Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 12 этап,Кунео - Пинероло



Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Кунео (Cuneo), который находится на среднегорном плато на реке Стура-ди-Демонте (Stura di Demonte), окружён горными вершинами и является столицей области Пьемонте провинции Кунео.



Город построен в форме клина, что и дало ему это название - «сuneo» в переводе с итальянского означает клин. Плоскогорье в форме клина появилось благодаря стекающим в равнину с востока и запада горного потока Джессо и реки Стура. Именно здесь в 1198 году возник город торговли, искусства и культуры. Так как он находился на перепутье дорог из Франции в Пьемонте, в Кунео развернулся рынок сельскохозяйственной продукции, привозимой с Альп и близлежащих равнин.



История Кунео уходит в далёкое прошлое. В городе огромное количество исторических памятников и архитектурных сооружение достойных особого внимания. Среди достопримечательностей - кафедральный собор Ностра Синьора дель Боско (Nostra Signora del Bosco). Строительство собора началось в семнадцатом веке и длилось почти два века, в восемнадцатом веке его перестроили, а в девятнадцатом была закончена его реконструкция. Внутри храма находятся старинные фрески Тозелли (Toselli), изнутри собор, в форме греческого креста, расписан пьемонтскими мастерами.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 12 этап, Кунео - Пинероло



Из религиозных памятников внимания достойны - монастырь Кьеза-Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco), в его стенах теперь находится городской музей, дворец Палаццо Аудифредди (Palazzo Audiffredi), кафедральный собор Дуомо, церкви Сан-Амброджио (Chiesa di Sant'Ambrogio), Санта-Мария делла Пьеве (Chiesa di Santa Maria della Pieve), Санта-Кроче (Chiesa di Santa Croce).



Соборов, церквей и других религиозных заведение в Кунео более 30. Из архитектурных памятников - 15 старинных дворцов. В городе имеется 5 городских площадей, разбито 10 парков, имеется около 20 библиотек. Из музеев можно выделить 4 главных: Дом музей семьи Галибети (Museo Casa Galimberti), Гражданский музей (Museo Civico), Епархиальный музей Сан-Себастьяно (Museo diocesano San Sebastiano) и Железнодорожный Музей (Museo ferroviario).



Говоря о регионе Кунео нельзя не упомянуть об ещё одной «достопримечательности». Кунео известен особыми шоколадными конфетами с ромовой начинкой - «Cuneesi al Rhum». Здесь родился Микеле Ферреро (Michele Ferrero), богатейший человек Италии, владелец компании-производителя брендов Nutella и Ferrero Rocher.



Тринадцать изданий Джиро д’Италия пересекали дороги Кунео. 12 раз город становился стартовым и 11 раз фининшным городом Корса Роса. Впервые Кунео появился на маршруте Джиро д’Италия в 1914 году. А на Джиро д'Италия-2010 Кунео отправлял участников велогонки на старт заключительного этапа велогонки.



21-й этап Джиро д’Италия-2016 - спринтерский «этап дружбы» завершал 99-й выпуск Джиро д'Италия. Из Кунео велогонщики, отправились на север, и через 163 км пересекли линию финиша этапа в Турине (Torino).



В финальном спринте Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) опередил Никиаса Арндта (Nikias Arndt) из Giant-Alpecin и Маттео Трентина (Matteo Trentin) из Etixx-Quick Step. Но после финиша судьи гонки дисквалифицировали Джакомо Ниццоло за нарушение прямолинейности в спринте. Ниццоло помешал спринтовать итальянскому велогонщику команды Lampre-Merida Саше Модоло. В итоге занявший 2-е место Никиас Арндт был назван победителем этапа.



Альтиметрия 12-го этапа Джиро д’Италия-2019

В этом году на Джиро д’Италия-2019 будет отмечать 100-летие со дня рождения легендарного итальянского велогонщика Фаусто Коппи. Ему и будет посвящён 12-й этап, который напомнит о победе Коппи на Джиро д’Италия-1949, когда, атаковав в одиночку, Фаусто Коппи финишировал с преимуществом в 11 минут 52 секунды над своим великим соперником Джино Бартали.

Со старта в Кунео пелотон начнет движение на север вдоль предгорий Альп. В первый раз велогонщики въедут в Пинероло (Pinerolo) на 90-м километре маршрута.

Преодолев «стену» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) по брусчатке протяжённостью 800 м со средним градиентом 13,2% и максимальным 20% градиентом, пелотон продолжит движение за город. В Альпах первым подъёмом 1-й категории на Джиро д’Италия-2019 станет Монтозо (Montoso, 410 – 1248 м, протяжённость 8,9 км, перепад 838 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 14%), который участники начнут проходить с севера. Впервые маршрут Джиро д'Италия-2019 поднимется на высоты за 1000 м над уровнем моря.

Подъём начинается плавно со средних градиентов 6,2% на 2-х километровом участке. Последующие 6,5 км со средним градиентом 10,2% и максимальным градиентом 14%. Ближе к вершине выполаживание до 7%. Монтозо впервые вошёл в маршрут Джиро д’Италия.

Пройдя спуск пелотон вернётся на знакомый маршрут - к «стене» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) по брусчатке протяжённостью 5800 м со средним градиентом 13,2% и максимальным 20% градиентом. После прохождения вершины Принчипи ди Акайя до финиша надо будет преодолеть 2-км спуск.





Пинероло становился стартовым городом на Джиро д'Италия трижды, а принимал финиш этапа шесть раз. В последний раз Пинероло появлялся на Джиро д'Италия-2016, в качестве финиша на 18-м и старта на 19-м этапе.



18-й этап - среднегорный и самый протяжённый этап (240 км) на Джиро д’Италия-2016. В отрыв дня уехала многочисленная группа велогонщиков. Проехав из северных окрестностей Милана до Турина 150 км по равнине, гонщики отправились далее на запад. На 175 км маршрута пелотону предстояло преодолеть 2 небольших некатегорийных подъёма, после которых следовал спуск к линии финиша на 212 км, далее полукилометровый подъём со средним градиентом в 13.2% и максимальными градиентами в 20%. Преодолев короткую стенку, велогонщики должны были оказаться у подножия подъёма 2-й категории Прамартино (Pramartino), протяжённостью 4.7 км, 439-925 м, перепад - 486 м, средний градиент 10.5%, максимальный - 17%.



Фавориты велогонки отдали победу на этапе велогонщикам отрыва, отпустив их на 15 минут. Примерно за 50 км до финиша, когда начался холмистый рельеф, в отрыве последовали контратаки. За 37,5 км до финиша из отрыва атаковал Павел Брутт (Pavel Brutt) из Tinkoff, но продержаться во главе гонки ему удалось не более 10 км, после чего его добрали попутчики по отрыву.



Подъём Прамартино (в Пинероло) стал трамплином для атак при первом прохождении. Сначала атаковал Иван Ровный (Ivan Rovny) из Tinkoff, за которым сразу сели Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) из Etixx-Quick Step и Морено Мозер (Moreno Moser) из Cannondale. Но за 23 км до финиша Брамбилла и Мозер уехали от Ивана Ровного.



За 2.5 км до финиша этапа велогонщиков ожидал полукилометровый подъём по брусчатке со средним градиентом в 13.2% и максимальными градиентами в 20%, который им предстояло пройти во второй раз. Далее следовал скоростной спуск и 1 км до финиша.



Брамбилла и Мозер удерживали просвет до финиша, однако за несколько сотен метров, когда Брамбилла и Мозер начинали бороться за победу на этапе, их догнал товарищ Брамбиллы по команде Маттео Трентин (Matteo Trentin), который затем обошёл их и выиграл этап. А при втором прохождении Принчипи ди Акайя из группы лидеров атаковал Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde). Затем на спуске атаковал Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), но они не смогли уехать от Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk) и других генеральщиков. Вальверде выиграл спринт из группы на финише. Стевен Крёйсвейк сохранил розовую майку лидера.



Город Пинероло располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин, в 37 км к юго-западу от Турина на реке Кизоне. Первые упоминания о Пинероло относятся к 981 году, тогда поселение называлось Пинаролиум (Pinarolium), что означает «сосновая роща». Сначала это было объединение нескольких деревень Сан-Верано, Сан-Пьеро, Валь-Лемина, Сан-Маурицио (самая высокая часть) и Сан-Донато (самая низкая часть), находившихся под властью Туринского епископа, которые сложно назвать городом в современном представлении. В наши дни названия этих деревушек носят кварталы современного города.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 12 этап, Кунео - Пинероло



В 1064 году город перешёл в собственность бенедиктинового монастыря Сан-Верано по приказу Аделаиды Сузской. Пинероло восстал против монастырской власти и заработал право быть свободной коммуной. В 13 веке городом правил Амадей IV Савойский и его брат Томас II. Это был период мира и процветания. В 1418 году Амадей VIII присоединил Пинероло к своим владениям.



С 1536 по 1574 года город находился под властью французов, затем власть вернулась к Эммануилу Филиберту Савойскому. Но позже в Пинероло опять вернулись французы. В это время кардинал Ришелье решил возвести в Пинероло крепость, которая контролировала бы территории северной Италии. Были восстановлены древние стены с двумя воротами: одни располагались со стороны Франции, а другие - Турина. Старый замок расширили, снеся мастерские ремесленников, многие из которых перебрались в Лион.



Позднее крепость «Пинероль» использовали и в качестве тюрьмы, куда Людовик XIV отправлял своих врагов. В 1679 году в крепость Пинероль был доставлен «человек в железной маске». Возможно, это только легенда, но местные жители верят в неё. Каждый год в Пинероло в начале октября проходит костюмированное шествие, посвящённое человеку в Железной Маске.



Пинероло в 1696 году вновь завоевал Виктор Амадей II Савойский. В 1801 году город в последний раз перешёл к Франции, а в 1814 к власти вернулась Савойская династия. В 1821 году в Пинероло началось повстанческое движение, которое было предвестником Рисорджименто. В последующие годы город развивался, строились дома и дороги, увеличивалось количество жителей. В 1974 году в Пинероло были арестованы основатели «Красных бригад» Ренато Курчо и Альберто Франчешини.



Пинероло всегда был городом военных традиций, здесь располагались многочисленные казармы. И даже сегодня, прогуливаясь по его улицам, не покидает ощущение, что гуляешь по городу-крепости.



Пинероло расположен в одном из самых крупных регионов Италии, Пьемонте. В дословном переводе название региона означает - «расположенный у подножия гор». Этот край занимает практически всю северо-западную часть Италии - от подножия Альп, отделяющих его от Франции и Швейцарии, до Апеннин на юге, выступающих естественной границей с Лигурией. Водная граница Пьемонта с Ломбардией проходит по реке Тичино и озеру Маджоре.

Первое упоминание названия «Пьемонт» относится к тринадцатому веку. Несмотря на то, что Пьемонт всемирно известен и имеет славную историю, туристы открыли для себя этот райский уголок не так уж давно. А посмотреть здесь, действительно, есть на что. Украшением региона являются одни из самых высоких в Европе гор – Гран Парадизо (Gran Paradiso) и Монте Роза (Monte Rosa). В Пьемонте берет своё начало река По (Po) – самая длинная река Италии.



Конечно же, Пьемонт знаменит и своими виноградниками, прославившимися, в том числе, и благодаря вину Бароло (Barolo), имеющему высшую категорию в классификации итальянских вин – DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Виноград, из которого будет произведено Бароло, может быть выращен на территориях следующих муниципалитетов: Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba и на некоторых участках муниципалитетов Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi. Бароло производится из винограда Неббиоло в основном трёх основных разновидностей: Michet, Lampia и Rosé.



Различают два основных стиля Бароло - так называемый «Старый» (классический), и новый. Производители классического стиля в большинстве случаев используют старые бочки огромных размеров, вместимостью до 19 тысяч литров. Классический способ предусматривает более долгую выдержку, чем новый. Это связанно с большим размером бочек, в которые тяжелее проникает кислород. Для Бароло, как и для многих других знаменитых вин, очень важна индивидуальность, которую придаёт ему терруар. Бароло лучше всего употреблять к жареному мясу, дичи и сыру.



Разнообразию вин не уступает и богатый выбор различных видов сыра. Одним из наиболее известных представителей полутвёрдых итальянских сыров является Тома Пьемонтезе (Toma Piemontese) – сыр, изготовленный из обезжиренного коровьего молока с добавлением овечьего.



Гладкая толстая корочка покрывает сыр сверху, а сама мякоть имеет характерный оттенок цвета слоновой кости. Имеющий мягкий запах и сладковатый вкус, тома пьемонтезе может быть использован для приготовления салатов, пирогов, и, наконец, его можно просто употреблять в пищу в жареном виде.



Происхождение этого сыра берет своё начало со времён Римской Империи. Название «тома пьемонтезе» сыр получил в 1993 году. Существует две версии его происхождения. По одной из них, оно происходит от слова «tumon», которое в переводе со старофранцузского означает «переворачивать», так как в процессе изготовления сырные головки регулярно переворачивают с одной стороны на другую. По другой версии, его название походит от слова «tumer», что означает «падать по капле». В данном случае речь идёт об особенности технологии приготовления тома пьемонтезе: таким способом вводят сычужный фермент в молоко.

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