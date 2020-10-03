Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 9 этап, Сан-Сальво - Роккаразо



На старт девятого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 выйдут в очень маленьком провинциальном городке Сан-Сальво (San Salvo), который расположена в регионе Абруццо и занимает площадь всего 19 кв. км. В Сан-Сальво живет 17 348 человек. О городке можно лишь сказать, что он расположился на берегу Адриатического моря, а отдых в Италии немыслим без пляжей. По всему итальянскому побережью их сотни, если не тысячи. И каждый год пляжам, которые могут похвастаться качественной инфраструктурой, вручается «голубой флаг» - специальный стандарт Европейского Союза. В 2012 году пляж Сан-Сальво получил такой флаг.



Сан-Сальво расположился в регионе Абруццо, в самом центре Италии, на западе он граничит со столичной областью Лацио, на севере и юге – с Марке и Молизе, а на востоке его омывает Адриатическое море. Протяженность Адриатического побережья составляет около 150 км, из них 129 км приходится на великолепные песчаные пляжи. Абруццо располагается между высочайшими горными вершинами Апеннин и Адриатическим морем. Самые высокие точки Абруццо – Корно-Гранде (Corno Grande; 2914 м) и Монте-Амаро (Monte Amaro; 2795 м). 65% территории Абруццо занимают горы, 34% – холмы и только 1% приходится на равнину. Почти вдоль всей береговой линии тянется прекрасно оборудованная велосипедная дорожка, которая является частью тысячекилометрового «Зеленого Адриатического коридора».



Особенности геологического рельефа наложили определенные особенности на жизнь местного населения. Местные обитатели селилось на холмах, строя неприступные крепости. Самобытность региону придает неприступность этих крепостей, в селениях Абруццо хранят культуру и традиции. Красочные пасхальные шествия, локальные «сагры» и «фесты» в сезон «Феррагосты» (вторая половина августа) или рыцарские турниры происходят здесь на протяжении многих веков.



Абруццо славится не только своими великолепными пляжами, красивыми озёрами, шумными водопадами, разнообразными природными пейзажами и историческими достопримечательностями, но и лучшими сортами олив и винограда, экспортируемыми в разные страны мира. В этой области очень много природных заповедников, таких как Национальный парк Абруццо, Парк Гран Сассо и Монти делла Лага, парк Монти делла Майелла, где под надежной защитой находятся типичные представители местной флоры и фауны: например, королевский орел, марсиканский волк и медведь. Сельскому хозяйству, как и туризму, здесь придаётся огромное значение, благодаря чему данный регион на протяжении многих лет отличается завидной экономической стабильностью и высоким уровнем жизни. Горные районы области известны своими горнолыжными и альпинистскими базами, а побережье Адриатики исправно посещают любители яркого солнца и морских просторов.



Абруццо славится и богатыми кулинарными традициями. Главным блюдо региона можно назвать макароны а-ля китарра домашнего приготовления, нарезанные при помощи рамки, на которую натянуты стальные нити. Типичны также "скриппелле" - тонкие пластинки из теста в бульоне; а на побережье, бесспорно, лидируют первые блюда, приготовленные из рыбы. Среди вторых блюд типичный рецепт - "скапече", законсервированная в уксусе жареная рыба; повсеместно распространены блюда из ягненка, козленка, баранины, филе говядины, а также колбаса "вентричина". Традиционное застолье в Абруццо не обходится без подборки лучших вин области: Монтепульчано д’Абруццо, Санджовезе и Треббьяно д’Абруццо. Среди сладостей, основой для которых нередко служит миндаль, нельзя не упомянуть турон (косхалва), драже, типичные лакомства Сульмоны, "чичеркьяту" - тестяные жареные шарики в меду и миндальные пирожные.



Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2020

Сан-Сальво (провинция Кьети, регион Абруццо) в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2013 году. Горный этап в Средних Апеннинах с набором высоты 4200 м и финишем в подъём 1-й категории перед днем отдыха.

Со старта пелотон отправится вдоль побережья Адриатического моря на северо-запад и через 30 км свернет на юго-запад вглубь Апеннин. Через 60 км со старта этапа начинается сильно пересеченный рельеф. Через 100 км после старта начнётся преодоление подъёма 1-й категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano, 434 – 1310 м, протяжённость 12,7 км, перепад 876 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 14%).

После 17 км скоростного спуска последующие 34 км - вверх до вершины подъёма 2-й категории Пассо Сан Леонардо (Passo San Leonardo, 661 – 1282 м, протяжённость 13,8 км, перепад 621 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 11%).

Следующий за вершиной спуск протяжённостью 17 км приведёт велогонщиков к подножию подъёма 2-й категории Боско ди Сант'Антонио (Bosco di Sant'Antonio, 843 – 1337 м, протяжённость 9,9 км, перепад 494 м, средний градиент 5,0%, максимальный градиент 10%).

И еще через 17 км по пересеченной местности на плоскогорье велогонщики окажутся в Роккаразо (Roccaraso, провинция Л’Акуила, регион Абруццо), откуда отправятся штурмовать заключительный подъём 9-го этапа - подъем 1-й категории Роккаразо (Roccaraso (Aremogna), 1231 – 1658 м, протяжённость 9,6 км, перепад 459 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 12%).

Финиширует этап на горнолыжной станции Аремонья (Aremogna) расположенной в Роккаразо (Roccaraso) провинции Л’Акуила региона Абруццо. Это горнолыжный курорт в Средних Апеннинах. В последний раз на Роккаразо поднимались на Джиро д’Италия в 2016 году, но до отметки 1572 м над уровнем моря, тогда "Уже стало ясно, команда розовой майки не будет догонять отрыв, так как в нём никто не угрожал розовой майке Тома Дюмулина. Тим Велленс предвосхитил действия соперников, контратаковав из отрыва за 15 км до финиша и удержал преимущество. У Тима Велленса в запасе оказалось достаточно времени, чтобы отпраздновать свою победу на финише - он опередил ближайших преследователей на 1 минуту 19 секунд. Вторым финишировал Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) из команды Astana, третьим Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) из команды KATUSHA."



Ещё в далёкие античные времена на месте современного Роккаразо находилось весьма процветающее поселение. Информацию об этом можно найти в античных захоронениях и письменных свидетельствах у Тита Ливия - древнеримского историка, автора частично сохранившейся «Истории от основания города» (Ab urbe condita). Он писал, что полководец Ганнибал дважды останавливался в Роккаразо осенью 217 и 211 годов, передвигаясь из Капуа (Capua) в сторону Сабин (Sabina) для того, чтобы атаковать Рим.

Изначально поселение находилось под управлением монастыря - Санта-Мария-ди-Чинкемилья (Santa Maria di Cinquemigla), затем перешло во владения герцога из Сангро. В 15-м веке Роккаразо принадлежал династии Неаполя, в 16-м семье Карафа, и в 17-м перешёл к семьям Джованни Маркешиано, Джованни Карло Ланзалонга, Нунцио Де Сильвестро, Ганнибала Де Летис, Дон Марино Караччиоло, вплоть до 1806 года. Так Роккаразо стало частью истории королевства Неаполя до объединения Италии.



В 18-м веке в Роккаразо открыли железнодорожное сообщение, и потянулись в эти места туристы, превратив его в популярный горнолыжный курорт. В окрестностях началась интенсивная стройка - гостиничные комплексы, рестораны.



Во время Второй мировой войны в 1943 году Роккаразо оказался прямо на линии немецкой оборонительной системы "Густав", которая должна была остановить наступление союзников, высадившихся в Салерно. По приказу генерала Люфтваффе Кесселринга в Роккаразо были построены укрепительные сооружения в силу его ключевой стратегической позиции. Этим приказом был подписан смертный приговор городу. Больше пяти месяцев немцы держали оборону, отбивая многочисленные атаки. Под бомбами союзников весь исторический центр города превратился в руины и лишь чудом сохранились немногие монументы и церкви. Погибли многие мирные жители города, а сам Роккаразо был практически стёрт с лица земли. Позже, в мирное время, город наградили Золотой медалью (Medaglia d’Oro al Valor Militare) за мужество и жертвы мирного населения, за активное участие в партизанском освободительном движении в годы Второй мировой войны.



Из достопримечательностей и исторического наследия практически ничего не уцелело, то, что сохранилось частично, жителям пришлось реставрировать. Среди таких памятников несколько церквей. Однако полностью уцелевшая церковь все-таки есть - церковь Святого Рокко (San Rocco). Она была построена в 1656 году по поводу окончания эпидемии чумы, унёсшей тысячи жизней местных жителей в Роккаразо. Считается, что именно Святой Рокко является покровителем всех больных этой болезнью. Это единственная целиком сохранившаяся церковь в Роккаразо после второй Мировой войны.



Из отреставрированных - церковь Святой Марии Вознесённой (Santa Maria Assunta), дата её возведения относится к 16-у веку. В ней сохранились 11 алтарей, а также серебряная статуя Святого Ипполита, покровителя Роккаразо. Статуя, изготовленная золотых дел мастерами неаполитанской школы, была подарена церкви бароном Донато Берардино Анжелони (Donato Berardino Angeloni) в 1688 году. Церковный театр, согласно некоторым источникам, считается самым древним в Абруццо.



Вторая из сохранившихся церквей - церковь Святого Бернардино (San Bernardino). Согласно надписи над входом, церковь Святого Бернардино была построена в 1751 году. Её возвели на месте, где останавливался Святой Бернардино во время миссионерства и проповедовал Евангелие.



Но все же вернёмся к основной отличительной черте Роккаразо - это главный зимний курорт в Абруццо, расположенный между двумя знаменитыми на всю Италию национальными парками: Парком Абруццо и Парком Майелла. Роккаразо является одним из популярных мест отдыха в центральной части Италии. Местные склоны не такие высокие как альпийские - 1000-2000 м, но не менее оснащённые - 30 подъёмников и 110 км трасс. Здесь проводятся европейские соревнования в гигантском слаломе, в частности проходил Кубок Европы и чемпионат мира среди юниоров. Помимо лыжных видов спорта здесь также популярно и фигурное катание, так как имеется собственный ледовый дворец.

Рокаразо расположен в винодельческом регионе Абруццо, вина которого славятся далеко за пределами Италии - Монтепульчано д'Абруццо (Montepulciano d'Abruzzo), Санджовезе (Sangiovese) и Треббьяно д'Абруццо (Trebbiano d'Abruzzo). В Абруццо более 140 продуктов региона признаны традиционными. Абруццио - дин из главных регионов Италии по количеству производителей черных и белых трюфелей. В горных районах выращивают чечевицу; в долине Пелинья красный чеснок; в Васто артишоки. Отдельно следует упомянуть о богатстве сыров - пекорино и рикотте, и колбас - печёночные колбасы с перцем и мёдом, вентричина (ventricina), мортаделла и салями.



Участникам Джиро д'Италия-2020, наверняка, после финиша предстоит познакомиться с одной из интереснейших кулинарных традиций Абруццо – "ла панарда" (La Panarda) - гигантский банкет. Особенностью "паранда" является количество поданных блюд, иногда превышающие 50. "Ла паранда" длится всю ночь, таким образом участники банкета имеют возможность неторопливо и с удовольствием попробовать большинство блюд.

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