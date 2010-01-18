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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло


   Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует на военной авиабазе Ривольто, расположенной в автономной области Фриули-Венеция-Джулия. Военная авиабаза Ривольто находится в ведении военно-воздушных сил Италии (Aeronautica Militare). В соответствии с постановлением правительства Италии от 25 января 2008 года авиабаза Ривольто классифицируется как MOB (главная оперативная база) первой группы, и в этом качестве, выполняет исключительно свою деятельность, военную, не для коммерческого движения.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

   Авиабаза Ривольто известна прежде всего как штаб-квартира итальянской национальной пилотажной группы Frecce Tricolori (PAN), которая составляет 313-ю группу по акробатическим тренировкам.


   С 2011 года авиабаза Ривольто стала национальным ракетным узлом, а с января 2016 года авиабаза Ривольто стал отправной точкой для Объединенной университетской больницы Удине для ночных полетов в пользу Регионального трансплантологического центра Фриули-Венеция-Джулия.

 

   На территории авиабазы Ривольто расположена важная метеорологическая станция метеорологической службы ВВС Италии и часть Всемирной метеорологической организации (ВМО).


Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2020

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

 

  Авиабаза Ривольто впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

 

  Первый горный этап в Альпах завершится финишем в подъём первой категории, перед днем отдыха. Горный этап с набором высоты 3800 м.

 

  Со старта этапа пелотон отправится на север и через 60 км начнется восхождение к вершине 2 категории Кьянцутан (Sella Chianzutan, 380 – 954 м, протяжённость 10,6 км, перепад 574 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 9%), в последний раз подъём присутствовал в 2017 году на Джиро д'Италия, первым на вершине был Себастьян Энао.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

    После спуска, поворота на запад и далее на юг участники окажутся у подножия подъёма 2-й категории Форчелла ди Монте Рест (Forcella di Monte Rest, 512 – 1060 м, протяжённость 7,4 км, перепад 548 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 11%). В последний раз подъём присутствовал в 1987 году на Джиро д'Италия, первым на вершине был Жан-Клод Баго (Jean-Claude Bagot).

 

   Следующий категорийная вершина расположена на 143 км маршрута - подъём 2-й категории Форчелла ди Пала Барцана (Forcella di Pala Barzana, 254 – 840 м, протяжённость 13,3 км, перепад 62 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 11%). Последующие 27 км спуска приведут к подножию заключительного подъёма этапа.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

  Подъём 1-й категории Пьянкавалло (Piancavallo, 159 – 1290 м, протяжённость 14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) начинается с шестикилометрового участка со средним градиентом в 9,4%, следующие 5 км со средним градиентом в 7,5%. После километровой полочки 3-х километровый участок со средним градиентом в 7,5%.

 

  Заключительные 1,8 км до финиша в Пьянкавалло (Piancavallo, провинция Порденоне, автономный регион Фриули — Венеция-Джулия) выполаживание.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

  

   Пьянкавалло - популярный зимний горный курорт области Фриули-Венеция Джулия, расположенный на высоте 1267 м над уровнем моря, он начал работать в конце 1960-х. Там можно найти 24 км горнолыжных трасс различной степени сложности и 26 км – для беговых лыж. Есть трассы для сноубордистов, любителей фристайла.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло

 

Пьянкавалло  в истории Джиро д’Италия


   Особое значение Пьянкавалло имеет для поклонников Марко Пантани (Marco Pantani). Там Пират выиграл 14-й этап Джиро д'Италия 1998 года, первый из двух победных этапов. Он атаковал за 12 км до финиша, Иван Готти (Ivan Gotti) был в кризисе, а Павлу Тонкову (Pavel Tonkov) и Алексу Цулле (Alex Zülle) Пантани привёз 12 секунд, что позволило ему стать лидером гонки.

 

     В последний раз на Пьянкавалло финишировали в 2017 году. На 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 протяжённостью 191 км, участники велогонки начали с восхождения к вершине перевала Монте Кроче Комелико (Passo Monte Croce Comelico / Kreuzbergpass) 3 категория 1295-1636 м, перепад 341 м, протяженность 7.9 км, средний градиент 4.9%, максимальный градиент 8%.


   За 90 км до финиша после атаки Луиса-Леон Санчеса (Luis Leon Sanchez, Astana Pro Team) сформировалась первая группа отрыва, куда вошли - Пельо Бильбао (Pello Bilbao, Astana Pro Team), Себастьян Энао (Sebastian Henao, Sky), Пьер Роллан (Pierre Rolland, Cannondale-Drapac), Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov, Gazprom–RusVelo) и Руй Кошта (Rui Costa, UAE Team Emirates).


  За 50 км до финиша к первой группе отрыва переложилась вторая, более многочисленная, в составе Джованни Висконти (Giovanni Visconti, Bahrain–Merida, Никола Боэм (Nicola Boem) и Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) из Bardiani–CSF, Руди Молар (Rudy Molard, FDJКлеман Шеврьер (Clement Chevrier, AG2R La Mondiale)Хосе Эррада (Jose Herrada) и Хосе-Хоакин Рохас (Jose Joaquin Rojas) из MovistarЭрос Капекки (Eros Capecchi, Quick Step Floors)Маттео Бузато (Matteo Busato) и Илья Кошевой (Ilia Koshevoy) из Wilier-Selle Italia, Рубен Пласа (Rubén Plaza, Orica-Scott).

 

Джиро д'Италия-2017. Результаты 19-го этапа


  Атаковав за 12,5 км до финиша из отрыва, который начал рассыпаться на финальном подъёме этапа Пьянкавалло Микель Ланда (Mikel Landa, Sky) добрал атаковавших ранее Пьера Роллана и Руя Кошту, а за 10 км до финиша сбросил португальского велогонщика и поехал в одиночку.


  Микель Ланда наращивал преимущество, которое за километр до финиша составляло 1 минуту 40 секунд, и взял победу на третьем в карьере этапе Джиро д’Италия. Кроме того испанский велогонщик гарантировал себе синюю майку лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2017, ему оставалось только доехать до финиша в Милане.

 

Джиро д'Италия-2017. Результаты 19-го этапа

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 18.01.2010

    Надеюсь колхоза не будет завтра

  2. Имя: Александр

    AlexanderS

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 18.05.2017

    Предполагаю, что Альмейда завтра потеряет майку, в лучшем положении находится Вилко, но есть ощущение, что Тао в оч хорошей форме. Фульсанг как будто пошел на спад. Жду от Нибса хорошего выступления, от Майки и Поццо по-традиции ничего не жду.

    1. Имя: Александр

      AlexanderS

      Сегодня, 18:28 | Регистрация: 18.05.2017

      Зак очень хорошо проехал разделку, значит, форма при нем. Ждем завтра его в отрыве.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 4.08.2018

      Жду, что генеральщики засушат этап, а отрыв отпустят восвояси.

  4. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 13.04.2016

    Как минимум на этом португалец удержит майку

  5. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 4.01.2018

    Ну Алмейда еще и завтра всем накинет ))

  6. Бакеша

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 1.02.2018

    Келдерман и Нибали в хорошей форме , а у Фульсанга тяжелая нога... Он уже подустал кажется

  7. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот и пришел час генералов

  8. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 4.05.2019

    Текущий каталог этапов:

    - под Демара (4)

    - под Улисси (2)

    - разделки под Ганну (2)

    - горные отрывы для утиной охоты EF (2) 

    - этапы с неожиданными победителями/сюжетами (Ганна, Даусет, Саган, Нарваез) 

     

    Может быть завтра нас порадуют записные фавориты-генеральщики?hi 

     

     

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Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Серафим-Фото

     Макналти завтра поедет в белой майке. Зато кое-кто из комментаторов не будет путать его с Бъергом.

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Текущий каталог этапов:

    - под Демара (4)

    - под Улисси (2)

    - разделки под Ганну (2)

    - горные отрывы для утиной охоты EF (2) 

    - этапы с неожиданными победителями/сюжетами (Ганна, Даусет, Саган, Нарваез) 

     

    Может быть завтра нас порадуют записные фавориты-генеральщики?hi 

     

     

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    uran-Фото

    Контадор, Армстронг, Фрум, Ульрих с отличным индивидуальным ходом.

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    uran-Фото
    Топ 3 он уже не претендовал на отсечке 15км проигрывая 13сек, а на отсечке 25км больше 30.
  • Rokka
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Rokka-Фото
    Дайте наконец Дэннису БМС
  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Velolive-Team-Фото
    заключительный отрезок он преодолел на 20 секунд медленнее Ганны, показав 4-й результат.
  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Короче без разделки в это время не выиграть ни один грантур. Хоть ты самый супер-пупер горняк. Поэтому. Никогда больше мелкие как Кинтана и Лопес с Чавесом и с Чикконе не выиграют генерал.  Время за крупными раздельщиками заточенные под горы..
    Чикконе генеральщик? Да вы эксперт канечно
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Karmatron-Фото
    Гранд-тур на то и гранд-тур, что его и не должен выигрывать супер-пупер горняк, равно как и топ-раздельщик или мегаспринтер. Побеждает тот, кто готов лучше других (и кому повезло больше других).
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Бакеша-Фото
    Цитата: rude_rider
    Фульсанг разучился ездить разделки..надеюсь завтра будет порхать в горах
    Он уже подустал... если удержиться в 10ке
  • motte
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    motte-Фото

    Вот и пришел час генералов

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