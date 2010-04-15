Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 8 этап, Джовинаццо - Вьесте



Восьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Джовинаццо (Giovinazzo) - одном из самых красивых городов на "северабарийском" побережье. Провинциальный городок Джовинаццо построен на развалинах древнего поселения певкетов. Центр города известен своим историческим центром 14-15 столетия - многие уникальные исторические сооружения романо-апулийского искусства являются архитектурными памятниками Италии. Среди многочисленных достопримечательностей самыми посещаемыми можно назвать: древние монастыри и церкви, готический собор и троянскую арку с колоннами, дворянские дома и многое другое.



Главным храмом Джовинаццо является готический собор Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta), возведенный еще в 12 веке. В этом маленьком городке много старинных церквей, одна из них датируется 4 веком - церковь святого Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista).



В Джовинаццо арка Траяна (Arco di Traiano) (Золотые ворота) напоминает о римской эпохе правления, она была возведена во 2-м веке нашей эры. Арка ворот держится на двух колоннах, и на ней на латыни нанесена памятная надпись в честь императора Траяна.



Некоторые старинные дома, ранее принадлежавшие знатным семьям, в наше время перестроены под гостиничные нужды и пользуются большим успехом у туристов. Дворец Спинелли - Сагаррига со средневековой башней и террасным садом, Герцогский дворец (17 век), дворец Люпис (13 век), дворец Сарачено (15 век), дворец Верниче (16 век) – все они теперь представляют собой гостиничный комплекс.



Городок Джовинаццо очень живописный и уютный. Он часто посещаем туристами, которым нравится именно провинциальная Италия, где чувствуется размеренный ритм жизни, уют и покой.

Альтиметрия 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

Джовинаццо (Giovinazzo, провинция Бари, регион Апулия) в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2014 году. Протяженный этап вдоль побережья Адриатического моря подходит для отрыва. На ход этапа может повлиять ветер с моря.

8-й этап Джиро д'Италия-2020 можно разделить на две части:

в первой пелотон продвигается на северо-запад по равнинному берегу Адриатического моря до Манфредонии (Manfredonia), где разыграет первый промежуточный спринт на этапе.

Вторая часть этапа - пелотон заезжает на полуостров Гаргано, где преодолевает первый подъем 2-й категории на Джиро д'Италия-2020.

Подъем 2 категории Монте Сант'Анжело (Monte Sant'Angelo, 161 – 747 м, протяжённость 9,6 км, перепад 586 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%).

После 18-км спуска следующие 40 км проложены по сильно пересеченной местности, где придётся преодолеть подъем 4 категории Ла Гуардиола (La Guardiola, 90 – 168 м, протяжённость 1,4 км, перепад 78 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 11%).

Финал этапа - круг у города Вьесте (Vieste, провинция Фоджа, регион Апулия), расположенного на "шпоре итальянского сапога", где при первом пересечении линии финиша будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе. И после 200 км со старта велогонщики финишируют в Вьесте, в последний раз принимавшем финиш этапа Джиро д'Италия в 1988 году.

Вьесте - морской курорт в исторической области Гаргано. Неоднократно отмечался премией «Голубой флаг» Фонда экологического образования за чистоту окружающих вод. До конца XX века экономика Вьесте основывалась на рыболовстве и сельском хозяйстве. В начале XXI века с развитием туризма в Вьесте построены отели и кемпинги, что изменило внешний вид города, и повлияло на его экономику.



В городе Вьесте интересен исторический центр, где время будто остановилось. Дорога, ведущая через так называемые «трабукко», расположенные на участке побережья между Пескичи и Вьесте, приведет прямо в самое сердце старого города. Стоит уделить время и на осмотр «трабукко», которые представляют собой массивные деревянные конструкции в виде платформы с отходящими от нее антеннами, на которых крепятся рыболовные сети, опускаемые и поднимаемые в воду с помощью лебедок. Такие древние «трабукко» позволяли ловить рыбу, не выходя в море.



В старом городе интерес представляет так называемый «горький камень» — Chianca Amara, установленный на месте сарацинской резни в 1554 году; кафедральный собор и Швабский замок. В кафедральном соборе, выполненном в апулийском псевдороманском стиле, сохранились произведения искусства 16 века, среди которых деревянная статуя Пресвятой Девы — Санта-Мария-ди-Мерино.



Ещё несколько достопримечательностей Вьесте заслуживают внимания: «Пиццомунно» — вертикальный скалистый монолит, возвышающийся на 25 м над Замковым побережьем (Spiaggia del Castello). Музео-Чивико — исторический музей с коллекцией доримского периода на территории современной Италии. Собор в апулийском псевдороманском стиле, колокольня перестроена в XVIII веке в стиле барокко.



Немалый интерес представляет лес Умбра, расположенный на территории Национального парка Гаргано. Лес Умбра занимает территорию более чем в 10 тысяч гектар и богат разнообразной флорой и фауной. Здесь обитают косули, барсуки, куницы, дятлы, королевские совы, ястребы, а символом леса считается буковое дерево, в большом количестве произрастающее на территории Умбра.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2020.