Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо



Шестой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Кассино (Cassino), расположенного в регионе Кампания. Городок очень маленький, и особой историей не обладает, несмотря на то, что первые упоминания о нём относятся к 10-12 векам. Жители Кассино говорят на собственном диалекте, часто употребляют латинские и греческие слова, что свидетельствует о том, что местность была заселена ещё до прихода норманнов и базилианских монахов.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 6 этап, Кассино - Сан-Джованни-Ротондо



Что касается достопримечательностей, Кассино богат на количество церквей и храмов, их в этом маленьком городишке площадью всего 47 кв. км - пять: Кафедральный собор святого Иоанна Крестителя (Chiesa Madre di San Giovanni Battista), где сохранились фрески в стиле барокко и удивительно красивое деревянное распятие; на вершине холма стоит церковь Санта-Мария делле Грацие (S. Maria delle Grazie); церковь Богоматери Лорето (Madonna del Loreto); церковь Святого Каэтана Тьене (Chiesa di San Gaetano da Thiene) и Епархиальный Храм Непорочного Сердца Марии (Santuario diocesano del Cuore Immacolato di Maria).



Нельзя не упомянуть о том, что Кассино называют «долиной орхидей». И это не какое-то поэтическое выражение, здесь, в этом горном районе в естественной природной среде на самом деле растут орхидеи. В Италии существует 120 видов орхидей, 54 из них произрастают в Кассино. И это еще не считая гибридов, которые растут спонтанно.

Альтиметрия 6-го этапа Джиро д’Италия-2019

Из Кассино пелотон отправится на восток в сторону Адриатического моря. Кассино впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия.

Среднегорный этап и второй по протяженности этап на Джиро д’Италия-2019 подходит для отрыва. После 3 некатегорийных подъёмов, перебравшись через Южные Апеннины, пелотон окажется у подножия горного массива Монте-Гаргано (Monte Gargano), расположенного на «шпоре итальянского сапога» на полуострове Гаргано. И покорять его придется, преодолевая подъём 2 категории Коппа Казаринелле (Coppa Casarinelle, 23 – 678 м, протяжённость 15 км, перепад 655 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 9%) - первый подъём 2 категории на Джиро д’Италия-2019.

Пройдя вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск и, разыграв промежуточный спринт, начнут преодолевать короткую некатегорийную стенку. Последующие 6 км - спуск и заключительные 5 км в тягун до линии финиша в Сан-Джованни-Ротондо (San Giovanni Rotondo).

Сан-Джованни-Ротондо впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия и станет самой восточной точкой маршрута 102-го выпуска Джиро д’Италия.



Город Сан-Джованни-Ротондо стоит у подножья горы Монте-Кальво в апулийской провинции Фоджа, которая является частью национального парка Гаргано и Горного Сообщества Гаргано. Город был основан в далёком 1095 году на развалинах уже существующей деревни, некоторые остатки которой сохранились до сих пор, как, например, баптистерий и некоторые могилы. Через эту деревню пролегал путь паломников в грот Архангела Михаила.



Но Сан-Джованни-Ротондо известен во всем мире в первую очередь как город, в котором жил и работал падре Пио из Пьетрельчины (Padre Pio da Pietrelcina), почитаемый монах-чудотворец, причисленный к лику святых в 2002 году. Именно падре Пио основал святилище при древней монастырской церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie), рядом с которым в настоящее время возвышается второй, большой храм, который был построен по проекту известного архитектора Ренцо Пиано (Renzo Piano) и открылся 1 июля 2004 года.



Капуцинский монастырь, первоначально построенный в 1540 году, - это место, где святой прожил безотлучно с 4 сентября 1916 до 23 сентября 1968 года, дня его смерти. Именно здесь падре Пио получил стигматы в 1918 году, и именно здесь произошли все те чудесные события, которые привели к причислению к лику блаженных и последующей канонизации монаха.



Посещение этого монастыря и келий, где Падре Пио прожил свою жизнь, позволяет глубоко окунуться в атмосферу духовности и мистицизма, что неизменно привлекает как верующих, так и туристов.



В ансамбле Санта-Мария-делле-Грацие огромная раковина здания Нового храма (nuovo Santuario) занимает около 6 000 квадратных метров, является второй по площади церковью Италии после Миланского собора (Duomo di Milano) и может вместить более 6 500 верующих. Строительство храма, известного также как «церковь падре Пио», продолжалось десять лет и было почти полностью оплачено за счёт пожертвований паломников.

По воле падре Пио церковь, стены которой сложены из местного известняка, добываемого в Апричене, должна была стать приютом для верующих: пространство огромной паперти продолжается во внутренней части церкви, отведённой для служб, связь между внешней и внутренней частями подчёркивается одинаковой отделкой пола. Тот же принцип проявляется в решении разделить эти два пространства витражом со сценой Апокалипсиса. В подземной части комплекса был построен нижний храм, как и в базилике Святого Франциска Ассизского (Basilica di San Francesco d’Assisi), в котором находится останки святого. Покрытие из предварительно окисленной меди окрашивает здание в зелёный цвет.



С ростом популярности монаха разрастался и сам город, в котором святой построил больницу под названием «Дом Облегчения Страданий».



Среди древних строений города Сан-Джованни-Ротондо можно увидеть дворец Канавилья (Palazzo Cavaniglia), возведённый в 1615 году и дворец Верна (Palazzo Verna), строение которого приходится на начало семнадцатого века. Множественные монументы, наглядно демонстрирующие образцы древней архитектуры, в больших количествах возвышаются на улицах города.



Из Сан-Джованни-Ротондо вышла ещё одна знаменитая личность — фотограф Микеле Ферри (Michele Ferri). С самого детства его увлекала окружающая природа, и сегодня его работы флоры и фауны считаются настоящими шедеврами фотоискусства.

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