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Джиро д'Италия-2020. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2020. Цифры и числа 

Джиро д’Италия-2020  103-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 3 октября в Монреале (Monreale, Италия), пригороде Палермо, с индивидуальной гонки на время. На старт Джиро д'Италия-2020 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 12 октября после финиша на Роккаразо на 9 этапе в Апеннинах. Второй день отдыха - в понедельник 19 октября после финиша на Пьянкавалло на 15 этапе в Альпах. Джиро д'Италия-2020 завершится 25 октября индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Милане. Общая протяженность Джиро д'Италия-2020 составит 3497,9 км

 

  А теперь сосредоточим свое внимание на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 3 по 25 октября 2020 года.

1-й раз в истории Джиро д'Италия гонка пройдет в октябре;

2 дня отдыха;

3 индивидуальных разделки; 

5 спринтерских этапов;

6 горных этапов;

7 среднегорных этапов;

8 велогонщиков в команде;

8 этапов протяженностью 200 км и более;

 

18 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2020;

36 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2020.

Общая протяженность Джиро д'Италия-2020 составит 3497,9 км, в том числе:

15,1 км – индивидуальная разделка на 1 этапе (Monreale - Palermo);

15,7 км – индивидуальная разделка на 21-м этапе в Милане;

34,1 км – индивидуальная разделка на 14-м этапе (Conegliano - Valdobbiadene);

64,9 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2020;  

73 км – по территории Франции на 20 этапе на Джиро д’Италия-2020;

 

140 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2020, 6 октября, 4-й этап (Catania - Villafranca Tirrena);

175,37 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделки;

188 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе без учета разделки;

190,72 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2020 без учета разделок;


218 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки;

225 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2020, 7 октября, этап (Mileto - Camigliatello Silano);

229 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2020, 20 октября, 16 этап (Udine - San Daniele Del Friuli);
253 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2020, 23 октября, 19 этап (Morbegno - Asti); 

 

2035 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2020, 24 октября, 20 этап (Alba - Sestriere);

2744 м – вторая по высоте точка Джиро д'Италия-2020 - Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) на 20 этапе;

2758 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2020 Cima Coppi - Стельвио (Passo dello Stelvio) на 18 этапе;

 

5000 м – набор высоты на 17 этапе;

5000 м – набор высоты на 20 этапе;

5400 м – набор высоты на 18 этапе. 

 

   Горы на Джиро д'Италия-2020:

 

финиш этапа в гору 4 категории;

3 этапа без категорийных подъемов; 

финишей этапа в гору 1 категории;

6 горных этапов;
7 среднегорных этапов; 

8,6% средний градиент на 14,2 км участке подъема Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio) на 18 этапе;

9,1% средний градиент на 8,8 км подъема на Пассо Кастрин (Passo Castrin) на 18 этапе;

9,3% средний градиент на 10,5 км участке подъема Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) на 20 этапе;

 

1047 м набора высоты на 14,2 км подъема до вершины Изоар (Col d'Izoard) на 20 этапе;

1373 м набора высоты на 20,2 км подъема до вершины Монте Бондоне (Monte Bondone) на 17 этапе;

2600 м набора высоты на 105 км подъема до вершины Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) на 20 этапе.

 

Всего на Джиро д'Италия 2020 будет 50 категорийных вершин:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
13 гор первой категории;
гор второй категории;
14 гор третьей категории;
13 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2020 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 14-й:

 

4 подъема первой категории:

3 этап – финиш на Этне (Etna);
5 этап – Валико ди Монтескуро (Valico di Montescuro);

9 этап – Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Роккаразо (Roccaraso);

- 3 подъема второй категории;

8 подъемов третьей категории;

13 подъемов четвертой категории:

2 этап – финиш в Агридженто (Agrigento);

 

3000 м набор высоты на 3 этапе Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км;

4000 м набор высоты на 5 этапе Mileto - Camigliatello Silano, 225 км;

4200 м набор высоты на 9 этапе San Salvo - Roccaraso (Aremogna), 208 км;

3400 м набор высоты на 12 этапе Cesenatico - Cesenatico, 204 км;

 

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2020 этапы с 15-го по 20-ый этапы включительно:

 

- 1 Cima Coppi – Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio) на 18 этапе;
9 подъемов первой категории:

15 этап – финиш на Пьянкавалло (Piancavallo);

17 этап – Форчелла Вальбона (Forcella Valbona), Монте Бондоне (Monte Bondone) и финиш на Мадонна-ди-Кампильо (Madonna Di Campiglio);
18 этап – Пассо Кастрин (Passo Castrin) и Торри ди Фраэле (Torri di Fraele);

20 этап – Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello), Изоар (Col d'Izoard) и финиш на Сестриере (Sestriere);

6 подъемов второй категории;

- 6 подъемов третьей категории;

  

3800 м набор высоты на 15 этапе Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 185 км;

3300 м набор высоты на 16 этапе Udine - San Daniele Del Friuli, 229 км;

5000 м набор высоты на 17 этапе Bassano Del Grappa - Madonna Di Campiglio, 203 км;
5400 м набор высоты на 18 этапе Pinzolo - Laghi Di Cancano, 207 км;
5000 м набор высоты на 20 этапе Alba - Sestriere, 198 км.

 

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2020

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2020 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2020

3 октября. Суббота. Этап 1: Monreale - Palermo (ITT), 15,1 км
4 октября. Воскресенье. Этап 2: Alcamo - Agrigento, 149 км
5 октября. Понедельник. Этап 3: Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км
6 октября. Вторник. Этап 4: Catania - Villafranca Tirrena, 140 км
7 октября. Среда. Этап 5: Mileto - Camigliatello Silano, 225 км
8 октября. Четверг. Этап 6: Castrovillari - Matera, 188 км
9 октября. Пятница. Этап 7: Matera - Brindisi, 143 км
10 октября. Суббота. Этап 8: Giovinazzo - Vieste, 200 км
11 октября. Воскресенье. Этап 9: San Salvo - Roccaraso (Aremogna), 208 км
12 октября. Понедельник. День отдыха:
13 октября. Вторник. Этап 10: Lanciano - Tortoreto Lido, 177 км
14 октября. Среда. Этап 11: Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 км
15 октября. Четверг. Этап 12: Cesenatico - Cesenatico , 204 км
16 октября. Пятница. Этап 13: Cervia - Monselice, 192 км
17 октября. Суббота. Этап 14: Conegliano - Valdobbiadene (Prosecco Wine Stage) (ITT), 34,1 км
18 октября. Воскресенье. Этап 15: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 185 км
19 октября. Понедельник. День отдыха:
20 октября. Вторник. Этап 16: Udine - San Daniele Del Friuli, 229 км
21 октября. Среда. Этап 17: Bassano Del Grappa - Madonna Di Campiglio, 203 км
22 октября. Четверг. Этап 18: Pinzolo - Laghi Di Cancano (Parco Nazionale Dello Stelvio), 207 км
23 октября. Пятница. Этап 19: Morbegno - Asti, 253 км
24 октября. Суббота. Этап 20: Alba - Sestriere, 198 км
25 октября. Воскресенье. Этап 21: Cernusco Sul Naviglio - Milano (ITT), 15,7 км

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2020 Мировой Тур UCI Италия новости велоспорта

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:20 | Регистрация: 27.07.2011

    ждемс профилей этапов..

    1. Имя: Serg

      Sachok

      Сегодня, 10:28 | Регистрация: 3.09.2020

      На сайте гонки всё красиво нарисовано:
      https://www.giroditalia.it/en/the-route/

      1. Имя: Ден

        rude_rider

        Сегодня, 11:42 | Регистрация: 27.07.2011

        спс

        Джиро по этапам поинтереснее будет чем тур

        три разделки, шансы Томаса сравниваются с Саймоном
        почему то кажется что между ними развернется борьба за первое место

        1. Имя: Рокко Сифреди

          patar

          Сегодня, 12:48 | Регистрация: 25.10.2019

          Вроде Ейтсы в разделке не сильны?? А тут их целых три. Сперва бы составы глянуть, а там уж решим между кем борьба))

          1. Имя: Ден

            rude_rider

            Сегодня, 13:26 | Регистрация: 27.07.2011

            ну на тиррено Ейтс проиграл Томасу 22 сек на 10км
            а тут их аж три))) и одна 34 км.. не плоскачь канечно но и не горная

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:44 | Регистрация: 4.07.2011

    Прекрасная будет Джиро, судя по описанию этапов.

     

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 12:21 | Регистрация: 4.01.2015

    дай Бог этой Джиро (как и Вуэльте) пройти в полном объеме как Туру ибо ситуация с КОВИДом в Италии сейчас хоть и не такая стрёмная как во Франции, но все равно ощущается (за Испанию пока что промолчу, хотя там тоже с этой короной усугубляется дело).

    Снова много высокогорных гор/перевалов (любят эти "испытания" на Джиро), вот только бы погода в октябре не испортила горный спектакль пелотону, оргам и нам, болелам. 

    3 индивидуальных разделки (65 км. в общей сложности)

     8 этапов протяженностью 200 км и более (253 км. максима)

    Ощутите, так сказать, разницу с недавно закончившимся ТдФ.

    И да, кажись КОВИДные правила Тура (два гонщика "в позитиве" и целую команду снимают с ГТ) на Джиро не будут действовать, наверноре придумают орги что то другое для обеспечения здоровья для всех в пузыре (и не только)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  4. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 12:49 | Регистрация: 25.10.2019

    Цитата: EL-Fenomeno
    разницу с с недавно закончившимся ТдФ.

    Я бы еще добавил - набор высоты трижды за 5000 метров. Стоит принять во внимание

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    старт-шоссе 82-Фото

    Странный конечно разговор у нас получился, еще никто не умер ,а заупакойную уже поют.

    ... Еще впереди как минимум Джиро.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    Earl57-Фото

    Цитата: rude_rider
    Но что то мне подсказывать что Вино выловит рыбку еще.То бишь не он а Мартино..

    Гарольд Техада (Harold Tejada). 23 года. Как горняк он как минимум не хуже Лопеса. С уходом Лопеса получит свободу. До Астаны гонялся в Медельине, а значит прошел школу Оскара Севильи.

  • rude_rider
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    rude_rider-Фото

    Ну наверное постараются удержать Алексея,но если нет то лучше отпустить .

    Астане нужен генеральщик,на него надо денег собирать.

    хотя генеральщиков то и нет в принципе.Лопес хоть и не на выигрыш ГТ но хотя бы вокруг да около светился.

    Но что то мне подсказывать что Вино выловит рыбку еще.То бишь не он а Мартино..

     

    а с др стороны, команда вообще может перестать существовать..и так поурезали..срочно имхо надо искать инвесторов не государственных.

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    velodoctor-Фото
    До тура писали что Лопес в Бору, а Майка из боры уходит.
  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    levonardo-Фото
    Указывают
  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (8)
    rude_rider-Фото
    ну на тиррено Ейтс проиграл Томасу 22 сек на 10км
    а тут их аж три))) и одна 34 км.. не плоскачь канечно но и не горная
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Konstantin41
    Единственный казахстанский гонщик, способный побеждать на этапах ГТ, да ещё и в майке чемпиона Казахстана.

    А что ему мешает это делать в другой команде? Получать достойные деньги за свой труд тоже важно.  

     

  • Konstantin41
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: Адриен
    Что касается Лопеса - насчет его ухода из Астаны я писал еще несколько месяцев назад - такой исход был яснее ясного.

    Согласен, это было понятно ещё до тура. И его провальная разделка тут не причем.

     

    Цитата: старт-шоссе 82
     А за Лопеса почему спросил, просто подумал, что может его последняя провальная разделка как то повлияла на уход?... Ерунда, как говоритсья не бывает плохих раздельщиков, бывает неудачный день...С такими гонщиками нельзя так просто раставаться ... неужели опять амбиции опять деньги, неужели он думает что уйдя из =Астаны=, он сможет добиться чего-то большего?...

    Нельзя винить людей, за то что они хотят зарабатывать больше. Это вполне естественное желание

     

    Цитата: velodoctor
    Пишут что и Луц может покинуть Астану, похоже денег действительно мало. 

    Его думаю как раз сохранят. Винокуров говорил, что ладно, что Лопес уходит, главная цель сейчас - это сохранить Луценко. Единственный казахстанский гонщик, способный побеждать на этапах ГТ, да ещё и в майке чемпиона Казахстана. Что может быть лучше для государственного спонсора? Неужели даже на него нет денег? Вроде Винокуров говорил, что какое-то понимание по контракту с Алексеем есть.



    Цитата: SoulThief
    Тут весь форум не может понять нафига он капсом пишет. Эти вопросы полностью игнорируются.

    P. S. Было бы интересно с ним лично пообщаться. Просто чтобы узнать, он когда вживую говорит, тоже вскрикивает некоторые слова?

     

    Очень странная манера речи. Пусть пишет как хочет конечно, но просто неудобно читать, когда то капс, то нет.

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (8)
    patar-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    разницу с с недавно закончившимся ТдФ.

    Я бы еще добавил - набор высоты трижды за 5000 метров. Стоит принять во внимание

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (8)
    patar-Фото
    Вроде Ейтсы в разделке не сильны?? А тут их целых три. Сперва бы составы глянуть, а там уж решим между кем борьба))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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