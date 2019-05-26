Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 16 этап, Ловере - Понте-ди-Леньо



Шестнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2019 стартует в городе Ловере (Lovere). Живописный город Ловере лежит на северном берегу озера Изео (Lago d'Iseo), в регионе Ломбардия и занимает площадь семь квадратных километров. Его история богата на события, благодаря стратегическому расположению, он часто становился местом военных сражений и пересечением важных путей.



Первыми жителями этих мест были кельты, которых сменили древние римляне. Они проложили важную магистраль, и на берегу озера выросло поселение. После падения Римской империи территорию захватывали варвары. Лангобардов сменили франки. В средние века эти земли принадлежали монахам из французского Тура (Tours).



Во времена борьбы гвельфов и гибеллинов Ловере часто становился полем боя. В тот период выросли башни, и появилась стена, окружающая город. До наших дней сохранились несколько домов-башен, которые были свидетелями тех событий.



В первой половине пятнадцатого века Ловере перешёл под власть Венецианской республики. Многие защитные сооружения были разрушены, в этот период велись активные меры по улучшению экономической и социальной обстановки в городе. В 1797 году Венецианскую республику заменила Цизальпинская. А в 1815 году Ловере перешёл к Ломбардо-Венецианскому королевству, а в 1860 году стал часть объединенной Италии.



В двадцатом веке культурная и туристическая роль Ловере росла. Благодаря живописным пейзажам и красивому берегу озера Изео город посещают туристы не только из Италии, но и других стран.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 16 этап, Ловере - Понте-ди-Леньо



Ловере — это волшебное место, и лучше всего начать его изучение с набережной озера. Воды озера Изео богаты сардинами. Обычно их сушат и готовят с полентой, а также консервируют. В июле проходит фестиваль Сардината (Sardinata), посвящённый сардинам. В течение трёх дней проходят соревнования по ловле рыбы, а рестораны города предлагают разнообразные блюда из сардин.



Исторический центр сложен из переплетения узких улиц. Его сердцем является площадь Витторио Эммануила II (Piazza Vittorio Emanuele II), на которой возвышается городская башня тринадцатого века. Когда-то она была частью замка, от которого практически ничего не сохранилось. Башню украшает фреска с изображением Льва Святого Марка, которая является наследием Венецианской республики. Поблизости расположены старинные постройки, среди которых подеста - глава администрации в средневековье, городская башня и дом-башня Альгизи.



Церковь Сан Мартино (Chiesa San Martino) считается древнейшей в Ловере, она восходит к девятому веку. Внутри сохранились многочисленные фрески.



Базилика Санта Мария-ин-Вальвендра (Basilica di Santa Maria di Valvendra) является одной из старейших религиозных построек в Ловере. Её возвели в пятнадцатом веке. Изначально базилику построили в готическом стиле, но позже в ходе многочисленных модификаций она получила черты и других архитектурных стилей. Внутри расположен орган, расписанный итальянским художником эпохи Возрождения Флориано Феррамола (Floriano Ferramola).



Церковь Сан Джорджо (Chiesa di San Giorgio) была основана в 1263 году, но от той структуры мало что сохранилось. Большая часть нынешней постройки датируется пятнадцатым веком, в то время церковь расширили, и она поглотила дом-башню Сока, который принадлежал семье Челери. Последующая реконструкция дала храму три нефа, но лишила колокольни.



Академия Тадини (Accademia Tadini) выполнена в стиле неоклассика. Она находится рядом с площадью Гарибальди (Piazza Garibaldi), и является одним из старейших музеев Ломбардии. Официально он был основан в 1829 году. В его коллекции хранятся работы итальянского скульптора Антонио Канова (Antonio Canova), живописные полотна венецианского художника Якопо Беллини (Jacopo Bellini), веронского художника кватроченто Франческо Бенальо (Francesco Benaglio), крупнейшего художника итальянского рококо, мастера фресок и гравюр Джованни Баттиста Тьеполо (Giovanni Battista Tiepolo) и других, а также ценное собрание фарфора из мануфактур - Севр (Manufacture nationale de Sevres), Майсен (Meissen porcelain), Хёхст (Höchst porcelain), Каподимонте (Capodimonte porcelain).



Альтиметрия 16-го этапа Джиро д’Италия-2019

Ловере открывает заключительную неделю Джиро д'Италия-2019 и впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия.

После дня отдыха на 16-м этапе пелотон должен был покорять Гавию, но из-за погоды маршрут этапа притерпел изменения. Со старым маршрутом можно озанакомиться тут. Пелотон преодолеет 194 км с набором высоты 4900 м, с покорением Мортироло, где первому на вершине будет присуждена горная премия имени Марко Пантани (Montagna Pantani).

Уже со старта пелотон начнёт подниматься до вершины перевала Пресолана (Passo della Presolana), протяжённость 28 км с набором высоты 1050 м. В шестой раз подъём будет присутствовать на Джиро д’Италия, впервые в 1964 году, в последний раз в 2008 году, тогда первым на вершине был Василий Кириенко.

Со старта, по стандартному сценарию, скорее всего, уедет отрыв за горными очками, а пелотон поедет своим темпом. Перевалив через вершину, велогонщики отправятся на спуск к подножию подъёма Крочи ди Сальвен (Croce di Salven) протяжённостью 9 км и максимальными градиентами до 12%. Это второе появление подъёма на Джиро д’Италия, впервые он был включён в маршрут в 1981 году.

После 15 км скоростного спуска начнётся тягун протяжённостью почти 20 км к подножию подъема 3-й категории Чево (Cevo, 433 – 1054 м, протяжённость 10,6 км, перепад 621 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%), который дебютирует на Джиро д'Италия.

Преодолев вершину подъема, велогонщики отправятся на скоростной спуск и опасный спуск протяженностью 11 км. Последующие 10 км в тягун до розыгрыша промежуточного спринта в Эдоло (Edolo), а затем, велогонщики свернут налево к подножию Априки, подъема 3-й категории (Aprica, 688 – 1173 м, протяжённость 13,9 км, перепад 485 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 15%).

В последний раз Априку преодолевали в 2015 году и также на 16 этапе, причем дважды, при первом прохождении Райдер Хешедаль был первым, а во второй раз Априка принимала финиш этапа и первым был Мигель Ланда.

После 12 км скоростного спуска и прохождения небольшой стенки в Тирано (Tirano) велогонщики в Маццо ди Вальтеллина (Mazzo di Valtellina) разыграют промежуточный спринт и начнётся самый тяжёлый подъём Джиро д'Италия-2019 - подъём 1 категории Мортироло (Passo del Mortirolo, 565 – 1854 м, протяжённость 11,9 км, перепад 1289 м, средний градиент 10,9%, максимальный градиент 18%).



В последний раз Мортироло проходили на Джиро д'Италия-2015. Тогда на спуске после первого прохождения Априки (Passo delll'Aprica) Альберто Контадор (Alberto Contador) проколол колесо, его помощник - Иван Бассо (Ivan Basso) отдал ему колесо своего велосипеда, а затем испанскому велогонщику пришлось потратить силы, чтобы добрать первую группу, где ехали его ближайшие соперники.

Он догнал группу Фабио Ару (Fabio Aru) уже на Мортироло за 40,2 км до финиша, а затем атаковал через несколько километров. Легендарный подъём Мортироло испанский велогонщик проехал со средней скоростью 15.76 км/ч за 45 минут и 7 секунд. Микель Ланда (Mikel Landa), который помогал своему капитану Фабио Ару, ответил на атаку Альберто Контадора. Втроём - Ланда, Контадор и Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) проехали Мортироло. Первым на вершине был Стевен Крёйсвейк.

13 км спуск с Мортироло приведёт к финальному подъёму протяжённостью 14,9 км с набором высоты 362 м, до финиша этапа в Понте-ди-Леньо (Ponte di Legno). Город во второй раз принимает финиш этапа Джиро д'Италия, впервые в 1971 году.



В 1921 году Понте-ди-Леньо стала первым в Италии центром зимних видов спорта и туризма. Сейчас в городке проживает менее 2 000 человек. Понте-ди-Леньо вместе с Пассо-Тонале и ледником Пресена образует единый регион катания с одним «Ски-пассом» (Ski-pass).



Удачное расположение Понте-ди-Леньо позволяет хоть весь день проводить на солнце, потому что кататься можно и на восточных и на западных склонах. Зоны катания Понте-ди-Леньо расположены на склонах горного массива Адамелло-Презанелла, а большая часть трасс проходит через лес. Всего Понте-ди-Леньо предлагает любителям лыжного спорта 8 трасс всех видов сложности, включая крутые чёрные и красные.



Само селение находится посреди хвойного леса, покровителем коммуны считается Святая Троица. Хотя Понте-ди-Леньо получил известность зимнего курорта чуть более ста лет назад, история селения уходит в глубину веков, первое упоминание Понте-ди-Леньо в документах относится к 774 году, времени правления Карла Великого.



Во времена Первой мировой войны Понте-ди-Леньо оказался в центре военных действий, и 27 сентября 1917 года его почти сравняли с землёй после бомбардировки австрийскими пушками. После войны в городке началась масштабная реконструкция, завершившаяся в 1922 году.

Джиро д’Италия-2019, превью этапов: 16 этап, Ловере - Понте-ди-Леньо



Одной из главных достопримечательностей Понте-ди-Леньо является церковь Святой Троицы (Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità), построенная в 1685 году. Также на территории коммуны находится одна из самых древних церквей долины Валь-Камоника – церковь Сант-Аполлонио (Chiesa di Sant'Apollonio), построенная в одиннадцатом веке. Интересно, что первые реставрационные работы были проведены в этой церкви лишь в 1960-х годах. Тогда на её стенах были обнаружены фрески семнадцатого века.



Понте-ди-Леньо известен не только среди любителей зимних видов спорта, но и велолюбителей. Этот городок давно стал отправной точкой для желающих покорить перевал Гавию с самого сложного склона.



Пассо Гавия, перевал на высоте 2621 метр, у которого с Джиро д’Италия сложились весьма непростые отношения. После первого появления Гавии на Джиро д’Италия в 1960 году о перевале забыли на 28 лет, и Гавия отомстила участникам Джиро д’Италия снежной бурей 5 июня 1988 года. Тогда 14-й этап выиграл этап Эрик Брейкинк (Erik Breukink), который рискнул спуститься по снегу к финишу. Затем Гавия стала регулярно появляться на Джиро д’Италия, но шутить со снегом продолжила, и 19-й этап Джиро д’Италия-2015 с прохождением Гавии был отменён.



По обеим сторонам Гавии находятся два озера – Черное (Lago Nero) и Белое (Lago Bianco), с которыми связано несколько романтичных легенд, одна из которых рассказывает о том, как Дух леса влюбился в фею, но она не ответила ему взаимностью. Дух леса не сдавался и пытался убедить её в своей любви, но фея сбежала. Она попросила помощи у Снежной королевы, которая, сказала, что фее остаётся искать спасения в водах озера у перевала Гавия. Фея бросилась в воды озера, которое с тех пор называется Белым. А безутешный Дух леса в отчаянии от потери любимой бросился в воду другого озера, Чёрного. Говорят, иногда звенящую тишину перевала нарушает шёпот Духа леса, который вновь и вновь признаётся фее в своей любви. По другой легенде в озёра превратились два влюблённых, любви которых позавидовал дьявол.

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