепад высот 593 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 11%) со множеством торнанте во второй половине подъёма.

 

  Вершина подъёма расположена за 1,9 км до финиша по относительной равнине у берега озера Канкано (Laghi Di Cancano, провинция Сондрио, регион Ломбардия), которое впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.


    Озеро Канкано  - искусственное озеро, поражающее своими размерами и цветом воды. Оно образовано плотиной, по которой можно прогуляться и даже проехать на машине на другой берег озера. У озера Канкано есть сосед - озеро Святого Джакомо (Lago di San Giacomo). Оба озера расположены в долине Фраэле в общине Вальдидентро, недалеко от города Бормио, известного туристического курорта в Вальтеллинах в провинции Сондрио.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 18 этап, Пинцоло - озеро Канкано


   Вода в эти озера поступает из реки Адда (Adda), которая является левым притоком реки По (Po). Общая емкость двух резервуаров составляет 187 миллионов кубических метров воды, и они питают гидроэлектростанцию Премадио, также расположенную в муниципалитете Вальдидентро.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 26.04.2017

    Ура! Наконец-то горы! :)

  2. Имя: Исатай

    Issaff

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 18.10.2020

    Боюсь, что эти горы в один этап ничего не поменяют в генерале

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Комментарии

  • Issaff
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    Issaff-Фото
    Боюсь, что эти горы в один этап ничего не поменяют в генерале
  • SVS
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    SVS-Фото

    Ура! Наконец-то горы! :)

  • sergio_300
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    sergio_300-Фото
    В преддверии завтрашнего этапа с подтвержденной Стельвией сегодня на пологой финишной горке дёргаться особо не было смысла. Разве что если кто-то бы оказался в явном кризисе. Не оказался. Завтра можно выиграть/проиграть намного больше.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    velodoctor-Фото

    Для чего Кельдерману атаковать? Тратить силы? Ему достаточно ехать от обороны. Атаковать должны те кто проигрывает 3 минуты и более. 

  • zhekinson
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (3)
    zhekinson-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Волчья стая наконец-то разыграла численное преимущество.

    молодцы Квики - вот у кого нужно учиться,а Мувики на Джиро остались сегодня ни с чем.

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    Серафим-Фото

    По соотношению ожидания - реальность я бы дал коэффициент 20:1.
    А ведь остались всего два этапа, чтобы что-то изменить.

     

     Ну, раз 20 этап облегчили по самое не могу, то можно считать, что реально только завтра.

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    uran-Фото
    ТЯгомотина, санвеб двумя гонщиками мог бы и попробовать ппосеить, но то ли Келдерман плохо себя чувствовал, то ли вообще все на последних щах едут.
  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    Konstantin41-Фото
    О'Коннор молодец. Вчера его Тратник обошёл, так он сегодня вновь поехал в отрыв и выиграл. С Закариным все понятно. Генеральщики заколхозили этап. Может завтра будет битва. Хотя всё больше убеждаюсь, что старики вроде Нибали, Фульсанг, Поццовиво, Майка просто не могут ничего сделать с молодёжью вроде Алмейды, Хиндли, Гёген Хата.
  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    zhekinson-Фото

    эх,такие горы .... и такая тоска.dirol

    По соотношению ожидания - реальность один из скучнейших этапов с таким профилем.

  • Николай Степаныч
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Волчья стая наконец-то разыграла численное преимущество. Растерзали соперников по отрыву.

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