Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 16 этап, Удине - Сан-Даниеле-дель-Фриули



Шестнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Удине (Udine), расположенном на северо-востоке Италии, между адриатическим побережьем и Альпами. Граница со Словенией находится в 30 км от города, чуть дальше протянулась граница с Австрией. Первое известное упоминание Удине — в латинской записи — относится к 983 году (в форме Udene), когда император Оттон II Рыжий пожертвовал замок Utinum Аквилейскому патриархату. Приблизительно в 1000 году в документах появляется название в форме Utinum. Происхождение названия не вполне ясно. Согласно существующей гипотезе, оно имеет доримское происхождение и связано с индоевропейским корнем (ou̯dh) - (вымя), имевшим также образный смысл «холм».



В 1222 году сюда переехал Аквилейский патриархат, который возник в середине VI века после того, как епископ города Аквилея прервал общение с Римом по идейным разногласиям и принял сан патриарха. В Средние века Удине становится главным политическим и экономическим центром не только патриархата, но и всего региона Фриули.



В 1420 году Удине, как и весь Фриули, входе войны между Венецией и Аквилейским патриархатом, входит в состав Венецианской республики. После этого начался тяжелый период в истории Фриули, который никогда не имел такого положения, как другие венецианские земли. Среди знати были те, кто поддерживал венецианскую Синьорию и те, кто высказывал симпатии Австрийской империи. К первым относилось семейство Саворньян, а их политическими противниками выступали делла Торре (относящиеся также к роду Саворньян).

Кульминацией стала ужасная резня, получившая название «Жестокой широкой Масленицы», произошедшая 27 февраля 1511 года. Антонио Саворньян инсценировал атаку императорской армии (на самом деле это были солдаты под командованием его племянника) и убедил людей дать отпор, защищая город. Эта волна захватила весь Удине, началась жестокая схватка, в которой были убиты многие представители знатных семейств. Вслед за этим произошло страшное землетрясение, которое принесло новые бедствия, пострадали многие здания, обрушился замок. На месте руин замка позже был построен замок Castello. Завершающим ударом для местных жителей стала эпидемия чумы.



Под властью Венецианской республики Удине оставался с 1420 по 1797 год. За это время он поднялся на пятую строчку по значимости и численности населения. В XVIII веке пришли войска Наполеона. Удине вошел в состав Ломбардо-Венецианского королевства, которое находилось под контролем Австрийской империи.



В 1848 году во время первой войны за Независимость Удине выступил против австрийцев. Было создано временное правительство под командованием генерала Карла Дзуки. Австрийские войска обстреляли Удине и город сдался. В 1866 году Удине вошел в состав объединенной Италии.



Во время первой мировой войны в Удине располагался штаб верховного командования, и город даже называли «столицей войны». С 1943 по 1945 год в Удине находился в Оперативной зоне Адриатического побережья, в районе нацистской оккупации, столицей который был Триест. В 1963 году Удине и его провинция вместе с Триестом, Горицией и Порденоне образовали самоуправляемую автономную область Фриули-Венеция-Джулия.



Исторический центр города Удине представлен многочисленными костелами, прекрасными дворцами в стиле ренессанс, сохранившимися средневековыми городскими башнями-воротами, античными арками, колоннами и другими объектами, характерными для архитектурного колорита итальянских городов.



В замке размещен музей и художественная галерея (Galleria d‘Arte Antica e Moderna). Еще одна галерея представляет одного из самых известных итальянских художников XVIII-го столетия Джовани Баттиста Тиеполо (Galleria di Tiepolo). Находится она в архиепископском дворце (Palazzo Arcivescovile).



В центре города под замковым холмом раскинулась средневековая площадь, отражающая стиль венецианской архитектуры. На Площади Свободы (Piazza Liberta) основной акцент принадлежит розовой старинной ратуше, называемой Городской Дворец (Palazzo del Commune или Loggia dei Lionello).



Сейчас в замке Удине размешается городской музей, включающий в себя пинакотеку, археологическую и нумизматическую коллекции, музей фотографии, а также галерею рисунков.



Интересно, что жители Удине говорят на древнем фриульском языке, в прошлом используемом чаще, чем итальянский или немецкий. В наше время этот язык официально преподается в школах.



Город Удине в истории Джиро д’Италия



Тринадцать изданий Джиро д’Италия включали город Удине в свой маршрут. В последний раз Удине принимал Джиро д’Италия на в качестве стартового города на 18-м этапе Джиро д’Италия-2007. Победителем этапа стал Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi). Однако, победитель пяти этапов Джиро д'Италия-2007 (в Кальяри (Cagliari), Скарперии (Scarperia), Пинероло (Pinerolo), Риезе-Пио-X (Riese Pio X) и Милане (Milano) потерял свои достижения из-за положительной пробы на сальбутамол (Salbutamolum).



Альтиметрия 16-го этапа Джиро д’Италия-2020

Удине в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2007 году.

Третья неделя стартует вторым по протяженности этапом Джиро д'Италия-2020 с розыгрышем 6 категорийных вершин. Горный этап с набором высоты 3300 м. После дня отдыха шансы отрыва на победу высоки, так как генеральщики будут готовиться к значительно более высоким горам следующих этапов.

Через 19 км после старта велогонщики начнут подъём 2 категории Мадоннина дель Домм (Madonnina del Domm, 188 – 949 м, протяжённость 10,8 км, перепад 761 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%)

Далее еще 2 подъёма:

подъём 3 категории Монте Шпиг (Monte Spig, 166 – 612 м, протяжённость 6,4 км, перепад 446 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 14%);

подъём 3 категории Монтеаперта (Monteaperta, 342 – 614 м, протяжённость 3,7 км, перепад 272 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 12%)

И на 150-м км маршрута велогнощики заедут на заключительный круг, где их встретят две небольших стенки: в Кастелло ди Сузанс (Castello di Susans) с градиентами до 14%, где будет разыгран промежуточный спринт, и на линии финиша, где градиент достигнет 20%, а также подъём 3 категории Монте ди Рагонья (Monte di Ragogna, 209 – 494 м, протяжённость 2,8 км, перепад 285 м, средний градиент 10,4%, максимальный градиент 16%). Круг придётся проходить трижды.

После третьего прохождения вершины подъёма 3 категории до финиша этапа в Сан-Даниеле-дель-Фриули (San Daniele Del Friuli, провинция Удине, автономный регион Фриули - Венеция-Джулия) останется 13 км, который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Заключительный километр этапа в подъём с максимальными градиентами до 20%.



Город Сан-Даниеле-дель-Фриули расположился в самом сердце Фриули, а точнее, на холмах, расположенных на полпути между Карнийскими Альпами (Alpi Carniche) и Адриатическим морем (mare Adriatico), которые омывает река Тальяменто (fiume Tagliamento). Известен Сан-Даниэле-дель-Фриули во всем мире своей ветчиной («прошутто») Сан Даниеле - (prosciutto San Daniele) Dop (Denominazione di origini protetta – «Наименование, защищенное по происхождению»), отличается от других видов итальянского «прошутто» особым методом изготовления: ножка и копытце остаются нетронутыми.



Природа и опыт жителей этой великолепной земли создали настоящий шедевр вкуса и качества, уникальное достояние, снискавшее международное признание, которое защищает и осваивает вот уже на протяжении более чем сорока лет Консорциум Прошутто Сан Даниэле (Consorzio del Prosciutto di San Daniele).



Каждый год 22 по 25 июня в Сан-Даниеле-дель-Фриули проходит фестиваль «Ария ди феста», посвященный гастрономии и музыке. Четыре дня зрелищ и различных событий, чтобы открыть для себя это волшебное место и попробовать уникальную ветчину.

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