Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 1 этап, Монреале - Палермо



Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в южном пригороде Палермо (Palermo), в городе Монреале (Monreale). Город находится всего в пяти км от Палермо, в живописной нагорной местности. Когда-то на этом месте располагалась арабская деревня, расположенная на невысокой горе. В 11-м веке Монреале стал норманнским поселением. Монреале впервые приобрело значение после того, как в нём нашёл пристанище изгнанный в 831 году арабами из Палермо сицилийский епископ. Король Вильгельм II Добрый, питая особую привязанность к Монреале, начал в 1170 году строительство собора, призванного стать кафедральным храмом новообразованной архиепископии. С этого времени важность Монреале стала расти: здесь отдыхали норманнские короли после воинских трудов.



По позднейшей легенде, молодому королю Вильгельму II Доброму во сне явилась Богородица и указала место, где его отец Вильгельм I Злой скрыл значительные сокровища. Этим местом было поселение на возвышающейся над Палермо в семи километрах от города горе Монте-Капуто, любимым местом охоты арабских эмиров и сменивших их норманнских королей.



Построенный всего за пятнадцать лет, архиепископский кафедральный Монреалеский собор (Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova) представляет собой самую замысловатую смесь стилей, которую можно было сыскать в средневековой Европе: здесь причудливо перемешаны норманнские, византийские, сарацинские и итальянские архитектурные особенности. При строительстве широко использовались колонны, выломанные из античных храмов. Находящиеся в соборе надгробия основателя собора и его отца, Вильгельма I, были повреждены при пожаре 1811 года и отреставрированы.



Всю внутреннюю часть собора покрывают мозаичные картины византийской работы, созданные на протяжении десяти лет сицилийцами, прошедшими выучку в Константинополе. Это самый большой по площади комплекс средневековых мозаик во всей Италии, если не в мире. Среди изображённых сюжетов — ключевые сцены Ветхого завета, жизнь и чудеса Христа, деяния Петра и Павла. 3 июля 2015 года Монреалеский собор внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.



Помимо собора, в Монреале особого внимания заслуживают современный ему бенедиктинский монастырь и находящееся в соседней деревушке аббатство Святого Мартина, основанное папой Григорием Великим в VI веке и в последний раз перестраивавшееся в XVIII веке.



Жемчужиной бенедитского монастырского ансамбля является квадратный внутренний дворик, окруженный редкой красоты крестовой галереи из и 216 мраморных колонн. Колонны с изящными резными капителями отделаны мозаиками и скульптурами, в чем сказывается явное влияние романского стиля. В углу дворика находится чудесный небольшой фонтан в арабском стиле - точная копия фонтана в Альгамбре.

Альтиметрия 1-го этапа Джиро д'Италия-2020

Монреале впервые принимает старт этапа и всей Джиро д'Италия. Со старта велогонщики начнут подъём с несколькими поворотами до вершины 4 категории Собор Монреале (Monreale-Cattedrale, 250 – 312 м, протяжённость 1,1 км, перепад 62 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%).

Подъём начинается плавно, после небольшого спуска участников ударит по ногам 300 метровая стенка с градиентами от 12 до 18%, где будет разыграна первая горная премия и первая 4-й категории на Джиро д'Италия-2020.

Первый по времени на вершине подъёма, где расположена промежуточная отсечка времени, станет первым обладателем синей майки лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2020.

Пройдя наивысшую точку 1-го этапа, придётся преодолеть скоростной спуск протяжённостью 2,7 км до Корсо Калатафими (Corso Calatafimi) с двумя опасными поворотами и пологим 5,6-километровым участком спуска по длинной прямой дороге.

На 9,4 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени. 3,8 км относительной равнины на север с шестью поворотами и разворотом на 180 градусов на юг приведут к заключительным 1,9 км прямой дороги до финиша в Палермо (Palermo, административный центр провинции Палермо и автономного региона Сицилия).

Таким образом, велогонщики, стартовав в глубине острова, спустятся практически к побережью Тирренского моря. Разделка скоростная - под спуск с длинными прямыми и с небольшой стенкой с градиентами до 18% в начале дистанции. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени.

Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 16 минут до 18 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 13:15 (CET). Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну, Роана Денниса, Геранта Томаса, Виктора Кампенартса, Винченцо Нибали, Майкла Мэттьюса и других.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, а, возможно, и белую майку лидера молодежной классификации.

Финиш 1-го этапа Джиро д’Италия-2020 принимает Палермо (Palermo) - главный город и столица Сицилии, то место, где в полной мере можно ощутить дыхание истории и многообразие культуры острова. Свой след в истории Палермо оставили практически все народности, населявшие средиземноморское побережье – финикийцы, греки, римляне, сарацины, византийцы, норманны, испанцы и другие. Смешение этносов, культур и стилей сказалось и на внешнем облике города: его архитектура полна неожиданных контрастов. А жаркий южный климат, привычки темпераментных сицилийцев и оживленная портовая жизнь вносят в атмосферу Палермо особый колорит.



Основные достопримечательности Палермо: Театр Политеама Гарибальди (Teatro Politeama Garibaldi), расположенный на площади Руджера Сеттимо (Piazza Ruggero Settimo), является примером неоклассической архитектуры. Главный вход в театр находится под монументальной аркой, верхнюю часть которой украшает застывший в бронзе фрагмент из Олимпийских игр. А в центре площади можно видеть памятник самому Руджера Сеттимо.



Кафедральный Собор Палермо (Cattedrale di Palermo), именуемый также собором Успения Пресвятой Девы Марии - главная церковь Палермо, великолепный храм, грандиозный памятник арабо-норманнского стиля, являющийся главной достопримечательностью сицилийской столицы. Изначально собор был воздвигнут ещё в средние века, а в результате неоднократных перестроек и реконструкций приобрел многоликий внешний вид, в котором отпечаталось влияние разных эпох и архитектурных стилей, так гармонично сочетающихся и накладывающихся друг на друга. Однако, даже спустя время, во внешнем виде собора можно заметить ярко выраженные арабо-норманнские, готические и неоклассические черты. Перед собором раскинулся сад, который украшают статуи и фонтаны.



Театр Массимо (Teatro Massimo) - Большой оперный театр, расположенный на площади Джузеппе Верди (Piazza Giuseppe Verdi), является самым знаменитым и крупным театром не только Сицилии, но и всей Италии. В архитектуре здания отчетливо просматривается неоклассический стиль, с элементами древнегреческих храмов. К входу в театр ведут ступени, по бокам которых находятся большие скульптуры львов. В Театре Массимо снимались финальные сцены «Крестного отца–3».



Главная, и, пожалуй, самая красивая площадь Палермо - Площадь Претория (Piazza Pretoria). По её периметру сконцентрировано немало достопримечательностей, в скопе представляющих собой живописный барочный ансамбль. Центр площади украшает знаменитый одноименный фонтан Претория (Fontana Pretoria), представляющий собой композицию из ряда бассейнов разных размеров, установленных на различной высоте и окруженных статуями мифологических персонажей и животных. Многие человеческие фигуры, украшающие фонтан, изображены обнаженными. Некогда факт обнаженных скульптурных тел поверг в шок жителей Палермо, отчего данный фонтан в народе стали именовать «фонтаном стыда».



Примечательны в Палермо и роскошные дворцы – Норманнский дворец с капеллой Палатина, Орлеанский дворец, служащий резиденцией президента Сицилии, и другие. Рядом с ними разбиты богатые парки с пальмами, беседками и скульптурами. Нельзя не заглянуть в Международный музей марионеток, отель-дворец Grand Hotel Des Palmes, где останавливались Вагнер, Ренуар, Ги де Мопассан и другие выдающиеся личности, или на 35-метровую башню у церкви Сан-Николо-аль-Албергерия, откуда открываются потрясающие виды на Палермо.



Город Палермо в истории Джиро д’Италия



В 11 изданиях Джиро д’Италия фигурировал город Палермо. Четыре раза Джиро д’Италия стартовала в Палермо - 1949, 1954, 1986, 2008. Десять стартов и девять финишей этапов. В первый Палермо появился на маршруте Джиро д’Италия в 1930 году. Второй этап Джиро д'Италия-1930 стартовал в Катании (Catania) и через 280 км финишировал в Палермо. Победу на этом этапе одержал итальянский велогонщик Леонида Фраскарелли (Leonida Frascarelli).



В последний раз Палермо появился на маршруте Розовой гонки на Джиро д’Италия-2008 - принимал 1-й этап, командную гонку на время протяженностью 23,6 км. На этапе в Палермо победителем стала велокоманда Slipstream-Chipotle.

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