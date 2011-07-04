Джиро д'Италия-2020. Цифры и числа

103-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 3 октября в Монреале (Monreale, Италия), пригороде Палермо, с индивидуальной гонки на время. На старт Джиро д'Италия-2020 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 12 октября после финиша на Роккаразо на 9 этапе в Апеннинах. Второй день отдыха - в понедельник 19 октября после финиша на Пьянкавалло на 15 этапе в Альпах. Джиро д'Италия-2020 завершится 25 октября индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Милане. Общая протяженность Джиро д'Италия-2020 составит 3497,9 км

А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 3 по 25 октября 2020 года.





1-й раз в истории Джиро д'Италия гонка пройдет в октябре;

2 дня отдыха;

3 индивидуальных разделки;

5 спринтерских этапов;

6 горных этапов;

7 среднегорных этапов;

8 велогонщиков в команде;

8 этапов протяженностью 200 км и более;

18 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2020;

36 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2020.



Общая протяженность Джиро д'Италия-2020 составит 3497,9 км, в том числе:

15,1 км – индивидуальная разделка на 1 этапе (Monreale - Palermo);

15,7 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Милане;

34,1 км – индивидуальная разделка на 14-м этапе (Conegliano - Valdobbiadene);

64,9 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2020;

73 км – по территории Франции на 20 этапе на Джиро д’Италия-2020;

140 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2020, 6 октября, 4-й этап (Catania - Villafranca Tirrena);

175,37 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки;

188 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе без учета разделки;

190,72 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2020 без учета разделок;



218 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки;

225 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2020, 7 октября, 5 этап (Mileto - Camigliatello Silano);

229 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2020, 20 октября, 16 этап (Udine - San Daniele Del Friuli);

253 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2020, 23 октября, 19 этап (Morbegno - Asti);

2035 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2020, 24 октября, 20 этап (Alba - Sestriere);

2744 м – вторая по высоте точка Джиро д'Италия-2020 - Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) на 20 этапе;

2758 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2020 Cima Coppi - Стельвио (Passo dello Stelvio) на 18 этапе;

5000 м – набор высоты на 17 этапе;

5000 м – набор высоты на 20 этапе;

5400 м – набор высоты на 18 этапе.

Горы на Джиро д'Италия-2020:

1 финиш этапа в гору 4 категории;

3 этапа без категорийных подъемов;

5 финишей этапа в гору 1 категории;

6 горных этапов;

7 среднегорных этапов;

8,6% средний градиент на 14,2 км участке подъема Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio) на 18 этапе;

9,1% средний градиент на 8,8 км подъема на Пассо Кастрин (Passo Castrin) на 18 этапе;

9,3% средний градиент на 10,5 км участке подъема Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) на 20 этапе;

1047 м набора высоты на 14,2 км подъема до вершины Изоар (Col d'Izoard) на 20 этапе;

1373 м набора высоты на 20,2 км подъема до вершины Монте Бондоне (Monte Bondone) на 17 этапе;

2600 м набора высоты на 105 км подъема до вершины Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) на 20 этапе.

Всего на Джиро д'Италия 2020 будет 50 категорийных вершин:

1 Чима Коппи (Cima Coppi);

13 гор первой категории;

9 гор второй категории;

14 гор третьей категории;

13 гор четвертой категории.

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2020 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 14-й:

- 4 подъема первой категории:

3 этап – финиш на Этне (Etna);

5 этап – Валико ди Монтескуро (Valico di Montescuro);

9 этап – Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Роккаразо (Roccaraso);

- 3 подъема второй категории;

- 8 подъемов третьей категории;

- 13 подъемов четвертой категории:

2 этап – финиш в Агридженто (Agrigento);

3000 м набор высоты на 3 этапе Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км;

4000 м набор высоты на 5 этапе Mileto - Camigliatello Silano, 225 км;

4200 м набор высоты на 9 этапе San Salvo - Roccaraso (Aremogna), 208 км;

3400 м набор высоты на 12 этапе Cesenatico - Cesenatico, 204 км;

и вторая часть Джиро д'Италия-2020 этапы с 15-го по 20-ый этапы включительно:

- 1 Cima Coppi – Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio) на 18 этапе;

- 9 подъемов первой категории:

15 этап – финиш на Пьянкавалло (Piancavallo);

17 этап – Форчелла Вальбона (Forcella Valbona), Монте Бондоне (Monte Bondone) и финиш на Мадонна-ди-Кампильо (Madonna Di Campiglio);

18 этап – Пассо Кастрин (Passo Castrin) и Торри ди Фраэле (Torri di Fraele);

20 этап – Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello), Изоар (Col d'Izoard) и финиш на Сестриере (Sestriere);

- 6 подъемов второй категории;

- 6 подъемов третьей категории;

3800 м набор высоты на 15 этапе Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 185 км;

3300 м набор высоты на 16 этапе Udine - San Daniele Del Friuli, 229 км;

5000 м набор высоты на 17 этапе Bassano Del Grappa - Madonna Di Campiglio, 203 км;

5400 м набор высоты на 18 этапе Pinzolo - Laghi Di Cancano, 207 км;

5000 м набор высоты на 20 этапе Alba - Sestriere, 198 км.

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2020

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2020 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Список этапов на Джиро д'Италия-2020





3 октября. Суббота. Этап 1: Monreale - Palermo (ITT), 15,1 км

4 октября. Воскресенье. Этап 2: Alcamo - Agrigento, 149 км

5 октября. Понедельник. Этап 3: Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км

6 октября. Вторник. Этап 4: Catania - Villafranca Tirrena, 140 км

7 октября. Среда. Этап 5: Mileto - Camigliatello Silano, 225 км

8 октября. Четверг. Этап 6: Castrovillari - Matera, 188 км

9 октября. Пятница. Этап 7: Matera - Brindisi, 143 км

10 октября. Суббота. Этап 8: Giovinazzo - Vieste, 200 км

11 октября. Воскресенье. Этап 9: San Salvo - Roccaraso (Aremogna), 208 км

12 октября. Понедельник. День отдыха:

13 октября. Вторник. Этап 10: Lanciano - Tortoreto Lido, 177 км

14 октября. Среда. Этап 11: Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 км

15 октября. Четверг. Этап 12: Cesenatico - Cesenatico , 204 км

16 октября. Пятница. Этап 13: Cervia - Monselice, 192 км

17 октября. Суббота. Этап 14: Conegliano - Valdobbiadene (Prosecco Wine Stage) (ITT), 34,1 км

18 октября. Воскресенье. Этап 15: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 185 км

19 октября. Понедельник. День отдыха:

20 октября. Вторник. Этап 16: Udine - San Daniele Del Friuli, 229 км

21 октября. Среда. Этап 17: Bassano Del Grappa - Madonna Di Campiglio, 203 км

22 октября. Четверг. Этап 18: Pinzolo - Laghi Di Cancano (Parco Nazionale Dello Stelvio), 207 км

23 октября. Пятница. Этап 19: Morbegno - Asti, 253 км

24 октября. Суббота. Этап 20: Alba - Sestriere, 198 км

25 октября. Воскресенье. Этап 21: Cernusco Sul Naviglio - Milano (ITT), 15,7 км