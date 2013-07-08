Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене



Четырнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует на родине вина Prosecco – в Конельяно (Conegliano). Местность, где в 10 веке появился первый замок, всегда имела важное стратегическое значение, происхождение название Conegliano связывают с латинским словом «cunculus», что значит «подземный ход под замком». Древнейшее сооружение города, его визитная карточка – это замок, возвышающийся на холме с 12 века. Именно с того времени и начал расти город.



Прогулка по Конельяно может занять долгое время, в городе сохранилось множество исторических зданий, одних только вилл, старейшая из которых относится к 14 веку, можно насчитать с десяток (Villa Gera, Villa Canello, Villa Giustinian, Villa Rocca, Villa Civran Morpurgo Pini-Puig). Все эти здания привлекают как своими прекрасными фасадами, так и историями, которые они помнят. Многие здания украшены фресками. Великий итальянский поэт Данте Алигьери считал Конельяно «радостным городом, который влюбляет в себя». Конельяно – родина художника Джованни Батисты Чима да Конельяно (Giovanni Batista Cima da Conegliano, 1459-1518). Считается, что творчество Чима да Конельяно повлияло на манеру Тициано.

Сегодня Конельяно известен своим игристым вином Prosecco. Виноделы региона сами пришли к рецепту своего «шампанского». Особенности климата привели к тому, что спелый виноград приходилось собирать в октябре или даже в ноябре. После наступления зимних холодов вино прекращало ферментацию в «полусухом» состоянии, и начинало бродить заново (зачастую насыщаясь углекислым газом) после весеннего потепления. Таким образом и получилось игристое вино. В 1876 году в Конельяно открылась одна из лучших в Италии школ энологии (Институт экспериментального виноградарства).

Не так давно в Конельяно появилась игра-праздник Dama Castellana, но это мероприятние настолько хорошо вписалось в атмосферу города, что стало проводиться каждыйгод в июне - в историческом центре города проводят игру в шахматы, где все фигуры изображают люди. А в сентябре регион, который славится своими винами, предлагает уже другую партию в шахматы, где пешки заменяются бокалами с белым и красным вином.



Альтиметрия 14-го этапа Джиро д’Италия-2020

Конельяно в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2011 году. Индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 34,1 км по пересеченной местности - разделка в "сортах вина Просекко".

Первые 6,3 км дистанции - тягун, проложенный на северо-запад, который завершится у подножия подъёма 4 категории Муро ди Ка дель Поджо (Muro di Ca' del Poggio, 102 – 242 м, протяжённость 1,1 км, перепад 140 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 19%), короткая и крутая стенка. На вершине подъёма расположена первая промежуточная отсечка времени. В последний раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 2017 году, первым на вершине тогда был Филиппо Поццато.

Далее выполаживание и извилистый пологий спуск с разворотом на юг до второй промежуточной отсечки времени, расположенной на 17,1 км маршрута, в Пьеве ди Солиго (Pieve di Soligo). Велогонщики продолжат свое движение на запад по относительной равнине до Коль Сан Мартино (Col San Martino), где расположена третья промежуточной отсечка времени на 25,1 км маршрута.

С промежуточной отсечки веологонщикам предстоит начать подъём протяжённостью 4,3 км, перепад высот 160 м, средний градиент 3,2%, максимальный 10%, расположенный ближе к вершине. Далее небольшой спуск и снова вверх 1,3 км со средним градиентом в 5%.

После прохождения наивысшей точки маршрута на высоте 349 м над уровнем моря, велогонщикам останется 3-х километровый спуск.

Заключительные 400 метров - подъём со средним градиентом в 5% до финиша в Вальдоббьядене (Valdobbiadene, провинция Тревизо, регион Венеция).

Велогонщикам предстоит силовая разделка, где большая часть дистанции в тягун, с категорийным подъёмом, где градиенты доходят до 20%, и некатегорийным подъёмом, а остальные участки - спуск.

Претендентами можно назвать Филиппо Ганну, Роана Денниса, Винченцо Нибали и других. Горнякам-генеральщикам придется же минимизировать свои отставания. Разрывы между генеральщиками будут в районе 2-3 минуты.

Не будем забывать и о погодных условиях, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 42 до 47 минут.

На финиш разделки велогонщики прибудут в город Вальдоббьядене (Valdobbiadene). Город расположен в регионе Венето, севернее реки Пьяве. Топоним Вальдоббьядене происходит от термина Дуплавилис (Duplavilis), который впервые упомянул Сан Венанцио Фортунато, говоря о своем месте рождения. В конце 11-ого века император Генрих V передал некоторые области Вальдоббьядене знатным воинам, которые обосновались на территории Тревиджано. В период 12-ого и 13-ого веков областью управляли несколько семейств: Каррарези (Carraresi), Эццелино-да-Романо (Ezzelino da Romano), Да-Камино (Da Camino), и коммуна Тревизо.

В 1391-ом году область Марка Тревиджана (Marca Trevigiana) полностью определили в подчинение Венецианской Республике, которая обеспечила региону сравнительно мирный период путем введения своих законов, отмены феодальных привилегий и стимулирования строительства, сельского хозяйства и других сфер производственной деятельности. По приказу венецианских патрициев и богатых торговцев в эпоху Венецианской Республики в Вальдоббьядене были отстроены многочисленные дворцы для знати. Здесь жили или просто проводили летний отдых дворянские семьи из Венеции или Тревизо, благодаря которым на местных фабриках ввели новые методы обработки хлопка, шерсти и, позже, шёлка.



Вальдоббьядене уже много лет носит почетное название "Город Вина". Популярное не только в Италии вино просекко, производится в области Марка Тревиджана (Marca Trevigiana), а точнее на холмах между Витторио Венето и Вальдоббьядене. Здесь же проводится Национальная выставка игристого вина, которую теперь переименовали в Форум игристых вин Италии (Forum Spumanti d’Italia).

Город Вальдоббьядене в истории Джиро д’Италия

Тревизо Джиро д’Италия посещала в 2015 году. На четырнадцатом этапе Джиро д’Италия-2015 была самая протяжённая за последние годы на итальянском Гран-туре индивидуальная гонка на время длиной 59,4 км, которая к тому же проходила в сложных погодных условиях, под дождём, мешал велогонщикам и ветер. 33-летний белорусский велогонщик британской команды Sky Василий Кириенко, который на предыдущем этапе отдал свой велосипед капитану команды Ричи Порту (Richie Porte), в этот день вновь заставил говорить о себе.

Кириенко показал лучшее время на дистанции 14-го этапа, которую ему пришлось преодолевать в сложных погодных условиях. Василий Кириенко проехал этап за 1 час 17 минут 52 секунды. Ему до конца гонки пришлось провести в ожидании, но никто из стартовавших за ним велогонщиков не смог показать лучшего результата. Ближайший соперник Василия Кириенко - велогонщик команды "Астана" Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) проиграл ему 12 секунд, Альберто Контадор (Alberto Contador) уступил 14 секунд.

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