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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо


    Шестой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Кассино (Cassino), расположенного в регионе Кампания. Городок очень маленький, и особой историей не обладает, несмотря на то, что первые упоминания о нём относятся к 10-12 векам. Жители Кассино говорят на собственном диалекте, часто употребляют латинские и греческие слова, что свидетельствует о том, что местность была заселена ещё до прихода норманнов и базилианских монахов.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-РотондоДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо


    Что касается достопримечательностей, Кассино богат на количество церквей и храмов, их в этом маленьком городишке площадью всего 47 кв. км - пять: Кафедральный собор святого Иоанна Крестителя (Chiesa Madre di San Giovanni Battista), где сохранились фрески в стиле барокко и удивительно красивое деревянное распятие; на вершине холма стоит церковь Санта-Мария делле Грацие (S. Maria delle Grazie); церковь Богоматери Лорето (Madonna del Loreto); церковь Святого Каэтана Тьене (Chiesa di San Gaetano da Thiene) и Епархиальный Храм Непорочного Сердца Марии (Santuario diocesano del Cuore Immacolato di Maria).


    Нельзя не упомянуть о том, что Кассино называют «долиной орхидей». И это не какое-то поэтическое выражение, здесь, в этом горном районе в естественной природной среде на самом деле растут орхидеи. В Италии существует 120 видов орхидей, 54 из них произрастают в Кассино. И это еще не считая гибридов, которые растут спонтанно.

 

Альтиметрия 6-го этапа Джиро д’Италия-2019

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо

 

 

  Из Кассино пелотон отправится на восток в сторону Адриатического моря. Кассино впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия.

 

  Среднегорный этап и второй по протяженности этап на Джиро д’Италия-2019 подходит для отрыва. После 3 некатегорийных подъёмов, перебравшись через Южные Апеннины, пелотон окажется у подножия горного массива Монте-Гаргано (Monte Gargano), расположенного на «шпоре итальянского сапога» на полуострове Гаргано. И покорять его придется, преодолевая подъём 2 категории Коппа Казаринелле (Coppa Casarinelle, 23 – 678 м, протяжённость 15 км, перепад 655 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 9%) - первый подъём 2 категории на Джиро д’Италия-2019.

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо 

 

  Пройдя вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск и, разыграв промежуточный спринт, начнут преодолевать короткую некатегорийную стенку. Последующие 6 км -  спуск и заключительные 5 км в тягун до линии финиша в Сан-Джованни-Ротондо (San Giovanni Rotondo). 

 

  Сан-Джованни-Ротондо впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия и станет самой восточной точкой маршрута 102-го выпуска Джиро д’Италия.

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо

 


    Город Сан-Джованни-Ротондо стоит у подножья горы Монте-Кальво в апулийской провинции Фоджа, которая является частью национального парка Гаргано и Горного Сообщества Гаргано. Город был основан в далёком 1095 году на развалинах уже существующей деревни, некоторые остатки которой сохранились до сих пор, как, например, баптистерий и некоторые могилы. Через эту деревню пролегал путь паломников в грот Архангела Михаила.


    Но Сан-Джованни-Ротондо известен во всем мире в первую очередь как город, в котором жил и работал падре Пио из Пьетрельчины (Padre Pio da Pietrelcina), почитаемый монах-чудотворец, причисленный к лику святых в 2002 году. Именно падре Пио основал святилище при древней монастырской церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie), рядом с которым в настоящее время возвышается второй, большой храм, который был построен по проекту известного архитектора Ренцо Пиано (Renzo Piano) и открылся 1 июля 2004 года.


    Капуцинский монастырь, первоначально построенный в 1540 году, - это место, где святой прожил безотлучно с 4 сентября 1916 до 23 сентября 1968 года, дня его смерти. Именно здесь падре Пио получил стигматы в 1918 году, и именно здесь произошли все те чудесные события, которые привели к причислению к лику блаженных и последующей канонизации монаха.


    Посещение этого монастыря и келий, где Падре Пио прожил свою жизнь, позволяет глубоко окунуться в атмосферу духовности и мистицизма, что неизменно привлекает как верующих, так и туристов.


    В ансамбле Санта-Мария-делле-Грацие огромная раковина здания Нового храма (nuovo Santuario) занимает около 6 000 квадратных метров, является второй по площади церковью Италии после Миланского собора (Duomo di Milano) и может вместить более 6 500 верующих. Строительство храма, известного также как «церковь падре Пио», продолжалось десять лет и было почти полностью оплачено за счёт пожертвований паломников.  
    По воле падре Пио церковь, стены которой сложены из местного известняка, добываемого в Апричене, должна была стать приютом для верующих: пространство огромной паперти продолжается во внутренней части церкви, отведённой для служб, связь между внешней и внутренней частями подчёркивается одинаковой отделкой пола. Тот же принцип проявляется в решении разделить эти два пространства витражом со сценой Апокалипсиса. В подземной части комплекса был построен нижний храм, как и в базилике Святого Франциска Ассизского (Basilica di San Francesco d’Assisi), в котором находится останки святого. Покрытие из предварительно окисленной меди окрашивает здание в зелёный цвет.

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Орбетелло


    С ростом популярности монаха разрастался и сам город, в котором святой построил больницу под названием «Дом Облегчения Страданий».


    Среди древних строений города Сан-Джованни-Ротондо можно увидеть дворец Канавилья (Palazzo Cavaniglia), возведённый в 1615 году и дворец Верна (Palazzo Verna), строение которого приходится на начало семнадцатого века. Множественные монументы, наглядно демонстрирующие образцы древней архитектуры, в больших количествах возвышаются на улицах города.


    Из Сан-Джованни-Ротондо вышла ещё одна знаменитая личность — фотограф Микеле Ферри (Michele Ferri). С самого детства его увлекала окружающая природа, и сегодня его работы флоры и фауны считаются настоящими шедеврами фотоискусства.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 18:50 | Регистрация: 31.05.2014

    Предположу, что этап отдадут под отрыв. Генеральщики немного разомнутся, Роглич майку удержит и возможно еще немного приобретет.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:55 | Регистрация: 15.04.2010

    Горки не крутые и верней всего финиш будет групповой.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 02:10 | Регистрация: 4.07.2013

      Где вы там групповой увидели?
      Ну не знаю не знаю.

      Мне кажется,
      что всё порвется вдрызг на коппо Казаринелли!
      И далее до самого финиша будет охохох!
      Непредсказуемый этап. 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Опять скучный этап будет.Колхозом заедут на финиш. Лучше гор могут быть только горы. Вот сегодня катили эти стопятьдесят км с небольшим под дождь, толпой, чтоб последний круг поставить в нейтрализацию в незачет генеральщикам? Стоило ли все это наблюдать? А если каждый день дожди проливные будут лить, что тогда? Тогда уж щас прям Роглича награждайте как победителя. Вчера орги в косяк въехали с Томом, не поставив ему одно время с остальными, в виде исключения как генеральщика ..сегодня побеспокоились за здоровье гонцов, Поставь ему общее время, так глядишь колено бы и зажило сегодня перед стартом.. Шучу.

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Вчера, 20:06 | Регистрация: 27.05.2018

      Здравствуйте, я лично картинку сегодня свернул в трей и слушал рассказы Комментатора, как всегда весьма интересные и позновательные)))

    2. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 02:12 | Регистрация: 4.07.2013

      Алик, вы меня извините, но, как-то надо меньше уже шутить.
      Вам это точно не идет.

      Пишите про велоспорт и к вам все потянутся.

  4. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 20:07 | Регистрация: 21.06.2011

    Надоели уже эти длинные скучные этапы (сегодня хоть короткий был). Пока интерес пробуждают только завалы (к сожалению и сочувствую травмированным и сошедшим) и прекрасные итальянские виды (исторические прежде всего).

     

    И Рогличу на плечи малья роза

    Сойдет из трехнедельного колхоза!

    1. M-07

      Вчера, 23:23 | Регистрация: 27.05.2017

      Согласен, вообще давно пора сокращать количество и среднюю протяжённость этапов на ГТ и следовало бы при этом добавить один день отдыха. И т. н. спринтерские этапы вообще не нужны. Мало кому интересно смотреть две сотни километров катания толпы и разборки всего лишь на нескольких километрах (если не на одном последнем), из-за этого и не популярен велоспорт так, как хотелось бы.

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 24.12.2017

    Если едешь по Европе,и на задней двери длинномера ,видишь падре Пио ,это значит водила из Италии скорее всего южанин . Любят там его очень

  6. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 26.05.2017

    Странно, что в обзоре не упомянули Монтекассино.

  7. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 4.07.2013

    Джиро еще и не началась, а уже столько нытья печальных комментариев -
    мол Джиро не удалась и всё такое.

  8. Имя: Марат

    Marat_AST

    Сегодня, 06:07 | Регистрация: 8.09.2017

    Цитата: M-07
    И т. н. спринтерские этапы вообще не нужны

    Нужны. Иначе я работать вообще не смогу, каждый день смотреть - на 3 недели выпасть acute

    Но серьезно - тогда и спонсоров станет меньше, да и интереса меньше будет - не всем же из 176 человек в горы лезть

  9. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 08:33 | Регистрация: 8.09.2017

     "И т. н. спринтерские этапы вообще не нужны. Мало кому интересно смотреть две сотни километров катания толпы и разборки всего лишь на нескольких километрах "

     

     У спринтеров идёт своя гонка, нельзя так неуважительно относится к спринтерам, у них отдельная квалификация. Вы сами то выигрывали в спринте ? В этом и прелесть гранд тура, что в нём есть не только разборка в гору кто быстрее. А кто быстрее проедет три недели, и что можно приехать в цикламеновой майке. Для этих специалистов, это главная цель.

     

    Ну и если не нравятся спринтерские этапы, то есть тур Альп, критериум Дофине, и другие недельные гонки, где спринтеров вообще не привозят. Зачем тогдта тратите внимание на грнадтуры, если можно взять версия специально для Вас. 

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 10:36 | Регистрация: 26.04.2017

      Я давно говорил, что нужны 2 блока на каждой многодневке. Отдельно спринтерский и горный. И проводить этапы через день. День спринтеры, день горняки.
      Потом, когда звания специализированных королей уже разыграны, после 3 дней отдыха - по 20 лучших участвуют в суперфинале (своего рода плей-офф), с 2 спринтерскими и 2 горными и 1-2 разделками.
      Если грамотно подобать маршруты (так, чтобы шанс был у всех, и у спринтеров, и у горняков) будет интересно, ИМХО.
      Ну, можно и что-то другое, но в этом стиле..

  10. alexmax42

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 2.08.2018

    Цитата: M-07
    И т. н. спринтерские этапы вообще не нужны.

    А на прошлой Джиро возмущались, мол зачем ставить подряд несколько горных этапов, которые даже генеральщиков ушатывают так, что они по 30 минут ловят.

    Спринтреские этапы нужны, помимо самих спринтеров, для отдыха горняков и генеральщиков.

    Все должно быть сбалансировано.

    А много спринтерских этапов вначале - так генеральщики вкатываются в ритм гонки, спринтеры устраивают свои разборки и даже имеют возможность поносить розовую/желтую/красную майку.

    Друих шансов поносить майку генерального зачета у них не будет - первый же серьезный горный этап отбрасывает спринтеров далеко назад, некоторых даже за лимит.

    1. Имя: Анна П.

      Anna P.

      Сегодня, 11:33 | Регистрация: 25.06.2016

      Самый лучший ответ!

  11. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 09:20 | Регистрация: 4.07.2017

    Цитата: M-07
    Согласен, вообще давно пора сокращать количество и среднюю протяжённость этапов на ГТ и следовало бы при этом добавить один день отдыха. И т. н. спринтерские этапы вообще не нужны. Мало кому интересно смотреть две сотни километров катания толпы и разборки всего лишь на нескольких километрах (если не на одном последнем), из-за этого и не популярен велоспорт так, как хотелось бы.

    А что вы предлагаете? 21 этап - и всё горы? Ну тогда всё равно минимум на половине этих этапов будет колхоз. Потому что генеральщики не железные, им тоже передышки нужны

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Сегодня, 13:00 | Регистрация: 27.05.2018

      Здравствуйте! Зачем скакать из крайности в крайность? Если не 8 этапов с длиной 200+, то все горные? Вот этапы в стиле "класик-полуклассик" холмистые бывают даже интереснее и "открытее", чем горные, на которых горняки оглядываются друг на друга и боятся "выстрелить" и длинно-спринтерские, на которых все решается на последнем километре, зрители зевают а команды генеральщиков молятся на то что бы их "козыри" не попали бы в завал. А почему бы не сделать таких этапов побольше?

      1. Имя: Константин

        Konstantin41

        Сегодня, 13:41 | Регистрация: 4.07.2017

        Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...

        1. Имя: Алексей

          litxaa

          Сегодня, 15:02 | Регистрация: 27.05.2018

          Полностью согласен с Вами.

  12. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 4.08.2018

      Конечно, нужны спринтерские этапы, и с разным профилем. Единственно, я опять повторяюсь, не нужно таких длинных этапов. Какой смысл в длинном этапе? Это же не классика, где за один день надо выжать из людей всё.

      Какую прибыль приносят лишние 70-80 километров? А концентрация в конце этапов за 200 неизбежно теряется. Поэтому и завалы в конце гонки. И невосполнимые потери. Зато ещё две деревушки по дороге что-то заработали. 

    1. ДимаЛел

      Сегодня, 12:08 | Регистрация: 25.12.2009

      а логистика? В этом году организаторы до минимума сократили переезды между этапами, многие города принимают старт и финиш. Многие старты и финиши расположены рядом.

      Физическая усталость от лишних 70-80 километров никуда не девается, она накапливается, это тоже составляющая велоспорта.

    2. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 13:45 | Регистрация: 26.04.2017

      Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.
      И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.
      Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.
      Такова природа людей :-(.
      А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.

      1. Имя: Елена

        Shega

        Сегодня, 14:36 | Регистрация: 16.09.2013

        К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь  недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"
        Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((
        То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.
        Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?
        Прошу прощения за длинный текст( Наболело((

        1. Имя: Сергей

          SVS

          Сегодня, 15:13 | Регистрация: 26.04.2017

          Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.
          Но в русской редакции их больше :-(.

          1. Имя: Алексей

            litxaa

            Сегодня, 15:29 | Регистрация: 27.05.2018

            Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.

  13. Имя: Алексей

    litxaa

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 27.05.2018

    Евроспорта конечно же

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11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото

    Евроспорта конечно же

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.
  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.
    Но в русской редакции их больше :-(.
  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Полностью согласен с Вами.
  • Shega
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Shega-Фото

    К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь  недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"
    Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((
    То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.
    Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?
    Прошу прощения за длинный текст( Наболело((

  • Znak
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    Znak-Фото

    Да уж...Вспомнил оброненную палочку в эстафете 4*100 на Олимпиаде. Пугает, что примеров из областей куда серьезней спортивных баталий еще больше!

  • el kun
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    el kun-Фото
    Но наверно и за них и были падения,поетому взяли и дали всем нейтрализацию,кусочки деревья были на дороге,поетому и случился завал,может ето и правильно
  • SportSpirit
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, спасибо за подобный рассказ.

     

    Американцы беспрецедентно циничны по защите интересов своих спотрсменов во всех видах спорта. Чего только стоят истории с Джастином Гэтлином.

     

  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.
    И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.
    Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.
    Такова природа людей :-(.
    А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.
  • Konstantin41
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Konstantin41-Фото
    Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...

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Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

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