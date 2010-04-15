Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена



На старт двадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 выйдут в Фельтре (Feltre), городе, расположенным к западу от реки Пьяве (Piave), у подножия Доломитовых Альп. Фельтре до сих пор хранит следы былого великолепия Венецианской республики – мемориальные доски, гербы и львы. Город, пострадал во время войны Камбрейской Лиги и был сильно разрушен в 1510 году, но его восстановили в 16-18 века, о чём свидетельствуют великолепные палаццо на улице Меццатерра (Mezzaterra). Фасады некоторых дворцов украшены фресками. Фельтре основан в одно время с Тренто и Вероной, о чём упоминается у Плиния Старшего.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена



Город активно развивался благодаря близости к дороге Клавдия Августа (Via Claudia Augusta) которая связывала Адриатику с Священной Римской Империей и с центром Франконии – Аугсбургом. Важное значение дороги Августа, ведущей от региона Венето через перевал Бреннера обуславливалось тем, что она была значительно короче, чем та, что вела от Венеции к Вероне, а уже потом к перевалу.



Во время Второй Мировой войны 19 июля 1943 года в Фельтре прошла встреча Гитлера и Бенито Муссолини, после которой город был оккупирован фашистами. Но Фельтре не сдался, войдя в историю героическим партизанским сопротивлением. Один из немецких офицеров впоследствии написал, что «город создал больше проблем, чем вся провинция».



В трёх километрах от Фельтре на горе Миесна находится Базилика деи Санти Витторе и Корона (Santuario dei Santi Vittore e Corona), являющаяся памятником государственного значения. Её строительство началось в 1096 году. Она посвящена покровителям города – Виктору Дамасскому (San Vittore) и Алессандрии Сирийской (Alessandria di Siria) – раннехристианским мученикам, чьи тела, по легенде, были доставлены в Фельтре в девятом веке. Базилика является жемчужиной романской архитектуры. А чтобы добраться к ней, нужно долго подниматься по крутой узкой лестнице.



Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2019

Фельтре в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2011 году. В этот раз Фельтре принимает старт залючительного горного этапа на Джиро д'Италия-2019, самого «урожайного» на горные очки на в этом издании Корса Роса.

Этап даёт последнюю возможность для горняков обезопасить себя от раздельщиков в борьбе за генеральную классификацию. Старт расположен у подножия финишного подъёма, но с другой стороны, поэтому велогонщики проедут 194 км с набором высоты 5200 м.

Практически со старта этапа пелотон начнет преодолевать подъём 2 категории Чима Кампо (Cima Campo, 319 – 1425 м, протяжённость 18,7 км, перепад 1106 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%). Второе появление подъёма на Джиро д’Италия, впервые в 1999 году на 19 этапе, первым на вершине был Мариано Пикколи (Mariano Piccoli).

После 28 км спуска последующие 23 км - в гору до вершины подъёма 1 категории Манген (Passo Manghen, 604 – 2047 м, протяжённость 18,9 км, перепад 1443 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 15%).

Этот перевал появлялся на дистанции Джиро д'Италия 5 раз, в последний в 2012 году, где первым на вершине был Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi).

Основная сложность Мангена сосредоточена во второй половине подъёма, где средний градиент держится в районе 10%. Добравшись до наивысшей точки этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск.

После 16 км скоростного спуска с вершины Мангена и 18 км по долине велогонщики подъедут к подножию подъёма 2 категории Пассо Ролле (Passo Rolle, 1011 – 1980 м, протяжённость 20,6 км, перепад 969 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%), вершина которого находится за 61 км до финиша. В последний раз на Джиро д’Италия в 2009 году с противоположной стороны поднимались.

Последующие 40 км - это спуск до подножия подъёма 2 категории Кроче д'Ауне (Croce d'Aune, 410 – 1015 м, протяжённость 11,1 км, перепад 605 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 16%). Заключительные 4 км подъёма со средним градиентом 8,3% и максимальным 16%.

В последний раз подъём присутствовал на Джиро д’Италия в 2009 году, первым на вершине тогда был Франческо Беллотти (Francesco Bellotti), проходили подъём с противоположной стороны, как раз из стартового города нынешнего этапа.

Вершина подъёма Кроче д'Ауне расположена за 11 км до финиша. Преодолев 4 км спуска, велогонщики начнут покорять заключительный подъём на 20 этапе - подъем 1 категории Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena, 719 – 1225 м, протяжённость 6,9 км, перепад 506 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 11%).

Кроче д'Ауне - Монте Авена впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.



Кроче д'Ауне - горный перевал в Доломитовых Альпах, который соединяет долину Фельтре (Feltre) с горным плато Соврамонте (Sovramonte). На склоне расположена небольшая деревушка, местных жителей не более 40 человек, однако именно благодаря им здесь могут остановиться туристы и любители активного отдыха.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена



Многие европейские вершины вошли в историю велоспорта, вписав радость побед, горечь поражений и, к сожалению, трагический исход. Но этих страниц могло быть намного меньше, если бы однажды один итальянский велосипедист не оказался в числе проигравших из-за трудностей снятия заднего колеса велосипеда.



Во время велогонки в итальянских Доломитах он не смог быстро сменить колесо — на улице стоял сильный мороз, что помешало спортсмену открутить гайку-барашек. Поражение разозлило велогонщика, и он решил придумать новый способ крепления велосипедных колёс. В 1930 году он запатентовал велосипедный эксцентрик, позволяющий быстрое снятие колеса с креплений на раме. Это изобретение стало стандартом для промышленности и используется по сей день.



Вот так горный перевал Кроче д'Ауне вошёл в историю итальянской компании, специализирующейся на производстве навесного оборудования для шоссейных велосипедов Campagnolo. А итальянский велогонщик, победительно многих велогонок, который впоследствии стал изобретателем, разработчиком и основателем известного бренда Туллио Кампаньоло (Tullio Campagnolo) изменил и велоспорт, и велосипед. В память о Туллио Кампаньоло и о том судьбоносном дне, на вершине Кроче д'Ауне установлен обелиск.

Начиная с 1964 года, Кроче д'Ауне неоднократно появлялся на маршруте Джиро д'Италия. Первое время дорога ведущая к вершине не была покрыта асфальтом, а велосипедистам нередко приходилось несколько раз проезжать между подъёмом и спуском на Кроче д'Ауне.

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