Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует и финиширует в городе Чезенатико (Cesenatico). Небольшой и симпатичный итальянский портовый город-курорт расположен на побережье Адриатики, в 23 км от Римини в регионе Эмилия-Романья, между аналогичными курортными образованиями - Червия и Беллария.



Чезенатико ведет свою историю с 1302 года. Городок был построен как оборонительное портовое сооружение, с целью защитить близлежащий город Чезена от неприятной традиции тех лет грабить прибрежные города. Кстати, и своё название Чезена + тико получил в честь своего более известного собрата.



В 1379 году Чезенатико прибрал к рукам правитель Чезены Доменико Малатеста (Domenico Malatesta), известный как Малатеста Новелло (Malatesta Novello). Этот человек оказался весьма хозяйственным и перестроив порт, стал торговать солью из Червии и фосфором из местных рудников.



В середине XIX века между Римини и Равенной была открыта железная дорога, и в Чезенатико потянулась итальянская аристократия, оценившая красивые виды и провинциальный покой этого местечка. В XX веке массовая застройка превратила Чезенатико в масштабный туристический центр, который занял достойное место среди курортов восточного побережья Италии.



Весь исторический центр Чезенатико застроен живописными рыбацкими хижинами, расположенными вдоль старинного канала. Прибывающих в город, со стороны гавани, встречает «Невеста моряка» (Sposa dei Marinai) — бронзовая композиция, расположенная на одноимённой площади и изображающая женщину с детьми, которая вглядывается вдаль в надежде увидеть лодку своего мужа.



Чезенатико знаменит старинным каналом, спроектированным 500 лет назад Леонардо да Винчи, этот канал избавил Чезенатико от постоянных затоплений. Сегодня здесь стоят суда Музея старинных кораблей: полностью экипированный рыболовецкий флот конца XIX – середины XX века. В самом музее можно найти подробную информацию о самих парусниках, истории, технологии изготовления лодок и полюбоваться видом на канал с верхних террас.



Рядом с Музеем старинных кораблей находится городской театр (Teatro Communale), открытый в 1865 году, но сильно пострадавший в годы войны и восстановленный лишь в начале 90-х годов. Тогда же здесь возобновились показы спектаклей.



Дом-музей одного из известнейших жителей этих мест, поэта и писателя Марино Моретти (Marino Moretti), когда-то был средоточием культурной жизни всего Адриатического побережья Италии. Сегодня в оставшихся почти нетронутыми интерьерах хранятся книги и документы прославленного поэта.



Любители истории оценят коллекцию музея Антиквариум, посвящённого временам Римской империи. Здесь хранятся фрагменты статуй Дедала и Икара, мраморная статуя бога Диониса, предметы быта и монеты XVI-XVII веков. Но самый интересный экспонат — полностью восстановленная комната старинной крепостной башни.



Не менее интересен Консервный музей, где сохранились древние холодильные камеры для хранения рыбы в виде колодцев конической формы, уходящих вглубь земли. Лёд сюда привозили со склонов Апеннинских гор.



В Чезенатико установлен, возможно, первый в Италии памятник народному герою, полководцу и революционеру Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi). А ещё в Чезенатико есть свой исторический небоскрёб: здание высотой 126 метров состоящее из 35 этажей, какое-то время считавшееся самым высоким в Европе. Здание было возведено в 1958 году и стало одним из символов города, хотя сами жители его недолюбливают за резкое несоответствие архитектурному облику города.



Альтиметрия 12-го этапа Джиро д’Италия-2020

Чезенатико в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 1999 году, а финиш этапа Джиро д'Италия - в 2010 году, тогда победу из отрыва одержал Мануэль Белетти.

Горный этап в Северных Апеннинах с набором высоты 3400 м подходит для отрыва.

Стартовав в Чезенатико, пелотон направится вглубь полуострова и проедет ряд подъёмов, пяти из которым присвоили категорию:

подъём 4 категории Чиола (Ciola, 176 – 560 м, протяжённость 6 км, перепад 384 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%);

подъём 3 категории Барботто (Barbotto, 136 – 513 м, протяжённость 4,5 км, перепад 377 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 17%), в последний раз подъем присутствовал на Джиро д'Италия в 2010 году, первым на вершине был Рубенс Бертольяти (Rubens Bertogliati);

подъём 3 категории Пертикара (Perticara, 281 – 662 м, протяжённость 8,1 км, перепад 381 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 12%);

подъём 3 категории Мадонна ди Пульяно (Madonna di Pugliano, 285 – 789 м, протяжённость 9,1 км, перепад 504 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%);

подъём 4 категории Сан-Джованни-ин-Галилеа (San Giovanni in Galilea, 74 – 349 м, протяжённость 4,4 км, перепад 275 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 14%). Вершина подъёма расположена за 30 км до финиша этапа в Чезенатико (Cesenatico).



Для читателей велопортала VeloLIVE.com город Чезенатико представляет интерес не только как город принимающий этап Джиро д’Италия-2020, но и как город, в котором родился и вырос известный итальянский велосипедист Марко Пантани (Marco Pantani). Представляем вашему вниманию фотоотчет нашей читательницы Натальи Моревой, посетившей город Чезенатико и музей Марко Пантани.

Когда мы планировали отпуск, то в нашей поездке мы хотели соединить море и посещение всех знаковых мест, связанных с этим гонщиком. Конечно же, Чезенатико, город Марко Пантани. Что такое Чезенатико - это Адриатическая Ривьера,

это канал, который делит город на две части по проекту Леонардо да Винчи,

это морской музей и корабли под открытым небом

и много велосипедистов разных возрастов и уровней подготовки.

Но, прежде всего, это город Марко Пантани, легендарного Пирата.

И первое с чего мы начали, конечно Spazio Pantani, его музей, его мир (http://www.pantani.it/index.php).

Находится музей на местной железнодорожной станции, поэтому найти его не составило труда.

Вход 5 евро, вместе с билетом выдают 2 открытки с Марко.

Помещение кажется маленьким, но количество представленного впечатляет.

Смотрите сами, и это малая часть истории этого гонщика. Его фотографии от первой гонки до последней

Все аккуратно разложено по папочкам.

Чтобы понять, что значило его имя в Италии, надо посмотреть трансляции гонок с его участием и комментаторами итальянских каналов. Накал эмоций передать трудно.

Один из мониторов музея.

Я не знала, что он рисовал. Тут представлены его картины.







Следующий пункт – место, где похоронен Марко, нам подсказал хозяин местного кафе. На местном кладбище на входе есть указатель.













Внутри очень много записок и сувениров от поклонников его таланта.Прощались мы с Марко тут: Il monumento di Marco Pantani (Piazza Marconi)

Ciao Marco, ciao Cesenatico.

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