Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 21 этап, Чернуско-суль-Навильо - Милан



Двадцать первый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Чернуско-суль-Навильо (Cernusco sul Naviglio), который является пригородом Милана (Milano). Своё название городок получил благодаря Президенту Республики Сандро Пертини (Sandro Pertini). В 1985 году его указом Чернуско Асинарио (Cernusco Asinario), основанный в 1859 году, был переименован в Чернуско-суль-Навильо.



По некоторым данным, топоним названия городка Чернуско Асинарио происходит от имени римского чиновника Кайо Асинио (умершего в 45 г. до н.э.), гробница которого была найдена в 1849 году в Кашина-Лупа. Во времена Римской империи через территорию Чернуско-суль-Навильо (Чернуско Асинарио) проходила важная римская дорога - Виа Галлика.



Но дорога сегодняшнего дня, по которой поедут индивидуальную разделку участники 21-го этапа Джиро д’Италия-2020, привидёт к финишу трёхнедельного итальянского Гран-тура, который завершится в Милане.

В отличие от других исторических городов Европы, которые «забрасывают» туристов многочисленными достопримечательностями, Милан требует от путешественника опыта исследователя. Но если вы действительно готовы потратить время на изучение Милана, то этот город с радостью раскроет вам свои секреты.

Милан сравнивают со «скромной девушкой, чью особую красоту можно увидеть лишь со временем». Джорджо Армани говорил, что «Милан можно узнать, лишь заглянув во дворы старых миланских особняков».



Между площадью Пьяцца Кастелло (Piazza Castello) и городским парком Семпьоне расположился замок Сфорца (Castello Sforzesco), который назван по имени Франческо Сфорца – итальянского кондотьера, провозгласившего себя герцогом Милана в 1450 году. Вид замка наверняка покажется знакомым даже тем, кто никогда не был в Милане.

Именно этот замок стал архитектурным прототипом московского Кремля, в особенности это касается формы башен и короны настенных зубцов. Миланские архитекторы, работавшие над постройкой московского Кремля, перенесли все черты замка Сфорца. Центральную башню замка Сфорца проектировал Антонио ди Пьетро Аверулино, которого называли Филарете, а его соратником долгое время был Аристотель Фиораванти.

Дело в том, что Ивану III срочно понадобился опытный и талантливый архитектор, так как в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа - рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Псковские мастера, осматривавшие обрушившееся здание, сделали вывод, что «известь не клеевита да камень не тверд», но сами за постройку нового собора не взялись, и Семён Толбузин был по совету Софьи Палеолог немедленно отправлен в Италию за подходящим специалистом. После подписания контракта в 1475 году шестидесятилетний архитектор с сыном по имени Андреа и слугой по имени Пьетро в составе посольства отправился в Московское княжество. Кроме Успенского собора, Фиораванти не строил других зданий в России, но есть основания полагать, что именно ему, знаменитому мастеру фортификационных работ, был заказан генеральный план новых стен и башен Кремля, которые планировалось возвести вместо старых, обветшавших белокаменных. Также Аристотелю приписывают устройство Пушечного двора (на месте нынешней Пушечной улицы). Также молвой ему приписывалось создание тайного подземного хранилища на территории Московского Кремля для легендарной Библиотеки Ивана Грозного. Вот так переплелись нити истории, связавшие Италию и Россию.

Сложно представить, но сооружение, ставшее символом Милана, могло исчезнуть в конце 19 века, когда в Милане развернулась дискуссия относительно дальнейшей судьбы замка, который во времена австрийского и испанского господства был превращён в казармы и постепенно приходил в упадок. Первоначально на месте полуразрушенного замка собирались построить жилой район. Замок Сфорца спас архитектор Лука Бельтрами, который убедил общественность в необходимости сохранить культурное и историческое наследие. Начались реставрационные работы, и уже в 1900 году замок Сфорца был открыт для первых экскурсантов. Еще одно сильное потрясение крепость пережила в 1943 году во время бомбардировок. Полная реставрация замка закончилась к 1956 году. Замок Сфорца теперь является народным достоянием, вокруг Кастелло Сфорцеско был разбит парк в английском стиле.

Парк Семпьоне (Parco Sempione), который является «зелёными лёгкими» Милана - прекрасный пример того, как превратить пустырь в украшение города и любимое место отдыха горожан. Примечательно, что парк Семпьоне сохранился до наших дней в почти нетронутом виде, хотя во время войны все лужайки пришлось перепахать под кукурузу. В центре парка находится небольшое озеро, от которого по сторонам отходят два водных пути.

В парке Семпьоне находится Торре Бранка - железная панорамная башня высотой 108,6 метров, в верхней части которой находится популярная панорамная площадка, откуда виден не только весь Милан, но даже Альпы, Апеннины и часть долины реки По. Башню открыли в 1933 году. Ранее у башни не было особого названия, но в 1970-х годах её полностью перестроили на деньги миланского винодела Фрателли Бранка, чьё имя потом и получила.

На Пьяцца Дука д’Аоста (Piazza Duca d'Aosta), привокзальной площади, расположены отели и знаменитый «Пиреллоне» (Grattacielo Pirelli) или «небоскрёб Пирелли», первый небоскрёб, построенный в Милане и во всей Италии.

Это 32-этажное шестиугольное 127-метровое здание начали строить в 1956 году и закончили за 4 года, на строительство ушло свыше 60 000 тонн бетона. Идея возведения небоскрёба принадлежала Альберто Пирелли (Alberto Pirelli), президенту одноимённого концерна, в честь которого здание и получило своё имя. Концерн «Пирелли» - пятый в мире (по доходам) производитель автомобильных шин, который был основан в 1872 году, сначала занимался производством и продажей эластичной резины. В 1894 году компания запатентовала первые шины для велосипедов, а первый патент на шины для легковых автомобилей получен в 1901 году.

Небоскрёб появился на том месте, где в 19 веке находились первые производственные мощности компании. Долгое время здание принадлежало концерну Пирелли, но затем было продано администрации региона Ломбардия. До строительства этого небоскрёба в Милане чётко соблюдали традицию – ни одно из зданий не должно быть выше «Мадоннины» (фигуры на шпиле) собора Дуомо. Поэтому, в знак уважения, на крыше нового здания поставили маленькую копию статуи собора Дуомо. С небоскрёбом Пиреллоне связана и трагическая история: 18 апреля 2002 года частный небольшой одномоторный самолёт "Роквелл-112", который шёл на посадку в миланский аэропорт Линате, врезался в здание в районе 25-го этажа. В аварии погиб 65-летний швейцарский пилот самолёта Луиджи Фазуло (Luigi Fasulo), а в пожаре погибли ещё 2 женщины-работницы здания. В кратчайшие сроки было произведено восстановление поврежденных участков башни, а также была проведена реконструкция всего сооружения. На протяжении полувека «Пиреллоне» был самым высоким зданием в Милане и вторым в Италии (после туринской башни Моле). Рекорд был перекрыт в 2010, когда в Милане появился новый небоскрёб «Палаццо Ломбардия» высотой 161,3 метра (т.е. на два этажа выше «Пиреллоне»).

Основные городские ворота Милана – Порта Нуова (Porta Nuova), сооружённые в начале 19 века по проекту Джузеппе Дзанойи, того же архитектора, который участвовал в проектировании фасада главного собора Милана. Арка Порта Нуова дала название одному из шести исторических районов Милана, она расположена вдоль античной римской дороги, соединявшей Милан с регионом Брианца у подножия Альп.



Важное коммерческое значение имело местонахождение ворот рядом с судоходным каналом, существовавшим в то время. Возведение Порта Нуова послужило стимулом к развитию гражданского строительства вокруг городских укреплений, уже утративших своё защитное значение, и активной урбанизации северной части Милана. От Порта Нуова открывается вид на современный Милан, и связь времён ощущается особенно сильно.

Главная площадь Милана - Пьяцца Дуомо. Это центр города, откуда легко попасть в любой район Милана, так как город устроен по радиально-кольцевому принципу: от центра в разные стороны расходятся дороги, по пути пересекая кольца бывших городских границ - крепостных стен.

Пьяцца Дуомо приобрела свой современный вид в 1865 году, когда она была полностью перестроена по проекту Джузеппе Менгони. С западной стороны площади находится собор Дуомо, справа так называемый Южный дворец, слева - Северный дворец с монументальной аркой Галереи Витторио-Эмануэле II. Через галерею легко попасть на площадь Ла Скала и к театру Ла Скала. Дуомо – единственный памятник архитектуры, строительство которого продолжалось пять веков.

Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2020

Чернуско-суль-Навильо впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия и старт заключительного этапа Джиро д'Италия-2020.

Со старта велогонщики, пройдя три 90-градусных поворота, устремятся на юг, и, повернув еще раз на 90 градусов, поедут по длинной прямой дороге на запад. Далее разворот на юго-запад. После S-образного поворота на 10,3 км маршрута расположена промежуточная отсечка времени.

В центре Милана на заключительных 900 метрах участников ждут три поворота и 400 м брусчатки.

Джиро д'Италия-2020 финиширует на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo). В последний раз Джиро д'Италия завершалась индивидуальной разделкой в Милане в 2017 году, тогда

Победителем 21-го этапа стал Йос Ван Эмден (Jos Van Emden) велогонщик команды Lotto NL-Jumbo, показавший лучшее время на этапе. Но всё внимание было обращено на генеральщиков, так как до самой последней минуты имя победителя Джиро д’Италия-2017 назвать однозначно было невозможно. Перед стартом 21-го финального этапа Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин (Sunweb) проигрывал в генеральной классификации лидеру Наиро Кинтане (Movistar) 53 секунды. Том Дюмулин вернул себе лидерство в общем зачёте уже на второй отсечке, и в итоге обошёл Наиро Кинтану в генеральной классификации на 31 секунду и стал победителем 100-го юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Наиро Кинтана завершил гонку на второй ступени подиума, тройку призёров замкнул Винченцо Нибали (Bahrain Merida), проигравший Дюмулину в общем зачёте 40 секунд. Тибо Пино (FDJ) на финальном этапе потерял место в тройке лидеров и завершил Джиро д’Италия-2017 на 4-м месте, проиграв Дюмулину 1 минуту 17 секунд. Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) замкнул в юбилейном 100-м выпуске Джиро д’Италия пятёрку сильнейших, уступив Тому Дюмулину 1 минуту 56 секунд.

Только после финиша 21 этапа станет известно окончательное распределение мест в генеральной классификации.

Повторится ли ситуация 2017 года или 2012 года остается подождать до 25 октября, примерно 16:30 CET. Погодные условия могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 17 минуты до 18 минут.

Столообразная разделка протяженностью 15,7 км, проложенная с севера-востока на юго-запад, немного под спуск с длинными прямыми дорогами и серией поворотов на старте и финише этапа подходит генеральщикам-раздельщикам. Легким горнякам придется заранее позаботиться о своем запасе времени, потому что на таком этапе возможны разрывы порядка минуты - полутора минут.

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