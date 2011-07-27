Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 4 этап, Катания - Виллафранка-Тиррена

Четвёртый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в Катании (Catania), втором по величине после Палермо (Palermo) городе-порте острова Сицилия, расположенном на берегу Ионического моря, с южной стороны подножия вулкана Этна.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 4 этап. Катания - Виллафранка-Тиррена



Катания была основана сиканами - древним сицилийским племенем - около тринадцатого века до н. э. В то время, огромная деревня носила название Сикуло. Название города возводят к сикульскому слову - «холм», и античный акрополь действительно находился на холме, где сейчас стоит большой бенедиктинский монастырь. В 729 году до н.э. на месте Сикуло греками была создана колония, которая получила название Катана.



На протяжении многих веков Катания становилась краше и богаче, сохранив до наших дней разнообразное наследие тех времён в ряде исторических памятников.

Основными достопримечательностями города Катания являются Римский амфитеатр (Anfiteatro Romano), средневековый Кафедральный собор Святой Агаты (Cattedrale di Sant'Agata) и Дворец Слонов (Palazzo degli Elefanti).



История Римского амфитеатра уникальна. Он был построен во II веке из лавового камня, украшен мрамором и статуями. Его диаметр составлял около 80 метров. Трибуны, окружавшие овальную арену, некогда могли вместить до 15 000 зрителей.



Соседство с вулканом Этна на протяжении веков несколько раз полностью разрушало Катанию землетрясениями, заливая руины разрушенного города раскалённой лавой. Римский амфитеатр не стал исключением. Долгие годы руины этого древнего римского сооружения были скрыты под слоями лавы. Однако благодаря археологам и историкам амфитеатр вновь стал достоянием людей. В период с 1904—1906 годы археологам удалось освободить от лавы часть руин, но основная часть арены всё ещё остаётся под землёй. Скрытые под землёй руины можно увидеть, спустившись вместе с гидом на подземную экскурсию.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 4 этап. Катания - Виллафранка-Тиррена



Первый Кафедральный собор появился в Катании в 1078-1093 годах, на руинах римских терм. Он прослужил верующим менее ста лет, во время сильнейшего землетрясения, в 1169 году, собор был практически полностью разрушен. Его впоследствии восстановили с нуля. Но трагедия повторилась. В 1693 году ещё одним катастрофическим по силе и последствиям землетрясением собор был вновь разрушен, унеся с собой жизни семи тысяч прихожан, пришедших в этот день на службу в храм. Кафедральный собор, построенный в стиле сицилийского барокко, который мы можем видеть сегодня, был возведён в 1711 году. Он назван в честь Святой Агаты, покровительницы Катании, её мощи покоятся в южной части собора, рядом с королевскими усыпальницами Фридриха II и Констанцы Арагонской, супруги Фридриха III. А неподалёку от храма покоится ещё один великий сын Катании - композитор Винченцо Беллини (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini), автор одиннадцати опер.

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 4 этап. Катания - Виллафранка-Тиррена



Дворец Слонов появился на Соборной площади (piazza del Duomo) после землетрясения 1693 года, он построен по проекту трёх самых известных архитекторов того времени. Главная идея проекта принадлежала Джованни Баттиста Лонгобардо (Giovan Battista Longobardo); проектированием южного, восточного и западного фасада занимался Джованни Баттиста Ваккарини (Giovanni Battista Vaccarini); северный фасад разработал Кармелио Батталья (Carmelo Battaglia).



На этой же площади установлен и главный символ города - Фонтан Слона (Fontana dell’Elefante). При реконструкции Катании после землетрясения 1693 года, тогда же, когда возводился Дворец Слонов, архитектор Джованни Баттиста Ваккарини решил украсить площадь фонтаном. В центре фонтана на пьедестале находится фигура слона, высеченная из чёрного лавового камня, на спине животного возвышается египетский обелиск, а его бивни высечены из белого камня. История фонтана гласит, что статуя слона была высечена ещё во времена античного Рима и украшала один из храмов Исиды, которых в Италии было много. Ваккарини лишь отреставрировал его и включил в ансамбль сооружения.



Говоря о Катании, нельзя не упомянуть о первом организаторе итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия - ежедневной спортивной газете «Гадзетта делло спорт» (La Gazzetta dello Sport). Итальянский спортсмен (в молодые годы), успешный журналист и писатель Кандидо Каннаво (Candido Cannavo) - уроженец Катании. В период с 1952 по 1981 годы он работал журналистом в самом известном спортивном издании Италии. За его заслуги, огромные знания и безграничную любовь к спорту в 1981 году Каннаво предложили занять пост вице-президента «Гадзетты делло спорт». В 1983 году он стал её директором. Кандидо Каннаво испытывал особую страсть к «Корсо Роза» и был частым гостем во время прямых трансляций, комментируя ход велогонки.

Город Катания в истории Джиро д'Италия



Катания неоднократно принимала старт и финиш этапов Джиро д'Италия. Впервые Джиро д'Италия стартовала на Сицилии в 1930 году, с большими организационными и климатическими проблемами. Финиш первого этапа, протяжённостью 174 км, принимала Катания. В отсутствии Альфредо Бинда (Alfredo Binda), появились новые имена, в том числе победитель первого этапа Джиро д'Италия-1930 - итальянский спринтер Микеле Мара (Michele Mara); победитель второго этапа (стартовавшего в Катании), Леонида Фраскарелли (Leonida Frascarelli).



Следующий визит Джиро д'Италия на остров Сицилия состоялся почти 20 лет спустя. На первом этапе, протяжённостью 261 км, с финишем в Катании победителем этапа и обладателем первой розовой майки стал сицилианский велогонщик Марио Фацио (Mario Fazio), более того, Катания был его родным городом. Победителем второго этапа Джиро д'Италия-1949, протяжённостью 263 км, стартовавшего в Катании стал итальянский велосипедист Серджио Маджини (Sergio Maggini).



Катания была стартовым городом на 13-м этап Джиро д'Италия-1965. В этот день участникам велогонки предстояло проехать 50-км индивидуальную гонку с раздельным стартом. Победителем этапа стал Витторио Адорни (Vittorio Adorni), будущий триумфатор Джиро д'Италия-1965.



На Джиро д'Италия-1967 года 7-й этап стартовал в Катании, с финишем на Этне. Победителем этапа протяжённостью 169 км стал итальянский велогонщик Франко Биттоси (Franco Bitossi).



В 1976 году Сицилия вновь принимала старт итальянской супермногодневной велогонки Джиро д'Италия. В этот год «Гадзетта делло спорт» вводит на Джиро д'Италия новую категорию - лучший молодой гонщик, лидер категории надевает белую майку. Джиро д'Италия-1976 началась с трагедии - на первом этапе, после столкновения с ограждением, на смерть разбился испанский гонщик Хуан Мануэль Сантиестебан (Juan Manuel Santisteban). В первый день прошло два полу-этапа, победителем обоих этапов стал бельгийский велогонщик Патрик Серсю (Patrick Sercu), в розовой майке он проехал три последующих дня.



Голландский велогонщик Жан-Поль ван Поппель (Jean-Paul van Poppel), на втором этапе Джиро д'Италия-1986, этап протяжённостью 259 км, с финишем в Катании, выиграл этап и облачился в розовую майку лидера. На следующий день, на третьем этапе, со стартом в Катании, проводилась командная гонка на время. Победу одержала велокоманда Del Tongo, и розовая майка перешла на плечи Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni).



Спустя три года, в 1989 году, Джиро д'Италия вновь на Сицилии. Победителем первого этапа с финишем в Катании и обладателем первой розовой майки, стал Жан-Поль ван Поппель.



В 1999 году победителем второго этапа Джиро д'Италия-1999, протяжённостью 133 км, с финишем в Катании, стал итальянский спринтер Марио Чиполлини (Mario Cipollini). Участники третьего этапа Джиро д'Италия-1999, протяжённостью 176 км, стартовавшего в Катании стал голландец Жерон Блийлевенс (Jeroen Blijlevens).



Джиро д'Италия-2003 началась с охоты за рекордом: «Король Лев» – Марио Чиполлини, с 40 победами на этапах «Корсо Роса», стремился превзойти рекорд Альфредо Бинды (Alfredo Binda), который выиграл 41 этап Джиро д'Италия. Но это оказалось не так просто, ведь у Чиполлини появился наследник и соперник в спринте. Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) обыграл Короля на этапах до Лечче (Lecce) (1-й этап), Катании (5-й этап), Авеццано (Avezzano) (6-й этап), что дало ему право 6 дней носить розовую майку.

В последний раз Катания присутствовала на 4-м этапе Джиро д'Италия-2018. Этап стартовал в Катании и завершался финишем в городе Кальтаджироне (Caltagirone) в 900-метровый подъём со средним градиентом 8,5% и максимальным 13%. Бельгийский велогонщик Тим Велленс (Tim Wellens) из велокоманды Lotto Fix ALL приехал на итальянский Гран-тур с целью выиграть этап и не упустил шанс. Он атаковал на финальных метрах и обошёл канадского велогонщика Майкла Вудса (Michael Woods) из велокоманды EF Education First и итальянского велогонщика Энрико Баттальина (Enrico Battaglin) из велокоманды LottoNL-Jumbo.



Альтиметрия 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

Со старта в Катании пелотон отправится на север вдоль побережья Ионического моря, через 50 км свернёт на запад и начнёт преодолевать горы Неброди (Monti Nebrodi), представленные подъёмом 3 категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 380 – 1125 м, протяжённость 16,2 км, перепад 745 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%).

Первый подъём 3-й категории на Джиро д'Италия-2020. В последний раз на Джиро д'Италия подъём проходили в 2003 году, тогда первым на вершине был Фреди Гонсалес (Fredy González).

Покорив наивысшую точку 4-го этапа, велогонщики отправятся на спуск на север до побережья Тирренского моря и далее на северо-восток вдоль побережья до финиша в городе Виллафранка-Тиррена (Villafranca Tirrena, провинция Мессина, автономный регион Сицилия), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

На 4-м этапе будет первый спринтерский финиш Джиро д’Италия-2020. На заключительных 2 км расположено 4 поворота, финальные 800 м проложены с северо-востока на юго-запад вдоль берега моря.

Претендентами на победу можно назвать Арно Демара, Фернандо Гавирию, Майкла Мэттьюса, Петера Сагана и других спринтеров. На этом этапе пелотон прощается с Сицилией.



Финиш четвертого этапа Джиро д’Италия-2020 принимает город Виллафранка-Тиррена. Территория Виллафранка-Тиррена граничит на севере с Тирренским морем, на юго-востоке с городом Мессина, на северо-западе с муниципальным районом Сапонара.



Город Виллафранка-Тиррена простирается на территории от высоты 0 до 828 м над уровнем моря, в основном состоит из холмистых участков, которые составляют пространство около побережья, до равнинной территории, на которой расположена большая часть городского центра. Большая часть территории вокруг города Виллафранка-Тиррена используется для выращивания таких культур как цитрусовые, виноградник, оливки. Вдоль восточной границы территории протекает река Галло, которая разделяет муниципалитеты Мессина и Виллафранка-Тиррена.



Город Виллафранка-Тиррена считается молодым, ему нет еще и ста лет. Он был основан в 1929 году в результате слияния муниципалитетов Баусо, Кальварусо и Сапонара-Виллафранка, к которым также были объединены поселки Дивьето и Серро муниципалитета Мессина. Однако в 1952 году муниципалитет Сапонара Виллафранка снова стал автономным с названием Сапонара.



В Виллафранка-Тиррена находится несколько старинных религиозных сооружений: Церковь Мадонны дель Церей (Chiesa della Madonna dei Cerei) хоть и была построена в последне время, но она имеет очень древнее происхождение и относится к базиликам Гессо (соседний холмистый центр муниципалитета Мессина); Церковь Матери Святого Николая из Бари (Chiesa Madre S. Nicolò di Bari) происхождение церкви относится к 16-му веку; Церковь Матери Кальварусо (Chiesa Madre di Calvaruso) появилась в 1607 году.



Венчает город Виллафранка-Тиррена старинная цитадель Бусо (Castello di Bauso). Первые документальные записи о цитадели появились в документах 1271 года, Вокруг замка-крепости раскинулся сад, который соединяет здание главного корпуса с небольшим озером, в котором установлена серия фонтанов. Эти фонтаны давали жизнь водопадам, спадающих с искусственно созданных пещер, названных в честь трёх Песен Божественной комедии: Рай, Чистилище и Ад.



Имеется в городе интересный музей - Музей истории медицины «Оттавио Бадесса». Он был открыт в 2004 году по соглашению между муниципальной администрацией и доктором Паоло Бадесса. Музей располагает более 200 экспонатами высокой научной ценности, датируемых концом восемнадцатого века по 1940 год. В коллекции есть предметы, редкость которых в основном связана с их повышенной хрупкостью или материалами, которые могут легко испортиться. Например, экстрактор камней из мочевого пузыря, сделанный из «конского волоса», который очень любит моль. Между прочим, существуют только два экземпляра этого прекрасно сохранившегося инструмента: один в Музее Королевского коллегии хирургов Англии, а другой здесь, в Виллафранка-Тиррена.

Другой пример скоропортящегося материала - дыхательные колбы масок Луи Омбредана (Louis Marie Arsène Ombrédanne), которые сделаны из высушенных свиных пузырей. В отношении этих устройств Омбредана следует отметить особенность: в музее Виллафранка-Тиррена есть четыре таких устройства, идентичных по своей технической концепции, но разных по форме, поскольку они были созданы в разных странах. Еще одна важная вещь, которую следует отметить, это то, что все инструменты с ручками из слоновой кости, рога или черного дерева возникли еще до того, как родилась идея стерильности и дезинфекции, то есть во второй половине девятнадцатого века.

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