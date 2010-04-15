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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

   Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует и финиширует в городе Чезенатико (Cesenatico). Небольшой и симпатичный итальянский портовый город-курорт расположен на побережье Адриатики, в 23 км от Римини в регионе Эмилия-Романья, между аналогичными курортными образованиями - Червия и Беллария.


   Чезенатико ведет свою историю с 1302 года. Городок был построен как оборонительное портовое сооружение, с целью защитить близлежащий город Чезена от неприятной традиции тех лет грабить прибрежные города. Кстати, и своё название Чезена + тико получил в честь своего более известного собрата.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико


    В 1379 году Чезенатико прибрал к рукам правитель Чезены Доменико Малатеста (Domenico Malatesta), известный как Малатеста Новелло (Malatesta Novello). Этот человек оказался весьма хозяйственным и перестроив порт, стал торговать солью из Червии и фосфором из местных рудников.


   В середине XIX века между Римини и Равенной была открыта железная дорога, и в Чезенатико потянулась итальянская аристократия, оценившая красивые виды и провинциальный покой этого местечка. В XX веке массовая застройка превратила Чезенатико в масштабный туристический центр, который занял достойное место среди курортов восточного побережья Италии.


   Весь исторический центр Чезенатико застроен живописными рыбацкими хижинами, расположенными вдоль старинного канала. Прибывающих в город, со стороны гавани, встречает «Невеста моряка» (Sposa dei Marinai) — бронзовая композиция, расположенная на одноимённой площади и изображающая женщину с детьми, которая вглядывается вдаль в надежде увидеть лодку своего мужа.


   Чезенатико знаменит старинным каналом, спроектированным 500 лет назад Леонардо да Винчи, этот канал избавил Чезенатико от постоянных затоплений. Сегодня здесь стоят суда Музея старинных кораблей: полностью экипированный рыболовецкий флот конца XIX – середины XX века. В самом музее можно найти подробную информацию о самих парусниках, истории, технологии изготовления лодок и полюбоваться видом на канал с верхних террас.


   Рядом с Музеем старинных кораблей находится городской театр (Teatro Communale), открытый в 1865 году, но сильно пострадавший в годы войны и восстановленный лишь в начале 90-х годов. Тогда же здесь возобновились показы спектаклей.


   Дом-музей одного из известнейших жителей этих мест, поэта и писателя Марино Моретти (Marino Moretti), когда-то был средоточием культурной жизни всего Адриатического побережья Италии. Сегодня в оставшихся почти нетронутыми интерьерах хранятся книги и документы прославленного поэта.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико


   Любители истории оценят коллекцию музея Антиквариум, посвящённого временам Римской империи. Здесь хранятся фрагменты статуй Дедала и Икара, мраморная статуя бога Диониса, предметы быта и монеты XVI-XVII веков. Но самый интересный экспонат — полностью восстановленная комната старинной крепостной башни.


   Не менее интересен Консервный музей, где сохранились древние холодильные камеры для хранения рыбы в виде колодцев конической формы, уходящих вглубь земли. Лёд сюда привозили со склонов Апеннинских гор.


   В Чезенатико установлен, возможно, первый в Италии памятник народному герою, полководцу и революционеру Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi). А ещё в Чезенатико есть свой исторический небоскрёб: здание высотой 126 метров состоящее из 35 этажей, какое-то время считавшееся самым высоким в Европе. Здание было возведено в 1958 году и стало одним из символов города, хотя сами жители его недолюбливают за резкое несоответствие архитектурному облику города.


Альтиметрия 12-го этапа Джиро д’Италия-2020

  

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

 

   Чезенатико в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 1999 году, а финиш этапа Джиро д'Италия  - в 2010 году, тогда победу из отрыва одержал Мануэль Белетти. 

 

Горный этап в Северных Апеннинах с набором высоты 3400 м подходит для отрыва. 

 

Стартовав в Чезенатико, пелотон направится вглубь полуострова и проедет ряд подъёмов, пяти из которым присвоили категорию: 

 

подъём 4 категории Чиола (Ciola, 176 – 560 м, протяжённость 6 км, перепад 384 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%);

 

подъём 3 категории Барботто (Barbotto, 136 – 513 м, протяжённость 4,5 км, перепад 377 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 17%), в последний раз подъем присутствовал на Джиро д'Италия в 2010 году, первым на вершине был Рубенс Бертольяти (Rubens Bertogliati);

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

 

подъём 3 категории Пертикара (Perticara, 281 – 662 м, протяжённость 8,1 км, перепад 381 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 12%);

 

подъём 3 категории Мадонна ди Пульяно (Madonna di Pugliano, 285 – 789 м, протяжённость 9,1 км, перепад 504 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%);

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

подъём 4 категории Сан-Джованни-ин-Галилеа (San Giovanni in Galilea, 74 – 349 м, протяжённость 4,4 км, перепад 275 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 14%). Вершина подъёма расположена за 30 км до финиша этапа в Чезенатико (Cesenatico).

 

 


   Для читателей велопортала VeloLIVE.com город Чезенатико представляет интерес не только как город принимающий этап Джиро д’Италия-2020, но и как город, в котором родился и вырос известный итальянский велосипедист Марко Пантани (Marco Pantani). Представляем вашему вниманию фотоотчет нашей читательницы Натальи Моревой, посетившей город Чезенатико и музей Марко Пантани.

 

Когда мы планировали отпуск, то в нашей поездке мы хотели соединить море и посещение всех знаковых мест, связанных с этим гонщиком. Конечно же, Чезенатико, город Марко Пантани. Что такое Чезенатико - это Адриатическая Ривьера,

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

это канал, который делит город на две части по проекту Леонардо да Винчи,

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

это морской музей и корабли под открытым небом

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

и много велосипедистов разных возрастов и уровней подготовки.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Но, прежде всего, это город Марко Пантани, легендарного Пирата.

И первое с чего мы начали, конечно Spazio Pantani, его музей, его мир (http://www.pantani.it/index.php).

Находится музей на местной железнодорожной станции, поэтому найти его не составило труда.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Вход 5 евро, вместе с билетом выдают 2 открытки с Марко.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Помещение кажется маленьким, но количество представленного впечатляет.

Смотрите сами, и это малая часть истории этого гонщика. Его фотографии от первой гонки до последней

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Все аккуратно разложено по папочкам.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Чтобы понять, что значило его имя в Италии, надо посмотреть трансляции гонок с его участием и комментаторами итальянских каналов. Накал эмоций передать трудно.

Один из мониторов музея.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

Я не знала, что он рисовал. Тут представлены его картины.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Следующий пункт – место, где похоронен Марко, нам подсказал хозяин местного кафе. На местном кладбище на входе есть указатель. 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико
Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

Внутри очень много записок и сувениров от поклонников его таланта.Прощались мы с Марко тут: Il monumento di Marco Pantani (Piazza Marconi)

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 12 этап, Чезенатико - Чезенатико

 

Ciao Marco, ciao Cesenatico.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 15.04.2010

    У нас в конце 90годов включили Евроспорт и как раз Марко был на высоте, как он штурмовал горы, это нужно было видеть. А потом была трагедия.

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 8.07.2013

    Еще один =этап под Улиси=, который может выиграть кто угодно. Вполне возможно будут сюрпризы.

    За фото галерею спасибо.

  3. Имя: Микаэль

    Rasmussen

    Сегодня, 21:31 | Регистрация: 21.06.2017

    В прошлом году, когда Луценко выиграл мемориал Марко Пантани, дороги в окрестностях Чезенатико местами были узкие, с плохим покрытием. Не знаю, как проложен маршрут в данном случае. Этап длиною в 204 км по таким дорогам и по такому рельефу потребует пять часов сплошной концентрации. Кройшвайк еще в понедельник, в день отдыха, отметил этот этап как бросающий вызов амбициям генеральщиков, даже если он пройдет без атак.

  4. василий

    Сегодня, 21:47 | Регистрация: 15.09.2019

    самое главное не будет нудного не интересного спринта

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • VeloliveTeam
    Scheldeprijs-2020 (5)
    VeloliveTeam-Фото
    Команда Trek-Segafredo в твиттере сообщила, что Педерсен во время гонки почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Вместе с командой решили, что ему лучше поберечься перед Туром Фландрии и сойти.
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    patar-Фото

    И Бора снова вторая))) и в Бельгии, кстати, тоже, если штрафа не считать.

    Но все равно, сегодня я в который раз увидел, кто такой Саган. Могу сказать, что всяким там Демарам и Беннетам до его уровня еще расти и расти, несмотря  даже на их победы.

  • patar
    Scheldeprijs-2020 (5)
    patar-Фото

    А кто знает, что с Педерсоном из Трека, почему сошел?

    И смотрел повтор, вроде, не заметил, чтобі Аккерман по кривой ехал...хз. трудно сказать. но вроде зря его так.

  • василий
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    василий-Фото
    самое главное не будет нудного не интересного спринта
  • 4ndrew
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    4ndrew-Фото
    Цитата: Серафим
    Как ни странно, Саган после вчерашнего был все равно силен сегодня. Но опять в одиночку. И ошибся, сев за слабым сейчас Гавирией, четвертым . Гавирия ускорения не дал, Саган начал метаться из стороны в сторону и, конечно проиграл.
    Да, мне тоже показалось что он пристроился совсем не туда, потом решил сменить фланг и упустил момент из-за опустившегося разгоняющего Демара
  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Rasmussen-Фото
    В прошлом году, когда Луценко выиграл мемориал Марко Пантани, дороги в окрестностях Чезенатико местами были узкие, с плохим покрытием. Не знаю, как проложен маршрут в данном случае. Этап длиною в 204 км по таким дорогам и по такому рельефу потребует пять часов сплошной концентрации. Кройшвайк еще в понедельник, в день отдыха, отметил этот этап как бросающий вызов амбициям генеральщиков, даже если он пройдет без атак.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Еще один =этап под Улиси=, который может выиграть кто угодно. Вполне возможно будут сюрпризы.

    За фото галерею спасибо.

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2020 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Компания спринтеров на Схелдепрайс по именам совсем не уступала Джировским. Юэн как то легко взял эту победу. Беннет неожиданно далеко по протоколу.

    Цитата: Gottliche_Recht
    Что с Акерманом случилось?

    Я думаю может из-за того падения на финишном спурте (т.е. немного перед ним). Там кто то на скорости так размашисто грохнулся на землю (и продолжал очень неприятно лежать). Хорошо, что остальные кто тоже упал из-за этого инцидента хоть и корчились от боли смогли подняться и думаю закончили гонку.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    Ice-Фото

    Демар - чистый спринтер, Саган уже давно спринтер широкого профиля, но при этом он не сильно уступает Демару, оба хорошей форме. Даже не так - Демар по ходу в лучшей форме своей жизни)))

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У нас в конце 90годов включили Евроспорт и как раз Марко был на высоте, как он штурмовал горы, это нужно было видеть. А потом была трагедия.

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