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Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче


Тринадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Червия (Cervia). Этот курортный городок расположен в регионе Эмилии-Романья, на берегу Адриатического побережья, в 20 км к югу от Равенны. Береговая линия протяженностью 9 км характеризуется песчаным пляжем мелкого песка и неглубокого моря. Город Червия в течение долгого времени формировался как курорт и на сегодняшний день имеет развитую инфраструктуру для комфортного семейного отдыха.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче


   История Червии начинается еще в VIII веке. Изначально она носила название Фиколе (Ficocle) – от «фукос» – морские водоросли, так как располагалась на берегу лагуны, поросшей водорослями. Город, вероятно, был греческого происхождения. Доказательств этого мало, но исследователи утверждают, что он определённо находился рядом с побережьем, предположительно на полпути между нынешней Червией и Равенной. Также известно, что он был полностью разрушен Эсарко Теодоро (Esarca Teodoro) в 709 году.


   После разрушения город был реконструирован в более безопасном месте, в центре «Prato della Rosa». Это был сильный город, который имел три входа, соединенных мостами. Имелся дворец Приорса, целых семь церквей и крепость, которая, согласно легенде, была по приказу Барбароссы. Именно в этот период имя было изменено с Ficocle на Cervia.


   В VIII веке город был разрушен за восстание против византийского господства, после чего народ переселился на остров посредине лагуны. Первые работники соляных рудников Червии, работая в воде и глине соляных озер, открыли лечебные свойства черной глины, которая дезинфицировала порезы и облегчала боль, и в 1950-х годах здесь был открыт термальный комплекс Terme di Cervia, который сегодня является одним из самых престижных на севере Италии.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче


   Многие исторические и культурные достопримечательности города Червия популярны среди туристов. Площадь Джузеппе Гарибальи (Piazza Giuseppe Garibaldi) — эта площадь находится в историческом центре Червии, и ее происхождение восходит к рождению Нового города в 1697 году. Музей Соли, конечно же, в Червии, со времен добычи соли сохранились огромные здания, способные хранить более 25 000 тонн соли в башнях и хранилищах слева и справа от канала, теперь в них располагается музей соли. Башня Святого Михаила (Torre San Michele) стоит в историческом центре Червии и восходит к 1691 году, до основания Новой Червии, когда она была построена для защиты города от турок и сарацин. Городской театр Червии представляет собой замечательный исторический, художественный пример архитектуры 1800-х годов, столетие характеризуется большой любовью к оперному театру.


Червия в истории Джиро д’Италия-2020


   Город Червия трижды появлялся на маршруте Джиро д’Италия, дважды как финишный и стартовый город, и один раз только как финишный. Джиро д’Италия-1955, 14-й этап, протяженностью 173 км, проходящий между Анкона (Ancona) и Червия, выиграл Джузеппе Минарди (Giuseppe Minardi). На 6-м этапе Джиро д’Италия-1985 участники проехали дистанцию 237 км, этап стартовал в Витторио Венето и финишировал в Червии, сильнейшим на этапе оказался Франк Хостэ (Frank Hoste).


   Второй этап Джиро д’Италия-1997 проходил между Местре (Mestre) и Червией. Марио Чиполлини (Mario Cipollini) победитель первого этапа в спринте и лидер общего зачета Джиро д'Италия-1997 оказался сильнее своих соперников и на втором этапе.


Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2020

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче

 

 

   13-й этап Джиро д'Италия-2020 - cпринтерский этап по Паданской низменности, напоминающий классику Милан - Сан-Ремо. Джиро д'Италия-2020 прощается с побережьем Адриатического моря и продолжает свое движение на север Италии. 

 

   Через 158 км по равнине пелотон начнет преодолевать связку двух подъёмов:

 

   подъём 4 категории Рокколо (Roccolo, 15 – 358 м, протяжённость 4,1 км, перепад 343 м, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 20%);

 

   подъём 4 категории Калаоне (Calaone, 17 – 221 м, протяжённость 2,1 км, перепад 204 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 18%)

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче

 

 

 

   После 4 км спуска заключительные 12 км проходят по равнине до финиша в Монселиче (Monselice, провинция Падуя, регион Венеция), которая впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

 

  После финиша этапа спринтеры могут сходить с гонки. На связке двух подъёмов команды однодневщиков попытаются сбросить спринтеров, скорее всего на финише спринт будет разыгран из небольшого пелотона. Претендентами можно назвать Петера Сагана, Диего Улисси и других.


   Финиш 13-го этапа Джиро д’Италия-2020 принимает город Монселиче. Он расположен в регионе Венето на краю Эуганских холмов. Монселиче находится в стратегически важном месте, которое к тому же очень легко было защищать, поэтому первое поселение на этом месте появилось уже в бронзовый век. Римляне также не прошли мимо этого места и устроили здесь свой военный лагерь. Но настоящим городом он стал несколько позже – во времена лангобардов и франков.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче


   После того как Монселиче утвердился в качестве настоящего средневекового города, он сначала был завоеван одним из вассалов Священной Римской Империи, а несколько позже перешел во владение к Венеции. В XVIII веке камень, который добывали из окрестных холмов города, шел на отделку площади Святого Марка в Венеции.


   Город Монселиче — это край, облюбованный писателями, художниками и поэтами. Центральной площадью города является площадь Маццини (Piazza Mazzini). Это большая открытая площадь с прекрасным видом на крепость. На площади расположены коммунальный дворец с часовой башней, а также бывшая церковь Святого Паоло (Chiesa di San Paolo), которая сегодня переоборудована под выставочный павильон.

 

Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 13 этап, Червия - Монселиче


   В городе находится замок Монселиче (Il Castello di Monselice). Замок был построен в XI веке и немного позже стал резиденцией Эццелино III да Романо (Ezzelino da Romano) - политического деятеля средневековой Италии, военачальника, синьора Вероны, Падуи и Виченцы, одного из лидеров гибеллинов. Когда город стал частью венецианской республики, в этом замке базировалась администрация. В наши дни внутри замка расположен музей истории лангобардов.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2020 Giro d'Italia-2020 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 17:45 | Регистрация: 18.01.2010

    На этом Джиро победителем должен стать спринтер))

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 4.08.2018

     Да. немного знаю эти дороги в районе Болоньи, ровные как стол. Нехарактерные в-общем для Италии. Падана в основном такая. Но неприятные торчки для финиша нашли таки.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш для беглеца, который уедет на этих двух торчков.

    1. Имя: Рокко Сифреди

      patar

      Сегодня, 20:02 | Регистрация: 25.10.2019

      Кроме Улиси на этой Джиро этап берёт или отрыв или Ганна с Демаром)

  4. Имя: Виктор

    dyneema

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 16.09.2020

    Текст писался давно? Мэтьюза уж нет, про нашевсё Демара ни слова... Этап опять возьмёт FDJ, чего гадать.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (12)
    дрокер-Фото
    Если не ошибаюсь, Ушаков выиграл этап на Джиро95, когда Берзин и Угрюмов пытались разобрать Ромингера
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (18)
    velodoctor-Фото
    Он после паузы ни одной гонки не проехал, интересно что с ним.
  • sixpack
    Предварительные составы команд ... (18)
    sixpack-Фото

    Да, такое правило есть. Гонщик считается участником многодневки, даже если сошел, и не может участвовать в других гонках, пока не закончилась та, на которой онстартовал. Привило очень хорошее, к Вуэльте и ЧМ не относится, ибо ЧМ обычно после окончания Вуэльты. Но исключения из него делались и с более благополучных сезонах без двух одновременно проходящих ГТ. Почему не сделать исключение сейчас, непонятно. 

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (18)
    Серафим-Фото
    Запрещается участвовать в гонках, которые начинаются до окончания другой, в которой участвуешь, или если предыдущая заканчивается в день начала другой.
  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (5)
    dyneema-Фото
    Текст писался давно? Мэтьюза уж нет, про нашевсё Демара ни слова... Этап опять возьмёт FDJ, чего гадать.
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (18)
    velodoctor-Фото

    Дегенкольб и Жильбер с тура сошли в этом году, и еще до окончания многодневки участвовали в Шкода туре.

  • Astanaforever
    Предварительные составы команд ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Как может Грегард из Астаны заявлен на Вуэльту..если он щас на Джиро едет.? И вот это правило про невозможность ехать гонку выбывшим. .можно было в этом году не применять в связи с ковидом. И так каламбур гонок и расписаний. Можно сделать исключение для Вуэльты. Кто виноват, что Вуэльту наложили на Джиро? Так бы кто ехал Джиро обьязательно поехали бы и Вуэльту. Да еще кто знает..доедет ли она до конца? Получается, что у Роглича ваще нет конкурентов. Инвалида Фрума не в счет.
  • aksbor
    Предварительные составы команд ... (18)
    aksbor-Фото

    Чушь какая-то. С Вуэльты,помнится,постоянно перед чемпионатами мира (которые одновременно с Вуэльтой проходили) гонцы пачками сходили и ничего, участвовали и побеждали иногда. Дурацкое правило

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (18)
    Серафим-Фото
    Запрещено гонщикам, сошедшим с Джиро, участвовать в Вуэльте, даже если они сошли рано, задолго до начала гонки.
    По мне, так это правило в таком сезоне можно было бы и похерить. Кроме Власова еще немало людей, которые сошли и могли бы участвовать в Вуэльте.
  • Ayrton
    Примож Роглич и Том Дюмулин – ... (4)
    Ayrton-Фото
    Кстати да, Том честно отработал на капитана.

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