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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - Пезаро

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - Пезаро


    Восьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в Торторето Лидо (Tortoreto Lido). Это очаровательный город в Абруццо, имеющий древнюю историю, располагается на холме, неподалёку от побережья и называется просто Торторето. А Торторето Лидо – это новая современная часть города с отелями и пляжами, визитной карточкой которого стал фонтан с бронзовой статуей Сирены, созданный в 1982 году местным скульптором Габриэллой Мартини (Gabriella Martini).


    Старая часть города Торторето - исторический центр с руинами замка Каструм Салини (Castrum Salini). От него до нашего времени сохранились стены, смотровая башня, построенные в седьмом веке.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - ПезароДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - Пезаро


    Своё название Торторето получил благодаря птицам – горлинкам (по-итальянски «tortora»). Количество птиц, обитавших в тех местах, поразило одного из настоятелей монастыря Сан Сильвестро, который в письме к папе римскому Григорию I Великому (540-604) и назвал местность Turturitus.


    Пляж Торторето – один из известнейших и самых популярных пляжей среди курортов Адриатики, расположенный в трёх километрах от исторического центра города.


    Широкая прибрежная полоса, растянувшаяся на три с половиной километра, привлекает туристов своим золотистым песком и необыкновенно синим цветом воды. Пляж даже был награждён «голубым флагом».


    На маршруте Джиро д’Италия город Торторето появлялся дважды. В 1995 году в качестве финишного города. И в 2011 году в качестве стартового городка.


Альтиметрия 8-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - Пезаро

 

 

 

   Торторето Лидо принимает старт самого протяженного этапа Джиро д’Италия-2019, в последний раз этап итальянского Гран-тура стартовал здесь в 2011 году. Этап подходит для отрыва, а генеральщики будут экономить силы перед предстоящей индивидуальной разделкой.

 

  Со старта пелотон отправится на север вдоль берега Адриатического моря и через 140 км свернёт в горы, где начнётся пересечённый рельеф.

  

   Три подъёма получили категории:

 

   - подъём 3 категории Монте делла Маттера (Monte della Mattera, 66 – 418 м, протяжённость 9,1 км, перепад 352 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 14%);

 

   - подъём 4 категории Монтелуро (Monteluro, 42 – 222 м, протяжённость 6 км, перепад 180 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 12%);

 

   - подъём 4 категории  Габичче Маре (Gabicce Mare, 7 – 120 м, протяжённость 2,2 км, перепад 113 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 11%), вершина которого расположена на северо-западе за 24 км от линии финиша в Пезаро (Pesaro).

 

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - Пезаро

 

   После 17 км по пересечённому рельефу участники спустятся с Монте Сан-Бартоло (Monte San Bartolo) к берегу моря и финишируют в Пезаро после 239 км в  пути. Пезаро в 5-й раз будет примать финиш этапа Джиро д’Италия, в последний раз в Пезаро финишировали в 1986 году, победу тогда одержал Гвидо Бонтемпи (Guido Bontempi).


    Город Пезаро – утончённый курорт для любителей неспешных прогулок, изящной сервировки и хорошей музыки. Пезаро расположен на Адриатике в живописной долине Пезаро-э-Урбино и является административным центром области Марке, называемой Пальмовой Ривьерой.


    Пезаро второй город в Марке по численности населения после столицы региона Анконы. Когда-то на этих землях жили племена пиценов.


    В 184 году до н.э. римляне основали колонию Пизаурум (Pisaurum). После падения Римской империи власть захватили византийцы, потом лангобарды. В 774 году Пезаро перешло к Папской области.


    В двенадцатом веке город стал свободной коммуной. А затем вошёл в состав Анконской Марки. Но в тринадцатом веке Пезаро опять вернулся под власть папы.


    В эпоху Возрождения города Адриатики переживали период Синьорий. Власть переходила от одной знатной фамилии к другой: Малатеста (1285-1445), Сфорца (1445-1512), здесь выделяется правление Цезаря Борджиа с 1500 по 1503 годы, и далее от папы Юлия II до семьи Делла Ровера (1513-1631). Период правления Делла Ровера стал лучшим в истории Пезаро. Город процветал в культурном и экономическом планах. После смерти последнего наследника Делла Ровера Пезаро опять вернулся в папскую область.


    В 1799 году – Пезаро пережил оккупацию Бонапарта Наполеона. А в 1860 году произошло присоединение Пезаро к Италии.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - ПезароДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 8 этап, Торторето Лидо - Пезаро


    Древность Пезаро и отличное состояние архитектурных памятников делает город своеобразным музеем под открытым небом, где внимания заслуживает каждая вилла или элегантное палаццо, многие из которых были построены известными архитекторами в эпоху Ренессанса, в частности дворец герцога Рокка Констанца (Rocca Costanza) на площади дель Пополо (Piazza del Popolo) создавал Леонардо да Винчи. Перед ним расположен причудливый фонтан, который называют «искрящимся».


    Кафедральный собор Успения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta) поражает своим величием и изумительной работы мозаичными полами, в городской пинакотеке представлены шедевры великих художников Италии.


    В городе Пезаро ограничено движение автомобилей, он отдан во власть пешеходам и велосипедистам, поэтому, как шутят местные жители, здешний воздух можно продавать в аптеках.


    Много мест в Пезаро связано с именитым уроженцем города - Джоаккино Антонио Россини (Gioachino Antonio Rossini) - итальянского композитора, автора 39 опер, духовной и камерной музыки.


    Его самые известные оперы — это итальянские оперы-буффа «Севильский цирюльник» и «Золушка» и франкоязычные эпопеи «Моисей в Египте» и «Вильгельм Телль». Склонность к вдохновенным, песенным мелодиям — одна из ведущих черт творчества Россини, благодаря которой его прозвали «итальянским Моцартом».


    Россини не только возродил и реформировал итальянскую оперу, но и оказал огромное воздействие на развитие всего европейского оперного искусства девятнадцатого столетия. «Божественный маэстро» — так назвал великого итальянского композитора Генрих Гейне (Christian Johann Heinrich Heine), видевший в Россини «солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру». До появления Джузеппе Верди (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi) Россини стоял в центре итальянской оперной жизни. Однажды он сказал: «Дайте мне счёт из прачечной, и я положу его на музыку».


    В Пезаро не приезжают с концертами поп-музыканты и не гоняют по ночным трассам байкеры, зато на Россиниевский фестиваль ежегодно, как в Мекку, съезжаются любители оперы со всего мира, а в местные рестораны на учёбу делегируют поваров и бариста многие известные кулинарные школы страны.


    В Пезаро стоит приехать, чтобы полюбоваться необыкновенными закатами и элегантными нарядами отдыхающих, вдохнуть адриатический бриз и прикоснуться к древней истории города, которому уже больше двух тысячелетий.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:26 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для тех, кто рискованно умеет спускаться. Финиш не далеко от спуска.

  2. Имя: VLAD

    VLAD BRAMBILLA

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 19.04.2019

    Аккерман vs Гавирия

    1. Имя: Юрий

      raspik

      Сегодня, 19:40 | Регистрация: 6.04.2018

      думаю Гавирии на разрешат завтра стартовать, раз сегодня не доехал до финиша.

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • raspik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    raspik-Фото
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    Один из этих фанов Сергей Курдюкоа - назвал сегодняшний этап красивейшим зрелищем и поздравил всех кто это видел.
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
    Cобака лает, караван идёт))
  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    M-07-Фото
    Причём тут универсализм, всё равно для борьбы за высокие позиции на любом ГТ нужно сильно проезжать тяжёлые горы, ты можешь быть слабым в других компонентах и бороться за самые высокие места в ГК, если ты силён в горах, но если ты слаб в тяжёлых горах, то тебе ничего не светит. Хоть один ГТ в году можно было бы сделать куда менее горным.
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Zhanzhak-Фото
    Новый день, новый этап! Да и не все и не только фанаты Астаны ныли.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    Starch27-Фото

    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"

    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"

    Назовите хоть адрес переобувочной )

  • raspik
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    raspik-Фото
    думаю Гавирии на разрешат завтра стартовать, раз сегодня не доехал до финиша.
  • raspik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (22)
    raspik-Фото
    это к какому этапу комментарий? майку они еще вчера отдали.
  • VLAD BRAMBILLA
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    VLAD BRAMBILLA-Фото

    Аккерман vs Гавирия

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап для тех, кто рискованно умеет спускаться. Финиш не далеко от спуска.

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