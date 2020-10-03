Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 7 этап, Матера - Бриндизи



Седьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Матера (Matera), который накануне принимал финиш предыдущего этапа. У пелотона появится ещё одна возможность проехаться по улицам старинного каменного города. Но задерживаться в городе Матера участники Джиро д’Италия-2020 не будут, им предстоит очень быстрый и весьма короткий этап, финиш которого принимает древнейший город в регионе Апулия, столица одноименной провинции, город Бриндизи (Brindisi). Город находится на «каблуке» италийского сапога.

Бриндизи - один из трех крупнейших городов Салентийского полуострова, в воздухе которого витает истинная атмосфера южной Италии, где всё, кажется другим, чем в популярных центрах туризма Италии: другой быт, другой язык, даже море и то другое, более глубокое и открытое. Бриндизи, порой, больше похож на Грецию, чем на Италию. Здесь царит настоящий средиземноморский климат.



Сейчас Бриндизи – портовый город с населением около 80 000 человек, а во времена древнего Рима в нём проживало более 100 000 человек. Именно здесь заканчивалась Аппиева дорога, соединявшая Рим и Брундизий, бывший в ту эпоху римским окном в Грецию.



Бриндизи исторически играл важную культурную и экономическую роль, благодаря своего географическому положению. Прибрежный город, находящийся на самом востоке полуострова с удобной бухтой, неизбежно стал значимым портом на Адриатическом море.



В древние времена Апулия была большой винодельней для всей Римской империи, а из Бриндизи сотни кораблей уходили в морские походы, моряки и солдаты собирались в тавернах и пили вино. А вы знаете, что означает слово brindisi в переводе с итальянского? Brindisi – по-итальянски «тост». Согласно легенде, именно отсюда и произошло название города.



По другой версии, Бриндизи происходит от древнего названия города мессапов «Brention», что означает «голова оленя», именно такую форму имеет городской морской порт.



Бриндизи – город богатый на достопримечательности. Здесь сохранилось множество исторических и архитектурных объектов различных эпох. Исторический центр Бриндизи по-прежнему частично окружен арагонскими крепостными стенами, возведёнными испанскими правителями в середине 15-го века. Затем стены укрепили при короле Карле V, построив бастионы (стратегические башни). Из них лучше всего сохранился Бастион Святого Джакомо (Bastione San Giacomo), который был недавно отреставрирован. Сегодня он используется в качестве выставочного пространства. Также неплохо сохранились бастионы - Порта Мезанье (Porta Mesagne), Порта Лечче (Porta Lecce), Леванте (Levante) и Торрионе Инферно (Bastione inferno).



Безусловно, главными достопримечательностями города считаются два замка – Швабский (Castello svevo) и Арагонский (Castello alfonsino). Швабский замок, называемый также Кастелло-ди-терра (castello di terra, «земляной» замок), был построен по приказу Федерико II в 1227 году. Структура замка была ориентирована на защиту жителей Бриндизи, которые в те времена «оплакивали» благотворный период правления норманнов и недолюбливали швабов.



В оригинале замок имел квадратную форму с четырьмя башнями по углам - с одной стороны замок был защищен морем, с другой глубоким рвом. Затем замок улучшил и укрепил Фердинанд Арагонский (Ferdinando I d'Aragona). После свержения испанцев структура превратилась в зал заседаний при Джоаккино Мурате (Gioachino Murat) в 1813 году. Таким же образом замок использовали Бурбоны и Савойцы, до 20-го века, пока замок не перешел во владения ВМФ Итальянской Республики. Во время Второй мировой войны здесь располагалась военная база Италии. Несмотря на свою длительную историю, замки сохранились в относительно неплохом состоянии.



Арагонский замок (Замок Альфонсино) находится на островке Сант-Андреа, напротив входа в канал Пигонати Бриндизи. Причиной возведения этого замка была постоянная опасность нападения на Бриндизи со стороны Османской Империи. Башня, которая стала основой для строительства замка, была возведена Фердинандо Арагонским в 1481 году на скале, напротив порта. После четырёх лет службы башни, сын Фердинандо, Альфонсо Граф Калабрии (Alfonso II di Napoli), принял решение основательно укрепить стены города, трансформировав наблюдательную башню в замок, который получил название Арагонского или «морского». Позднее, замок был снова расширен, став частью огромного Форта, строительство которого началось в 1583 году Филиппом Австрийским. Работы длились около 46 лет и завершились строительством дамбы, частично закрывающей канал, круглой смотровой башни «Сан-Фелипе» (портовая сторона) и треугольной смотровой башни (морская сторона).



Символ города Бриндизи - две римские колонны, правда сохранилась до наших дней только одна (Colonne romane di Brindisi). Она расположена на площади в конце спуска Салита Колонна. Утверждается, что колонны отмечали завершение Аппиевой дорого, однако, на самом деле, эти колонны представляют собой останки античной монументальной площади римской эпохи. Столетиями эти колонны служили ориентиром для прибывающих в порт кораблей.



Из двух колонн - в оригинале одинаковых по размеру - датируемых 1-2 веком до н.э., только одна сохранила свой первоначальный вид. Высота колонны - 18 метров, и возведенная она из белого мрамора. Колонны завершали прекрасный капителий, изображающий богов Юпитера, Нептуна, Юнону и тритона. В настоящее время капитeлий хранится в Палаццо Корте д’Ассизе, на улице Дуомо. Вторая колонна была разрушена в 1528 году, её части были подарены городу Лечче - именно из них выполнен памятник Сант-Оронцо.



Среди религиозных сооружений интерес представляют кафедральный собор Бриндизи (Chiesa del Cristo), построенный в 13-м веке. Кафедральный собор был отреставрирован в 20-м веке, после бомбежек Второй мировой войны. Кафедральный комплекс Сан-Бенедетто (La chiesa di San Benedetto), имеет еще более старинной происхождение, его возвели в 10-м веке, затем производилась реконструкция в 16-м и 18-м веках).



Альтиметрия 7-го этапа Джиро д’Италия-2020

7-й этап Джиро д'Италия-2020 - спринтерский без категорийных подъёмов. Со старта пелотон отправится на восток до побережья залива Таранто, проехав вдоль которого до Таранто (Taranto), разыграет первый промежуточный спринт 7-го этапа и продолжит путь далее на восток.

Финиширует этап в Бриндизи (Brindisi, административный центр провинции Бриндизи, регион Апулия), расположенном на побережье Адриатического моря, в самой восточной точке маршрута Джиро д'Италия-2020.

На предпоследнем километре гонщикам предстоит преодолеть четыре 90-градусных поворота. Заключительный километр - прямая дорога, проложенная с северо-востока на юго-запад в небольшой тягун.



Город Бриндизи в истории Джиро д’Италия



Город Бриндизи уже появлялся в истории Джиро д’Италия. Это было 49 лет назад. Финиш первого и старт второго этапа Джиро д’Италия-1971 принимал Бриндзи. Первый этап Джиро д’Италия-1971 - командная разделка, победу одержала велокоманда Salvarani, в составе которой были главные фавориты, Феличе Джимонде (Felice Gimondi) и Джанни Мотта (Gianni Motta).

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