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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене


   Четырнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует на родине вина Prosecco – в Конельяно (Conegliano). Местность, где в 10 веке появился первый замок, всегда имела важное стратегическое значение, происхождение название Conegliano связывают с латинским словом «cunculus», что значит «подземный ход под замком». Древнейшее сооружение города, его визитная карточка – это замок, возвышающийся на холме с 12 века. Именно с того времени и начал расти город.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене

 
   Прогулка по Конельяно может занять долгое время, в городе сохранилось множество исторических зданий, одних только вилл, старейшая из которых относится к 14 веку, можно насчитать с десяток (Villa Gera, Villa Canello, Villa Giustinian, Villa Rocca, Villa Civran Morpurgo Pini-Puig). Все эти здания привлекают как своими прекрасными фасадами, так и историями, которые они помнят. Многие здания украшены фресками. Великий итальянский поэт Данте Алигьери считал Конельяно «радостным городом, который влюбляет в себя». Конельяно – родина художника Джованни Батисты Чима да Конельяно (Giovanni Batista Cima da Conegliano, 1459-1518). Считается, что творчество Чима да Конельяно повлияло на манеру Тициано.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене

   Сегодня Конельяно известен своим игристым вином Prosecco. Виноделы региона сами пришли к рецепту своего «шампанского». Особенности климата привели к тому, что спелый виноград приходилось собирать в октябре или даже в ноябре. После наступления зимних холодов вино прекращало ферментацию в «полусухом» состоянии, и начинало бродить заново (зачастую насыщаясь углекислым газом) после весеннего потепления. Таким образом и получилось игристое вино. В 1876 году в Конельяно открылась одна из лучших в Италии школ энологии (Институт экспериментального виноградарства).

 

   Не так давно в Конельяно появилась игра-праздник Dama Castellana, но это мероприятние настолько хорошо вписалось в атмосферу города, что стало проводиться каждыйгод в июне - в историческом центре города проводят игру в шахматы, где все фигуры изображают люди. А в сентябре регион, который славится своими винами, предлагает уже другую партию в шахматы, где  пешки заменяются бокалами с белым и красным вином.  


Альтиметрия 14-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 

   Конельяно в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2011 году. Индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 34,1 км по пересеченной местности - разделка в "сортах вина Просекко". 

 

   Первые 6,3 км дистанции - тягун, проложенный на северо-запад, который завершится у подножия подъёма 4 категории Муро ди Ка дель Поджо (Muro di Ca' del Poggio, 102 – 242 м, протяжённость 1,1 км, перепад 140 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 19%), короткая и крутая стенка. На вершине подъёма расположена первая промежуточная отсечка времени. В последний раз подъём присутствовал на Джиро д'Италия в 2017 году, первым на вершине тогда был Филиппо Поццато.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене

 

  Далее выполаживание и извилистый пологий спуск с разворотом на юг до второй промежуточной отсечки времени, расположенной на 17,1 км маршрута, в Пьеве ди Солиго (Pieve di Soligo). Велогонщики продолжат свое движение на запад по относительной равнине до Коль Сан Мартино (Col San Martino), где расположена третья промежуточной отсечка времени на 25,1 км маршрута.

 

  С промежуточной отсечки веологонщикам предстоит начать подъём протяжённостью 4,3 км, перепад высот 160 м, средний градиент 3,2%, максимальный 10%, расположенный ближе к вершине. Далее небольшой спуск и снова вверх 1,3 км со средним градиентом в 5%. 

 

 

 

 

 После прохождения наивысшей точки маршрута на высоте 349 м над уровнем моря, велогонщикам останется 3-х километровый спуск.

 

  Заключительные 400 метров - подъём со средним градиентом в 5% до финиша в Вальдоббьядене (Valdobbiadene, провинция Тревизо, регион Венеция).

 

  Велогонщикам предстоит силовая разделка, где большая часть дистанции в тягун, с категорийным подъёмом, где градиенты доходят до 20%, и некатегорийным подъёмом, а остальные участки - спуск.

 

  Претендентами можно назвать Филиппо Ганну, Роана Денниса, Винченцо Нибали и других. Горнякам-генеральщикам придется же минимизировать свои отставания. Разрывы между генеральщиками будут в районе 2-3 минуты. 

 

  Не будем забывать и о погодных условиях, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 42 до 47 минут.

 

  На финиш разделки велогонщики прибудут в город Вальдоббьядене (Valdobbiadene). Город расположен в регионе Венето, севернее реки Пьяве. Топоним Вальдоббьядене происходит от термина Дуплавилис (Duplavilis), который впервые упомянул Сан Венанцио Фортунато, говоря о своем месте рождения. В конце 11-ого века император Генрих V передал некоторые области Вальдоббьядене знатным воинам, которые обосновались на территории Тревиджано. В период 12-ого и 13-ого веков областью управляли несколько семейств: Каррарези (Carraresi), Эццелино-да-Романо (Ezzelino da Romano), Да-Камино (Da Camino), и коммуна Тревизо.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене

 

   В 1391-ом году область Марка Тревиджана (Marca Trevigiana) полностью определили в подчинение Венецианской Республике, которая обеспечила региону сравнительно мирный период путем введения своих законов, отмены феодальных привилегий и стимулирования строительства, сельского хозяйства и других сфер производственной деятельности. По приказу венецианских патрициев и богатых торговцев в эпоху Венецианской Республики в Вальдоббьядене были отстроены многочисленные дворцы для знати. Здесь жили или просто проводили летний отдых дворянские семьи из Венеции или Тревизо, благодаря которым на местных фабриках ввели новые методы обработки хлопка, шерсти и, позже, шёлка.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 14 этап, Конельяно - Вальдоббьядене

 
    Вальдоббьядене уже много лет носит почетное название "Город Вина". Популярное не только в Италии вино просекко, производится в области Марка Тревиджана (Marca Trevigiana), а точнее на холмах между Витторио Венето и Вальдоббьядене. Здесь же проводится Национальная выставка игристого вина, которую теперь переименовали в Форум игристых вин Италии (Forum Spumanti d’Italia).

 

Город Вальдоббьядене в истории Джиро д’Италия

 

Тревизо Джиро д’Италия посещала в 2015 году На четырнадцатом этапе Джиро д’Италия-2015 была самая протяжённая за последние годы на итальянском Гран-туре индивидуальная гонка на время длиной 59,4 км, которая к тому же проходила в сложных погодных условиях, под дождём, мешал велогонщикам и ветер. 33-летний белорусский велогонщик британской команды Sky Василий Кириенко, который на предыдущем этапе отдал свой велосипед капитану команды Ричи Порту (Richie Porte), в этот день вновь заставил говорить о себе.

 

Страницы истории велоспорта: Джиро д’Италия - 2015

 

     Кириенко показал лучшее время на дистанции 14-го этапа, которую ему пришлось преодолевать в сложных погодных условиях. Василий Кириенко проехал этап за 1 час 17 минут 52 секунды. Ему до конца гонки пришлось провести в ожидании, но никто из стартовавших за ним велогонщиков не смог показать лучшего результата. Ближайший соперник Василия Кириенко - велогонщик команды "АстанаЛуис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) проиграл ему 12 секунд, Альберто Контадор (Alberto Contador) уступил 14 секунд.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 8.07.2013

    1- Миккель Бьерг:Чемпион мира2017-2018-U23,3 на 1 этапе.
    2- Йосеф Черны: Чемпион Чехии 2018, 6 на 1 этапе.
    3- Маттео Собреро: Чемпион Италии 2019,7 на 1 этапе.
    4- Грегори Крэддок:Чемпион США 2010 юноши, 8 на 1 этапе.
    5- Майлз Скотсон:Чемпион мира на треке в команде 2014-2016,9 на 1 этапе.
    6- Маттиас Брендле:Шестикратный чемпион Австрии.Рекорд гонки на время 2014,10 на 1 этапе.
    7- Ян Тратник:Чемпион Словении 2015,11 на 1 этапе.
    8- Брэндон Макналти:Чемпион мира 2016 U23,24 на 1 этапе.
    9- Жоао Алмейда:Чемпион Португалии 2019 U23,2 на 1 этапе.
    Вторую неделю в розовой майке, вопреки всем прогнозам.
    10- Деннис и Кампенартс: no comments
    11- Филиппо Ганна: Просто хороший парень.

     

    ...Это не прогноз, просто не много наглядной статистики.
    О гонщиках идущих на генерал, сами все знаете.
    Нибали, Фульсанг и Кельдерман где-то рядом.Поцо и Майка чуть по хуже.Бильбао ,если тяжесть прошедшего тура накроет ,то может здорово проиграть, если отдержится молодцом. За Альмейду ничего не скажу, не знаю.

    По идее ,из генеральщиков ,Якоб должен пройти лучше всех, но не на много, посмотрим.

    ( номерация в списке идет в хаотичном порядке )

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Giant72
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Хотел бы побеждать перешел бы в другую команду мирового пелотона. Видимо он всё. Кончился как победитель. В Газпроме досидит и завершит карьеру..как и все остальные сбитые летчики. Жаль. Деньги перевесили спорт и достижения.
    Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда. Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат. Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжет

    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Хотел бы побеждать перешел бы в другую команду мирового пелотона. Видимо он всё. Кончился как победитель. В Газпроме досидит и завершит карьеру..как и все остальные сбитые летчики. Жаль. Деньги перевесили спорт и достижения.
    Тут в точку, вроде комментарий токсичный, но это горькая правда.Кроме Власова, Фирсанова и Фолифорова никто не боролся в этой команде за результат.Повезет если года 2 - 3 погоняется, а не завяжет
    Ну и сам Закарин собственно, 6 - 7 лет назад
  • velodoctor
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    velodoctor-Фото
    у Власова было 2 победы за 2 года, хотя выступал он хорошо на гонках.
    В 2016 году было 7 побед, во многом благодаря им Газпром пригласили и на Джиро 2017.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    1- Миккель Бьерг:Чемпион мира2017-2018-U23,3 на 1 этапе.
    2- Йосеф Черны: Чемпион Чехии 2018, 6 на 1 этапе.
    3- Маттео Собреро: Чемпион Италии 2019,7 на 1 этапе.
    4- Грегори Крэддок:Чемпион США 2010 юноши, 8 на 1 этапе.
    5- Майлз Скотсон:Чемпион мира на треке в команде 2014-2016,9 на 1 этапе.
    6- Маттиас Брендле:Шестикратный чемпион Австрии.Рекорд гонки на время 2014,10 на 1 этапе.
    7- Ян Тратник:Чемпион Словении 2015,11 на 1 этапе.
    8- Брэндон Макналти:Чемпион мира 2016 U23,24 на 1 этапе.
    9- Жоао Алмейда:Чемпион Португалии 2019 U23,2 на 1 этапе.
    Вторую неделю в розовой майке, вопреки всем прогнозам.
    10- Деннис и Кампенартс: no comments
    11- Филиппо Ганна: Просто хороший парень.

     

    ...Это не прогноз, просто не много наглядной статистики.
    О гонщиках идущих на генерал, сами все знаете.
    Нибали, Фульсанг и Кельдерман где-то рядом.Поцо и Майка чуть по хуже.Бильбао ,если тяжесть прошедшего тура накроет ,то может здорово проиграть, если отдержится молодцом. За Альмейду ничего не скажу, не знаю.

    По идее ,из генеральщиков ,Якоб должен пройти лучше всех, но не на много, посмотрим.

    ( номерация в списке идет в хаотичном порядке )

  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну и хорошо что изменили состав. Нельзя так болельщиков расстраивать.

    ... А что Лопес? Все , или закончил сезон или что?

  • AlexanderS
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    AlexanderS-Фото
    Подождем порядковый номер в стартлисте. Если будет под 21 номером - значит капитанит. Да и Власову уже пора брать лидерство. Если не сейчас, то когда?
  • Rokka
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (1)
    Rokka-Фото
    Похоже что об Ару уже даже не думают, а ведь он когда-то выигрывал вуэльту
  • AlexanderS
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    AlexanderS-Фото
    А как же Власов?
  • AlexanderS
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (10)
    AlexanderS-Фото

    После того злосчастного Тура-2018, когда Ильнур занял 9е место, Закарин стал отставать во всех многодневках, почти на каждом значимом подъеме от лидеров, чего раньше не случалось.

    Видимо, ошибки в подготовке к Туру-2018 (о чем Ильнур говорил в интервью 2018 года, в частности, "пересидел" в горах), подорвали возможности его организма, и до сих пор сказываются. 

    Наверняка предложений быть лидером в командах мирового тура у него уже не было. А Газпром предоставит ему право бороться за генерал пусть во второразрядных, но все-таки многодневках. А там как получится, возможно, в Русвело Ильнур сможет вернуть свои былые кондиции, шансы есть. Как раз амбиции быть лидером и сказались на выборе в пользу Русвело, на мой взгляд. Так что посмотрим, и пожелаем ему удачи! 

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Нигде не пишут, что Власов капитан. Значит нет на него давление. Оно и к лучшему. Жаль что Луц и Лопес не едут.
  • смотрю вело давно
    Состав велокоманды Astana на В ... (5)
    смотрю вело давно-Фото
    Власов давай. Шансов таких не всегда могут предоставляться ну и дважды команду подводить нельзя

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3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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