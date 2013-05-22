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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо


   Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в южном пригороде Палермо (Palermo), в городе Монреале (Monreale). Город находится всего в пяти км от Палермо, в живописной нагорной местности. Когда-то на этом месте располагалась арабская деревня, расположенная на невысокой горе. В 11-м веке Монреале стал норманнским поселением. Монреале впервые приобрело значение после того, как в нём нашёл пристанище изгнанный в 831 году арабами из Палермо сицилийский епископ. Король Вильгельм II Добрый, питая особую привязанность к Монреале, начал в 1170 году строительство собора, призванного стать кафедральным храмом новообразованной архиепископии. С этого времени важность Монреале стала расти: здесь отдыхали норманнские короли после воинских трудов.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо


   По позднейшей легенде, молодому королю Вильгельму II Доброму во сне явилась Богородица и указала место, где его отец Вильгельм I Злой скрыл значительные сокровища. Этим местом было поселение на возвышающейся над Палермо в семи километрах от города горе Монте-Капуто, любимым местом охоты арабских эмиров и сменивших их норманнских королей.


   Построенный всего за пятнадцать лет, архиепископский кафедральный Монреалеский собор (Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova) представляет собой самую замысловатую смесь стилей, которую можно было сыскать в средневековой Европе: здесь причудливо перемешаны норманнские, византийские, сарацинские и итальянские архитектурные особенности. При строительстве широко использовались колонны, выломанные из античных храмов. Находящиеся в соборе надгробия основателя собора и его отца, Вильгельма I, были повреждены при пожаре 1811 года и отреставрированы.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо


   Всю внутреннюю часть собора покрывают мозаичные картины византийской работы, созданные на протяжении десяти лет сицилийцами, прошедшими выучку в Константинополе. Это самый большой по площади комплекс средневековых мозаик во всей Италии, если не в мире. Среди изображённых сюжетов — ключевые сцены Ветхого завета, жизнь и чудеса Христа, деяния Петра и Павла. 3 июля 2015 года Монреалеский собор внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.


   Помимо собора, в Монреале особого внимания заслуживают современный ему бенедиктинский монастырь и находящееся в соседней деревушке аббатство Святого Мартина, основанное папой Григорием Великим в VI веке и в последний раз перестраивавшееся в XVIII веке.


   Жемчужиной бенедитского монастырского ансамбля является квадратный внутренний дворик, окруженный редкой красоты крестовой галереи из и 216 мраморных колонн. Колонны с изящными резными капителями отделаны мозаиками и скульптурами, в чем сказывается явное влияние романского стиля. В углу дворика находится чудесный небольшой фонтан в арабском стиле - точная копия фонтана в Альгамбре.

 

Альтиметрия 1-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо

 

   Монреале впервые принимает старт этапа и всей Джиро д'Италия. Со старта велогонщики начнут подъём с несколькими поворотами до вершины 4 категории Собор Монреале (Monreale-Cattedrale, 250 – 312 м, протяжённость 1,1 км, перепад 62 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%).

 

  Подъём начинается плавно, после небольшого спуска участников ударит по ногам 300 метровая стенка с градиентами от 12 до 18%, где будет разыграна первая горная премия и первая 4-й категории на Джиро д'Италия-2020.

 

  Первый по времени на вершине подъёма, где расположена промежуточная отсечка времени, станет первым обладателем синей майки лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2020. 

 

 

 

  Пройдя наивысшую точку 1-го этапа, придётся преодолеть скоростной спуск протяжённостью 2,7 км до Корсо Калатафими (Corso Calatafimi) с двумя опасными поворотами и пологим 5,6-километровым участком спуска по длинной прямой дороге. 

 

  На 9,4 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени. 3,8 км относительной равнины на север с шестью поворотами и разворотом на 180 градусов на юг приведут к заключительным 1,9 км прямой дороги до финиша в Палермо (Palermo, административный центр провинции Палермо и автономного региона Сицилия).

 

  Таким образом, велогонщики, стартовав в глубине острова, спустятся практически к побережью Тирренского моря. Разделка скоростная -  под спуск с длинными прямыми и с небольшой стенкой с градиентами до 18% в начале дистанции. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени.

 

  Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 16 минут до 18 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 13:15 (CET). Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну, Роана Денниса, Геранта Томаса, Виктора Кампенартса, Винченцо Нибали, Майкла Мэттьюса и других. 

 

  Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, а, возможно, и белую майку лидера молодежной классификации. 

 

   Финиш 1-го этапа Джиро д’Италия-2020 принимает Палермо (Palermo) - главный город и столица Сицилии, то место, где в полной мере можно ощутить дыхание истории и многообразие культуры острова. Свой след в истории Палермо оставили практически все народности, населявшие средиземноморское побережье – финикийцы, греки, римляне, сарацины, византийцы, норманны, испанцы и другие. Смешение этносов, культур и стилей сказалось и на внешнем облике города: его архитектура полна неожиданных контрастов. А жаркий южный климат, привычки темпераментных сицилийцев и оживленная портовая жизнь вносят в атмосферу Палермо особый колорит.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо


   Основные достопримечательности Палермо: Театр Политеама Гарибальди (Teatro Politeama Garibaldi), расположенный на площади Руджера Сеттимо (Piazza Ruggero Settimo), является примером неоклассической архитектуры. Главный вход в театр находится под монументальной аркой, верхнюю часть которой украшает застывший в бронзе фрагмент из Олимпийских игр. А в центре площади можно видеть памятник самому Руджера Сеттимо.


   Кафедральный Собор Палермо (Cattedrale di Palermo), именуемый также собором Успения Пресвятой Девы Марии - главная церковь Палермо, великолепный храм, грандиозный памятник арабо-норманнского стиля, являющийся главной достопримечательностью сицилийской столицы. Изначально собор был воздвигнут ещё в средние века, а в результате неоднократных перестроек и реконструкций приобрел многоликий внешний вид, в котором отпечаталось влияние разных эпох и архитектурных стилей, так гармонично сочетающихся и накладывающихся друг на друга. Однако, даже спустя время, во внешнем виде собора можно заметить ярко выраженные арабо-норманнские, готические и неоклассические черты. Перед собором раскинулся сад, который украшают статуи и фонтаны.


   Театр Массимо (Teatro Massimo) - Большой оперный театр, расположенный на площади Джузеппе Верди (Piazza Giuseppe Verdi), является самым знаменитым и крупным театром не только Сицилии, но и всей Италии. В архитектуре здания отчетливо просматривается неоклассический стиль, с элементами древнегреческих храмов. К входу в театр ведут ступени, по бокам которых находятся большие скульптуры львов. В Театре Массимо снимались финальные сцены «Крестного отца–3».


   Главная, и, пожалуй, самая красивая площадь Палермо - Площадь Претория (Piazza Pretoria). По её периметру сконцентрировано немало достопримечательностей, в скопе представляющих собой живописный барочный ансамбль. Центр площади украшает знаменитый одноименный фонтан Претория (Fontana Pretoria), представляющий собой композицию из ряда бассейнов разных размеров, установленных на различной высоте и окруженных статуями мифологических персонажей и животных. Многие человеческие фигуры, украшающие фонтан, изображены обнаженными. Некогда факт обнаженных скульптурных тел поверг в шок жителей Палермо, отчего данный фонтан в народе стали именовать «фонтаном стыда».


   Примечательны в Палермо и роскошные дворцы – Норманнский дворец с капеллой Палатина, Орлеанский дворец, служащий резиденцией президента Сицилии, и другие. Рядом с ними разбиты богатые парки с пальмами, беседками и скульптурами. Нельзя не заглянуть в Международный музей марионеток, отель-дворец Grand Hotel Des Palmes, где останавливались Вагнер, Ренуар, Ги де Мопассан и другие выдающиеся личности, или на 35-метровую башню у церкви Сан-Николо-аль-Албергерия, откуда открываются потрясающие виды на Палермо.


Город Палермо в истории Джиро д’Италия


   В 11 изданиях Джиро д’Италия фигурировал город Палермо. Четыре раза Джиро д’Италия стартовала в Палермо - 1949, 1954, 1986, 2008. Десять стартов и девять финишей этапов. В первый Палермо появился на маршруте Джиро д’Италия в 1930 году. Второй этап Джиро д'Италия-1930 стартовал в Катании (Catania) и через 280 км финишировал в Палермо. Победу на этом этапе одержал итальянский велогонщик Леонида Фраскарелли (Leonida Frascarelli).


   В последний раз Палермо появился на маршруте Розовой гонки на Джиро д’Италия-2008 - принимал 1-й этап, командную гонку на время протяженностью 23,6 км. На этапе в Палермо победителем стала велокоманда Slipstream-Chipotle.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 30.06.2017

    В любом случае майку оденет кто то из Инеос.

    Я имел ввиду розовую.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 29.09.2014

    Разве что Кампенартс может борьбу навязать, но по сравнению с ганной и Томасом слабоват

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:31 | Регистрация: 22.05.2013

    Ганна возьмет 90%, а горную премию может метьюз взять. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    velodoctor-Фото

    Ганна возьмет 90%, а горную премию может метьюз взять. 

  • Giant72
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    Giant72-Фото
    Разве что Кампенартс может борьбу навязать, но по сравнению с ганной и Томасом слабоват
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    В любом случае майку оденет кто то из Инеос.

    Я имел ввиду розовую.
  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2020. Белая ма ... (6)
    Альоша Шац-Фото
    Ну если Астана согласиться на слив Фульса ради белой майки,то Власов. А если уэпоставят задачу поддержки,то могут быть варианты. Тео точно будет пахать на Томаса
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВСЕМ в добрый путь, так сказать!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, *******************************************Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он?
    А я то думал вы только к Берналю так, ан нет, оказывается проблема куда глубже и кроется совсем не в гонщиках или команде)Вот Лопез перейдет в Инеос, и тогда будет ТОПОВАЯ КОМАНДА
    Я болею не гонцов , а за Астану. Гонцы приходят и уходят, а команда остается.Пусть Лопес уходит в Инеос. Флаг ему в руки. По слухам он идет в Израиль.

    Лукавите вы, однако. Как можно болеть за команду и не болеть за конкретного (хоть одного) велогонщика. Велоспорт это не футбол или хоккей, где ТОПовый игрок может отвеерить, а команда в итоге все-равно проиграет. И да, разве не можно болеть за команду и в то же время переживать за спортсмена (не из любомий тебе команды) ? Я вот, к примеру, не особо топлю за Сагана, но БОРА мне нравится. За Нибали двумя руками, но есть команды симпатишней мне чем ТРЭК

  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Белая ма ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Вот в категории белая майка искренне отдам голос и поболею за Власова. В генерале - не верится, но все может быть

  • Ice
    Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Довольное странное заявления от Якоба, если честно.

    НОрмально, приехал выигрывать, но чтобы выигрывать нужна форма уже на второй неделе, а она у него к третьей подоспеет))) В общем, и побравировал, и соломки если что подстелил)))

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2020. Белая ма ... (6)
    SoulThief-Фото
    Оомен вполне может, как и например Алмейда. А вот Харт вряд ли, он на Томаса будет пахать как пчелка.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2020: презентац ... (2)
    Earl57-Фото

    Босс EF Джонатан Вотерс в ответ на комментарии по поводу новой формы:

    "Wait until you see the TT helmets....."

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Белая ма ... (6)
    Серафим-Фото

    Почему так однозначно? Мы, конечно, в большинстве хотим увидеть Власова в белой майке. Только, если кто  забыл, он еще не участвовал в трехнедельных турах. Здесь опыт иногда важнее функционала.

       Почему не Сэм Оомен, например? Или Геохеган Харт.

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