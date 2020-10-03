Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 20 этап, Альба - Сестриере



Двадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Альба (Alba), известной всему миру не только белыми трюфелями, но и шоколадными фабриками Ferrero.

Территория Альбы была обитаема с незапамятных времен. Когда-то ее заселяли племена кочевников, которые позже слились с лигурами или кельтами. Свое имя город получил во времена римлян, консул Гнео Помпей Страбон вынес эдикт об образовании города с именем Альба Помпея (Alba Pompeia).

Уже в римскую эпоху Альба имела важное стратегическое и коммерческое значение. В городе возводились городские постройки, среди которых был и акведук, по которому вода шла из реки Танаро, снабжая необходимой влагой Альбу.



Нахождение города Альба в богатом регионе на пути всех завоевателей - бургундов, лангобардов, французов, испанцев - сделало своё дело, от старой Альбы осталось совсем мало достопримечательностей.

Альба – главный город области Ланге, внимания в котором заслуживает романский готическим собор Святого Лоренцо (La Cattedrale di San Lorenzo), который был достроен в 1486 году и реконструирован в XIX веке. На его фасаде зашифровано название города в фигурах символов евангелистов, которым посвящены четыре башни собора Святого Лоренцо. Готическую церковь святого Доминика (Chiesa di San Domenico), средневековый епископский дворец (Palazzo del Comune), а также просто прогуляться и насладиться красотой города.



Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2020

20-й этап - заключительный горный этап Джиро д'Италия-2020 с набором высоты 3500 м. Остается надеяться, что погодные условия не внесут новые коррективы в маршрут 20 этапа. Со старта этапа в отрыв будут пытаться уехать велогонщики, охотники за этапом, а пелотон поедет своим темпом.

Со старта в Альбе пелотон отправится на запад в сторону Альп и плавно начнется подъём протяженностью 138 км с набором высоты в 2100 м на наивысшую точку предпоследнего этапа Джиро д’Италия-2020 - Сестриере (Sestriere) на высоту 2041 метра над уровнем моря. Подъём 2 категории Сестриере (Sestriere, 1530 - 2041 м, протяжённость 10,1 км, перепад высот 511 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 9%). Подниматься будут от Праджелато (Pragelato). Далее спуск до Чезана Торинезе (Cesana Torinese), откуда участники начнут штурм предпоследнеднего категорийного подъема 20 этапа и всей Джиро д'Италия-2020.

Подъём 1 категории Сестриере (Sestriere, 1358 - 2035 м, протяжённость 11,4 км, перепад высот 677 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 9%). Самый высокогорный финиш этапа Джиро д'Италия-2020. В последний раз горная премия в Сестриере была разыграна на Джиро д’Италия в 2018 году, тогда первым был Крис Фрум.

Пройдя вершину подъема, велогонщики отправятся на спуск до Чезана Торинезе (Cesana Torinese), откуда во второй раз будут подниматься к финишу этапа на вершине подъёма 1 категории Сестриере (Sestriere).

В последний раз в Сестриере финишировал этап Джиро д’Италия в 2015 году, тогда победу одержал Фабио Ару.

Сестриере - альпийский посёлок, возможно самый лучший курорт горнолыжной области "Млечный путь" (Via Lattea) в Италии. Расположен недалеко от границы с Францией на высоте 2035 м над уровнем моря. Входит в самый большой в Италии район горнолыжного катания "Млечный путь", общая протяженность трасс которых составляет около 400 км.



Небольшой курортный городок стал всемирно известным со времен чемпионата мира по лыжному спорту, который проводился в 1997 году, позже лыжные трассы Сестриере принимали зимнюю Олимпиаду в Турине 2006 года. Благодаря этим спортивным мероприятиям город оказался на устах всех людей, интересующихся зимними видами спорта, и желающих повторить олимпийские виражи. А горнолыжным курортом Сестриере стал в 1930 году благодаря итальянскому автомобильному концерну FIAT и его основателю Джованни Аньеле.



Сестриере - самая западная точка маршрута Джиро д'Италия-2015. После финиша в Сестриере можно будет назвать победителя Джиро д'Италия-2015, обладателя майки горного короля и обладателя майки лучшего молодого гонщика. На финише 20-го этапа Джиро д'Италия в 2011 году победу одержал Василий Кириенко.







А на королевском этапе Джиро д'Италия-2005 красивейшую борьбу устроили две группы – Джильберто Симони и Паоло Савольделли.

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