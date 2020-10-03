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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо


    Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Бассано-дель-Граппа (Bassano del Grappa). Этот город славится богатой историей и множеством исторических памятников. Поселения на месте нынешнего, довольно крупного города с населением более 40 000 человек, появились ещё в доисторические времена. По одной из версий на территории Бассано-дель-Граппа в 12-11 веках до н. э. проживали адриатические венеты, племена, по имени которых позже получила название область Венетия – нынешний регион Венето и Венеция.

 

     В документах Бассано-дель-Граппа впервые упоминается в 998 году. Интересна история названия города. Первоначально он назывался Бассано-Венето, но во время Первой мировой войны на горе Граппа, возвышающейся над городом, состоялось одно из последних противостояний итальянцев и австрийцев.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

     Тогда местные жители строили на Граппе укрепления для своих солдат, а в сражениях погибли более 12 000 итальянцев и 1000 австрийцев. В память об этом в 1928 году город был переименован в Бассано-дель-Граппа. Эрнест Хемингуэй, служивший на итальянском фронте во время Первой мировой войны командиром транспортного отделения санитарной части в звании лейтенанта, много дней жил в Бассано, а события того времени легли в основу его знаменитого романа «Прощай, оружие!».

 

      К сожалению, трагическая военная летопись Бассано не завершилась после переименования города. Вторая мировая война тоже затронула город, который наводнили фашистские войска. И вновь гора Граппа оказалась в центре событий, именно на ней скрывались итальянские партизаны, организовывая оттуда набеги на машины с поставками продовольствия для немецкий войск. В 1944 году фашисты в отместку за действия партизан провели в Бассано публичные казни, не щадя ни женщин, ни детей. Каждый год в сентябре в городе проводят мероприятия в память о трагических событиях Второй мировой войны, но жители Бассано вспоминают о них не раз в год. В городе проложен бульвар Мучеников, где на деревьях прикреплены таблички с именами казнённых жителей города. В 1946 году премьер-министр Италии наградил город Бассано золотой медалью за проявленную в борьбе с фашистскими захватчиками доблесть.

 

 Хотя в летописи Бассано-дель-Граппа есть чёрные страницы, большая часть его истории связана не с разрушениями и трагедиями, а с жизнью и всем, что её наполняет. Так, приезжим часто кажется, что название города связано не с горой Граппа, а с всемирно известной виноградной водкой граппа, которая является исключительно итальянским напитком, а с 1989 года её можно производить только в Италии. Граппа – это крепкий спиртной напиток из виноградной выжимки, включающей кожицу и виноградные косточки. По одной из версий происхождения напитка, граппу стали делать именно в Бассано в 1779 году, когда Бортоло Нардини основал первое производство этого напитка.

 

  Компания Нардини существует до сих пор, и производит четвёртую часть всей граппы на территории Италии. Другая семья – Поли, производит граппу с 1898 года, а в Бассано-дель-Граппа Поли открыли музей, рассказывающий историю этого напитка.

 

  Ещё одной гордостью Бассано-дель-Граппа является белая спаржа, которую по одной из версий, вырастили в 16 веке, когда после сильнейшего ливня с градом был уничтожен почти весь урожай спаржи. Тогда фермеры, перекопавшие повреждённые грядки, обнаружили, что подземная, не зелёно-фиолетовая, а белая часть растения настолько нежная и вкусная, что стали выращивать её специально. Документы Венецианской республики 15-16 веков доказывают, что белая спаржа уже тогда присутствовала на столах венецианцев. В 1980 году было создано «Общество по защите белой спаржи», которое сохраняет и продвигает этот уникальный продукт из Бассано.

 

    В Бассано-дель-Граппо всю жизнь прожил знаменитый художник Якопо Бассано (Якопо да Понте) (1510-1592) – представитель венецианской школы, который в картинах на религиозные сюжеты включал элементы быта, животных, дома и пейзажи.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

   Бассано-дель-Граппа стоит на реке Брента, исторической достопримечательностью и украшением города стал мост - Понте дельи Альпи. Первый деревянный мост с крышей был построен ещё в 12 веке, но в 1567 году его разрушила разлившаяся река.

 

  Великий итальянский архитектор позднего Возрождения Андреа Палладио, самый влиятельный архитектор в истории, основоположник палладианства и классицизма, спроектировал для города новый каменный мост по образцу древнеримских. Городской совет Бассано отказал знаменитому архитектору, попросив сделать мост прежней формы. Палладио пошёл им навстречу и создал новый мост, который только внешне напоминал старый деревянный, и где были использованы совершенно новые технические и конструктивные решения. Уникальным является использование Палладио колоннады тосканского ордера.

 

  Мост Палладио продержался почти двести лет, но река Брента вновь оказалась сильнее и разрушила уникальное сооружение во время очередного разлива в 1748 году. Затем мост неоднократно перестраивался с учётом стиля Палладио. В 1945 году мост был взорван итальянскими партизанами. Его восстановили уже в 1947 году. Последнее разрушительное наводнение повредило мост в 1966. Но каждый раз мост возрождался, и теперь является главным символом Бассано-дель-Граппа.

 

  Прогулка по Бассано-дель-Граппа может затянуться, потому что в городе есть множество прекрасных особняков 15 века, а также Музей керамики, Музей печати, и один из старейших музеев региона Венето – Общественный музей, открытый в 1828 году на месте женского монастыря.

 

 Самой видной, в буквальном смысле, достопримечательностью города является Городская башня, которую начали строить в 13 веке, а в 18 веке украсили часами со сложным механизмом. Эти часы, разработанные Бартоломео Ферранчи в 1743 году, до сих пор работают.

 

  В Бассано-дель-Граппа расположена знаменитая «Монтеграппа» (Montegrappa) - компания, известная с 1912 года, поначалу производила  дешевые ручки из целлулоида. Но когда в 1946 году на складе случился пожар, уничтоживший всю продукцию, в компании решили перейти на изготовление элитных письменных приборов из драгоценных металлов и цветной эмали. И с тех пор основным отличием, фирменным знаком письменных приборов Montegrappa, является особый рельеф корпуса и перо, выполненное из чистого золота с платиновым покрытием, на котором лично одним из мастеров компании нанесен греческий орнамент. Ручки «Монтеграппа» есть у таких известных людей как Сильвестр Сталлоне, Николас Кейдж, Аль Пачино, Антонио Бандерас, Гэри Олдмэн, Николя Саркози, Сильвио Берлускони и других.

 

Город Бассано-дель-Граппа в истории Джиро д’Италия

 

    Бассано-дель-Граппа принимал финиш Джиро д’Италия 8 раз, впервые в 1933, а в последний раз в 1992, когда обладателем розовой майки лидера был Мигель Индурайн (Miguel Indurain), а победителем этапа стал Эндрио Леони (Endrio Leoni). На этот раз Бассано-дель-Граппа станет отправной точкой важнейшего этапа Джиро д’Италия-2020.


Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2020

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

 

  Бассано-дель-Граппа  в последний раз принимала старт этапа Джиро д'Италия в 2014 году. Горный этап в Альпах с набором высоты 5000 м и финишем в подъём 1-й категории. 

 

  Со старта пелотон отправится на запад, начнет плавно подниматься и через 40 км окажется у подножия подъёма 1-й категории Форчелла Вальбона (Forcella Valbona, 343 - 1782 м протяженность 21,9 км, перепад высот 1439 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 11%).

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

 

   После 25-километрового спуска в долине можно будет отдышаться перед подъёмом 1-й категории Монте Бондоне (Monte Bondone202 - 1575 м протяжённость 20,2 км, перепад высот 1373 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 15%).

 

  В последний раз Бондоне присутствовала на Джиро д'Италия в 2006 году, первым на вершине был Иван Бассо (Ivan Basso), опередив Джильберто Симони (Gilberto Simoni) на 1 минуту 26 секунд, но тогда велогонщики поднимались от Тренто.

 

  Монте Бондоне - ступенчатый подъём, на котором полочки в 3-4% чередуются с участками в 9-11%. Далее спуск протяжённостью 26 км.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо 

 

 

  Следующий подъём - подъём 3-й категории Пассо Дуроне (Passo Durone, 397 – 1020 м, протяжённость 10,4 км, перепад 625 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%).

 

  В последний раз Пассо Дуроне присутствовала на Джиро д'Италия в 1999 году, первым вершину прошёл Паоло Беттини (Paolo Bettini). Спустившись с Пассо Дуроне, велогонщики повернут на север. Плавный подъём через 20 км приведёт  к подножию  заключительного подъема дня.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

 

 

  Подъём 1 категории Мадонна-ди-Кампильо (Madonna Di Campiglio, 805 - 1514 м протяжённость 12,5 км, перепад высот 709 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 9%).

 

  В Мадонна-ди-Кампильо последний раз финишировали на Джиро д’Италия в 2015 году, тогда 

 

 

  "Последний из гонщиков отрыва дня был пойман группой розовой майки за 14 км, после чего группа лидеров постепенно просеивалась, пока впереди не осталось четверо – двое гонщиков команды "Астана" Фабио Ару и Микель Ланда, Альберто Контадор (Тинькофф-Саксо) и Юрий Трофимов (Катюша). 

 

  Микель Ланда находился в группе генеральщиков, помогая своему капитану Фабио Ару. По мере приближения к финишу группа розовой майки становилась всё меньше. За 3 км до финиша Ланда остался единственным помощником Фабио Ару и предпринял несколько атак, но лидер общего зачёта Альберто Контадор отвечал на каждый рывок. Когда до финиша этапа осталось около 1 км, группу Фабио Ару, Альберто Контадора и Микеля Ланды атаковал Юрий Трофимов, но Ланда не захотел упускать шанс выиграть этап. Он догнал российского гонщика за 450 м до финиша и опередил его на финише. На этом этапе испанский гонщик Микель Ланда одержал свою первую из двух побед на Джиро Джиро д’Италия-2015. Альберто Контадор ответил на все атаки Микеля Ланды и пересёк финишную черту 3-м, опередив капитана "Астаны" Фабио Ару.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо

 

    Мадонна-ди-Кампильо  - горнолыжный курорт на северо-востоке Италии, в провинции Тренто. Находится в долине Валь Рендена, расположенной на высоте 1730 м.

 

    Здесь ежегодно проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, а также соревнования по сноубордингу. Много хороших отелей, великолепные рестораны и бурная ночная жизнь. Мадонна ди Кампильо по праву считается одним из самых красивых курортов в Альпах. Этот горнолыжный курорт использует для своих ежегодных выездных брифингов команда Феррари, а в 2005 году здесь даже открыли "чёрную" трассу имени знаменитого немецкого автогонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

 
    Мадонна-ди-Кампильо любят посещать представители аристократии, звезды шоу-бизнеса, политики. Местные жители решили воспользоваться их популярностью в свое  благо и создали Музей Мадонны-ди-Кампильо, где посетителей ждут бесконечные рассказы гидов о самых известных биографиях и исторических личностях, когда-либо живших или пребывавших на курорте. В качестве экспонатов представлены личные вещи, некогда принадлежавшие знаменитостям, многочисленные фотографии, постеры и плакаты с автографами.

 

     В феврале в Мадонна-ди-Кампильо проводится очень известный Габсбургский карнавал. Люди специально съезжаются со всего света в дни проведения карнавала, чтобы надеть роскошные бальные наряды и вальсировать в зале одного из отелей под музыку Ференца Листа и Иоганна Штрауса.


    Вокруг Мадонна-ди-Кампильо находится большое количество ферм, на которых производят натуральные продукты – мед, молочные  и мясные продукты. Например, очень славится местный сыр Spressa delle Giudicarie (DOP), сделанный из молока коров породы Рендена. В этих местах своя своеобразная кухня, несколько отличающаяся от традиционной итальянской. Сосиски, сыры, грибы, дикие травы и ягоды, фермерские полуфабрикаты – все это будет обильно представлено в готовых блюдах. А еще здесь производят виноградную водку граппа с различными вкусами – травы, ягоды, хвоя.

 

      Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2020.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • sashaney
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (24)
    sashaney-Фото

    Цитата: rude_rider
    в велоспорте не зарабывают на команде .только тратят.
    а в итоге получают имидж,реклама и популиризация велоспорта в конкретном регионе.
    так что думаю любой начинающий проект будет и был счастлив подписать такую мировую звезду (пусть даже если он ничего не выиграет никогда,и то это под вопросом)

    имидж,реклама и популиризация велоспорта в конкретном регионе.
    Ну надо немного понимать кем и как спонсируется команда ИСН.
    реклама: Реклама чего? Израиля?
    имидж: Имидж чего? Опять же.
    популиризация велоспорта в конкретном регионе: с натяжкой. почему не там, откуда родом хозяин-барин? ну и а такие команды как Бахрейн и ОАЭ. вы реально верите в то, что им нужна популяризация веоспорта в этих странах?

  • SVS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    SVS-Фото

    Тратник - лис.  Алмейда в розовом. Спринтеры прокатились. Вы прослушали краткое содержание 16-й серии Джиро. 

  • SVS
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (24)
    SVS-Фото
    Думаю, что-то про имидж страны. У всех трёх он неоднозначен.
    Всё ИМХО.
  • SVS
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (24)
    SVS-Фото
    А удар в морду - намного веселее и эффективнее :)!
    (шутка, если кто не понял)
  • sashaney
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (24)
    sashaney-Фото
    Стесняюсь спросить репутацию чего и известность какого брэнда продвигают команды ИзраильСН, Бахрейн, ОАЭ?
    В какой книжке по пиару это можно прочитать?
    Спасибо.
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Словенцы в ударе в 2020. Квик Степ супер. Хватит раздевать Альмейду acute

  • sashaney
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (24)
    sashaney-Фото
    Да я эксперт во всех перечисленных областях.
    Абсолютно не знаю куда и как "выстрелит" Фрум.
    Пост был НЕ про Фрума, а про команду, кот. ... дальше см выше.
  • sashaney
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (24)
    sashaney-Фото
    Займусь ка я самым бесполезным делом на свете - доказывать кому то что то в инете ...
    Мой пост был НЕ про Фрума вообще.
    Мой пост был про то, что подписание Фрума приближает конец команды.
    Как все уже тут согласились, содержание велокоманды - дело НЕ прибыльное.
    Долговечность команды (проект как теперь модно) зависит только от желания хозяина выбрасывать деньги.
    В этом случае на ветер. Не надо мне говорить про ПиАр. Что он рекламирует? Израиль? .... А заработал/зарабатывает в Канаде.
    Т.е. изначально это обречено на конец, т.к. деньги кончаются даже у самых богатых.
    Значит вопрос в долговечности.
    Если хочешь построить что то, что простоит долго - история человечества говорит: начинай с фундамента.
    Тут начали с украшений на крыше, отделки.
    Теперь мысль понятна?
    п.с. ещё раз Фрум тут не при чём.
  • wintermute
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (12)
    wintermute-Фото
    Бирюзовый, конкретно эта его разновидность зовётся celeste
  • velodoctor
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (12)
    velodoctor-Фото

    Похоже на маркетинговый ход.  Хотя может уход одного производителя запустил цепную реакцию. 

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