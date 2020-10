Джиро д’Италия-2020, превью этапов: 2 этап, Алькамо - Агридженто

Люди уже интересуются, когда новый комплект формы EF поступит в продажу. Готовы купить прямо сейчас.

Марк Кавендиш написал в твиттере: Now this is cool. Confirmed by the fact my eldest asked me excitedly if I’d seen it. Well done.

У него "eldest" девочка. Ей сейчас 9 или 10 лет, насколько я помню. Ну, Кэву не надо ждать официального старта продаж, и так раздобудет маечку, которая так понравилась его дочурке.

Продажи будут, что и требовалось спонсору.