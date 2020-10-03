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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере


   Двадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Альба (Alba), известной всему миру не только белыми трюфелями, но и шоколадными фабриками Ferrero.

 

  Территория Альбы была обитаема с незапамятных времен. Когда-то ее заселяли племена кочевников, которые позже слились с лигурами или кельтами. Свое имя город получил во времена римлян, консул Гнео Помпей Страбон вынес эдикт об образовании города с именем Альба Помпея (Alba Pompeia).

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере

 

   Уже в римскую эпоху Альба имела важное стратегическое и коммерческое значение. В городе возводились городские постройки, среди которых был и акведук, по которому вода шла из реки Танаро, снабжая необходимой влагой Альбу.


   Нахождение города Альба в богатом регионе на пути всех завоевателей - бургундов, лангобардов, французов, испанцев - сделало своё дело, от старой Альбы осталось совсем мало достопримечательностей.

 

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере

 

   Альба – главный город области Ланге, внимания в котором заслуживает романский готическим собор Святого Лоренцо (La Cattedrale di San Lorenzo), который был достроен в 1486 году и реконструирован в XIX веке. На его фасаде зашифровано название города в фигурах символов евангелистов, которым посвящены четыре башни собора Святого Лоренцо. Готическую церковь святого Доминика (Chiesa di San Domenico), средневековый епископский дворец (Palazzo del Comune), а также просто прогуляться и насладиться красотой города.


Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере

  

 

  20-й этап - заключительный горный этап Джиро д'Италия-2020 с набором высоты 3500 м. Остается надеяться, что погодные условия не внесут новые коррективы в маршрут 20 этапа. Со старта этапа в отрыв будут пытаться уехать велогонщики, охотники за этапом, а пелотон поедет своим темпом. 

 

  Со старта в Альбе пелотон отправится на запад в сторону Альп и плавно начнется подъём протяженностью 138 км с набором высоты в 2100 м на наивысшую точку предпоследнего этапа Джиро д’Италия-2020 - Сестриере (Sestriere) на высоту 2041 метра над уровнем моря. Подъём 2 категории Сестриере (Sestriere, 1530 - 2041 м протяжённость 10,1 км, перепад высот 511 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 9%). Подниматься будут от Праджелато (Pragelato). Далее спуск до Чезана Торинезе (Cesana Torinese), откуда участники начнут штурм предпоследнеднего категорийного подъема 20 этапа и всей Джиро д'Италия-2020.

 

  

  Подъём 1 категории Сестриере (Sestriere, 1358 - 2035 м протяжённость 11,4 км, перепад высот 677 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 9%). Самый высокогорный финиш этапа Джиро д'Италия-2020. В последний раз горная премия в Сестриере была разыграна на Джиро д’Италия в 2018 году, тогда первым был Крис Фрум.

 

Пройдя вершину подъема, велогонщики отправятся на спуск до Чезана Торинезе (Cesana Torinese), откуда во второй раз будут подниматься к финишу этапа на вершине подъёма 1 категории Сестриере (Sestriere).

 

  В последний раз в Сестриере финишировал этап Джиро д’Италия в 2015 году, тогда победу одержал Фабио Ару.

 

 Сестриере - альпийский посёлок, возможно самый лучший курорт горнолыжной области "Млечный путь" (Via Lattea) в Италии. Расположен недалеко от границы с Францией на высоте 2035 м над уровнем моря. Входит в самый большой в Италии район горнолыжного катания "Млечный путь", общая протяженность трасс которых составляет около 400 км.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере

 
    Небольшой курортный городок стал всемирно известным со времен чемпионата мира по лыжному спорту, который проводился в 1997 году, позже лыжные трассы Сестриере принимали зимнюю Олимпиаду в Турине 2006 года. Благодаря этим спортивным мероприятиям город оказался на устах всех людей, интересующихся зимними видами спорта, и желающих повторить олимпийские виражи. А горнолыжным курортом Сестриере стал в 1930 году благодаря итальянскому автомобильному концерну FIAT и его основателю Джованни Аньеле.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере


    Сестриере - самая западная точка маршрута Джиро д'Италия-2015. После финиша в Сестриере можно будет назвать победителя Джиро д'Италия-2015, обладателя майки горного короля и обладателя майки лучшего молодого гонщика. На финише 20-го этапа Джиро д'Италия в 2011 году победу одержал Василий Кириенко.



   А на королевском этапе Джиро д'Италия-2005 красивейшую борьбу устроили две группы – Джильберто Симони и Паоло Савольделли.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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Комментарии

  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Черны как раздельщик почти так же силён как Кампенартс, а может на данный момент даже сильнее (в обоих разделках на этой Джиро Черны был выше Кампенартса), поэтому не удивительно, что он додержался

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Rokka-Фото
    Моторище. Думал что Кампенартсу не составит трудов его добрать, однако чех проявил свою непреклонность. Красивая победа
  • cmap_nep
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    cmap_nep-Фото
    А если этапы через день проводить?И на лисапедах с моторчиками...
  • SVS
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    SVS-Фото

    Совершенно верно. К гонщикам Боры и Инеос, которые были не согласны с изменениями в этапе.

    А в остальном - скорее полное неуважение к спонсорам, партнёрам гонки, зрителям и телезрителям, к памяти спортсменов прошлых времён, гонявших на этапах не чета нынешним, без нынешних удобств и инвентаря, в абсолютно любую погоду.

    После этого этапа травмой будет считаться сломанный ноготок. А на старт будут выходить только при полном безветрии и температуре не менее 20-ти и не более 25-ти градусов.
    Да! А если дождик пойдёт - сразу отмена гонки с обязательным сохранением гонораров..

     

    P.S. Я понимаю, когда отменяют или меняют этапы по таким причинам, как на прошлогоднем Туре - когда шёл поток воды со льдом, когда засыпают снега и т.п. Но дождь, пусть и сильный, в 13 градусов, даже не в 5 :-(... Пипец.

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Krakk
    Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки,
    конечно Том не стал топом. все топы тут. и они пишут феерические коменты

  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Этап - полное неуважение к гонщикам!
  • ROSt
    Положительный допинг-тест Матт ... (4)
    ROSt-Фото

    Цитата: close2you
    Нормально так, "козла отпущения" нашли, надо ж показать каких то пойманых ноуНеймов пару раз в год ... клоунада

    ,

    ,

    ,

    100 %

    beach

  • Sezar
    Джей Хиндли, Вилко Келдерман, ... (7)
    Sezar-Фото

    Да, Том вовремя сбежал оттуда :). Не вынес груза ответственности. И все же интересно сможет Келдерман обойти свою карму?

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Krakk-Фото
    Там и подслушивать не надо, мы же знаем, что "Иниос" всегда целится на победу в ОЗ. Заменивший Берналя Сиваков выпадал постоянно, при каждом просеве; в отдельных, самых селективных подъемах, раскрывающих класс горняка, даже Карти смотрелся гораздо лучше его. И в отличие от Гейгана Харта, он был тогда в форме, что мешало ему выступить достойнее, возраст? Погачар громко ржет. Неудивительно, что Павла списали в грегари. Гейган Харт, заменив Томаса и при форме, борется едва ли не за победу. Разница налицо.
    А Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки, даже если вычесть потерю на туалетном форс-мажоре.
  • SportSpirit
    Бен О’Коннор подписал контракт ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Молодец о-Коннор, додавил контракт) 

    Будет интересно понаблюдать за ним в AG2R, все-таки эта команда у меня больше ассоциируется с горами, а не с классиками. 

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