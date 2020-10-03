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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

 

  5-й этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 отправится в путь из Милето (Mileto), коммуне Калабрии, где в настоящее время проживает около 7 тысяч жителей.

 

  История Милето связана с именем графа Сицилии Рожера I (Roger Bosso), избравшего город своей резиденцией. Рожер в 1061 – 1091 годах отвоевал у арабов Сицилию и заложил основу будущего Сицилийского королевства. Заложенные им принципы государственного устройства получили дальнейшее развитие при его сыне и преемнике Рожере II, позволив Сицилийскому королевству стать в XII веке одной из ведущих держав Средиземноморья.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

 

 

 Современный Милето – город, построенный в 1784 году после землетрясения 1783 года, разрушившего античный Милето. Новый Милето начали строить на 2 километра западнее старого. Жители Милето собрали камни руин  заброшенного норманнского города, чтобы их восстановить, так как прежний город был разрушен сильнейшим землетрясением до основания. Гранитные порталы, которыми сейчас можно любоваться на улицах Милето выстроены из тех самых камней, собранных во время постройки города жителями. В Археологическом парке можно увидеть то, что осталось от древнего Милето.

 

Землетрясения не оставляли в покое и новый Милето. Так, главная достопримечательность города - кафедральный собор был перестроен в 1905 – 1908 годах в неороманском стиле. Внутри осталось несколько сохранившихся средневековых деталей.  

 

 

 

 

 

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

   Милето (Mileto, провинция Вибо-Валентия, регион Калабрия) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Перебравшись через Мессинский пролив на Аппеннинский полуостров, пелотон окажется на материке, в данным случае на "подошве итальянского сапога".

 

  5-й этап - третий по протяженности этап Джиро д'Италия-2020 с финишем на спуске с вершины 1-й категории. Горный этап с набором высоты 4000 м. Этап подходит для отрыва.

 

   Со старта пелотон отправится на северо-восток в сторону побережья Тирренского моря, а затем развернувшись на восток, поедет к побережью Ионического моря, достигнув которого, повернёт т на север и преодолеет 2 категорийных подъема:

 

подъем 3 категории Катандзаро (Catanzaro, 158 – 345 м, протяжённость 4 км, перепад 187 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

 

подъем 3 категории Тириоло (Tiriolo, 85 – 643 м, протяжённость 10,6 км, перепад 558 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 11%).

 

   Последующие 75 км пересеченного рельефа по Южным Апеннинам приведут велогонщиков к подножию заключительного подъема дня. После розыгрыша второго промежуточного спринта на этапе в Козенце (Cosenza) велогонщики начнут покорение подъема 1 категории Валико ди Монтескуро (Valico di Montescuro, 252 – 1618 м, протяжённость 24,2 км, перепад 1366 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%). В середине подъема есть двухкилометровый участок со средним градиентом в 11,6% и максимальным 18%. На этом подъеме генеральщики устроят проверки друг другу.

 

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

 

  Вершина подъема расположена за 11,6 км до финиша этапа в Камильятелло-Силано (Camigliatello Silano, провинция Козенца, регион Калабрия), который в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1982 году. Заключительный отрезок этапа - извилистый спуск. Заключительный километр в тягун.

 

 

   Камильятелло-Силано, принимающий финиш 5-го этапа Джиро д’Италия-2020, небольшой город, который населяют 4500 жителей. Город был основан в 9 веке беженцами из Козенцы, спасавшимися от сарацинов. Главной достопримечательностью Камильятелло-Силано является храм, который начали строить в 1474 году  после того, как в город был приглашён Святой Франциск из Паолы. Он почитается как заступник моряков, города Паола и всей Калабрии.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

 

  Камильятелло-Силано расположен на высоте 900 м над уровнем моря, в 15 км от города Козенца. С 1969 года каждую осень в Камильятелло-Силано проходит «Фестиваль грибов».

 

 Несколько лет назад управление железных дорог Калабрии организовало туристический поезд «Трено делла Сила», проходящий через Камильятелло до  самой высокой станцией железной дороги в Европе – Сан-Никола-Сильвана-Мансизо. Поездка проходит в вагонах 1932 года, которые везёт паровоз. На территории Камильятелло-Силано находится ещё одна туристическая достопримечательность – горное озеро  Чечита.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Earl57
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (6)
    Earl57-Фото
    Про правило 1 сек в групповой гонке не слышали?
  • BlAr
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (6)
    BlAr-Фото
    Цитата: uran
    Потому что в разделке сотые считают, в групповой нет.
    В этом и несправедливость. Ведь в групповой гонке "то же время" даётся гонщикам, порой проигравшим лидеру группы несколько секунд, а не сотые доли. Когда в разделке сотые определяют места на этапе, это правильно. Но когда они влияют на общий зачёт - это уже перебор!

    Да и лидер группы может проиграть условные 1,98 или 1,99 секунды, а разницу засчитают как 1 секунду.
  • almaty1991
    Вертолет снес барьеры и велого ... (2)
    almaty1991-Фото

    Слишком много форс-мажорных ситуации для одного Джиро. Учитывая то, что только 4 этапа успели проехать. То становится как-то совсем не по себе... Неужели 2020 год решил отыграться и на велоспорте...

  • motte
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    motte-Фото
    Красавец!
    Вчера в синей маечке и взгляд не тот...сейчас красава!
  • motte
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Николай Н.
    В этот раз Сагану не хватил какие то миллиметры, чтоб выиграть этап. Надеюсь и жду от него победы.

    Петр в теле и в силе... Бора отработала на славу, на ТДФ Беннет отдержался, но Петя был сырой, теперь шоу началось, зря ли так ролики писали с актером Петей-:)

  • Pilot_by
    Вертолет снес барьеры и велого ... (2)
    Pilot_by-Фото
    Что-то нынешняя Джиро оставляет слишком много травмированых...

    Ещё теперь и вертолётом помагает сносить.
  • Ice
    Герант Томас сошёл с Джиро д’И ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Крайний
    Сначала Берналь, теперь Томас, кто на Вуэльте сойдет потому что команда перестрахуется?
    Пино с травмой дотерпел до Парижа, несмотря ни на что. Вот это уважение к гонке, к товарищам, к зрителям.
    Плохо к Томасу относится разумеется не стану, но Пино теперь буду уважать еще больше. Хотя он и слезы ручьями, сопли пузырями. Судьба его когда нибудь вознаградит.

    Вы с трещиной в тазе (или тазу?))) хотя бы просто ходить пробовали?) Перестраховываются да, но Томас явно от падения за 2-3 дня не оправится, не то повреждение. А ездить по отвалам этап за этапом - такая себе преспектива для лидера топовой команды.



    Цитата: wintermute
    Что-то кенийские колдуны переусердствовали, заодно в воскресенье и своего зацепило

    Бурные костры кенийских колдунов эффективны, но это же не современное высокоточное оружие))) Поэтому щепки во все стороны, кому попадет - тому не повезло. Карма, блин. И несмотря на то, что Инеос опять принялся трясти кошельком и скупать всех, кто хорошо себя показал, нет уверенности, что в следующем сезоне у них будет всепобеждающая команда.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Earl57-Фото

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Ice-Фото

    Ну, такой проигрыш намного лучше, чем доезд за спинами лидеров. Практически на равных боролся с Демаром, который намного больше и явно мощнее в абсолюте.

  • Ернат
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Ернат-Фото

    чуть рано стартанул он, надо было чуть повременить, по моему, но стартанул конечно мощно 

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