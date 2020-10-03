Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 2 этап, Алькамо - Агридженто



Второй этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2020 стартует в городе Алькамо (Alcamo), который расположен в западной части Сицилии, между Палермо (Palermo) и Трапани (Provincia di Trapani), у подножия гор Бонифато (Monte Bonifato). Основан в 828 году мусульманским командиром Аль-Камуком (в честь которого был назван). По другим источникам основан около 972 года. Первое христианское поселение, окончательно покинутое в XIV веке, находилось около остатков башни и водного резервуара. Первые документальные упоминания об Алькамо датируются 12-м веком, речь идет о картах, составленных арабским географом Идриси в 1154 году по приказу норманнского короля Рожера II – «группа домов расположена в арабской миле от замка Калатубо».



Ибн Джубайр, арабский странствующий поэт, служивший при дворе наместника Альмохадов в Гранаде, описывает город как белед (город с мечетью и рынком). В Средние века Алькамо был в основном населён мусульманами, но после норманнского завоевания Сицилии, начавшегося в 1060 году, их численность пошла на убыль. Серия арабских бунтов с 1221 по 1243 годы вынудила Фридриха II переселить большинство арабского населения в Лучеру на материке, а город был заселён христианами. Тогда же родился итальянский поэт Чьело д’Алькамо (Cielo d'Alcamo).



Городом управляли вассалы Неаполитанского королевства, пока в 1618 году Витториа Колонна (Vittorio Colonna) не продал город принцу Роккафиорита Пьетро Бальсамо (Pietro Balsamo) из Роккафиорита (Roccafiorita) за 2 000 скудо.



В 14-м веке население Алькамо составляло около 3 000 жителей. В конце 16-м века город опустел из-за чумы, но постепенно население увеличилось и в 1798 году в Алькамо проживало 13 тысяч человек. Через 4 года вассальная зависимость была отменена, и город стал владением короля. В 1829 году от эпидемии холеры и в 1918 году от «испанки» погибло много горожан. Во время революции 1860 года многие горожане выступили за объединение Италии и поддержали Гарибальди, участвовали в его экспедиции на юг Италии. Во время Второй мировой войны войска союзников вступили в Алькамо 21 июля 1943 года и без боя освободили город.



Город Алькамо похож на музей и состоит из множества достопримечательностей, которые просто невозможно описать в рамках одного превью. Перечислим лишь некоторые.



Замок-крепость герцогов Модика (Castello dei conti di Modica) - Энрико и Федерико Кьярамонте (Enrico e Federico Chiaramonte), которые возвели его между 1340 и 1350 годами. Замок возвышается мощной громадой на городской площади. Модиканские герцоги владели замком до 1812 года. Замок-крепость является ромбическим строением с четырьмя башнями — двумя четырёхугольными и двумя цилиндрическими. В северной части многостворчатое окно со стойками в готическом стиле. Замок несколько столетий защищала город от вражеских набегов, отражая пиратские атаки. Сейчас в нем открыт маленький бесплатный музей, в котором расположена региональная энотека.



Одним из выдающихся религиозных строения Алькамо является собор Святых Козьмы и Дамиана (Chiesa dei Santi Cosma e Damiano), построенный в 16-м веке, но нынешний вид в стиле сицилийского барокко он приобрел в 18-м веке. Проект принадлежит архитектору Джузеппе Мариани (Giuseppe Mariani). В церкви хранятся две великолепные статуи работы Джакомо Серпотта (Giacomo Serpotta) – «Справедливость» и «Пьета». В соборе также размещены фрески южнонидерландского художника эпохи барокко Гульельмо Борреманса (Guglielmo Borremans).



Внушительная базилика Святой Девы Марии (Basilica di Santa Maria Assunta) является главной церковью города. Она расположена примерно в середине улицы 6-го Апреля (corso VI Aprile). Главный фасад выполнен в неоклассическом и барочном стилях из камня цвета теплой охры. Работы над ним закончились в 1786 году, но сама церковь была основана в 14-м веке. Внутри базилики хранятся работы скульптора Доменико Гаджини (Domenico Gagini). Гаджини – сицилийский скульптор, который родился в Палермо в 1478 году. В своей мастерской он работал вместе с сыновьями, которые ему помогали во всем, а после смерти продолжили семейное дело.



В 1519 году Гаджини выполнил триптих, изображающий Мадонну с апостолами Филиппом и Якопом из белого мрамора. В капелле, посвященной Мадонне из Трапани, хранится горельеф его работы, на котором изображена умирающая Мадонна в окружение 12 апостолов. Также в базилике находится распятие (1523 года), выполненное известным сицилийским скульптором. Причем оно сделано в технике «холстопластика», т.е. из смеси холста, гипса и клея. На Сицилии это единственный экземпляр, выполненный в подобной технике. Статуя Святого Петра (1586 года) была реализована сыном Джакомо - Антонелло Гаджини (Antonello Gagini).



В левом нефе базилики Святой Девы Марии располагается Музей религиозного искусства, в нём содержатся картины, документы и религиозные объекты.



Ещё одной достопримечательностью Алькамо является Арабский фонтан, который снабжал водой из источника первых жителей поселения Алькамах (Alqamah). Сильнейшее землетрясения 15-го века сильно повредило его, но позже фонтан восстановили.



Алькамо - морской курорт с прекрасным песчаным пляжем длиной около семи километров. В летний сезон Алькамо очень многолюден, и является любимым местом отдыха как у итальянцев, так и у других европейских туристов.



Альтиметрия 2-го этапа Джиро д’Италия-2020

Алькамо впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Этап с финишем в подъём 4-й категории. Со старта пелотон отправится на юг и преодолеет два некатегорийных подъёма и один подъём 4-й категории Санта Нинфа (Santa Ninfa, 208 – 445 м, протяжённость 5,6 км, перепад 237 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%).

После спуска с наивысшей точки 2-го этапа велогонщики снова поедут в подъём до Партанны (Partanna), где разыграют первый промежуточный спринт на Джиро д'Италия-2020.

Повернув на юго-восток, последующие 90 км пелотон поедет вдоль побережья Средиземного моря. В Порто Эмпедокле (Porto Empedocle) будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе.

Достигнув самой южной точки маршрута Джиро д'Италия-2020, пелотон развернется на север и приедет в Агридженто (Agrigento, административный центр провинции Агридженто, автономный регион Сицилия).

Этап финиширует на вершине подъёма 4-й категории Агридженто (Agrigento, 48 – 243 м, протяжённость 3,7 км, перепад 195 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 9%).

Такой ступенчатый подъём подходит многим велогощикам - в числе претендентов можно назвать Майкла Вудса, Саймона Йейтса, Якоба Фульсанга, Александра Власова, Рафаля Майку, Диего Улисси, Геранта Томаса, Винченцо Нибали, Майкла Мэттьюса, Петера Сагана и других.



Финиш второго этапа Джиро д’Италия-2020 принимает Агридженто (Agrigento), город, который был основан в 581 году до н.э. греческими переселенцами из Родоса и Крита и назывался Акрагс. На протяжении веков город менял название в зависимости от того, кто им владел: Акрагас для греков, Агригента для римлян, Керкент Гермент для арабов и Гиргенти для норманнов. Название Агридженто было официально присвоено городу в 1929 году.

Джиро д’Италия-2020, превью маршрута - 2 этап



Агридженто один из самых интересных городов Сицилии, его главной достопримечательностью является «Долина Храмов» - обширный археологический парк с греческими храмами VI и V веков до н. э., лучшими образцами дорического стиля за пределами Греции.

Джиро д’Италия-2020, превью маршрута - 2 этап



Архитектурные памятники Агридженто из зоны археологических раскопок «Долина Храмов» - десять храмов, три святилища, многочисленные некрополи, древнеримские фортификационные сооружения. Все эти исторические сокровища расположились на площади в 1300 гектаров. Именно здесь стоял величественный город Акрагас. Археологическая зона «Долина Храмов» с 1997 года вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джиро д’Италия-2020, превью маршрута - 2 этап



Уникальная атмосфера и историческое наследие Агридженто всегда были источником вдохновения для писателей и учёных во всём мире. Агридженто был родным городом Луиджи Пиранделло (Luigi Pirandello) (1867-1936) - драматурга, поэта и писателя, а также лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года. Дом, где он родился, в настоящее время является музеем.



План нынешнего города по-прежнему напоминает древнюю средневековую структуру. Старый город расположен на западной стороне холма. Город разрастался в сторону долины. Пляжи и красивое побережье - ещё одна достопримечательность Агридженто, привлекающая туристов.

Город Агридженто в истории Джиро д'Италия и велоспорта





Агридженто несколько раз принимал финиш и давал старт следующего этапа Джиро д'Италия. Впервые Агридженто распахнул двери своего древнего города для Джиро д'Италия в 1965 году. 11-й этап итальянской супермногодевки, протяжённостью 146 км, финишировал в Агриджето, победу одержал итальянский велогонщик Гуидо Карлеси (Guido Carlesi). Следующий, 12-й этап, протяжённостью 230 км стартовал здесь же.



Затем, спустя 17 лет, Джиро д'Италия вновь посетила Агридженто. В 1982 году на финише 8-го этапа (Таормино - Агридженто) победу празднует Морено Арджентин (Moreno Argentin). В 1993 году победителем 7-го этапа протяжённостью 240 км (Капо Орландо - Агридженто) становится датчанин Бьярне Риис (Bjarne Rijs); а в 2008 году победу на 2-м этапе до Агридженто взял Риккардо Рикко (Riccardo Ricco).



Джиро д'Италия-1999 стартовала в Агридженто. Победителем первого этапа «Корса Роса» стал итальянский спринтер Иван Кваранта (Ivan Quaranta).



В 1994 году Агридженто принимал чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Маршрут соревнований проходил в том числе по дорогам «Долины Храмов». Победителем групповой велогонки протяжённостью 251,8 км стал французский велогонщик Люк Леблан (Luc Leblanc).

В 2008 году в Агридженто также в подъём финишировал 2-й этап Джиро д'Италия, победу тогда одержал Риккардо Рикко (Riccardo Ricco).

В последний раз Агридженто присутствовал на маршруте Розовой Гонки на 5-м этапе Джиро д’Италия-2018. Этап прошёл по типичному сценарию спринтерского этапа. Итальянский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Энрико Баттальин одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2018, взяв реванш за поражение на предыдущем этапе, где финишировал 3-м.



Энрико Баттальин ответил на атаку Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из велокоманды Bahrain-Merida за 400 м до финиша и опередил своего соотечественника, взяв третью в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура (первые два этапа Баттальин выиграл в 2013 и 2014 годах).

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2020.