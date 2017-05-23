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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера


Шестой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Кастровиллари (Castrovillari). Расположен городок в провинции Козенца в самом центре национального природного парка Поллино (Parco nazionale del Pollino). Первые упоминания об этом поселении появились в греческий период, когда к власти пришли римляне, и городок получил название Каструм Виллариум (Castrum Villarum), что обозначало «Крепость вилл». Даже до наших дней сохранились руины древних римских вилл.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера


  Более точных данных о городе Кастровиллари не так уж и много. В одиннадцатом веке Кастровиллари завоевали норманны во главе с Робертом Гвискаром (Robert Viscart) - четвёртый граф и первый герцог Апулии из дома Отвилей. Норманнское господство продлилось до 1189 года, когда последняя наследница норманнов Констанция из рода Отвилей вышла замуж за Генриха VI Гогенштауфена - старший сын императора Фридриха II, номинально король Сицилийского королевства. В качестве приданого к Констанции перешла и власть над королевством, в том числе Кастровиллари. Её владычество продлилось до 1266 года, и закончилось тогда, когда в битве под Беневенто одержали победу войска короля Сицилии Карла Анжуйского. Французское господство анжуйцев сменилось на власть испанского короля Фердинандо I Арагонского в 1400 году.


  В это время, примерно в 1480 году в Кастровиллари для защиты горожан был построен княжеский замок Арагонский. Над входом и сейчас можно увидеть арагонский герб. Время шло, власть постоянно менялась - от феодальных семейств Спинелли из Кариати перешла к семейству Сансеверино из Бизиньяно.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера


  В 1700 году Бурбоны завоевали всю южную Италию, а в 1806 году город Кастровиллари был завоёван войсками Бонапарта Наполеона. С властью Наполеона пришло время больших перемен: феодальная власть была отменена; монастыри были расформированы; представители богатой буржуазии получили в своё владение большие земельные участки, но дворянам не повезло - чтобы выжить они были вынуждены продавать свои титулы.


  С перекройкой земельных угодий город Кастровиллари стал перестраиваться - начали появляться новые виллы, узкие улочки разрастались до широких улиц, появились различные общественные учреждения.


  Однако, наполеоновскому режиму не удалось продержаться и 15-ти лет, в 1820 году город Кастровиллари вновь перешёл под власть Бурбонов. На протяжении 40 лет Бурбоны пожинали плоды наполеоновского режима. А в 1860 году гарибальдийцы (добровольцы-дружинники под начальством Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi) выступающие за освобождение Италии от иноземного австрийского ига и за её национальное объединение) с триумфов вошли в город Кастровиллари и на площади Сан-Джулиано провели народное собрание, в результате которого город присоединился к объединённой Италии.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера


  Как и во многих старинных европейских городах, город Кастровиллари делится на две части - старую и новую, обе части разделены мостом Катена.

 

  В старой части города - Чивита (Civita) традиционные узкие улочки, выложенные каменной брусчаткой, а дома построены из известняка. Здесь находятся следующие исторические памятники: базилика Сан-Джулиано (S. Giuliano); монастырь Францисканцев (Protoconvento Francescano) оснванный в 1220 году учеником святого Франциска Ассизского (Francesco D'Assisi) блаженным Пьетро Катин (Pietro Cathin); Арагонский замок и Сантуарий Мадонны дель Кастелло (Santuario Madonna del Castello).


  Современная часть города носит название Касале (Casale). Отстраиваться эта часть началась в XIX веке, на плоскогорье. Центральной частью является большой бульвар, задуманный ещё во времена французского господства, к нему примыкают широкие улицы, в городе преобладает прямоугольная планировка.


  И немного расскажем об национальном парке, на территории которого стоит город Кастровиллари. Национальный парк Поллино является самым большим парком в Италии, он занимает площадь 192000 гектар, находится на территории Базиликаты и Калабрии. Название парку дала одна из величественных вершин массива Луканских Апеннин - Мон Аполланиум (Mons Apollineum), как её называли древние ахейцы, или «Гора Аполлона», её высочайшая высота составляет 2267 метра над уровнем моря.


  Парк был основан в 1992 году и в нём сочетаются интересы природоохранной и археологической позиции. Горные тропы проходят сквозь заросли бука и бургундского дуба, здесь повсеместно растут ели, выше в горах можно встретить гордость и символ этого парка, боснийскую сосну. В местных лесах водится апеннинский волк, кабан и косуля, а также белки, дикобразы, выдры, дятлы и филины. На самой большой вершине - Серра Дольчедорме (Serra Dollcedorme), а также и на других вершинах южных Апеннин, водятся беркуты, сапсаны и пустельги.


  По территории парка протекают горные реки Фридо и Пескьера. В горах встречаются глубокие расщелины, где можно найти окаменелости возрастом в десятки тысяч лет: в Валли дель Меркуре (Valle del Mercure), например, был обнаружен скелет прямобивневого лесного слона, жившего здесь семьсот тысяч лет назад.


Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера

 

 

 Кастровиллари в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2017 году. Финиш этапа подходит мастерам однодневных гонок.

 

  Со старта пелотон начнет подниматься в некатегорийный подъем протяженностью 20 км до вершины Мадонна дель Кармине (Madonna del Carmine), далее спуск и снова некатегорийный подъем до Кроче Пантана (Croce Pantana). Cнова спуск и подъём до Сан Северино Лукано (San Severino Lucano), где будет разыгран первый промежуточный спринт на 6-м этапе. 

 

  После промежуточного спринта велогонщики направятся на спуск и покинут Южные Апеннины, устремившись далее на север по равнине, но равнина закончится у подножия подъёма 3 категории Миллотта (Millotta, 85 – 404 м, протяжённость 4,7 км, перепад 330 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 9%), расположенного на 157 км маршрута. 

 

 

  После спуска с вершины единственного категорийного подъёма 6-го этапа Джиро д’Италия-2020 и передышки на равнине велогонщики начнут преодолевать некатегорийный подъём на финише в Матере (Matera, административный центр провинции Матера, регион Базиликата), которая в последний раз принимала финиш этапа Джиро д'Италия в 2013 году, победу тогда одержал Джон Дегенкольб.

 

 Заключительные 10 км с набором высоты 300 м и отдельными участками с градиентами под 10%.

 

Финишировать гонщикам предстоит в Матере (Matera), расположенной в регионе Балиликата. Матера - удивительный город, непохожий на традиционные итальянские города. В 1993 году Матера была занесена ЮНЕСКО в список объектов Мирового культурного наследия. Мировую известность ей принесли древние дома-пещеры, вырубленные непосредственно в скалах. Эти скальные сооружение называют «Сасси» (Sassi). По некоторым источникам самым старым из этих пещер около 7000 тысяч лет. В более новых пещерах имеются церкви, некоторые из них датируют VI веком. В некоторых церквях сохранились фрески XI-XII веков.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера


    Матера состоит из двух частей: историческая нижняя - старая часть города выдолбленная в скале,  и современный верхний город. Попав в каменный город,  можно почувствовать себя так, как будто вас  перенесли во времени.

 

  Апулия и Базиликата до середины XI века были провинциями Византии, вспыхнувшие в VIII веке репрессии иконоборцев заставили огромное число иконопочитателей и монахов бежать, скрываться, унося иконы, книги, святые мощи. Матера спасла жизнь и людям, и их святыням.

 

  В каменном городе, помимо выдолбленных в скалах домов, можно увидеть много пещерных церквей с вырубленным в скалах алтарями, лабиринты монастырских келий. Весь этот район похож на единую скульптуру, это памятник под открытым небом, который называется Парк Мурджа Матерана (Murgia Materana).

 

  Здесь находится более 120 скальных церквей с уникальными византийскими фресками. Люди создавшие это место поистине уникальны - при скудных возможностях, используя очень небогатые возможности окружающей местности и природы, они создали место, которое оказалось неподвластно ни разрушительному времени, ни стихиям. 

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 6 этап, Кастровиллари - Матера


    Каждый год 2-го июля в Матере проходит праздник богоматери Делла Бруна, которая является покровительницей Матеры. Утром проходит праздничное религиозное шествие по центральным улицам города, с участием пастухов, они сопровождают картину с изображением богоматери. Затем, в кафедральном соборе, проходит церковная служба, после которой скульптуру богоматери Дела Бруна XVIII века водружают на огромную повозку. Эту повозку сопровождают люди в костюмах. Каждый год местный художник украшает ее разнообразными орнаментами с изображением ангелов и святых. И каждый раз в конце шествия повозка подвергается атаке людей, которые разрушают ее, стараются взять кусочек от этой повозки, потому что это является символом веры и умиротворения.


    В Матере чтут традиции ремесленников. Вы можете почувствовать запах подлинных и простых блюд местной кухни….  Жители пекут хлебобулочные изделия по старинным рецептам из Матеранской пшеницы. Хлеб Матеры имеет категорию IGP и это является высокой оценкой качества и уникальности продукта. Очень ценится и оливковое масло из Мурдже Матерано.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Сегодня, 21:45 | Регистрация: 4.07.2017

    Улисси будет пробовать. Но Петруха надеюсь в этот раз возьмёт причетающееся. В общем вперёд Саган!

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 23.05.2017

    Желающих отстрелить на последнем подъёме и после будет предостаточно. Так что спринтерским командам придется поработать.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    Фотогалерея 5-го этапа Джиро д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Были вопросы на что он способен. Сегодня Ганна показал, что пологую гору после 180км в отрыве он едет очень хорошо. Вопросов теперь стало еще больше, особенно о его перспективах на ближайшие годы. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (19)
    Maxim Popov-Фото
    После таких побед надежды на то что этот спорт без допинга сводятся к нулю) Плюс к этому добавляется ощущение что еще и все куплено. Надеюсь я сильно ошибаюсь, но видя как здоровенный парень уезжает от горняков на 25км подъема это странновато)
  • levonardo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    levonardo-Фото
    Желающих отстрелить на последнем подъёме и после будет предостаточно. Так что спринтерским командам придется поработать.
  • sqrudgmcduck
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Улисси будет пробовать. Но Петруха надеюсь в этот раз возьмёт причетающееся. В общем вперёд Саган!
  • patar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    patar-Фото

    А почему Кинтана за арку не ездит? Травма или скандал?

  • MVDP
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    MVDP-Фото
    Идет по основной профессии работать.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Наконец то на отдых
  • MVDP
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    MVDP-Фото

    Да уж, Матвей, в тактику ты не очень пока. Надо было бомбить без оглядки, как в прошлом году.

  • SportSpirit
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Эх) Матье-Матье

     

    Вспоминая прошлый сезон и полемику - научился плохому у спринтеров, ждать до последнего)) 

     

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (19)
    SportSpirit-Фото

    Алмейда тоже понравилось, как ехал, да)

     

    То, что он цепкий, - он весь сезон показывал. А тут еще и запредельнорозовая мотивация! После финиша его показали, я подчитала, что он был слегка расстроен, что Конрад его передавил в финишную гору. Как говорится, every second count)  

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