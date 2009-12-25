Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 1 этап, Болонья - Сан-Лука



Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в Болонье (Bologna). Город Болонья расположен в самом центре Италии, раскинувшись на просторах Паданской равнины, и является древнейшим городом и столицей региона Эмилия-Романья. С 2000 года Болонья считается культурной столицей Европы, с 2006 года входит в почётный список ЮНЕСКО, в качестве города музыки, второго среди европейских городов после испанской Севильи.



История Болоньи уходит в далёкое прошлое. Она была основана этрусским королём Феро, который назвал город в честь своей дочери – Фельсина (Felsina) в VI веке до н. э.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 1 этап, Болонья - Сан-Лука / Credit LaPresse



Благодаря удачному местоположению, плодородным землям, торговле, поселение быстро развивалось. Спустя некоторое время его захватили бойи (кельтское племя) и с тех пор город стал называться Боннония (Bononia). Со временем название трансформировалось в современный вариант. После того как бойи потерпели окончательное поражение от римлян (случилось это в 191 г. до н.э.), бывшая Фельсина вошла в состав Римской империи.



Через три года римляне проложили через центр города дорогу, которая связала Боннонию с другими городами Италии. После этого в истории города последовала череда взлётов и падений, когда он переходил из рук в руки, горел, восстанавливался, переживал осаду и вновь разрушался. Город пережил крах Римской империи, дробление и становление нового государства, гонение на христианскую церковь и её возрождение.



В ходе Второй мировой войны Болонья пострадала от бомбардировок, и многие исторические постройки были разрушены.



Чёрным днём Болоньи стало 2 августа 1980 года, когда на центральном вокзале города взорвалась бомба, унёсшая жизни 85 человек, свыше двухсот получили ранения разной степени тяжести. Трагическое событие стало самым крупным террористическим актом, произошедшим в Италии после Второй мировой войны. Взрыв осуществили террористы из группировки «Красные бригады».



В 1088 году в Болонье был основан первый в Европе университет (Università di Bologna), и старше его только открытый в Марокко двумя столетиями ранее Аль-Карауин (Université Al-Karaouine). Но перед этим учебным заведением Болонский университет имеет преимущество: дипломы о высшем образовании здесь выдавать стали на несколько веков раньше.



Университет Болоньи является самой знаменитой достопримечательностью города и до сих пор сохранила славу студенческого города, наполненного жизнью и движением.



Уже в средние века, после своего основания, университет Болоньи стал важным интеллектуальным центром Европы, который назывался «Studium», сюда стекались учёные мужи со всего христианского мира. Среди самых известных студентов Болонского университета – итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель Данте Алигьери (Dante Alighieri); итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского - Франческо Петрарка (Francesco Petrarca); крупнейший учёный Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов» - Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus); папа римский Николай V (Nicolaus PP. V); немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса - Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer); швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии - Парацельс (Paracelsus); венецианский драматург и либреттист - Карло Гольдони (Carlo Goldoni); польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения - Николай Коперник (Mikołaj Kopernik); итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии - Луиджи Гальвани (Luigi Galvani); маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год - Гульельмо Маркони (Guglielmo Marchese Marconi) и многие другие.



Интересно, что студенты в первое время имели право выбирать деканов и даже платили лекторам зарплату, что давало учащимся некоторую независимость.



Первой женщиной-преподавателем университета Болоньи стала дочь юриста Аккурсио (Accursio). Как и отец, она преподавала право. Это был тринадцатый век.



Сначала в университете Болоньи преподавали риторику и римское право, но уже в четырнадцатом столетии помимо юридического, были открыты теологический и медицинский факультеты.

С тех пор заведение значительно расширилось: сейчас тут действует 23 факультета, 68 отделения, где учится около девяноста тысяч студентов со всех концов Италии и других стран мира.



Альтиметрия 1-го этапа Джиро д’Италия-2019

Джиро д’Италия-2019 начнется с индивидуальной гонки на время с раздельным стартом. Гонщики отправятся на дистанцию в центре Болоньи, а завершат разделку на вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука. В последний раз финиш этапа Джиро д’Италия был здесь в 2009 году, победу тогда одержал Саймон Герранс. Святилище Мадонна-ди-Сан-Лука в четвёртый раз появится на Джиро д’Италия. Болонья же в последний раз принимала Большой старт Джиро д’Италия в 1994 году.

Со старта велогонщики с интервалом в 1 минуту поедут на запад по улицам города и, развернувшись на юг через 5,9 км со старта, где расположена промежуточная отсечка времени, окажутся у подножия подъема 3 категории Мадонна-ди-Сан-Лука (San Luca, 70 – 274 м, протяжённость 2,1 км, перепад 204 м, средний градиент 9.7%, максимальный градиент 16%). Это первый подъем 3 категории на Джиро д’Италия-2019.

Данный подъем является финишем однодневной классической итальянской велогонки Giro dell’Emilia, где в прошлом году победу одержал Алессандро Де Марки.

Таким образом, организаторы предложили для участников итальянского Гран-тура на первом же этапе дистанцию с 5-ти километровым участком равнины и несколькими поворотами, километровым тягуном и двухкилометровой стенкой на финише.

Претендентами на победу можно назвать победителя Джиро д'Италия-2017 Тома Дюмулина, словенца Приможа Роглича, колумбийца Мигеля Лопеса, британца Саймона Йейтса и других.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, синюю майку лидера горной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, а, возможно, и белую майку лидера молодежной классификации. Повлиять на выступление могут погодные условия, которые могут меняться во времени.



Мадонна ди Сан Лука (Madonna di San Luca) — католическое святилище, посвящённое Деве Марии, возвышающееся на Караульном Холме (Colle della Guardia) в 300 метрах над уровнем моря юго-западнее исторического центра Болоньи.



В 1194 году на Караульном Холме была заложена первая церковь, по инициативе Оберто Спинола (Oberto Spinola) на территории, принадлежавшей его зятю – Оберто Гримальди (Oberto Grimaldi).



В 1481 году здание было полностью обновлено на средства, пожертвованные частными лицами. В то время рядом располагался женский монастырь, на монахинь была возложена обязанность охраны и заботы о Святилище. Внутреннее декорирование церкви было доверено выдающемуся мастеру, генуэзскому художнику периода барокко Доменико Пиола (Domenico Piola), выполнившему фрески и итальянскому художнику квадратуры и священником в период барокко, живописцу известному за искусное использование приёма тромплёй (обман зрения) Антонио Марии Хаффнер (Antonio Maria Haffner).



В 1589 году дорога к храму была вымощена булыжником, а затем для защиты паломников от дождя была построена крытая галерея, которая со временем стала сама по себе уникальным памятником.



Галерея состоит из 666 арок и 15 часовен и имеет общую протяжённость 3794 метра, это самый длинный портик в мире. Галерея делится на два участка: равнинный, между аркой Бонаккорси у ворот Сарагоцца и аркой Мелончело, образован 316 арками и имеет 1052 м в длину, и холмистый, между аркой Мелончело и святилищем, образован 350 арками, между которыми равномерно размещены 15 часовен, и имеет в длину 2276 м. По преданию, добравшись до верха, ты искупаешь свои грехи. Во время восхождения нельзя сквернословить и думать о плохом.



Использование именно 666 арок не случайно: портик, символизирует «змея», или же Дьявола, раздавленного под ногой Девы Марии.



В 1765 году здание было достроено в стиле барокко по проекту итальянского архитектора Карло Франческо Дотти (Carlo Francesco Dotti). Купол, фасад и внешние боковые трибуны храма Мадонна ди Сан Луки были закончены в 1774 году. В 1815 году появились новые мраморные алтари, а работы по украшению купола были закончены только в 20 веке.



С 1874 года храм Мадонна ди Сан Лука имеет статус национального памятника Италии.



Храм Мадонна ди Сан Луки является центром паломничества, направленного на почитание иконы Девы Марии с младенцем, нарисованной святым Лукой около тысячи лет назад.



По легенде, икону привёз в Италию некий паломник из Константинополя, в середине двенадцатого века. Монах, подаривший ему икону, и рассказал, что она принадлежит кисти апостола, и отнести её надо на Караульный холм, поскольку так велела надпись на самой иконе. Паломник пытался найти этот холм в Риме, но там узнал от некоего сенатора из Болоньи, что в окрестностях его города как раз есть такой холм. Позднее годом прибытия иконы называли 1160-й, а имя паломника, судя по некоему документу, который историки сейчас считают подложным, было Teocle Kmnya — судя по всему, он был греком.



Так ли все это было судить сложно, первые достоверные упоминания обители относятся к 1192-му году, когда обитель пожелала заложить некая Анжелина Бонфантини (дочь Каикле ди Бонфантино), знатная горожанка Болоньи, ставшая отшельницей и предоставившая свои земли церкви. Что до иконы, то её письмо искусствоведы относят к двенадцатому веку, однако под слоем нового письма различим слой гораздо более древней краски. Первый храм был освящён папой Целестином III-м в 1194-ом году.



Икона, хранящаяся в храме Мадонна ди Сан Луки, считается чудотворной. Одним из самых известных чудес считают «Чуда дождя», случившееся 5-го июля 1433-го года. Проливные дожди уничтожали урожаи крестьян вокруг Болоньи. Процессия, направившаяся с молебном от храма Мадонна ди Сан Луки в город, неся икону Мадонны — и тогда в Болонье внезапно остановился дождь. После этого случая святилище получило многочисленные дары, монахини процветали вплоть до Наполеоновских войн, когда доминиканский монастырь в 1799-ом году был упразднён.



Перед иконой в храме Мадонна ди Сан Луки нужно загадать 3 сокровенных желания. Говорят, что все они непременно сбудутся, даже самые невероятные.



Среди хранящихся в храме Мадонна ди Сан Лука сокровищ стоит отметить такие шедевры барочного искусства, как «Поклонение волхвов» кисти Джованни Бенедетто Кастильоне (Giovanni Benedetto Castiglione) по прозвищу «Иль Грекетто» и две скульптурные работы Филиппо Пароди (Giacomo Filippo Parodi) – «Непорочная Дева Мария» на главном алтаре и выполненный в дереве «Снятый с креста Христос», раскрашенный в последствии в цвете по инициативе Доменико Пиола, который стремился создать единый, гармоничный архитектурно-живописный ансамбль церкви.



Храм Мадонна ди Сан Лука до сих пор является частным приходом храмовым местом для членов благородного семейства Спинола, члены которого поклоняются Святому Луке, где бы они ни жили в мире. Исторические семейные приходы составляют своеобразную страницу истории Генуи. Покровительство храму со стороны семейств Спинола и Гримальди было учреждено в 1485 году Иннокентием VIII. Когда образовались исторические семейные приходы, точно неизвестно, но оно определённо восходит к дате до папской буллы Сикста V в 1589 году.

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