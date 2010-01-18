Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 15 этап, Авиабаза Ривольто - Пьянкавалло



Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует на военной авиабазе Ривольто, расположенной в автономной области Фриули-Венеция-Джулия. Военная авиабаза Ривольто находится в ведении военно-воздушных сил Италии (Aeronautica Militare). В соответствии с постановлением правительства Италии от 25 января 2008 года авиабаза Ривольто классифицируется как MOB (главная оперативная база) первой группы, и в этом качестве, выполняет исключительно свою деятельность, военную, не для коммерческого движения.

Авиабаза Ривольто известна прежде всего как штаб-квартира итальянской национальной пилотажной группы Frecce Tricolori (PAN), которая составляет 313-ю группу по акробатическим тренировкам.



С 2011 года авиабаза Ривольто стала национальным ракетным узлом, а с января 2016 года авиабаза Ривольто стал отправной точкой для Объединенной университетской больницы Удине для ночных полетов в пользу Регионального трансплантологического центра Фриули-Венеция-Джулия.

На территории авиабазы Ривольто расположена важная метеорологическая станция метеорологической службы ВВС Италии и часть Всемирной метеорологической организации (ВМО).



Альтиметрия 15-го этапа Джиро д’Италия-2020

Авиабаза Ривольто впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия.

Первый горный этап в Альпах завершится финишем в подъём первой категории, перед днем отдыха. Горный этап с набором высоты 3800 м.

Со старта этапа пелотон отправится на север и через 60 км начнется восхождение к вершине 2 категории Кьянцутан (Sella Chianzutan, 380 – 954 м, протяжённость 10,6 км, перепад 574 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 9%), в последний раз подъём присутствовал в 2017 году на Джиро д'Италия, первым на вершине был Себастьян Энао.

После спуска, поворота на запад и далее на юг участники окажутся у подножия подъёма 2-й категории Форчелла ди Монте Рест (Forcella di Monte Rest, 512 – 1060 м, протяжённость 7,4 км, перепад 548 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 11%). В последний раз подъём присутствовал в 1987 году на Джиро д'Италия, первым на вершине был Жан-Клод Баго (Jean-Claude Bagot).

Следующий категорийная вершина расположена на 143 км маршрута - подъём 2-й категории Форчелла ди Пала Барцана (Forcella di Pala Barzana, 254 – 840 м, протяжённость 13,3 км, перепад 62 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 11%). Последующие 27 км спуска приведут к подножию заключительного подъёма этапа.

Подъём 1-й категории Пьянкавалло (Piancavallo, 159 – 1290 м, протяжённость 14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) начинается с шестикилометрового участка со средним градиентом в 9,4%, следующие 5 км со средним градиентом в 7,5%. После километровой полочки 3-х километровый участок со средним градиентом в 7,5%.

Заключительные 1,8 км до финиша в Пьянкавалло (Piancavallo, провинция Порденоне, автономный регион Фриули — Венеция-Джулия) выполаживание.



Пьянкавалло - популярный зимний горный курорт области Фриули-Венеция Джулия, расположенный на высоте 1267 м над уровнем моря, он начал работать в конце 1960-х. Там можно найти 24 км горнолыжных трасс различной степени сложности и 26 км – для беговых лыж. Есть трассы для сноубордистов, любителей фристайла.

Пьянкавалло в истории Джиро д’Италия



Особое значение Пьянкавалло имеет для поклонников Марко Пантани (Marco Pantani). Там Пират выиграл 14-й этап Джиро д'Италия 1998 года, первый из двух победных этапов. Он атаковал за 12 км до финиша, Иван Готти (Ivan Gotti) был в кризисе, а Павлу Тонкову (Pavel Tonkov) и Алексу Цулле (Alex Zülle) Пантани привёз 12 секунд, что позволило ему стать лидером гонки.

В последний раз на Пьянкавалло финишировали в 2017 году. На 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 протяжённостью 191 км, участники велогонки начали с восхождения к вершине перевала Монте Кроче Комелико (Passo Monte Croce Comelico / Kreuzbergpass) 3 категория 1295-1636 м, перепад 341 м, протяженность 7.9 км, средний градиент 4.9%, максимальный градиент 8%.



За 90 км до финиша после атаки Луиса-Леон Санчеса (Luis Leon Sanchez, Astana Pro Team) сформировалась первая группа отрыва, куда вошли - Пельо Бильбао (Pello Bilbao, Astana Pro Team), Себастьян Энао (Sebastian Henao, Sky), Пьер Роллан (Pierre Rolland, Cannondale-Drapac), Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov, Gazprom–RusVelo) и Руй Кошта (Rui Costa, UAE Team Emirates).



За 50 км до финиша к первой группе отрыва переложилась вторая, более многочисленная, в составе Джованни Висконти (Giovanni Visconti, Bahrain–Merida, Никола Боэм (Nicola Boem) и Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) из Bardiani–CSF, Руди Молар (Rudy Molard, FDJ, Клеман Шеврьер (Clement Chevrier, AG2R La Mondiale), Хосе Эррада (Jose Herrada) и Хосе-Хоакин Рохас (Jose Joaquin Rojas) из Movistar, Эрос Капекки (Eros Capecchi, Quick Step Floors), Маттео Бузато (Matteo Busato) и Илья Кошевой (Ilia Koshevoy) из Wilier-Selle Italia, Рубен Пласа (Rubén Plaza, Orica-Scott).



Атаковав за 12,5 км до финиша из отрыва, который начал рассыпаться на финальном подъёме этапа Пьянкавалло Микель Ланда (Mikel Landa, Sky) добрал атаковавших ранее Пьера Роллана и Руя Кошту, а за 10 км до финиша сбросил португальского велогонщика и поехал в одиночку.



Микель Ланда наращивал преимущество, которое за километр до финиша составляло 1 минуту 40 секунд, и взял победу на третьем в карьере этапе Джиро д’Италия. Кроме того испанский велогонщик гарантировал себе синюю майку лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2017, ему оставалось только доехать до финиша в Милане.

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