Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 5-й этап. Милето - Камильятелло-Силано

5-й этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 отправится в путь из Милето (Mileto), коммуне Калабрии, где в настоящее время проживает около 7 тысяч жителей.

История Милето связана с именем графа Сицилии Рожера I (Roger Bosso), избравшего город своей резиденцией. Рожер в 1061 – 1091 годах отвоевал у арабов Сицилию и заложил основу будущего Сицилийского королевства. Заложенные им принципы государственного устройства получили дальнейшее развитие при его сыне и преемнике Рожере II, позволив Сицилийскому королевству стать в XII веке одной из ведущих держав Средиземноморья.

Современный Милето – город, построенный в 1784 году после землетрясения 1783 года, разрушившего античный Милето. Новый Милето начали строить на 2 километра западнее старого. Жители Милето собрали камни руин заброшенного норманнского города, чтобы их восстановить, так как прежний город был разрушен сильнейшим землетрясением до основания. Гранитные порталы, которыми сейчас можно любоваться на улицах Милето выстроены из тех самых камней, собранных во время постройки города жителями. В Археологическом парке можно увидеть то, что осталось от древнего Милето.

Землетрясения не оставляли в покое и новый Милето. Так, главная достопримечательность города - кафедральный собор был перестроен в 1905 – 1908 годах в неороманском стиле. Внутри осталось несколько сохранившихся средневековых деталей.

Милето (Mileto, провинция Вибо-Валентия, регион Калабрия) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Перебравшись через Мессинский пролив на Аппеннинский полуостров, пелотон окажется на материке, в данным случае на "подошве итальянского сапога".

5-й этап - третий по протяженности этап Джиро д'Италия-2020 с финишем на спуске с вершины 1-й категории. Горный этап с набором высоты 4000 м. Этап подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на северо-восток в сторону побережья Тирренского моря, а затем развернувшись на восток, поедет к побережью Ионического моря, достигнув которого, повернёт т на север и преодолеет 2 категорийных подъема:

подъем 3 категории Катандзаро (Catanzaro, 158 – 345 м, протяжённость 4 км, перепад 187 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

подъем 3 категории Тириоло (Tiriolo, 85 – 643 м, протяжённость 10,6 км, перепад 558 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 11%).

Последующие 75 км пересеченного рельефа по Южным Апеннинам приведут велогонщиков к подножию заключительного подъема дня. После розыгрыша второго промежуточного спринта на этапе в Козенце (Cosenza) велогонщики начнут покорение подъема 1 категории Валико ди Монтескуро (Valico di Montescuro, 252 – 1618 м, протяжённость 24,2 км, перепад 1366 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%). В середине подъема есть двухкилометровый участок со средним градиентом в 11,6% и максимальным 18%. На этом подъеме генеральщики устроят проверки друг другу.

Вершина подъема расположена за 11,6 км до финиша этапа в Камильятелло-Силано (Camigliatello Silano, провинция Козенца, регион Калабрия), который в последний раз принимал финиш этапа Джиро д'Италия в 1982 году. Заключительный отрезок этапа - извилистый спуск. Заключительный километр в тягун.

Камильятелло-Силано, принимающий финиш 5-го этапа Джиро д’Италия-2020, небольшой город, который населяют 4500 жителей. Город был основан в 9 веке беженцами из Козенцы, спасавшимися от сарацинов. Главной достопримечательностью Камильятелло-Силано является храм, который начали строить в 1474 году после того, как в город был приглашён Святой Франциск из Паолы. Он почитается как заступник моряков, города Паола и всей Калабрии.

Камильятелло-Силано расположен на высоте 900 м над уровнем моря, в 15 км от города Козенца. С 1969 года каждую осень в Камильятелло-Силано проходит «Фестиваль грибов».

Несколько лет назад управление железных дорог Калабрии организовало туристический поезд «Трено делла Сила», проходящий через Камильятелло до самой высокой станцией железной дороги в Европе – Сан-Никола-Сильвана-Мансизо. Поездка проходит в вагонах 1932 года, которые везёт паровоз. На территории Камильятелло-Силано находится ещё одна туристическая достопримечательность – горное озеро Чечита.

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