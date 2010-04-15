VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте


   Восьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Джовинаццо (Giovinazzo) - одном из самых красивых городов на "северабарийском" побережье. Провинциальный городок Джовинаццо построен на развалинах древнего поселения певкетов. Центр города известен своим историческим центром 14-15 столетия - многие уникальные исторические сооружения романо-апулийского искусства являются архитектурными памятниками Италии. Среди многочисленных достопримечательностей самыми посещаемыми можно назвать: древние монастыри и церкви, готический собор и троянскую арку с колоннами, дворянские дома и многое другое.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте


    Главным храмом Джовинаццо является готический собор Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta), возведенный еще в 12 веке. В этом маленьком городке много старинных церквей, одна из них датируется 4 веком - церковь святого Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista).


    В Джовинаццо арка Траяна (Arco di Traiano) (Золотые ворота) напоминает о римской эпохе правления, она была возведена во 2-м веке нашей эры. Арка ворот держится на двух  колоннах, и на ней на латыни нанесена памятная надпись в честь императора Траяна.


    Некоторые старинные дома, ранее принадлежавшие знатным семьям, в наше время перестроены под гостиничные нужды и пользуются большим успехом у туристов. Дворец Спинелли - Сагаррига со средневековой башней и террасным садом, Герцогский дворец (17 век), дворец Люпис (13 век), дворец Сарачено (15 век), дворец Верниче (16 век) – все они теперь представляют собой гостиничный комплекс.


    Городок Джовинаццо очень живописный и уютный. Он часто посещаем туристами, которым нравится именно провинциальная Италия, где чувствуется размеренный ритм жизни, уют и покой.

 

Альтиметрия 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте

 

 

  Джовинаццо (Giovinazzo, провинция Бари, регион Апулия) в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2014 году. Протяженный этап вдоль побережья Адриатического моря подходит для отрыва. На ход этапа может повлиять ветер с моря.

 

8-й этап Джиро д'Италия-2020 можно разделить на две части:

 

в первой пелотон продвигается на северо-запад по равнинному берегу Адриатического моря до Манфредонии (Manfredonia), где разыграет первый промежуточный спринт на этапе.

 

 Вторая часть этапа - пелотон заезжает на полуостров Гаргано, где преодолевает первый подъем 2-й категории на Джиро д'Италия-2020. 

 

  Подъем 2 категории Монте Сант'Анжело (Monte Sant'Angelo, 161 – 747 м, протяжённость 9,6 км, перепад 586 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%).

 

  После 18-км спуска следующие 40 км проложены по сильно пересеченной местности, где придётся преодолеть подъем 4 категории Ла Гуардиола (La Guardiola, 90 – 168 м, протяжённость 1,4 км, перепад 78 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 11%).

 

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте

 

 

 Финал этапа - круг у города Вьесте (Vieste, провинция Фоджа, регион Апулия), расположенного на "шпоре итальянского сапога", где при первом пересечении линии финиша будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе. И после 200 км со старта велогонщики финишируют в Вьесте, в последний раз принимавшем финиш этапа Джиро д'Италия в 1988 году 

 

 Вьесте - морской курорт в исторической области Гаргано. Неоднократно отмечался премией «Голубой флаг» Фонда экологического образования за чистоту окружающих вод. До конца XX века экономика Вьесте основывалась на рыболовстве и сельском хозяйстве. В начале XXI века с развитием туризма в Вьесте построены отели и кемпинги, что изменило внешний вид города, и повлияло на его экономику.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте


   В городе Вьесте интересен исторический центр, где время будто остановилось. Дорога, ведущая через так называемые «трабукко», расположенные на участке побережья между Пескичи и Вьесте, приведет прямо в самое сердце старого города. Стоит уделить время и на осмотр «трабукко», которые представляют собой массивные деревянные конструкции в виде платформы с отходящими от нее антеннами, на которых крепятся рыболовные сети, опускаемые и поднимаемые в воду с помощью лебедок. Такие древние «трабукко» позволяли ловить рыбу, не выходя в море.


   В старом городе интерес представляет так называемый «горький камень» — Chianca Amara, установленный на месте сарацинской резни в 1554 году; кафедральный собор и Швабский замок. В кафедральном соборе, выполненном в апулийском псевдороманском стиле, сохранились произведения искусства 16 века, среди которых деревянная статуя Пресвятой Девы — Санта-Мария-ди-Мерино.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте


   Ещё несколько достопримечательностей Вьесте заслуживают внимания: «Пиццомунно» — вертикальный скалистый монолит, возвышающийся на 25 м над Замковым побережьем (Spiaggia del Castello). Музео-Чивико — исторический музей с коллекцией доримского периода на территории современной Италии. Собор в апулийском псевдороманском стиле, колокольня перестроена в XVIII веке в стиле барокко.


   Немалый интерес представляет лес Умбра, расположенный на территории Национального парка Гаргано. Лес Умбра занимает территорию более чем в 10 тысяч гектар и богат разнообразной флорой и фауной. Здесь обитают косули, барсуки, куницы, дятлы, королевские совы, ястребы, а символом леса считается буковое дерево, в большом количестве произрастающее на территории Умбра.

 

  

   Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2020.

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Опять Демар что ли? Да достал уже этот спринт.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:10 | Регистрация: 15.04.2010

    Да, этап для Демара и у него нет конкурентов.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Гонщик
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (4)
    Гонщик-Фото

    Бредятина какая-то , чем гонка помешала этим паникёрам .

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    patar-Фото

    и снова вторая...

    Честно говоря, Кофидис вообще уныло смотрится. И на ТДФ и здесь. Они вообще в спринтах не участвуют, или где-то на втором плане. И по отрывам их не припомню..

  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Не складывается у Сагана на грандтурах в этом году. Надеюсь, этапчик зацепит, а то совсем приуныл Петюня
  • Sezar
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (9)
    Sezar-Фото

    Не надо возвращаться к чертежной доске. А то начертит тут с перепугу, чтобы его Рэтклифф не выгнал. Брейлсфорд сам разломал свой прекрасный механизм. Нужно просто восстановить то, что было. Была команда, заточенная под универсалов, которые могут ехать и выдавать ватты везде. И методики тренировки, заточенные под это, ведь раньше упор был именно на них, а не на скупку распиаренных "талантов". Просто до безобразия. И без понтов. И дать Керрисону собрать под это команду тренеров. Из последних кадровых решений мне нравится только Том Пидкок. Все остальное - размывание самой сути команды. И надо дать понять Рэтклиффу, что процесс быстрым не будет, потому что самые лучшие уже разобраны..

    Идеология -  правильная команда тренеров - правильно подобранные гонщики. Победа Ганны в горе указывает дорогу.

  • Sm1T
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (4)
    Sm1T-Фото
    Какой шанс что пройдет в апреле? Никакого Что случится к апрелю? Настанет светлое будущее? С какой кстати не быть третей, четвертой, пятидесятой волне?
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да, этап для Демара и у него нет конкурентов.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Видно Сагану не выиграть этап, пока есть Демар. Демар просто как пуля вылетает на финиш.

  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (9)
    s75-Фото

    Еще при живом Николя был ужаснейший сезон 2019, на Туре просто повезло, полкоманды вообще еле ехали (Квято, Москон и др), еще зимой ушел человек, координировавший тр.процесс, индивидуально составлявший "гоночные программы" и тд. Годом спустя потеряли самого яркого DS, а кто остался - Дарио, Габба, Ланкастер и специалист по проигранным классикам Кнавен, именно здесь надо принимать кадровые решения, и уже называются имена (причем британские), но воз и ныне там. Поехали нынешний тур с супертандемом ДС Габ/Кнав, при первой возможности укатали всей командой "наше всё", подсластили ужас обнимашками на 18 финише, и на этом всё. На Джиро у Дарио/Маттео хорошая команда, но тут уже просто несчастный случай с Герайнтом, которого вообще не должно было быть на этой гонке (опять бесконечные вопросы к рулевым).

  • GTX
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    GTX-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Konstantin41
    Демар спринтер-доминатор на этой Джиро. Просто некому ему что-нибудь противопоставить. Заберет еще пару этапов и цикламиновую майку в придачу

    Нет танков с такой же мощью - Аккермана, Груневегена. Да и юрких шустриков вроде Юэна тоже нет. Вот и вышло, что на Джиро по сути один действительно элитный спринтер. Ни Саган, ни Мэтьюз, ни Ходж не имеют сверхострого финиша, в классическом противостоянии они Демару уступят всегда.
    Ну Гавирия есть, да и Вивиани - в прошлых сезонах в топ-5 лучших спринтеров, форма то совсем не та
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    Серафим-Фото
    Ну, теоретически Гавирия, Вивиани должны были составить конкуренцию. Но у них в этом сезоне все еще хуже, чем у Сагана.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 октября

Pierre Rolland (BB Hotels - Vital Concept)

David Gaudu (Groupama - FDJ)

Alexys Brunel (Groupama - FDJ)

11 октября

Romain Seigle (Groupama - FDJ)

Georg Zimmermann (CCC Team)

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (69)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)