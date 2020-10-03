Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 17 этап, Бассано-дель-Граппа - Мадонна-ди-Кампильо



Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Бассано-дель-Граппа (Bassano del Grappa). Этот город славится богатой историей и множеством исторических памятников. Поселения на месте нынешнего, довольно крупного города с населением более 40 000 человек, появились ещё в доисторические времена. По одной из версий на территории Бассано-дель-Граппа в 12-11 веках до н. э. проживали адриатические венеты, племена, по имени которых позже получила название область Венетия – нынешний регион Венето и Венеция.

В документах Бассано-дель-Граппа впервые упоминается в 998 году. Интересна история названия города. Первоначально он назывался Бассано-Венето, но во время Первой мировой войны на горе Граппа, возвышающейся над городом, состоялось одно из последних противостояний итальянцев и австрийцев.

Тогда местные жители строили на Граппе укрепления для своих солдат, а в сражениях погибли более 12 000 итальянцев и 1000 австрийцев. В память об этом в 1928 году город был переименован в Бассано-дель-Граппа. Эрнест Хемингуэй, служивший на итальянском фронте во время Первой мировой войны командиром транспортного отделения санитарной части в звании лейтенанта, много дней жил в Бассано, а события того времени легли в основу его знаменитого романа «Прощай, оружие!».

К сожалению, трагическая военная летопись Бассано не завершилась после переименования города. Вторая мировая война тоже затронула город, который наводнили фашистские войска. И вновь гора Граппа оказалась в центре событий, именно на ней скрывались итальянские партизаны, организовывая оттуда набеги на машины с поставками продовольствия для немецкий войск. В 1944 году фашисты в отместку за действия партизан провели в Бассано публичные казни, не щадя ни женщин, ни детей. Каждый год в сентябре в городе проводят мероприятия в память о трагических событиях Второй мировой войны, но жители Бассано вспоминают о них не раз в год. В городе проложен бульвар Мучеников, где на деревьях прикреплены таблички с именами казнённых жителей города. В 1946 году премьер-министр Италии наградил город Бассано золотой медалью за проявленную в борьбе с фашистскими захватчиками доблесть.

Хотя в летописи Бассано-дель-Граппа есть чёрные страницы, большая часть его истории связана не с разрушениями и трагедиями, а с жизнью и всем, что её наполняет. Так, приезжим часто кажется, что название города связано не с горой Граппа, а с всемирно известной виноградной водкой граппа, которая является исключительно итальянским напитком, а с 1989 года её можно производить только в Италии. Граппа – это крепкий спиртной напиток из виноградной выжимки, включающей кожицу и виноградные косточки. По одной из версий происхождения напитка, граппу стали делать именно в Бассано в 1779 году, когда Бортоло Нардини основал первое производство этого напитка.

Компания Нардини существует до сих пор, и производит четвёртую часть всей граппы на территории Италии. Другая семья – Поли, производит граппу с 1898 года, а в Бассано-дель-Граппа Поли открыли музей, рассказывающий историю этого напитка.

Ещё одной гордостью Бассано-дель-Граппа является белая спаржа, которую по одной из версий, вырастили в 16 веке, когда после сильнейшего ливня с градом был уничтожен почти весь урожай спаржи. Тогда фермеры, перекопавшие повреждённые грядки, обнаружили, что подземная, не зелёно-фиолетовая, а белая часть растения настолько нежная и вкусная, что стали выращивать её специально. Документы Венецианской республики 15-16 веков доказывают, что белая спаржа уже тогда присутствовала на столах венецианцев. В 1980 году было создано «Общество по защите белой спаржи», которое сохраняет и продвигает этот уникальный продукт из Бассано.

В Бассано-дель-Граппо всю жизнь прожил знаменитый художник Якопо Бассано (Якопо да Понте) (1510-1592) – представитель венецианской школы, который в картинах на религиозные сюжеты включал элементы быта, животных, дома и пейзажи.

Бассано-дель-Граппа стоит на реке Брента, исторической достопримечательностью и украшением города стал мост - Понте дельи Альпи. Первый деревянный мост с крышей был построен ещё в 12 веке, но в 1567 году его разрушила разлившаяся река.

Великий итальянский архитектор позднего Возрождения Андреа Палладио, самый влиятельный архитектор в истории, основоположник палладианства и классицизма, спроектировал для города новый каменный мост по образцу древнеримских. Городской совет Бассано отказал знаменитому архитектору, попросив сделать мост прежней формы. Палладио пошёл им навстречу и создал новый мост, который только внешне напоминал старый деревянный, и где были использованы совершенно новые технические и конструктивные решения. Уникальным является использование Палладио колоннады тосканского ордера.

Мост Палладио продержался почти двести лет, но река Брента вновь оказалась сильнее и разрушила уникальное сооружение во время очередного разлива в 1748 году. Затем мост неоднократно перестраивался с учётом стиля Палладио. В 1945 году мост был взорван итальянскими партизанами. Его восстановили уже в 1947 году. Последнее разрушительное наводнение повредило мост в 1966. Но каждый раз мост возрождался, и теперь является главным символом Бассано-дель-Граппа.

Прогулка по Бассано-дель-Граппа может затянуться, потому что в городе есть множество прекрасных особняков 15 века, а также Музей керамики, Музей печати, и один из старейших музеев региона Венето – Общественный музей, открытый в 1828 году на месте женского монастыря.

Самой видной, в буквальном смысле, достопримечательностью города является Городская башня, которую начали строить в 13 веке, а в 18 веке украсили часами со сложным механизмом. Эти часы, разработанные Бартоломео Ферранчи в 1743 году, до сих пор работают.

В Бассано-дель-Граппа расположена знаменитая «Монтеграппа» (Montegrappa) - компания, известная с 1912 года, поначалу производила дешевые ручки из целлулоида. Но когда в 1946 году на складе случился пожар, уничтоживший всю продукцию, в компании решили перейти на изготовление элитных письменных приборов из драгоценных металлов и цветной эмали. И с тех пор основным отличием, фирменным знаком письменных приборов Montegrappa, является особый рельеф корпуса и перо, выполненное из чистого золота с платиновым покрытием, на котором лично одним из мастеров компании нанесен греческий орнамент. Ручки «Монтеграппа» есть у таких известных людей как Сильвестр Сталлоне, Николас Кейдж, Аль Пачино, Антонио Бандерас, Гэри Олдмэн, Николя Саркози, Сильвио Берлускони и других.

Город Бассано-дель-Граппа в истории Джиро д’Италия

Бассано-дель-Граппа принимал финиш Джиро д’Италия 8 раз, впервые в 1933, а в последний раз в 1992, когда обладателем розовой майки лидера был Мигель Индурайн (Miguel Indurain), а победителем этапа стал Эндрио Леони (Endrio Leoni). На этот раз Бассано-дель-Граппа станет отправной точкой важнейшего этапа Джиро д’Италия-2020.



Альтиметрия 17-го этапа Джиро д’Италия-2020

Бассано-дель-Граппа в последний раз принимала старт этапа Джиро д'Италия в 2014 году. Горный этап в Альпах с набором высоты 5000 м и финишем в подъём 1-й категории.

Со старта пелотон отправится на запад, начнет плавно подниматься и через 40 км окажется у подножия подъёма 1-й категории Форчелла Вальбона (Forcella Valbona, 343 - 1782 м, протяженность 21,9 км, перепад высот 1439 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 11%).

После 25-километрового спуска в долине можно будет отдышаться перед подъёмом 1-й категории Монте Бондоне (Monte Bondone, 202 - 1575 м, протяжённость 20,2 км, перепад высот 1373 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 15%).

В последний раз Бондоне присутствовала на Джиро д'Италия в 2006 году, первым на вершине был Иван Бассо (Ivan Basso), опередив Джильберто Симони (Gilberto Simoni) на 1 минуту 26 секунд, но тогда велогонщики поднимались от Тренто.

Монте Бондоне - ступенчатый подъём, на котором полочки в 3-4% чередуются с участками в 9-11%. Далее спуск протяжённостью 26 км.



Следующий подъём - подъём 3-й категории Пассо Дуроне (Passo Durone, 397 – 1020 м, протяжённость 10,4 км, перепад 625 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%).

В последний раз Пассо Дуроне присутствовала на Джиро д'Италия в 1999 году, первым вершину прошёл Паоло Беттини (Paolo Bettini). Спустившись с Пассо Дуроне, велогонщики повернут на север. Плавный подъём через 20 км приведёт к подножию заключительного подъема дня.

Подъём 1 категории Мадонна-ди-Кампильо (Madonna Di Campiglio, 805 - 1514 м, протяжённость 12,5 км, перепад высот 709 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 9%).

В Мадонна-ди-Кампильо последний раз финишировали на Джиро д’Италия в 2015 году, тогда

"Последний из гонщиков отрыва дня был пойман группой розовой майки за 14 км, после чего группа лидеров постепенно просеивалась, пока впереди не осталось четверо – двое гонщиков команды "Астана" Фабио Ару и Микель Ланда, Альберто Контадор (Тинькофф-Саксо) и Юрий Трофимов (Катюша). Микель Ланда находился в группе генеральщиков, помогая своему капитану Фабио Ару. По мере приближения к финишу группа розовой майки становилась всё меньше. За 3 км до финиша Ланда остался единственным помощником Фабио Ару и предпринял несколько атак, но лидер общего зачёта Альберто Контадор отвечал на каждый рывок. Когда до финиша этапа осталось около 1 км, группу Фабио Ару, Альберто Контадора и Микеля Ланды атаковал Юрий Трофимов, но Ланда не захотел упускать шанс выиграть этап. Он догнал российского гонщика за 450 м до финиша и опередил его на финише. На этом этапе испанский гонщик Микель Ланда одержал свою первую из двух побед на Джиро Джиро д’Италия-2015. Альберто Контадор ответил на все атаки Микеля Ланды и пересёк финишную черту 3-м, опередив капитана "Астаны" Фабио Ару."

Мадонна-ди-Кампильо - горнолыжный курорт на северо-востоке Италии, в провинции Тренто. Находится в долине Валь Рендена, расположенной на высоте 1730 м.



Здесь ежегодно проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, а также соревнования по сноубордингу. Много хороших отелей, великолепные рестораны и бурная ночная жизнь. Мадонна ди Кампильо по праву считается одним из самых красивых курортов в Альпах. Этот горнолыжный курорт использует для своих ежегодных выездных брифингов команда Феррари, а в 2005 году здесь даже открыли "чёрную" трассу имени знаменитого немецкого автогонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.



Мадонна-ди-Кампильо любят посещать представители аристократии, звезды шоу-бизнеса, политики. Местные жители решили воспользоваться их популярностью в свое благо и создали Музей Мадонны-ди-Кампильо, где посетителей ждут бесконечные рассказы гидов о самых известных биографиях и исторических личностях, когда-либо живших или пребывавших на курорте. В качестве экспонатов представлены личные вещи, некогда принадлежавшие знаменитостям, многочисленные фотографии, постеры и плакаты с автографами.

В феврале в Мадонна-ди-Кампильо проводится очень известный Габсбургский карнавал. Люди специально съезжаются со всего света в дни проведения карнавала, чтобы надеть роскошные бальные наряды и вальсировать в зале одного из отелей под музыку Ференца Листа и Иоганна Штрауса.



Вокруг Мадонна-ди-Кампильо находится большое количество ферм, на которых производят натуральные продукты – мед, молочные и мясные продукты. Например, очень славится местный сыр Spressa delle Giudicarie (DOP), сделанный из молока коров породы Рендена. В этих местах своя своеобразная кухня, несколько отличающаяся от традиционной итальянской. Сосиски, сыры, грибы, дикие травы и ягоды, фермерские полуфабрикаты – все это будет обильно представлено в готовых блюдах. А еще здесь производят виноградную водку граппа с различными вкусами – травы, ягоды, хвоя.

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