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Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена


    На старт двадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 выйдут в Фельтре (Feltre), городе, расположенным к западу от реки Пьяве (Piave), у подножия Доломитовых Альп. Фельтре до сих пор хранит следы былого великолепия Венецианской республики – мемориальные доски, гербы и львы. Город, пострадал во время войны Камбрейской Лиги и был сильно разрушен в 1510 году, но его восстановили в 16-18 века, о чём свидетельствуют великолепные палаццо на улице Меццатерра (Mezzaterra). Фасады некоторых дворцов украшены фресками. Фельтре основан в одно время с Тренто и Вероной, о чём упоминается у Плиния Старшего.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте АвенаДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена


    Город активно развивался благодаря близости к дороге Клавдия Августа (Via Claudia Augusta) которая связывала Адриатику с Священной Римской Империей и с центром Франконии – Аугсбургом. Важное значение дороги Августа, ведущей от региона Венето через перевал Бреннера обуславливалось тем, что она была значительно короче, чем та, что вела от Венеции к Вероне, а уже потом к перевалу.


    Во время Второй Мировой войны 19 июля 1943 года в Фельтре прошла встреча Гитлера и Бенито Муссолини, после которой город был оккупирован фашистами. Но Фельтре не сдался, войдя в историю героическим партизанским сопротивлением. Один из немецких офицеров впоследствии написал, что «город создал больше проблем, чем вся провинция».


    В трёх километрах от Фельтре на горе Миесна находится Базилика деи Санти Витторе и Корона (Santuario dei Santi Vittore e Corona), являющаяся памятником государственного значения. Её строительство началось в 1096 году. Она посвящена покровителям города – Виктору Дамасскому (San Vittore) и Алессандрии Сирийской (Alessandria di Siria) – раннехристианским мученикам, чьи тела, по легенде, были доставлены в Фельтре в девятом веке. Базилика является жемчужиной романской архитектуры. А чтобы добраться к ней, нужно долго подниматься по крутой узкой лестнице.


Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

  Фельтре в последний раз принимал старт этапа Джиро д'Италия в 2011 году. В этот раз Фельтре принимает старт залючительного горного этапа на Джиро д'Италия-2019, самого «урожайного» на горные очки на в этом издании Корса Роса.

 

  Этап даёт последнюю возможность для горняков обезопасить себя от раздельщиков в борьбе за генеральную классификацию. Старт расположен у подножия финишного подъёма, но с другой стороны, поэтому велогонщики проедут 194 км с набором высоты 5200 м. 

 

  Практически со старта этапа пелотон начнет преодолевать подъём 2 категории Чима Кампо (Cima Campo, 319 – 1425 м, протяжённость 18,7 км, перепад 1106 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%). Второе появление подъёма на Джиро д’Италия, впервые в 1999 году на 19 этапе, первым на вершине был Мариано Пикколи (Mariano Piccoli).

 

 

  После 28 км спуска последующие 23 км  - в гору до вершины подъёма 1 категории Манген (Passo Manghen, 604 – 2047 м, протяжённость 18,9 км, перепад 1443 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 15%).

 

  Этот перевал появлялся на дистанции Джиро д'Италия 5 раз, в последний в 2012 году, где первым на вершине был Стефано Пирацци  (Stefano Pirazzi)

 

 Основная сложность Мангена сосредоточена во второй половине подъёма, где средний градиент держится в районе 10%. Добравшись до наивысшей точки этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск. 

 

  После 16 км скоростного спуска с вершины Мангена и 18 км по долине велогонщики подъедут к подножию подъёма 2 категории  Пассо Ролле (Passo Rolle, 1011 – 1980 м, протяжённость 20,6 км, перепад 969 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%), вершина которого находится за 61 км до финиша. В последний раз на Джиро д’Италия в 2009 году с противоположной стороны поднимались.

 

  Последующие 40 км  - это спуск до подножия подъёма 2 категории Кроче д'Ауне (Croce d'Aune, 410 – 1015 м, протяжённость 11,1 км, перепад 605 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 16%). Заключительные 4 км подъёма со средним градиентом 8,3% и максимальным 16%.

 

  В последний раз подъём присутствовал на Джиро д’Италия в 2009 году, первым на вершине тогда был Франческо Беллотти (Francesco Bellotti), проходили подъём с противоположной стороны, как раз из стартового города нынешнего этапа.

 

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена

 

 

  Вершина подъёма Кроче д'Ауне расположена за 11 км до финиша. Преодолев 4 км спуска, велогонщики начнут покорять заключительный подъём на 20 этапе - подъем 1 категории Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena, 719 – 1225 м, протяжённость 6,9 км, перепад 506 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 11%). 

 

    Кроче д'Ауне - Монте Авена впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.


   Кроче д'Ауне - горный перевал в Доломитовых Альпах, который соединяет долину Фельтре (Feltre) с горным плато Соврамонте (Sovramonte). На склоне расположена небольшая деревушка, местных жителей не более 40 человек, однако именно благодаря им здесь могут остановиться туристы и любители активного отдыха.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте АвенаДжиро д&rsquo;Италия-2019, превью этапов: 20 этап, Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена


    Многие европейские вершины вошли в историю велоспорта, вписав радость побед, горечь поражений и, к сожалению, трагический исход. Но этих страниц могло быть намного меньше, если бы однажды один итальянский велосипедист не оказался в числе проигравших из-за трудностей снятия заднего колеса велосипеда.


   Во время велогонки в итальянских Доломитах он не смог быстро сменить колесо — на улице стоял сильный мороз, что помешало спортсмену открутить гайку-барашек. Поражение разозлило велогонщика, и он решил придумать новый способ крепления велосипедных колёс. В 1930 году он запатентовал велосипедный эксцентрик, позволяющий быстрое снятие колеса с креплений на раме. Это изобретение стало стандартом для промышленности и используется по сей день.


    Вот так горный перевал Кроче д'Ауне вошёл в историю итальянской компании, специализирующейся на производстве навесного оборудования для шоссейных велосипедов Campagnolo. А итальянский велогонщик, победительно многих велогонок, который впоследствии стал изобретателем, разработчиком и основателем известного бренда Туллио Кампаньоло (Tullio Campagnolo) изменил и велоспорт, и велосипед. В память о Туллио Кампаньоло и о том судьбоносном дне, на вершине Кроче д'Ауне установлен обелиск.

 

    Начиная с 1964 года, Кроче д'Ауне неоднократно появлялся на маршруте Джиро д'Италия. Первое время дорога ведущая к вершине не была покрыта асфальтом, а велосипедистам нередко приходилось несколько раз проезжать между подъёмом и спуском на Кроче д'Ауне.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 4.05.2019

    Этап истины! 

    Думаю, в рамках первой четверки, а также тех, кто занимает 4-10 места, возможны любые перестановки. 

  2. Бакеша

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 1.02.2018

    По всей видимости этот этап хочет взять Саймон Йейтс, возможно кому-нибудь из генеральщиков капнет и отбросить далеко назад... в общем интересная гонка ждет нас

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 8.07.2017

    По высоте вершин этап для детей высоких гор:  колумбийцев-эквадорцев.

     

    Надеюсь увидеть вторую серию кино, первая серия которого состоялась в конце Джиро-18: 

      из парочки текущих лидеров выходит весь воздух и они ловят отставание более 30 минут, 

      а новый герой уезжает в сольный отрыв за 80 км и привозит всем уйму времени.

     

    Вид в Швейцарских Альпах (Гора Малый Рухен)
    Алексей Кондратьевич Саврасов
    Живопись, 1862

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  4. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 21.06.2011

    Закарину нужно попробовать отобраться в отрыв,чтобы зацепить еще один этап. В генерале отставание очень большое,поэтому вряд ли присутствие Ильнура в отрыве как-то повлияет на его перспективы. Догонять отрыв особо будет некому,разве что Астана может выстроиться. Мувистар будет держать средний темп и отслеживать движения Нибали и Роглича, у которых недостаточно командных ресурсов для сдерживания отрыва. В этой связи велики шансы на то, что этап выиграет кто-то из отрыва. Почему бы не Ильнур?

    Паше следует сосредоточиться на удержании места в десятке,а не пытаться решить сверхзадачу - отобрать белую майку у Супермена. В 20 лет войти в десятку ГТ - это будет супер!

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Сегодня, 19:21 | Регистрация: 27.05.2017

      К бабке не ходи Закарин и Формоло поедут, из EF кто-нибудь.

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 15.04.2010

    Ну, что это будет решающий этап, или всё произойдёт на разделке. Ильнуру нужно держаться Йейтса, он пойдёт в отрыв, и это будет хороший напарник.              

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Сегодня, 19:27 | Регистрация: 27.05.2017

      Смотря для кого решающий и в борьбе за какое место. Лидеры мне кажется туда-сюда 30 секунд. Кому-то больше, а кому-то меньше.

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Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Сад
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    Сад-Фото
    Бесы в голове твоей...
  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Mikael-Фото
    Смотря для кого решающий и в борьбе за какое место. Лидеры мне кажется туда-сюда 30 секунд. Кому-то больше, а кому-то меньше.
  • Ерлан
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    Ерлан-Фото
    Это привычка Лопеса всегда оглядоватся бесит уже.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Ну, что это будет решающий этап, или всё произойдёт на разделке. Ильнуру нужно держаться Йейтса, он пойдёт в отрыв, и это будет хороший напарник.              

  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Mikael-Фото

    К бабке не ходи Закарин и Формоло поедут, из EF кто-нибудь.

  • MSG
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    MSG-Фото
    Там дай бог чтобы минуту кинул, на усталости Роглич никого не уничтожит, особенно после завтрашнего горного марфона. Вспомнить хотя бы Тур де Франс прошлогодний, в разделке на 20 этапе он был далек от своих лучших показателей
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Снова две гонки в одном этапе. Горка не такая грозная, как о ней говарили. Прошли её ходом. Только Лопес рискнул и в итоге немного отыграл. Чавито молодец, создал интригу в отрыве и в итоге заслуженно победил.

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    Arciv-Фото
    Роглич на усталости больше даух минут не кинет Карапасу.
  • aksbor
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    aksbor-Фото

    Закарину нужно попробовать отобраться в отрыв,чтобы зацепить еще один этап. В генерале отставание очень большое,поэтому вряд ли присутствие Ильнура в отрыве как-то повлияет на его перспективы. Догонять отрыв особо будет некому,разве что Астана может выстроиться. Мувистар будет держать средний темп и отслеживать движения Нибали и Роглича, у которых недостаточно командных ресурсов для сдерживания отрыва. В этой связи велики шансы на то, что этап выиграет кто-то из отрыва. Почему бы не Ильнур?

    Паше следует сосредоточиться на удержании места в десятке,а не пытаться решить сверхзадачу - отобрать белую майку у Супермена. В 20 лет войти в десятку ГТ - это будет супер!

  • Qazaqqazaq
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (13)
    Qazaqqazaq-Фото
    Все кто думал что Павел достоин белой майки... надо учесть что он ее получил благодаря отрыву. Белую майку достойн только Лопес.

    Цитата: MSG
    А потом в разделке пару минут Рогличу кинет, и все, розовая майка на плечах
    Всегда есть шанс бороться. Боротся до конца. Зачем тогда рвут жилы те кто даже за пределами 10ки или 20ки. Явно у вас проблемы с поджелудочной или селезенкой

    Цитата: MSG
    А потом в разделке пару минут Рогличу кинет, и все, розовая майка на плечах
    А вдруг у роглича кризис наступит после горного этапа. Он все таки недавно ворвался в режим грандтур в статусе капитана. Его организм может дать сбой хотя он все время экономился

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