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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати


   На старт четвёртого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 выйдут в городе Орбетелло (Orbetello), где накануне финишировал третий этап Корса Роса. В настоящее время Орбетелло является туристическим местом, которое славится рыбной ловлей и винами. По всей Италии Орбетелло известен такими сортами рыбы, как морской карась и морской язык.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - ФраскатиДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати


   Ежегодно в последнее воскресенье июля в Орбетелло проходит праздник города. В память о пышном бракосочетании эрцгерцогини Австрии и короля Неаполя и Обеих Сицилий, состоявшемся в 1768 году, в лагуне Орбетелло проводится лодочная гонка (Corsa dei barchini in laguna).


   Благодаря богатой истории и красоте пейзажей экономика Орбетелло базируется в основном на культурном и пляжном туризме. Среди самых знаменитых пляжей Орбетелло – пляж Фенилья с мелким песком, различным пляжным оборудованием, барами, ресторанами, дикими и общедоступными участками.


   Орбетелло идеален для любителей активного отдыха: водные виды спорта, сёрфинг и дайвинг, а также наблюдение за птицами, прогулки и велоспорт, так как от Орбетелло до моря ведёт велосипедная дорожка.


Альтиметрия 4-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати

 

 

 

  Орбетелло во второй раз принимает старт этапа Корса Роса, впервые появился на Джиро д’Италия в 1998 году, тогда велогонщики также отправлялись до Фраскати, а победу на этапе одержал Марио Чипполини.

 

  Участников ждёт протяженный этап с пересеченным рельефом и финишем в некатегорийный подъём. Это третий по протяженности этап на Джиро д’Италия-2019.

 

  Со старта в Орбетелл пелотон отправится на восток и преодолеет подъём 4 категории  Манчиано (Manciano, 92 – 389 м, протяжённость 8 км, перепад 297 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 10%). Далее последует череда некатегорийных подъёмов и спусков по предгорьям Апеннин.

 

  Обогнув Рим с севера, пелотон устремится на финиш этапа в некатегорийный подъём протяжённостью 2 км, с перепадом высот 88 м, средним градиентом 4,4%, максимальным градиентом 7%., расположенный в Фраскати (Frascati). 

 

 Фраскати в последний раз принимал финиш этапа в 2007 году, победу тогда одержал Роберт Форстер.

 

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати

 

  Подъем начинается с полукилометрового участка с градиентами до 7%, далее градиент уменьшается. На финише возможен спринт из небольшого пелотона, главными фаворитами можно назвать словенца Приможа Роглича, итальянца Винченцо Нибали, британца Саймона Йейтса, итальянца Диего Улисси и других.

 

    Вся Италия возведена на развалинах некогда великой античной империи. Фраскати не исключение.


   Поселение Фраскати возникло в девятом веке на месте античной виллы и приобрело значение в конце двенадцатого века. Название города происходит от слова «frasche», т.е. «ветки», из которых строили хижины переселенцы из Тускула. В нескольких километрах от нынешнего города стоял большой город с крепостью, развитой инфраструктурой и своей общностью — это Тускулума. Сейчас от этого места остались лишь раскопанные подиумы, да развалины амфитеатров. В двенадцатом столетии по приказу Целестина III античный город был разрушен, а жителям ничего не оставалось, кроме как основать иное поселение. Когда был уничтожен Тускулум, его жители большей частью переселились во Фраскати.


   Изначально жители Тускулумы пришли в это место с ненавистью на устах, посланной всему Риму. Однако позже эта ненависть превратилась в благодарность жителей столицы горожанам Фраскати. В те тёмные времена, когда Италию охватило нашествие чумы, во Фраскати в одном из храмов обвалилась штукатурка на фасаде, и местным жителям раскрылся облик святых росписей античности. Местные жители восприняли это как знак и поверили, что чумы у них в городе быть не должно. Так и случилось.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - ФраскатиДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати


   В то время, пока Рим погибал, а его местные жители корчились от ужасной боли с язвами на теле, местные из Фраскати не боялись этого страшного горя и даже пускали беженцев из столицы к себе. В благодарность этой любезности флаг города сделали тех же цветов, что и римский.


   Долгое время новообразованное поселение даже не было признано в статусе города. Но поскольку Фраскати и Рим — города соседи, то в эпоху Возрождения близость античных вилл Тускулума привлекла во Фраскати родственников понтификов и высокопоставленных папских чиновников, которые стали возводить здесь собственные загородные резиденции.


   В городе в течение шестнадцатого-семнадцатого столетий активно возводились виллы и резиденции пап римских, их членов семьи, а также кардиналов. Позже это было замечено общественностью и лавку предводителей религии Рима быстро прикрыли, а самого Папу на долгое время ограничили границами Ватикана.


   Во время Второй мировой войны город выбрал своей ставкой немецкий фельдмаршал Альберт Кессельринг (Albert Kesselring). По этой причине патриархальный Фраскати оказался в числе целей авианалётов союзной авиации. Только во время налёта 8 сентября 1943 года на город было сброшено 1 300 бомб, погибло 500 местных жителей. Во время этого авианалёта многие здания города были разрушены, в том числе исторические виллы и памятники архитектуры. Фраскати до сих пор хранит отпечаток тех времён.

 

  Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2019.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • kimi
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    kimi-Фото

    этап спокойно проходит. все-таки по 220 км, я считаю слишком дофига. все экономятся  на 3 недели должно хватить. и борьбы поэтому меньше. а в конце уже лишь бы доехать, имхо

  • SportSpirit
    Паскаль Акерманн, Элиа Вивиани ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Акерманн такой непривычно улыбчивый для немца.smile 

     

    Переживания по поводу выбора команды, первый ГТ, где его еще и показывать стали много из закулисья команды. И - надо же! - победа с первого шанса. Почти сказочный сюжет.angel 

  • motte
    Тур Калифорнии-2019. Этап 1 (3)
    motte-Фото

    Класс 

    Вот петя и ответил на мой вчерашний вопрос  здесь

  • Starch27
    Тур Калифорнии-2019. Этап 1 (3)
    Starch27-Фото

    Не понимаю почему спринтерский этап с разрывом в времени идёт. Орги хотят завалов видимо.

  • Серафим
    Тур Калифорнии-2019. Этап 1 (3)
    Серафим-Фото

     Ну, Саган молодец, не нарушил традицию побед в Калифорнии.

    А вообще, было ощущение, что собрали спринтерские команды из двоечников. На такой широкой, прямой дороге развалились все командные поезда. Саган воспользовался сумбуром на финише, Валшайд из Санвеба привез его, как лучший развозильщик.

  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    [quote=motte]Да  нет же! 
    Саган сегодня на своей любимой Калифорнии, что он там скажет в гонке!!
    О! Да! Уже сказал!
  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    rude_rider-Фото

    побережье такое не предсказуемое

    свежи ветерок може внести корретивы))

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    rude_rider-Фото

    В Германии спринтера на поток поставили походу)))

    столько талантов

    Бора шикарно

    Акреман просто в стиле Киттеля задавил мощью поезд лотто

    у Юена не хватило передачи,вроде и молотил чаще да рост маловат)))

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Немного странно что орги Джиро более крутой и длинее первый пупырь Поджо в начале этапа оставили вообще без категории, а пологий второй Поджо уже гора (скорее холм) 4-й категории.

    Последние 20-25 км. елси ветер решит вмешатся в гонку будут самыми интересными, надеюсь к тому времени успею вернуться с работы, а 1.5 км. прям "взлётная полоса" сказал бы Курдюков)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если так дальше пойдёт среди спринтеров ожидается классная заруба!

     

    Прикольно было уВидеть на этапе Саймона Йейтса в чикламиновой майке спринтерского зачёта)) Наверное в первый и последний раз в карьере))

     

    Awet Gebremedhin, & Amanuel Gebreigzabhier - это о них Курдюков говорил, что у эритрейцев сложная для произношения фамилия mamba я бы тоже их по имени только упоминал с учётом команд, в которых они выступают)

     

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