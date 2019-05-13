Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати



На старт четвёртого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 выйдут в городе Орбетелло (Orbetello), где накануне финишировал третий этап Корса Роса. В настоящее время Орбетелло является туристическим местом, которое славится рыбной ловлей и винами. По всей Италии Орбетелло известен такими сортами рыбы, как морской карась и морской язык.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати



Ежегодно в последнее воскресенье июля в Орбетелло проходит праздник города. В память о пышном бракосочетании эрцгерцогини Австрии и короля Неаполя и Обеих Сицилий, состоявшемся в 1768 году, в лагуне Орбетелло проводится лодочная гонка (Corsa dei barchini in laguna).



Благодаря богатой истории и красоте пейзажей экономика Орбетелло базируется в основном на культурном и пляжном туризме. Среди самых знаменитых пляжей Орбетелло – пляж Фенилья с мелким песком, различным пляжным оборудованием, барами, ресторанами, дикими и общедоступными участками.



Орбетелло идеален для любителей активного отдыха: водные виды спорта, сёрфинг и дайвинг, а также наблюдение за птицами, прогулки и велоспорт, так как от Орбетелло до моря ведёт велосипедная дорожка.



Альтиметрия 4-го этапа Джиро д’Италия-201 9

Орбетелло во второй раз принимает старт этапа Корса Роса, впервые появился на Джиро д’Италия в 1998 году, тогда велогонщики также отправлялись до Фраскати, а победу на этапе одержал Марио Чипполини.

Участников ждёт протяженный этап с пересеченным рельефом и финишем в некатегорийный подъём. Это третий по протяженности этап на Джиро д’Италия-2019.

Со старта в Орбетелл пелотон отправится на восток и преодолеет подъём 4 категории Манчиано (Manciano, 92 – 389 м, протяжённость 8 км, перепад 297 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 10%). Далее последует череда некатегорийных подъёмов и спусков по предгорьям Апеннин.

Обогнув Рим с севера, пелотон устремится на финиш этапа в некатегорийный подъём протяжённостью 2 км, с перепадом высот 88 м, средним градиентом 4,4%, максимальным градиентом 7%., расположенный в Фраскати (Frascati).

Фраскати в последний раз принимал финиш этапа в 2007 году, победу тогда одержал Роберт Форстер.

Подъем начинается с полукилометрового участка с градиентами до 7%, далее градиент уменьшается. На финише возможен спринт из небольшого пелотона, главными фаворитами можно назвать словенца Приможа Роглича, итальянца Винченцо Нибали, британца Саймона Йейтса, итальянца Диего Улисси и других.

Вся Италия возведена на развалинах некогда великой античной империи. Фраскати не исключение.



Поселение Фраскати возникло в девятом веке на месте античной виллы и приобрело значение в конце двенадцатого века. Название города происходит от слова «frasche», т.е. «ветки», из которых строили хижины переселенцы из Тускула. В нескольких километрах от нынешнего города стоял большой город с крепостью, развитой инфраструктурой и своей общностью — это Тускулума. Сейчас от этого места остались лишь раскопанные подиумы, да развалины амфитеатров. В двенадцатом столетии по приказу Целестина III античный город был разрушен, а жителям ничего не оставалось, кроме как основать иное поселение. Когда был уничтожен Тускулум, его жители большей частью переселились во Фраскати.



Изначально жители Тускулумы пришли в это место с ненавистью на устах, посланной всему Риму. Однако позже эта ненависть превратилась в благодарность жителей столицы горожанам Фраскати. В те тёмные времена, когда Италию охватило нашествие чумы, во Фраскати в одном из храмов обвалилась штукатурка на фасаде, и местным жителям раскрылся облик святых росписей античности. Местные жители восприняли это как знак и поверили, что чумы у них в городе быть не должно. Так и случилось.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 4 этап, Орбетелло - Фраскати



В то время, пока Рим погибал, а его местные жители корчились от ужасной боли с язвами на теле, местные из Фраскати не боялись этого страшного горя и даже пускали беженцев из столицы к себе. В благодарность этой любезности флаг города сделали тех же цветов, что и римский.



Долгое время новообразованное поселение даже не было признано в статусе города. Но поскольку Фраскати и Рим — города соседи, то в эпоху Возрождения близость античных вилл Тускулума привлекла во Фраскати родственников понтификов и высокопоставленных папских чиновников, которые стали возводить здесь собственные загородные резиденции.



В городе в течение шестнадцатого-семнадцатого столетий активно возводились виллы и резиденции пап римских, их членов семьи, а также кардиналов. Позже это было замечено общественностью и лавку предводителей религии Рима быстро прикрыли, а самого Папу на долгое время ограничили границами Ватикана.



Во время Второй мировой войны город выбрал своей ставкой немецкий фельдмаршал Альберт Кессельринг (Albert Kesselring). По этой причине патриархальный Фраскати оказался в числе целей авианалётов союзной авиации. Только во время налёта 8 сентября 1943 года на город было сброшено 1 300 бомб, погибло 500 местных жителей. Во время этого авианалёта многие здания города были разрушены, в том числе исторические виллы и памятники архитектуры. Фраскати до сих пор хранит отпечаток тех времён.

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