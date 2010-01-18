Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче



Тринадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Червия (Cervia). Этот курортный городок расположен в регионе Эмилии-Романья, на берегу Адриатического побережья, в 20 км к югу от Равенны. Береговая линия протяженностью 9 км характеризуется песчаным пляжем мелкого песка и неглубокого моря. Город Червия в течение долгого времени формировался как курорт и на сегодняшний день имеет развитую инфраструктуру для комфортного семейного отдыха.



История Червии начинается еще в VIII веке. Изначально она носила название Фиколе (Ficocle) – от «фукос» – морские водоросли, так как располагалась на берегу лагуны, поросшей водорослями. Город, вероятно, был греческого происхождения. Доказательств этого мало, но исследователи утверждают, что он определённо находился рядом с побережьем, предположительно на полпути между нынешней Червией и Равенной. Также известно, что он был полностью разрушен Эсарко Теодоро (Esarca Teodoro) в 709 году.



После разрушения город был реконструирован в более безопасном месте, в центре «Prato della Rosa». Это был сильный город, который имел три входа, соединенных мостами. Имелся дворец Приорса, целых семь церквей и крепость, которая, согласно легенде, была по приказу Барбароссы. Именно в этот период имя было изменено с Ficocle на Cervia.



В VIII веке город был разрушен за восстание против византийского господства, после чего народ переселился на остров посредине лагуны. Первые работники соляных рудников Червии, работая в воде и глине соляных озер, открыли лечебные свойства черной глины, которая дезинфицировала порезы и облегчала боль, и в 1950-х годах здесь был открыт термальный комплекс Terme di Cervia, который сегодня является одним из самых престижных на севере Италии.



Многие исторические и культурные достопримечательности города Червия популярны среди туристов. Площадь Джузеппе Гарибальи (Piazza Giuseppe Garibaldi) — эта площадь находится в историческом центре Червии, и ее происхождение восходит к рождению Нового города в 1697 году. Музей Соли, конечно же, в Червии, со времен добычи соли сохранились огромные здания, способные хранить более 25 000 тонн соли в башнях и хранилищах слева и справа от канала, теперь в них располагается музей соли. Башня Святого Михаила (Torre San Michele) стоит в историческом центре Червии и восходит к 1691 году, до основания Новой Червии, когда она была построена для защиты города от турок и сарацин. Городской театр Червии представляет собой замечательный исторический, художественный пример архитектуры 1800-х годов, столетие характеризуется большой любовью к оперному театру.



Червия в истории Джиро д’Италия-2020



Город Червия трижды появлялся на маршруте Джиро д’Италия, дважды как финишный и стартовый город, и один раз только как финишный. Джиро д’Италия-1955, 14-й этап, протяженностью 173 км, проходящий между Анкона (Ancona) и Червия, выиграл Джузеппе Минарди (Giuseppe Minardi). На 6-м этапе Джиро д’Италия-1985 участники проехали дистанцию 237 км, этап стартовал в Витторио Венето и финишировал в Червии, сильнейшим на этапе оказался Франк Хостэ (Frank Hoste).



Второй этап Джиро д’Италия-1997 проходил между Местре (Mestre) и Червией. Марио Чиполлини (Mario Cipollini) победитель первого этапа в спринте и лидер общего зачета Джиро д'Италия-1997 оказался сильнее своих соперников и на втором этапе.



Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2020

13-й этап Джиро д'Италия-2020 - cпринтерский этап по Паданской низменности, напоминающий классику Милан - Сан-Ремо. Джиро д'Италия-2020 прощается с побережьем Адриатического моря и продолжает свое движение на север Италии.

Через 158 км по равнине пелотон начнет преодолевать связку двух подъёмов:

подъём 4 категории Рокколо (Roccolo, 15 – 358 м, протяжённость 4,1 км, перепад 343 м, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 20%);

подъём 4 категории Калаоне (Calaone, 17 – 221 м, протяжённость 2,1 км, перепад 204 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 18%)

После 4 км спуска заключительные 12 км проходят по равнине до финиша в Монселиче (Monselice, провинция Падуя, регион Венеция), которая впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

После финиша этапа спринтеры могут сходить с гонки. На связке двух подъёмов команды однодневщиков попытаются сбросить спринтеров, скорее всего на финише спринт будет разыгран из небольшого пелотона. Претендентами можно назвать Петера Сагана, Диего Улисси и других.



Финиш 13-го этапа Джиро д’Италия-2020 принимает город Монселиче. Он расположен в регионе Венето на краю Эуганских холмов. Монселиче находится в стратегически важном месте, которое к тому же очень легко было защищать, поэтому первое поселение на этом месте появилось уже в бронзовый век. Римляне также не прошли мимо этого места и устроили здесь свой военный лагерь. Но настоящим городом он стал несколько позже – во времена лангобардов и франков.



После того как Монселиче утвердился в качестве настоящего средневекового города, он сначала был завоеван одним из вассалов Священной Римской Империи, а несколько позже перешел во владение к Венеции. В XVIII веке камень, который добывали из окрестных холмов города, шел на отделку площади Святого Марка в Венеции.



Город Монселиче — это край, облюбованный писателями, художниками и поэтами. Центральной площадью города является площадь Маццини (Piazza Mazzini). Это большая открытая площадь с прекрасным видом на крепость. На площади расположены коммунальный дворец с часовой башней, а также бывшая церковь Святого Паоло (Chiesa di San Paolo), которая сегодня переоборудована под выставочный павильон.



В городе находится замок Монселиче (Il Castello di Monselice). Замок был построен в XI веке и немного позже стал резиденцией Эццелино III да Романо (Ezzelino da Romano) - политического деятеля средневековой Италии, военачальника, синьора Вероны, Падуи и Виченцы, одного из лидеров гибеллинов. Когда город стал частью венецианской республики, в этом замке базировалась администрация. В наши дни внутри замка расположен музей истории лангобардов.

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